03.06.2025, 14:31 7801
Новые правила въезда в Россию для иностранцев: как получить QR-код
Фото: telegram/МИИР РК
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В России вводят новые правила въезда в страну, согласно которым для пересечения границы РФ иностранным гражданам потребуется QR-код.
Через месяц, 30 июня, стартует второй этап эксперимента по апробации правил и условий въезда в Россию и выезда из нее иностранных граждан и лиц без гражданства", - сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
В частности, по ее словам, с указанной даты для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранным гражданам, в том числе законным представителям недееспособных или несовершеннолетних, будет необходимо не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки заполнить электронное заявление о планируемом въезде в Россию.
В случаях наличия документально подтвержденных обстоятельств, требующих срочного въезда в Россию - необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь, смерть близкого родственника, указанное заявление можно заполнить не позднее чем за 4 часа", - отметила она.
Ирина Волк пояснила, что заполнить электронное заявление можно с использованием мобильного приложения RuID.
Между тем gazeta.ru опубликовала пошаговую инструкция о том, как оформить QR-код для въезда в РФ:
- зарегистрируйтесь в приложении "Госуслуги RuID";
- заполните личный профиль, укажите свои данные и загрузите фотографию;
- заполните электронную заявку на въезд, укажите цель и срок пребывания в России. Это нужно сделать не позже чем за трое суток до предполагаемой даты въезда;
- дождитесь, пока сформируется QR-код, и на всякий случай сделайте снимок экрана. На пограничном пункте могут быть проблемы с интернетом;
- предъявите на границе QR-код и паспорт (или другой разрешенный документ, удостоверяющий личность);
- пройдите биометрические процедуры на въезде: вас попросят сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев.
Отмечается, что для детей в возрасте от 6 до 18 лет заявление подают родители или опекуны. При этом у подающего уже должно быть действующее разрешение на въезд в Россию.
По информации издания, новые правила въезда коснутся граждан Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и других государств, с которыми Россия заключила соглашения о безвизовом режиме.
Цифровой профиль иностранца облегчит приезжим из-за рубежа процедуру получения государственных услуг, в том числе по линии миграции, а также позволит заранее получить информацию о наличии возможных запретов на въезд в Россию. Кроме того, в мобильном приложении в электронном виде будут отображаться сведения о пересечении государственной границы Российской Федерации", - добавила официальный представитель МВД России.
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01.06.2025, 08:12 147616
Что ждет казахстанцев в июне
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Что ожидает казахстанцев в июне 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Отдых
В июне казахстанцев ожидает дополнительный выходной в связи с празднованием Курбан айта.
Поскольку первый день Курбан айта выпадает на пятницу, 6 июня, казахстанцы, у которых пятидневная рабочая неделя, будут отдыхать 3 дня подряд 6, 7 и 8 июня (пятница, суббота и воскресенье).
Для тех, кто работает 6 дней в неделю, днями отдыха станут 6 июня (пятница) и 8 июня (воскресенье).
Всего в июне ожидается 10 выходных и 20 рабочих дней.
В Казахстане с июня заработают переводы денег по номеру телефона между разными банками
Идет поэтапное подключение банков. Если говорить о более предметном статусе - с 9 банками на сегодня Национальная платежная корпорация, оператор этой системы, заключила договор. В числе этих девяти банков - "Халык банк", "Банк ЦентрКредит", Freedom Bank, "Банк RBK", Altyn Bank, "Береке Банк", ForteBank, Home Credit Bank и Nurbank (...) Мы рассчитываем, что в июне для клиентов первых пяти банков межбанковские переводы по номеру телефона уже будут доступны", - заявил советник председателя Национального банка Казахстана, руководитель цифровой трансформации Бинур Жалелов.
По его словам, в списке этих пяти банков - "Халык банк", Freedom Bank, RBK, Altyn Bank и Home Credit Bank.
Закончится верификация ввезенных смартфонов
В целях постепенного погружения населения в новые условия по регистрации мобильных устройств для физических лиц - граждан Республики Казахстан предусмотрен дополнительный срок легализации - до 25 июня 2025 года.
Если вы - физическое лицо, купили телефон, например, в апреле или феврале, но не успели его включить, то у вас есть возможность зайти на портал и бесплатно его верифицировать. До 25 июня действие приказа для физлиц продлевается", - сказал председатель Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Дамир Сейсембеков.
Для импортеров телефонов срок завершился 25 мая. За это время официальные представители и ИП должны были внести данные о ввезенных телефонах на портал.
Смартфоны, завезенные и включенные в сеть до 25 марта, верифицировать не надо.
Напомним, норма с требованием верификации новых телефонов направлена на защиту пользователей от покупки некачественных или украденных устройств и повышение безопасности на мобильном рынке страны. Также эта мера поможет бороться с нелегальным ввозом смартфонов, что обеспечит честную конкуренцию среди официальных продавцов.
В Казахстане запустят единый ваучер на спорт, творчество и дополнительное образование
С 1 июня 2025 года стартует пилотный проект по внедрению единого ваучера. Он охватит Астану, Шымкент, Караганду, Кызылорду, Атырау и Актобе. Система направлена на объединение государственных и частных спортивных секций, творческих кружков и курсов допобразования в единой цифровой платформе, уточнили в Минкультуры.
Главный принцип - ваучер закрепляется за ребенком, а не за организацией. Это дает возможность свободно переходить между спортом, творчеством и образовательными программами без потери финансирования и повторной очереди. При реализации проекта по созданию платформы единого ваучера будут учтены особенности каждого региона, а также различия в характере творческого, спортивного и образовательного заказа.
Механизм единого ваучера предусматривает два формата:
- целевой ваучер - для занятий в государственных учреждениях, без постановки в очередь;
- универсальный ваучер - позволяет в цифровом формате выбрать частную или негосударственную организации; очередь формируется по возрасту и социальному статусу семьи, что обеспечивает справедливое распределение.
В соответствии с новыми правилами от кружков и секций требуется безопасная инфраструктура, соблюдение санитарных и противопожарных норм, утвержденные образовательные программы и квалифицированный персонал, чтобы каждый ребенок мог безопасно и качественно развиваться, а бюджетные средства использовались строго по назначению. Посещаемость будет фиксироваться ежедневно в цифровом формате, а единая платформа обеспечит прозрачность расходования средств, автоматизацию процессов, а также минимизацию коррупционных рисков и мошеннических схем.
Проект реализуется совместно Министерством культуры и информации (творчество), Министерством туризма и спорта (спорт), Министерством цифрового развития (техническое сопровождение) и Министерством просвещения (допобразование).
В Казахстане с июня вводятся летние ограничения на движение грузового транспорта
В летний период на территории Республики Казахстан ежегодно вводятся временные ограничения на движение тяжеловесных грузовых транспортных средств. Ограничения вводятся с 1 июня. Меры направлены на сохранение дорожного покрытия и обеспечение безопасности дорожного движения в условиях высокой температуры воздуха, сообщаетнациональная компания "ҚазАвтоЖол".
Сроки действия ограничений:
с 1 июня по 31 августа - в южных и западных регионах страны;
с 1 июня по 15 августа - в северных и восточных регионах.
Ограничения действуют при температуре воздуха выше +25 °С в дневное время.
