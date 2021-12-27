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В супермаркете Томска загорелась пиротехника

26.12.2021, 09:28 7161
В супермаркете Томска загорелась пиротехника
Фото: astana.gov.kz
ТОМСК. 26 ДЕКАБРЯ - Во втором за минувший месяц гипермаркете "Лента" в Томске произошло возгорание, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инцидент произошел в здании на улице Пушкина. Как следует из публикуемых в соцсетях кадров, в магазине вновь загорелась пиротехника. Из помещения экстренно эвакуировали людей. На видео запечатлено, как во время "салюта" разбегаются посетители магазина. Неизвестно, есть ли пострадавшие, пишет РенТВ.
 
Предыдущий пожар в другой томской "Ленте" произошел 21 декабря. Из-за пожара из здания были эвакуированы более 200 человек. Как оказалось, причиной возгорания стал поджог - его устроил бывший сотрудник обслуживающей гипермаркет подрядной организации. Он пожаловался на то, что ему надоело работать. Позже выяснилось, что поджигатель состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Подозреваемого арестовали.
 
В августе в Алматы из-за фейерверков загорелись горы. К моменту прибытия сотрудников ДЧС и парка горели сухая трава, кустарники и валежник. Лесники перекопали тлеющий валежник, пожарные проложили рукавную линию по крутому склону горы и произвели проливку.
 


 

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В РФ планируют построить трассы из отходов

25.12.2021, 10:35 13146
МОСКВА. 25 ДЕКАБРЯ - В России для строительства федеральных дорог планируют массово использовать вторичные материальные ресурсы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соответствующий меморандум подписали Российский экологический оператор (РЭО) и Росавтодор, сообщает iz.ru.
 
Согласно меморандуму, к 2030 году применение отходов в строительстве дорог должно достичь 30%, рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
 

В федеральном проекте "Экономика замкнутого цикла" обозначено использование 30% вторсырья при строительстве дорог к 2030 году. Мы проведем комплексную работу для создания условий использования ВМР", - сообщил он.

 
В том числе в стройке будут применяться резиновая крошка из утилизированных шин, компост из образующихся пищевых отходов, вторичные полимеры и другие вторичные ресурсы, сказал Денис Буцаев.
 

С технической и природоохранной точек зрения вторичные ресурсы должны использоваться таким способом, чтобы не ухудшать эксплуатационные и экологические характеристики автомобильных дорог", - рассказали в правительстве России. 

 
Использование вторсырья актуальное направление повышения экономической эффективности дорожной деятельности, а также улучшения экологии, считаю в Росавтодоре.
 
По словам руководителя комиссии по стройматериалам общественного совета при Минстрое, президента ГК "Основа" Александра Ручьева, зарубежный опыт показывает, при строительстве дорог может быть использовано до 80-90% вторресурсов. При этом себестоимость строительства автотрасс может снизиться на десятки процентов.
 

На Украине вводят экологические штрафы

25.12.2021, 10:09 13601
КИЕВ. 25 ДЕКАБРЯ - Власти Украины утвердили размер штрафов за причинение вреда природно-заповедному фонду, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает ТАСС, размер штрафа за причинение вреда природно-заповедному фонду будет зависеть от степени нанесенного ущерба.
 
Кабмин постановил, что один гриб, срезанный без разрешения, будет стоить 75 гривен (2,7 доллара). Сбор лечебных трав обойдется в 30 гривен (более 1 доллара) за цветок, сбор ягод - в 378 гривен (14 долларов) за килограмм, орехов - в 1 154 гривны (почти 43 доллара) за килограмм.
 
Рыбалка без разрешения в зависимости от улова обойдется от 83 гривен (3 доллара) за одного карася до 12,5 тыс. гривен (более 460 долларов) за гибрид осетровых рыб. Даже за уничтожение жабы-ропухи придется заплатить 130 гривен (почти 5 долларов), озерные жабы дешевле - 14 гривен (0,5 долларов) за одну особь. Раздавленного жука-гноевика оценили в 22 гривны (0,8 долларов), богомола - в 58 гривен (более $1 доллара).
 
