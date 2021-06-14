В США уничтожат миллионы доз вакцины Johnson & Johnson

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НУР-СУЛТАН. 13 ИЮНЯ - Производитель антикоронавирусной вакцины Johnson & Johnson из-за ошибки на заводе в Балтиморе должен уничтожить миллионы доз препарата, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Санитарные органы полагают, что дозы могут быть заражены и потому непригодны к употреблению. Уничтожению подлежат 60 млн доз антикоронавирусной вакцины, уточняет The New York Times со ссылкой на заявление американского санитарного ведомства FDA. Целый ряд партий объемом в несколько миллионов доз каждая могут быть заражены и потому непригодны к употреблению.

Компания Emergent BioSolutions, которая производит вакцину для Johnson & Johnson на заводе в Балтиморе в штате Мэриленд, в апреле по распоряжению FDA прекратила производство, поскольку компоненты Johnson & Johnson случайно перепутали с компонентами вакцины AstraZeneca. В настоящее время FDA проверяет на предмет брака 60 млн доз AstraZeneca, выпущенных в Балтиморе. Десять миллионов из них уже одобрены к применению.

Вслед за США об отказе от использования 300 тысяч доз вакцины Johnson & Johnson, произведенной в Балтиморе, объявила Канада.

Из-за возникших опасений министерство здравоохранения Канады не будет распределять полученные партии вакцины в целях защиты здоровья и безопасности канадцев", - говорится в сообщении ведомства.

На проходящем в Великобритании форуме G7 участники приняли решение передать бедным странам бесплатную вакцину в рамках поддержки. В их числе - препарат, изготовленный компанией AstraZeneca, от использования которой отказались некоторые европейские страны - такие, как Дания, первой решившаяся на такой шаг, и Норвегия.

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