Регионы с ограничением с 1 июня по 31 августа с 10.00 до 22.00:
- Алматинская область;
- Атырауская область;
- Жамбылская область;
- область Жетысу;
- область Улытау;
- Карагандинская область;
- Кызылординская область;
- Туркестанская область;
- Мангистауская область.
Регионы с ограничением с 1 июня по 15 августа с 11.00 до 21.00:
- область Абай;
- Акмолинская область;
- Актюбинская область;
- Восточно-Казахстанская область;
- Западно-Казахстанская область;
- Карагандинская область;
- Костанайская область;
- Павлодарская область;
- Северо-Казахстанская область.
Причина ограничений - защита дорожного покрытия. Асфальт в жаркую погоду становится уязвимым к деформациям под воздействием высоких нагрузок. Движение тяжелых транспортных средств в этот период может привести к разрушению покрытия, образованию колейности и ям", - уточнили в нацкомпании.
Дополнительные поезда запустят в летний период в Казахстане
АО "Пассажирские перевозки" запускает 11 дополнительных железнодорожных маршрутов в предстоящий летний период, сообщили в пресс-службе компании.
В расписание включены новые поезда, а также увеличена частота курсирования на ряде направлений.
С июня по сентябрь 2025 года будут курсировать: 3 состава "Тальго", 5 стандартных поездов, а также к 3 поездам будут добавлены прицепные вагоны:
- поезд № 253/254 Астана - Достык (Тальго) будет курсировать 2 раза в неделю;
- поезд № 207/208 Алматы - Жаланашколь (Тальго) будет курсировать по датам;
- поезд № 211/212 Алматы - Достык (Тальго) будет курсировать через день;
- поезд № 221/222 Алматы - Достык будет курсировать 3 раза в неделю;
- поезд № 457/458 Семей - Достык будет курсировать через день;
- поезд № 459/460 Оскемен - Достык будет курсировать через день;
- прицепные вагоны Алматы - Достык будут курсировать через день;
- прицепные вагоны Кызылорда - Достык будут курсировать через день;
- прицепные вагоны Павлодар - Достык будут курсировать через день;
- поезд № 201/202 Астана - Алматы будет курсировать ежедневно;
- поезд № 203/204 Астана - Шымкент будет курсировать ежедневно.
Данное решение позволит перевезти более 270 тыс. пассажиров на дополнительно назначенных поездах. Билеты можно приобрести за 45 дней до отправления на официальном сайте bilet.railways.kz, а также в билетных кассах железнодорожных вокзалов.
Новый Водный кодекс вступает в силу 10 июня этого года
Новый Водный кодекс охватывает все направления водной отрасли Казахстана. Среди его основных задач - формирование и развитие общенациональной политики водосбережения, регулирование водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах, использование альтернативных источников воды (дождевые и талые воды, очищенные сточные и опресненные соленые воды, возможные к использованию в качестве водных ресурсов), а также повышение эффективности в области охраны и использования водных ресурсов", - сказал директор департамента водной политики Серикжан Бекетаев.
ПНХЗ остановят с 18 июня в связи с планово-предупредительными работами
Атырауский НПЗ и Шымкентский НПЗ продолжат производство нефтепродуктов в штатном режиме.
В Алматы и Алматинской области намерены повысить тарифы на энергоснабжение
Филиал АО "Алатау Жарык Компаниясы" - "Энергосбыт" уведомляет о предоставлении на согласование проекта предельной цены на электрическую энергию для потребителей города Алматы и Алматинской области с вводом в действие с 1 июня 2025 года.
В компании назвали ряд причин, приведших к необходимости пересмотра тарифов:
с 1 января 2025 года цены на услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки ТОО "РФЦ и ВИЭ";
с 1 апреля 2025 года тариф на услугу по передаче электрической энергии по сетям регионального уровня АО "Алатау Жарық Компаниясы", а также тарифы АО "КEGOC" на услуги по пользованию национальной электрической сетью и услуги по организации балансирования производства - потребления электрической энергии;
подача 14 апреля 2025 года АО "Алатау Жарық Компаниясы" заявки на изменение утвержденного тарифа до истечения его срока действия по услуге передачи электрической энергии на 2025 год.
Как сообщается в проекте, предельная цена на электроэнергию с 1 июня составит 38,66 тенге за киловатт-час без НДС. Для бытовых потребителей, использующих электрическую энергию для собственных бытовых нужд, тариф составит 29,52 тенге за кВт-ч без НДС. Для потребителей, использующих электроэнергию не для бытовых нужд, - 38,66 тенге за кВт-ч, для юрлиц, финансируемых из госбюджета, - 111,72 тенге за кВт-ч.
Минздрав обновил перечень бесплатных лекарств
В частности, обновлен перечень бесплатных лекарств для лиц с психическими заболеваниями, для больных с артериальной гипертензией 2-4-й степени риска и для пациентов, которым необходима поддерживающая терапия агонистами опиоидов.
Приказ вступит в силу с 4 июня 2025 года.
Минобороны проведет учения в ряде регионов страны
Со 2 по 5 июня в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РК на территории ряда регионов страны пройдут мероприятия по боковой боевой поддержке воинских частей и соединений, сообщает пресс-служба Минобороны.
В рамках тактико-строевых занятий запланированы подъемы по тревоге, выдвижение колонн военной техники из точки постоянной дислокации в зонах учений, на полигонах и в медицинских центрах", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что учения проводятся исключительно в научных целях. Их основная задача - повышение уровня боевой техники, слаженности действий личного состава, а также совершенствование командирских навыков по управлению подразделениями.
Передвижение военной техники будет осуществляться строго по утвержденным маршрутам с соблюдением требований мер безопасности. Призываем граждан к сохранению спокойствия, с пониманием относиться к проведению мероприятий и возражать против распространения непроверенной информации", - добавили в Минобороны.
Новые авиарейсы
С 1 июня текущего года на рынок авиаперевозок Казахстана входит новая авиакомпания из ОАЭ - Air Arabia Abu Dhabi. Авиакомпания планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Абу-Даби - Алматы с частотой 3 рейса в неделю (вторник, пятница и воскресенье).
С 1 июня авиакомпания FlyArystan запускает новый маршрут Шымкент - Семей - Шымкент. Полеты будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам. С этой же даты авиакомпания SCAT начнет выполнять рейсы Алматы - Урджар - Алматы, а также Астана - Урджар - Астана с частотой 6 раз в неделю каждый.
Авиакомпания "Эйр Астана" также планирует запустить новые международные авиамаршруты:
с 1 июня Алматы - Франкфурт (Германия), 3 рейса;
с 4 июня Алматы - Дананг (Вьетнам), 2 рейса.
Авиакомпания Fly Arystan с 4 июня: Караганда - Стамбул (Турция), 2 рейса.
В июне также возобновляется авиарейс Алматы - Маскат. Авиарейсы будет выполнять оманская авиакомпания SalamAir.
С 1 июня 2025 года казахстанская авиакомпания SCAT начнет выполнять субсидируемые рейсы до Ушарала, который находится недалеко от озера Алаколь. Между столицей и Ушаралом, а также Алматы и Ушаралом будет выполняться по 7 рейсов в неделю. Стоимость билета в один конец - 20 тыс. тенге.