За несанкционированную охоту штрафы более серьезные. За оленя европейского браконьер заплатит 45,6 тыс. гривен (почти 1 700 долларов), за кабана - 30,4 тыс. (более 1,1 тыс. долларов), за бобра - около 8 тыс. (почти 300 долларов), лисицу - 7,2 тыс. (около 270 долларов). Самовольная заготовка сена обойдется от 11,4 тыс. (420 долларов) до 50 тыс. гривен (1,85 тыс. долларов) из расчета на гектар территории. Выпас скота - от 251 до 754 гривен (от 93 до 280 долларов).
 
Огромные штрафы ожидают тех, кто будет заниматься незаконной вырубкой деревьев. За дерево, срубленное в степной зоне, придется платить от 257 гривен до 18,3 тыс. гривен (почти 680 долларов), в зависимости от диаметра ствола. За повреждение растительности возрастом до пяти лет придется платить от 182,3 тыс. до 227,8 тыс. гривен (более 8,4 тыс. долларов) из расчета на гектар площади. А если возраст растений больше - от 227,8 тыс. до 273,4 тыс. гривен (10 тыс. долларов).
 
Отмечается, что постановление принято с целью обеспечения выполнения полномочий Государственной экологической инспекцией Украины, ее территориальными и межрегиональными органами. 
 
Сообщается, что при этом не указано, относится ли постановление к заповедным зонам или распространяется на всю территорию страны. Не указано также, кто должен давать разрешение на рыбную ловлю, сбор грибов и трав и охоту.
 

В России впервые назначили Google оборотный штраф в 7,2 млрд рублей

24.12.2021, 20:50 16181
МОСКВА. 24 ДЕКАБРЯ - В России суд впервые наложил оборотный штраф на IT-компанию: с Google взыскали более 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 13.41 КоАП <...> Google LLC признан виновным... Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского районного суда.

 
Из единой базы данных московских судов следует, что ранее эта часть статьи не применялась.
 
Позднее аналогичный протокол рассмотрят в отношении Meta Platforms (бывший Facebook).
 
В компании заявили, что изучат решение суда и определят дальнейшие шаги.
 
Оборотный штраф - максимальное наказание по статье КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению". Прежде этой и другим соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям.
 

Суд Англии обязал экс-главу Kazakhstan Kagazy возместить 122 млн фунтов стерлингов

24.12.2021, 15:00 17851
Суд Англии обязал экс-главу Kazakhstan Kagazy возместить 122 млн фунтов стерлингов
Фото: govoritnotariat.com
ЛОНДОН. 24 ДЕКАБРЯ - Высокий суд Англии обязал бывшего руководителя Kazakhstan Kagazy Максата Арипа компенсировать компании убытки в размере 122 млн фунтов стерлингов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает orda.kz, Арип возглавлял Kazakhstan Kagazy с 2003 по 2008 годы. Компания была крупнейшим производителем бумаги и упаковки из вторичного сырья в Казахстане и Центральной Азии.
 
Новые собственники компании в 2013 году обнаружили "черную" бухгалтерию, где были данные, что Арип перевёл 150 млн долларов на счета юридических лиц, не входящих в группу компании. В том же году компания подала в суд на Арипа и потребовала возместить убытки на сумму в 300 млн долларов.
 

В 2018 году британский суд признал виновным Арипа в мошенничестве. Высокий суд Лондона вынес решение об аресте имущества Арипа: банковских счетов и особняка в Лондоне стоимостью 17 млн фунтов. В 2019 году у Арипа изъяли личные вещи, в том числе коллекцию часов, оцениваемую в 300 тысяч долларов. Арип покинул Великобританию и отказался расставаться со своей коллекцией. Его признали виновным в неуважении к суду и приговорили к двух годам лишения свободы заочно. Предполагается, что предприниматель-мошенник скрывается в ОАЭ", - пишет Орда. 

 
Суд предписал заморозить активы супруги предпринимателя Шолпан Арип по всему миру на общую сумму в 170 млн долларов. Также в собственность истцов - Kazakhstan Kagazy - перейдут четыре недвижимости, расположенные в Лондоне и его окрестностях, оцениваемые в 50 млн фунтов стерлингов, вместе с 72 миллионами фунтов, хранящимися на счёте в швейцарском банке. 
 
Интересы Kazakhstan Kagazy представляет Harbour Litigation Funding - один из крупнейших в мире спонсоров судебных процессов. Теперь Harbour приступит к продаже английской собственности, а также продолжит принудительное исполнение в отношении Арипа и его партнеров для выплаты оставшейся непогашенной суммы долга по судебному решению.
 