Министерство транспорта намерено отменить оплату за проезд по участкам платных дорог с дефектами
Ожидается, что изменение вступит в силу в июне 2025 года.
Погода в июне
По предварительным данным Казгидромета, в июне средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей территории страны, выше нормы на 1°С - в Атырауской, Мангистауской областях, на большей части Западно-Казахстанской области, на юго-западе Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской областей.
Средняя за месяц температура воздуха ожидается +21-28°С на большей территории Казахстана, +17-20°С - в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях, на большей части области Абай и Карагандинской области, на севере Костанайской области, в северной половине Восточно-Казахстанской области, +10-16°С в горных, предгорных районах Алматинской, Восточно-Казахстанской областей и области Жетысу.
Количество осадков в июне прогнозируется меньше нормы на большей территории республики, около нормы - в Павлодарской области, в Восточно-Казахстанской области, на большей части Западно-Казахстанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, области Абай, на западе Атырауской области, на северо-востоке Карагандинской области.
30.05.2025, 20:44 22791
Варварская обрезка и незаконная вырубка: что происходит с "зелеными легкими" Алматы
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Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана. Уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Во второй половине мая текущего года южная столица Казахстана заняла 42-е место в этом рейтинге. Уровень загрязненности в Алматы - средний, индекс качества воздуха - 61. При анализе данных за прошлый год можно отметить, что май еще не худший по этим показателям месяц. Критичнее всего ситуация в городе обстоит с декабря по март, в самое холодное время. В середине января прошлого года в рамках рейтинга в режиме реального времени Алматы даже возглавил список самых грязных городов мира, тогда индекс превышал 250. И даже после окончания холодов результаты южной столицы далеки хотя бы от неплохих, а ведь зимнее ухудшение этих и без того пессимистичных показателей - ежегодная проблема, отмечает energyprom.kz.
По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Это не гипотеза, а выводы экспертов, составивших сводный том предельно допустимых выбросов для города. Эти данные были опубликованы правительством РК. В документе говорится, что из общего годового объема выбросов в 189 тысяч тонн на автотранспорт приходится 112,7 тысячи тонн, или 59,6%. Еще четверть объема, или 52,1 тысячи тонн, составляют загрязняющие вещества, которые выбрасывают стационарные источники.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. По данным городского акимата, в Алматы за три года высажено более миллиона деревьев. Также в пресс-службе уверяют, что в городе были значительно ужесточены требования к посадке и уходу за зелеными насаждениями.
В частности, в правила содержания и защиты зеленых насаждений внесены существенные изменения.
Впервые закреплены нормы полива, включая организацию полноценной поливочной системы, биологическую защиту растений, санитарную и формовочную обрезку, а также требования к качеству посадочного материала и соблюдению дистанции от объектов инфраструктуры. Особое внимание уделено компенсационным посадкам", - утверждают в акимате.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья.
По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы.
К сожалению, с 2008 года по настоящее время существует количественный план по обрезке, тендерный план освоения бюджетных средств, который прописывают не по факту наличия сухих ветвей, а просто берут любые цифры "с потолка", чтобы обрезать без разбору. Осложняет проблему отсутствие законодательного требования получения разрешения на обрезку, отмененное в 2018 году", - отмечают в обществе.
Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы. Об этом еще в 2013 году в интервью газете "Мегаполис" заявила заведующая лабораторией экологической морфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК доктор биологических наук Ирина Кокорева.
Но вы посмотрите, что с ними вытворяют. Что ни дерево, то пальма. Отпиливают ветви снизу - и остается изуродованная крона, от которой мало толку. Особенно нельзя так вольно обращаться с дубом. Ведь мало веток - мало листьев. А именно в них происходит фотосинтез и образуются органические вещества для питания растения. Срезая ветви, мы обрекаем его на голодную смерть. А себя лишаем хорошей порции кислорода, которого и так в загазованном воздухе меньше нормы", - подчеркнула специалист.
В 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов на пресс-конференции высказался о вырубке зеленых насаждений. По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.
Был строительный бум, на месте домов рубили все. А сейчас просто так рубят. Все улицы уже опустели. И рубят самые хорошие, ценные деревья... Самое страшное в этой ситуации, что управление экологии городского акимата в этом активно участвует", - сказал эколог.
В информациях Kazakhstan Today также неоднократно подчеркивалось, что существенное влияние на улучшение экологии Алматы окажет массовая высадка деревьев и других насаждений. Однако общественники продолжают сообщать об уничтожении деревьев.
При этом, по словам алматинцев, при компенсационных посадках вместо уничтоженных насаждений высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".
К примеру, осенью 2023 года вдоль одной из центральных улиц Алматы высадили саженцы тополей. И вот в конце июня 2024 года можно было увидеть, как они гибнут из-за отсутствия полива.
Алматинцы, проживающие в квартале улиц Жандосова - Манаса - Озтюрка - Ауэзова, рассказали, что вместо жилых двухэтажных домов в их зеленом районе планируют построить общежития. Кроме того, о десятках засохших деревьев возле озера Сайран в Алматы сообщали очевидцы. По их словам, деревья погибли без полива.
Кроме того, как известно, деревья оказывают значительное влияние на потоки воздуха в городе. Зеленые насаждения изменяют их направление и скорость, а также фильтруют загрязнения. Также деревья играют значимую роль в снижении воздействия ураганов на города.
Жители Алматы еще помнят сильнейший ураган, охвативший южную столицу 17 мая 2011 года. Тогда территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка в результате ветровала были снесены деревья на площади 480 гектаров. Объем ветровальной и буреломной древесины в урочище Медеу составил 96 тысяч кубометров. Ущерб от урагана составил 170 млн тенге.
В июне того же года 2011 в результате урагана пострадали четыре человека. По данным МЧС, по городу отмечены многочисленные порывы воздушных линий электропередачи до 0,4 кВА. Произошло отключение 13 подстанций. Сваленные деревья повредили газопроводы низкого давления, автобусные остановки, опоры ЛЭП.
В 2012 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов заявил, что пыльные бури в Алматы станут привычным явлением.
По его словам, из-за критического уменьшения деревьев и тени, которую они давали, смешение масс горячего воздуха от нагретого асфальта улиц и холодного воздуха, идущего с гор вниз, дает начало ураганным ветрам и пыльным бурям. По его словам, проблему глобального потепления нужно решать локально. Один из методов борьбы - это озеленение и сохранение растительности.
Надо сажать деревья и стараться их сохранить. Там, где деревья, - там вода. А если нет ничего, влага быстро испаряется. Вот этим надо заниматься в первую очередь", - отметил эколог.
В свою очередь заместитель председателя экосоюза "Табигат" Айдар Бекбосынов заявил, что ураганы в Алматы могли быть спровоцированы вырубкой пригородной лесополосы.
В частности, тогда жители поселка Бельбулак, расположенного в 15 километрах от Алматы, рассказали, что в населенном пункте началась обширная вырубка лесополосной зоны. Как выяснилось, территория отдана акимом поселка под индивидуальное жилищное строительство: здесь планируется строительство около 15 жилищных объектов. В результате были уничтожены несколько десятков деревьев, среди которых в основном 50-70-летние тополя.
Он отметил, что "эта лесополоса была посажена давно" и "основное предназначение - сдерживать ураганные порывы ветра".
То, что мы сейчас видим в Алматы, напрямую зависит от вырубки лесополос в предгорных районах города", - пояснил он.
Экологическая обстановка и сохранение "зеленых легких" города являются одними из самых обсуждаемых тем среди алматинцев. Недавно в городе сменился аким. Новым главой стал Дархан Сатыбалды. В числе основных приоритетов работы на своем посту он обозначил ряд проблемных вопросов Алматы, а именно износ инженерных сетей, точечную застройку и экологию.
По мнению нового акима, Алматы должен стать экологически устойчивым мегаполисом.
Для этого будет обеспечено качественное озеленение, развитие общественных пространств, поддержка инициативы по раздельному сбору мусора и утилизации, по энергоэффективности и рациональному использованию природных ресурсов, внедрение стимулов для перехода на электромобили и экологически чистые технологии", - заявил Сатыбалды.
Также решить проблемы экологии поручил новому акиму города глава государства. Он поставил ряд ключевых задач по развитию мегаполиса, включая обеспечение устойчивого экономического роста, диверсификацию структуры экономики, комплексную модернизацию городской инфраструктуры, а также улучшение состояния дорожно-транспортной сети.
23.05.2025, 14:26 44366
Как изменилось экологическое состояние воздуха в Казахстане за последние 20 лет
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В 2025 году Казахстан занял 30-е место среди 113 стран по индексу загрязненности в городах. Показатель РК составил 73,2 балла из 100 максимально возможных. Чем выше индекс, тем более высокий уровень экологического загрязнения наблюдается в стране. Архивные данные сервиса позволяют отследить этот индикатор как минимум с 2013 года. С того времени положение Казахстана изменилось незначительно. В 2013-м РК так же относилась к числу 30 самых экологически грязных стран, но с индексом 79,6, сообщает ranking.kz.
Ближайшие соседи Казахстана, вошедшие в рейтинг, - Россия и Узбекистан. Индекс загрязненности в городах этих стран в 2025 году был ниже, чем у РК: 59 и 54 соответственно. Лидерами рейтинга, то есть самыми чистыми государствами, стали европейские Финляндия, Исландия, Эстония и Швеция. В числе аутсайдеров оказались бедные страны Африки.
Как обстоят дела с экологическим состоянием воздуха в казахстанских городах? Из 70 населенных пунктов, в которых специалисты РГП "Казгидромет" в прошлом году делали замеры уровня загрязненности, лишь 23 можно отнести к экологически чистым. Среди них только четыре областных центра, остальные - малые города и села. В оставшихся 47 населенных пунктах, где проводились замеры, был зафиксирован повышенный, высокий или очень высокий уровень загрязнения атмосферы. Хуже всего ситуация обстояла в обеих столицах, а также в Караганде и Усть-Каменогорске: эти города регулярно занимают аутсайдерские позиции в списке самых экологически грязных населенных пунктов страны.
Как изменилась ситуация в этих городах за последние 20 лет? В Караганде в 2005-м ИЗА составлял 13,9 и был на границе между высоким и очень высоким уровнем, а в 2023 году достиг отметки в 16, то есть уровень загрязненности стал очень высоким. В Астане все однозначно стало намного хуже. В 2005-м столица еще относилась к числу "зеленых" городов с ИЗА 3,7, а в 2023 году она уже была в оранжевой зоне с показателем 7. Алматы же за эти годы перешел из категории городов с очень высоким уровнем загрязненности в разряд населенных пунктов с повышенной загрязненностью.
Открытием в плане динамики показателей можно считать разве что ситуацию в Усть-Каменогорске, где с 2005 по 2023 год индекс уменьшился с 8,7 до 4,8. Стали ли устькаменогорцы дышать свободнее? Объективно ситуация в этом промышленном городе в конце ноября прошлого года ухудшилась настолько, что впервые в истории РК школьников перевели на дистанционный режим учебы из-за смога, а сенаторы предложили признать город зоной экологического бедствия. В своем запросе правительству депутаты сената сообщили, что в областном центре ВКО растет заболеваемость раком легких и кожи. Это ли не показатель ухудшения экологической обстановки? Сенаторы Ольга Булавкина и Шакарым Буктугутов предложили создать правительственную комиссию по контролю за экологическим состоянием города. Однако премьер-министр в ответ лишь написал, что "с учетом проводимой работы в регионе создание комиссии представляется нецелесообразным".
В целом ситуация с выбросами загрязняющих веществ в Казахстане за последние годы действительно менялась. Наблюдались и достижения, и стагнация. Сначала о хорошем. По информации Бюро национальной статистики АСПиР РК, общий объем выбросов твердых, жидких и газообразных загрязняющих веществ с 2005 по 2023 год сократился с 3 млн до 2,3 млн тонн в год, то есть на 24%. Вместе с тем эмиссии парниковых газов в РК, напротив, значительно увеличились: с 233,8 млн до 340 млн тонн по итогам 2023 года. Рост - более чем на 45%. Это информация из отчетов международной базы данных OurWorldinData.
Объем выбросов парниковых газов - крайне важный экологический индикатор, ведь в 2016 году Казахстан присоединился к всемирной инициативе по декарбонизации и подписал Парижское соглашение. Этот международный договор обязывает страны-участники постепенно уменьшать объемы выбросов парниковых газов. С 2019 года РК действительно начала сокращать эмиссии СО2 и других видов парниковых газов, однако о пока страна не вернулась к показателям 2005 года.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
01.05.2025, 10:50 189536
Что ждет казахстанцев в мае
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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в мае 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Праздники
Май порадует казахстанцев дополнительными выходными днями в связи с празднованием Дня единства народа Казахстана, Дня защитника Отечества и Дня Победы. Всего казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет 19 рабочих дней и 12 выходных дней.
1 мая, четверг, является выходным днем в связи с празднованием Дня единства народа Казахстана.
7 мая - День защитника Отечества - праздничный день выпадет на среду.
9 мая - День Победы - праздничный день выпадает на пятницу.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
В Астане в честь праздника состоится военный парад, посвященный 80-летию Победы.
В Алматы пройдет акция "Батырларға тағзым" (шествие "Бессмертного полка"). 9 мая в 10.00 участники акции выйдут от Центрального парка на улице Гоголя, дойдут до улицы Зенкова, а затем войдут в парк 28 гвардейцев-панфиловцев. Там они возложат цветы к Вечному огню.
В Казахстане живут 111 ветеранов Великой Отечественной войны. За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 млн человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тыс. человек. Во время Второй мировой войны без вести пропало более 271 тыс. казахстанцев.
График работы ЦОНов и спецЦОНов на майские праздники
Нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 1, 7 и 9 мая. Субботние дни, 3 и 10 мая, будут рабочими для дежурных ЦОНов и спецЦОНов.
ЦОНы будут обслуживать посетителей до 13.00, в спецЦОНах прием заявлений будет осуществляться до 12.00, выдача документов - до 13.00.
С 1 мая меняется порядок работы мобильных бригад скорой медицинской помощи
В связи с жалобами на длительное ожидание приезда скорой помощи и с целью повышения эффективности работы экстренной службы Министерством здравоохранения вносятся изменения в правила работы мобильных бригад при поликлиниках, обслуживающих вызовы 4 категории срочности. Данные изменения вступают в силу с 1 мая текущего года и не ограничивают права граждан на вызов экстренной помощи по номеру 103", - проинформировали в пресс-службе Минздрава.
По данным ведомства, вызовы 4-й категории срочности касаются состояний, не угрожающих жизни пациента, при которых отсутствует непосредственная и потенциальная угроза жизни и здоровью пациента, но требующие медицинского вмешательства.
Что изменится с 1 мая:
● мобильные бригады при поликлиниках будут работать в часы их функционирования - с 8.00 до 20.00;
● вызовы 4-й категории срочности (например, повышенное давление, температура, легкие травмы), не представляющие угрозы жизни, будут перенаправляться мобильным бригадам ПМСП в рабочее время поликлиник;
● после 20.00 и в выходные дни все вызовы, включая 4-ю категорию, как и прежде, будут обслуживаться бригадами скорой помощи.
При этом в Минздраве отметили, что механизм вызова скорой помощи остается прежним - набрав номер 103, граждане могут вызвать экстренную медицинскую помощь в любое время суток. В случаях, когда состояние пациента представляет непосредственную угрозу жизни, бригада скорой помощи приедет независимо от дня недели и времени суток.
Время прибытия мобильной бригады ПМСП на вызов - до 60 минут. Для более срочных категорий предусмотрены нормативы: 10 минут - для вызовов первой категории, 15 - для второй и 30 - для третьей, проинформировали в министерстве.
Новые авиасообщения
Авиакомпания "SCAT" планирует открыть следующие новые авиамаршруты из аэропорта Шымкента:
- с 27 мая:
- Шымкент - Будапешт (Венгрия), 2 рейса в неделю;
- Шымкент - Мюнхен (Германия), 3 рейса;
- с 28 мая:
- Шымкент - Сиань (Китай), 2 рейса;
- с 29 мая:
- Шымкент - Каир (Египет), 2 рейса;
- Шымкент - Шанхай (Китай), 2 рейса;
- Шымкент - Сеул (Корея), 2 рейса;
- с 30 мая:
- Шымкент - Урумчи (Китай), 2 рейса.
Авиакомпания "Эйр Астана" также планирует запустить ряд новых международных авиамаршрутов:
- с 14 мая Астана - Дананг (Вьетнам), 2 рейса;
- с 27 мая Атырау - Тбилиси (Грузия), 3 рейса;
- с 28 мая Алматы - Ош (Кыргызстан), 4 рейса;
- с 31 мая Атырау - Баку (Азербайджан), 3 рейса.
Авиакомпания Qazaq Air с 1 мая открывает новый международный авиамаршрут Астана - Туркестан - Самарканд с частотой 2 рейса в неделю.
Авиакомпания Fly Arystan планирует открыть с 18 мая авиамаршрут Алматы - Инин (Кульджа), 2 рейса.
Кроме того, с 14 мая 2025 года авиакомпания "Indigo" планирует открытие нового направления по маршруту Астана - Дели. Рейсы будут выполняться с частотой 3 раза в неделю на воздушных судах типа А-320/321.
Образование
В мае в школах Казахстана заканчивается четвертая четверть и учебный год. Более 3,9 млн школьников по всей стране подведут его итоги. Для свыше 217 тыс. 11-классников это завершение станет символическим прощанием со школьной скамьей. Во всех школах в последний учебный день, 23 мая, пройдет единый классный час, сообщили в Минпросвещения.
Сроки проведения выпускных экзаменов изменились в Казахстане
Минпросвещения РК изменило сроки начала и завершения 2024-2025 учебного года, а также сроки проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования.
Утверждены следующие сроки итоговой аттестации:
- для учащихся 9-х (10-х) классов итоговые выпускные экзамены - с 29 мая по 10 июня 2025 года;
- для учащихся 11-х (12-х) классов государственные выпускные экзамены - с 30 мая по 16 июня 2025 года.
Для учащихся 9-х (10-х) классов:
- письменный экзамен по математике (алгебре) - 29 мая 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) в форме эссе, для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла - письменной работы (статья, рассказ, эссе) - 2 июня 2025 года;
- письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 5 июня 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения - 10 июня 2025 года.
Для учащихся 11-х (12-х) классов:
- устный экзамен по истории Казахстана - 30 мая 2025 года;
- письменный экзамен по алгебре и началам анализа - 4 июня 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ/классов с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) - 9 июня 2025 года;
- письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 12 июня 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с узбекским/уйгурским/таджикским/русским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения - 16 июня 2025 года.
Дорога в обход Тараза станет платной
Согласно приказу Минтранспорта, с 5 мая 2025 года проезд по обходной дороге города Тараза станет платным для автобусов и грузовиков.
Установить, что участок Обход Тараз километр 477+050 - 534+050 (А-2) автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории Обход Тараз используется на платной основе. Проезд может осуществляться по альтернативной дороге: через город Тараз", - говорится в приказе.
Протяженность платной дороги составляет 57 км.
Минэнерго РК планирует продлить запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа
Запрет намерены ввести сроком на шесть месяцев с 14 мая 2025 года.
Казахстан вводит золотую визу
По инициативе Министерства иностранных дел РК утверждены новые правила получения инвесторской визы, направленные на укрепление инвестиционной привлекательности страны и поддержку долгосрочного делового партнерства.
Иностранные граждане, инвестировавшие не менее $300 тыс. в уставной капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги, смогут подать электронное ходатайство на оформление инвесторской визы. Данная "золотая виза" предусматривает возможность последующего получения вида на жительство в РК сроком до 10 лет", - проинформировали в ведомстве.
Погода в мае 2025 года
В мае заканчивается весенний период и осуществляется переход к лету. Характерным для мая является неустойчивая погода, неравномерное нарастание тепла, возвраты холодов после продолжительно теплой погоды.
По предварительным данным Казгидромета, в мае средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1° на большей территории республики, около нормы - в Восточно-Казахстанской области, в юго-восточной половине Алматинской области, в областях Жетысу и Абай.
Средняя за месяц температура воздуха ожидается +13, +20°С на большей территории республики, +21, +23°С - в юго-западной части страны, +7, +12°С на крайнем востоке и в горных районах юго-востока республики.
Количество осадков в мае прогнозируется меньше нормы на большей территории РК, около нормы - в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях, на большей части Костанайской области, на севере Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, на юге Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей, на юго-востоке Алматинской области, в Жетысуской, Абайской, Восточно-Казахстанской областях.
28.04.2025, 11:20 144801
В Казахстане кредитование населения увеличилось на 3,5%
Фото: Depositphotos
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В Республике Казахстан кредитование населения увеличилось на 3,5% с начала 2025 года, сообщает Евразийский банк развития.
В частности, займы на потребительские и прочие цели выросли на 4,6% и 8,4% соответственно. Кредиты бизнесу снизились на 0,3% преимущественно вследствие сокращения объема задолженности перед банками субъектов малого предпринимательства. При этом кредитный портфель среднего и крупного предпринимательства увеличился на 8,4% и 10,8% соответственно", - сообщается в макрообзоре аналитиков.
По информации банка, кредитный портфель банковского сектора Казахстана вырос на 1,9% по сравнению с началом года и составил 36,6 трлн тенге по состоянию на 1 апреля 2025 года.
Между тем, экономическая активность в Армении увеличилась на 4,1% г/г в январе - марте 2025 года.
Рост был обеспечен секторами услуг, торговли и строительства. Промышленное производство сократилось на 18,5% г/г из-за исчерпания эффекта от увеличения внешней торговли и переработки драгоценных металлов в начале прошлого года. По той же причине экспорт и импорт продемонстрировали снижение - на 61,8% и 47,9% соответственно. Падение в промышленности было компенсировано ростом в других секторах. Положительное влияние на экономику сохраняется со стороны строительства, сельского хозяйства и сферы услуг. Мы ожидаем, что экономическая активность ускорит рост во втором полугодии по мере восстановления положительной динамики промышленности", - заявили в банке.
Также по информации аналитиков, рынок труда в Беларуси демонстрирует устойчивый рост заработных плат на фоне низкой безработицы.
Реальная заработная плата в Беларуси выросла на 11,8% г/г в марте 2025 года. после 11,1% г/г в феврале. Двузначные темпы роста заработной платы в годовом выражении сохраняются более 20 месяцев. В бюджетном секторе оплата труда в реальном выражении, по нашим оценкам, увеличилась на 12,3% г/г, во внебюджетном - высокие темпы роста отмечаются по большинству видов экономической деятельности. Повышение заработной платы происходит на фоне увеличения жесткости на рынке труда. Уровень безработицы в Беларуси обновил исторический минимум, снизившись до 2,8% в I квартале 2025 года", - говорится в макрообзоре.
Как сообщили аналитики, внешнеторговый оборот Кыргызской Республики снизился на 13,2% г/г в январе-феврале 2025 года. По их мнению, снижение показателя связано с сокращением экспорта на 4,7% г/г и импорта - на 14,6% г/г.
Динамика экспорта определялась падением объема вывозимых основных металлов на 70,9% г/г на фоне высоких показателей годом ранее. Снижение импорта связано с прекращением реэкспорта машин и оборудования ввиду изменений правил внешней торговли в рамках ЕАЭС", - заявили в банке.
Также сообщается, что Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%, что совпало с нашими ожиданиями.
Решение принято на фоне снижающегося, но все еще заметного инфляционного давления. Текущий рост цен с учетом сезонной корректировки замедлился до 8,3% в годовом выражении в I квартале 2025 года. по сравнению с 12,9% в предыдущем. Внутренний спрос, поддерживаемый ростом доходов и бюджетными расходами, продолжает расти быстрее, чем предложение товаров и услуг. Это сохраняет давление на цены. Инфляционные ожидания у населения и бизнеса остаются высокими, что тормозит процесс снижения инфляции. Дополнительным проинфляционным фактором могут стать торговые конфликты: они способны снизить мировой спрос и цены на нефть, что, в свою очередь, может отразиться на ослаблении курса рубля. Мы ожидаем начала снижения ключевой ставки не раньше июня-июля 2025 года", - проинформировали аналитики.
Между тем, рост ВВП Таджикистана составил 8,2% г/г по итогам января-марта 2025 года.
Увеличение выпуска зафиксировано в большинстве основных секторов: промышленность увеличила производство на 23,4% г/г, сельское хозяйство - на 7,2% г/г, торговля выросла на 10,6% г/г, грузооборот транспорта - на 18,7% г/г, а пассажирооборот - на 16,6% г/г. Ключевым драйвером промышленного роста стала добыча полезных ископаемых, а торговли - рост зарплат . С учетом благоприятной для Таджикистана внешнеторговой конъюнктуры - прежде всего, высоких цен на золото - мы ожидаем, что рост ВВП в текущем году составит 8,4%", - добавили в банке.
Ранее сообщалось, что в Казахстане изменились правила выдачи кредитов гражданам младше 21 года.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
11.04.2025, 12:30 124611
Доходы транспортно-логистических компаний Казахстана всего за два месяца превысили триллион тенге
Фото: Depositphotos
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Доходы транспортно-логистических компаний всего за два месяца достигли 1 трлн тенге, против 875,6 млрд тенге за январь-февраль 2024 года, сообщает finprom.kz.
По данным аналитиков, из этой суммы 831,2 млрд тенге пришлось на перевозки груза и багажа, 207,6 млрд тенге - на пассажирские перевозки. Доходы от сдачи в аренду транспортных средств с водителем составили 35,9 млрд тенге, против 31,7 млрд тенге годом ранее.
В региональном разрезе наибольший объем грузоперевозок был отмечен в Атырауской области: 21,6 млн тонн груза. Заметные показатели также наблюдались в Карагандинской, Акмолинской, Абайской и Актюбинской областях. Наименьший объем грузоперевозок пришелся на Жетысускую область: 2,5 млн тонн. Что касается пассажирских перевозок, больше всего пассажиров было перевезено в Алматы, Астане и Карагандинской области. Наименьшие же показатели наблюдались в Улытауской, Жетысуской и Туркестанской областях", - сообщили они.
Отмечается, что самые большие объемы доходов от перевозок пришлись на Алматы, Астану и Атыраускую область. Доходы компаний там составили 120,6 млрд, 104 млрд и 91,7 млрд тенге соответственно. Наименьшие показатели были зафиксированы в Улытауской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.
Остановимся на пассажирских перевозках. Стоит заметить, что в этом сегменте расходы домашних хозяйств на транспортные услуги сократились (...) В четвертом квартале прошлого года средние затраты на транспортные услуги по стране составили 24,7 тысячи тенге на одно домохозяйство - на 14,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го", - заявили аналитики.
Отмечается, что самые большие расходы были зафиксированы в Алматы: 42,5 тысячи тенге на домохозяйство - на 43,4% больше, чем годом ранее, и на 71,8% больше, чем в среднем по стране. Второе и третье места по расходам заняли Мангистауская и Алматинская области.
Наименьший показатель расходов в секторе пришелся на Северо-Казахстанскую область: всего 12,2 тысячи тенге - на 53,7% меньше по сравнению с прошлым годом и на 50,6% меньше среднего показателя по Казахстану. Среди регионов с наименьшими расходами также оказались Акмолинская, Жетысуская, Костанайская и Павлодарская области.
Что касается цен, по итогам марта текущего года транспортные услуги для потребителей подорожали на 11,5% в годовом выражении. В том числе услуги железнодорожного транспорта выросли в цене на 23,6%, услуги воздушного транспорта - на 10%, услуги автомобильного транспорта - на 9%, прочие транспортные услуги - на 9,8%. В региональном разрезе наибольшее удорожание было зафиксировано в Улытауской области: на 20,4%. Значительный рост цен также был отмечен в Астане и Алматы", - сообщили аналитики.
По их данным, наименьшее годовое удорожание пришлось на Атыраускую область: всего на 1,9%. Из 20 регионов РК только в Алматинской области цены остались на уровне предыдущего года.
За январь-февраль текущего года в РК всеми видами транспорта было перевезено 178 млн тонн багажа и груза, а также 289,2 млн пассажиров. Пассажирские перевозки увеличились на 17,2%, грузовые - на 18,8%. Грузооборот вырос на 15,4%, до 89,8 млрд ткм, а пассажирооборот - на 17,2%, до 13,7 млрд пкм. Наибольший объем багажа и груза был перевезен железнодорожным транспортом: 73,2 млн тонн. Значительные объемы пришлись также на трубопроводный транспорт, и автомобильный и городской электрический транспорт", - проинформировали они.
Отмечается, что основные показатели пассажирских перевозок обеспечил автомобильный и городской электрический транспорт: 283,8 млн человек, или 98,1% от общей численности перевезенных пассажиров. Железнодорожным транспортом было перевезено 3,2 млн человек, воздушным - 2,2 млн человек.
Подчеркивается, что развитие транспорта невозможно без инвестиций в отрасль.
По итогам января-февраля текущего года объем инвестиций в основной капитал в сфере транспорта и складирования в Казахстане составил 223,7 млрд тенге - на 7,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. С учетом инфляции реальное уменьшение объема инвестиций в секторе составило 9%. Наиболее инвестоемким направлением стал сектор складирования грузов и вспомогательной транспортной деятельности, в который было вложено 120,8 млрд тг, или 54% от общего объема инвестиций", - сообщили аналитики.
Подчеркивается, что существенная сумма также была направлена в сферу сухопутного и трубопроводного транспорта: 93,3 млрд тенге. Капвложения в сферу воздушного транспорта составили 9,2 млрд тенге, в сферу почтовой и курьерской деятельности - 389,6 млн тенге, в сектор водного транспорта - 5,4 млн тенге.
В региональном разрезе наибольший объем инвестиций в основной капитал в сфере транспорта и складирования пришелся на Астану, Алматы и Костанайскую область. Наименьшие вложения были зафиксированы в Улытауской, Абайской и Жамбылской областях", - добавили они.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
01.04.2025, 07:59 165931
Что ждет казахстанцев в апреле
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в апреле 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Запрет эксплуатации незарегистрированных мопедов
С 5 апреля 2025 года мопеды официально приравниваются к механическим транспортным средствам, и эксплуатация незарегистрированных мопедов, езда на них без водительских прав будет запрещена.
Это означает, что для их использования потребуются следующие документы и процедуры:
- регистрация в полиции;
- водительское удостоверение категории А1, А или В;
- технический осмотр;
- страховка гражданской ответственности.
Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства.
1 апреля стартует прием документов в первый класс
В 1-й класс дети поступают с 6 лет по заявлению родителей. В этом году прием заявлений для зачисления в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 31 августа 2025 года. Документы можно подать посредством портала электронного правительства egov.kz, информационные системы местных исполнительных органов, а также в бумажном виде с 1 апреля по 31 августа.
Перечень документов, необходимых для поступления в школу через портал для граждан Казахстана:
1) заявление родителей или других законных представителей;
2) справка о состоянии здоровья формы № 065-у и паспорт здоровья ребенка № 052-2/у;
3) фотография размером 3х4 см (2 штуки).
Для иностранных граждан:
Родители или другие законные представители ребенка должны проживать в нашей стране временно или постоянно. Иностранные граждане должны предоставить в школу документ о праве на постоянное проживание в Республике Казахстан вместе с отметкой о регистрации по месту жительства", - уточнили в ведомстве.
Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.
В школах Казахстана 1 апреля заканчиваются весенние каникулы
Начинается четвертая четверть, которая продлится до 25 мая. Последний звонок в школах Казахстана состоится 25 мая.
1 апреля истекает срок уплаты налога на транспортные средства за 2024 год для физических лиц
По данным КГД, при исчислении налога за 2024 год применяется месячный расчетный показатель (МРП) в размере 3692 тенге, действовавший в 2024 году. Налог рассчитывается исходя из объема двигателя автомобиля и МРП. Чем больше объем двигателя, тем выше налог. Для автомобилей с объемом двигателя свыше 1500 кубических сантиметров к базовой ставке добавляется по 7 тенге за каждый дополнительный кубический сантиметр.
С 1 апреля за просрочку налога начисляются пени. У должника есть 30 рабочих дней на оплату после уведомления. При задолженности свыше 1 МРП выносится налоговый приказ. Если долг не погашен, судебные исполнители могут арестовать счета и имущество.
Сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении e-Salyq Azamat.
Ответственность операторов техосмотра ужесточат
В октябре прошлого года был принят закон, усиливающий ответственность станций техосмотра за нарушение правил организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним. Закон вступает в силу с 5 апреля текущего года. Станциям, нарушающим правила прохождения технического осмотра транспортных средств, грозит штраф до 100 МРП и лишение разрешения на деятельность операторов технического осмотра до 3 лет.
В Казахстане с 7 апреля введут новые классы страхования водителей
Страховка изрядно подорожает для новичков, а также для автомобилистов, допускающих грубые нарушения ПДД. А безаварийных водителей, наоборот, смогут поощрять.
Сумма страховки будет зависеть не только от стажа водителя, но и от того, насколько безаварийно и аккуратно он ездит. Увеличивается количество классов, которые присваиваются водителям при заключении договора обязательного страхования. Если раньше их было 15, то теперь 18.
В поправках к правилам говорится, что самым высоким, с самой дешевой страховкой, по-прежнему останется класс 13. А самым низким станет М2. Водителям с данным классом полисы обойдутся в семь раз дороже в сравнении с 13-м. При этом автомобилистам, впервые оформляющим страховой полис, будет присваиваться класс А с коэффициентом 1.8. В данное время новичкам ставят класс 3 с коэффициентом 1. Так что страховка для новобранцев после вступления в силу поправок подорожает практически вдвое. В то же время всех иностранцев, временно въехавших в Казахстан на автомобилях, будут априори считать опытными и присваивать им сразу 13-й класс.
Минимальный класс М2 с 7 апреля станут присваивать водителям при наступлении страхового случая в результате грубых нарушений ПДД:
- за езду в пьяном виде;
- передачу управления нетрезвому водителю;
- "пьяное ДТП" с пострадавшими или погибшими.
А понижать класс страхования не на один, а сразу на два, повышая стоимость полиса, будут за ДТП, совершенные водителями, у которых в совокупности имеются три и более следующих нарушения:
- превышение скорости на величину от 40 км/ч и более;
- повторное в течение года превышение скорости на величину от 20 км/ч и более;
- выезд на встречную полосу в случаях, если это запрещено ПДД, в том числе сопряженное с разворотом или поворотом;
- проезд на запрещающий сигнал светофора или на жест регулировщика, за исключением случаев неправильного пересечения ж/д переездов, а также за повторное в течение года аналогичное нарушение;
- невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения, а также на повторное в течение года аналогичное нарушение;
- нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения и за повторное нарушение в течение года;
- управление автомобилем, не отвечающим требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств;
- управление авто, имеющим неисправности тормозной системы, рулевого управления или тягово-сцепного устройства.
Такое же снижение класса не на один, а сразу на два предусмотрено и для водителей, совершивших ДТП с крупным ущербом, а также для граждан, застрахованных в одном регионе, но устроивших аварию в другом. В поправках к правилам уточняется, что данная норма не будет распространяться на ситуации, когда коэффициент территории, где произошло ДТП, ниже, чем коэффициент территории, где получил полис автомобиль.
Повышать класс будут ежегодно при безаварийной езде. А с 7 апреля 2025 года страховщики еще и получат возможность поощрять водителей, находящихся в 13-м классе непрерывно более 5 лет. Для них они смогут разрабатывать собственные коэффициенты, снижающие стоимость полиса. Но не выше указанного в таблице и не ниже нуля.
Очередная сессия АНК состоится 23-24 апреля в Астане
Президент РК Касым-Жомарт Токаев созвал очередную XXXIV сессию Ассамблеи народа Казахстана. Сессия состоится 23-24 апреля 2025 года в городе Астане.
Напомним, в 2025 году отмечается 30-летие со дня основания АНК - уникального общественного института, который сыграл ключевую роль в укреплении межэтнической гармонии и содействует интеграции различных народов в единый народ Казахстана.
Аэропорт Павлодара с 1 апреля будет закрыт на реконструкцию ВПП
По информации пресс-службы акимата Павлодарской области, с 1 апреля до 1 ноября аэропорт города Павлодара встает на реконструкцию взлетно-посадочной полосы с ее расширением. В связи с чем приостановлены авиамаршруты по всем направлениям.
Также аэропорт Астаны предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов в связи с подготовкой к военному параду, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества Республики Казахстан.
В период с 22 апреля по 7 мая 2025 года в воздушном пространстве над Астаной будут введены кратковременные ограничения, связанные с тренировочными полетами военной авиации. В связи с этим возможны корректировки в расписании вылетов и прилетов, сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.
Кроме того, в связи с подготовкой и проведением военного парада с 13 марта планируется переброска личного состава и передвижение военной техники как железнодорожным транспортом, так и своим ходом, сообщили в Минобороны РК. На отдельных участках дорог в некоторых регионах страны могут быть временные ограничения дорожного движения.
Рейсы в Индию по маршруту Алматы - Мумбаи
Казахстанская авиакомпания "Эйр Астана" с 20 апреля 2025 года открывает рейсы в Индию по маршруту Алматы - Мумбаи с частотой 3 раза в неделю на воздушном судне типа Airbus.
Погода в апреле
По данным РГП "Казгидромет", в апреле средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на всей территории республики. Средняя за месяц температура воздуха ожидается +6+11°С в северной половине территории республики, в отдельных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, области Жетысу, +12+17°С в южной половине страны, 0,+5°С в горных районах Алматинской и Восточно-Казахстанской областей.
Количество осадков в апреле предполагается около нормы на большей территории республики, больше нормы - в Северо-Казахстанской области, на большей части Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областей, на западе Атырауской области, на крайнем севере Актюбинской, на северо-западе Павлодарской области, в горных и предгорных районах юга и юга-востока республики. Меньше нормы - на большей части Кызылординской области, в юго-восточной половине области Улытау и Карагандинской, в северо-западной половине области Абай, на крайнем северо-западе Туркестанской, Жамбылской областей, на крайнем юго-востоке Павлодарской области.
31.03.2025, 12:12 147976
Расходы на науку в Казахстане составляют всего 0,16% от ВВП
Фото: pexels.com
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Финансирование науки в Казахстане остается на катастрофически низком уровне и составляет всего 0,16% от ВВП, пишет Finprom. Хотя затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы растут второй год, пока этот процесс в основном продвигает государство.
После поручений президента по развитию науки в 2023 году финансирование сектора увеличилось на 42%, в 2024-м - на 27,3%. По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в прошлом году внутренние затраты на НИОКР составили 219,7 млрд тенге. В то же время, хотя наукоемкость экономики, благодаря росту финансовых вливаний, незначительно увеличилась - с 0,14% до 0,16% от ВВП, - показатель все еще остается на катастрофически низком уровне. Согласно данным Института статистики ЮНЕСКО, в сравнении со многими развитыми странами РК является аутсайдером. Например, в Японии доля НИОКР в ВВП составляет 3,4%, в Израиле - 6%, в Нидерландах - 2,3%. Планка, до которой хочет дотянуться Казахстан к 2027 году - хотя бы 1%", - пишет агентство.
В региональном разрезе расходы на науку в Казахстане распределены крайне неравномерно. Эксперты Национальной академии наук РК отражают данные по затратам на НИОКР в регионах в диаграмме Парето. Она демонстрируют универсальный принцип "80/20" и помогает сделать вывод, какие регионы приносят больше всего результата в науке.
Сектор слева от пересечения красных линий - это и есть те 20% регионов, которые обеспечивают 80% успеха. В их число входят Алматы, Астана, Мангистауская и Восточно-Казахстанская области, а суммарная доля составляет 76,3%. Совокупная доля остальных регионов в правом секторе - всего 23,6%", - поясняют авторы материала.
Больше половины всех затрат в НИОКР несут организации, принадлежащие государству.
Из общей суммы расходов на науку в прошлом году они внесли 132,6 млрд тенге. И именно государственные предприятия обеспечили рост общего объема. В таблице указан абсолютный прирост затрат на НИОКР за 2024 год: 47,1 млрд тенге, из которых 41,4 млрд составила положительная разница за последний год именно у государственных компаний. Значимо меньший вклад в рост расходов на НИОКР дали частные предприятия: плюс 5,8 млрд тенге", - утверждают авторы.
Две трети средств на науку поступают из бюджета. Базовое, грантовое и программно-целевое бюджетное финансирование НИОКР в прошлом году суммарно составило 162,7 млрд тенге, или 74,1% от общей суммы. Аналогичная большая доля государственных затрат наблюдалась и в последние несколько лет.
В целом, общая картина по источникам финансирования демонстрирует процесс вытеснения государством все другие источники. Так, если три года назад доля бюджетных средств составляла в среднем 65%, то в 2023 году она уже составила 83,4%. Исследовав связь источников финансирования и результативность НИОКР, аналитики Института статистики ЮНЕСКО пришли к выводу, что увеличение государственного финансирования ведет к неэффективному использованию ресурсов и говорит о том, что стратегические цели в области НИОКР являются либо неактуальны, либо малопривлекательны для предпринимателей", - сделали выводы авторы Национального доклада о науке, опубликованного Национальной академией наук при президенте РК.
Подробные данные БНС по затратам в различных отраслях науки показывают приверженность властей к научно-технической политике НИОКР.
Сфера инженерных разработок и технологий занимает самую большую долю в 35,4%, в денежном выражении в прошлом году объем НИОКР в этом секторе составил 77,7 млрд тенге. Прирост значительный - на 30,7%. Аналогичную динамику можно наблюдать и в сфере естественных наук: 76,4 млрд тенге за 2024 год, плюс 29,8% к предыдущему году", - подчеркивают исследователи.
На научные исследования и разработки приходится почти 93% всех денег. Непосредственно расходы на опытно-конструкторские разработки составляют значительно меньшую долю: всего 7,3%.
Специалисты Национальной академии наук РК считают одной из проблем существующей науки в Казахстане то, что знания и инновации отделены от экономики.
Из года в год снижается доля в ВВП основного потребителя результатов НИОКР - производственного сектора. Сокращается производство товаров, которые условно можно отнести к наукоемким, таким, как компьютеры, электронное и оптическое оборудование. Производство наукоемких изделий, таких как космическая техника, авиастроение, судостроение, производство электронных систем управления, роботов, гибких автоматизированных линий, некоторые виды химических производств, генная инженерия, микробиология вообще не существует, хотя в генной инженерии и микробиологии казахстанские ученые добились значительных успехов", - говорится в докладе.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?