Путин поблагодарил власти Казахстана за внимательное отношение к русскому языку

23.12.2021, 19:48 21371
МОСКВА. 23 ДЕКАБРЯ - В ходе 17-й Большой ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимира Путина поблагодарил власти Казахстана за поддержку русского языка в республике, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

У нас очень глубокие гуманитарные связи. Я очень благодарен руководству Казахстана за внимательное отношение к поддержанию и развитию русского языка. Вы сами знаете, сколько людей в Казахстане изучает русский язык. Это русскоговорящая страна в полном смысле этого слова. Увеличивается количество и школ с изучением русского языка, и филиалов высших учебных заведений", - сказал президент России.

 
Также в ходе пресс-конференции Владимир Путин подчеркнул, что Казахстан должен не просто быть площадкой для запуска ракет, но и принимать более широкое участие в ракетно-космической отрасли. Путин добавил, что варианты расширения сотрудничества с Нур-Султаном уже рассматриваются.
 
Президент РФ выразил надежду, что уровень сотрудничества между странами сохранится.
 

Цены на газ в Европе впервые превысили 2 тысячи долларов за 1000 кубометров

22.12.2021, 16:41 32481
Цены на газ в Европе впервые превысили 2 тысячи долларов за 1000 кубометров
МОСКВА. 22 ДЕКАБРЯ - Цена на газ в Европе впервые превысила историческую отметку в 2 тыс. долларов за тысячу кубометров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Предыдущий максимум в 1,9 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров была установлена 6 октября. 

 

Катализатором очередного скачка могло стать сокращение прокачки через газопровод Ямал - Европа, комментарии о том, что "Северный поток-2" может быть введен в эксплуатацию только во второй половине следующего года, а также новости о возможном грядущем похолодании в Европе", - сообщает РБК со ссылкой на старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрия Маринченко.

 
Агентство напомнило, что 16 декабря Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что до июля 2022 года не планирует сертифицировать новый газопровод "Газпрома" "Северный поток-2", проложенный по дну Балтийского моря в обход всех транзитных стран. 
 

Строительство этой трубы мощностью 55 млрд кубометров в год проходило под санкционным давлением со стороны США, но было завершено в начале сентября. В ноябре сертификация была приостановлена до создания отдельной компании, которая должна будет владеть и управлять немецкой частью газопровода (в соответствии с требованиями законодательства ФРГ). Глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн пообещал, что процесс сертификации возобновят, когда оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG выполнит необходимые требования и предоставит об этом документы.

 
Между тем, в Украине считают, что "Газпром" шантажирует Европу тем, что не увеличивает транзит природного газа через украинскую территорию. 
 

Выводы очевидны - шантаж Европы продолжается с целью максимально быстрой сертификации "Северного потока-2", - заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон

 
В российской компании обвинения не прокомментировали. 
 
 

 

Акаеву предъявили новое обвинение по "Кумтору"

21.12.2021, 16:54 50181
Акаеву предъявили новое обвинение по "Кумтору"
Фото: Knews.kg
БИШКЕК. 21 ДЕКАБРЯ - Расследование уголовного дела в отношении экс-президента КР Аскара Акаева продолжается, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Акаеву предъявили новое обвинение по эпизодам генерального соглашения с компанией "Камеко" в 1992 году и реструктуризации проекта "Кумтор" в 2003-м, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Госкомитета национальной безопасности.
 
Ранее сторонник Акаева Бекболот Талгарбеков заявил, что ГКНБ больше не имеет претензий к экс-главе государства. Акаев побывал на допросах в госкомитете и вернулся в Москву. В интервью российским СМИ он сказал, что все уголовные дела в его отношении закрыты.
 
ГКНБ считает необходимым довести до сведения общественности объективную информацию из-за "недостоверных заявлений отдельных лиц" о снятии с Акаева всех обвинений.
 

Лица, не имеющие отношения к проводимому расследованию и не владеющие достоверной информацией по делу, умышленно вводят общественность в заблуждение ради банального самопиара", - заявили в ведомстве.

 

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются другие факты преступлений, связанных с реализацией проекта "Кумтор", а по результатам проведенных следственных действий будет дана соответствующая юридическая оценка", - сообщили в комитете.

 
ГКНБ также призвал всех воздержаться от распространения недостоверной информации и введения общественности в заблуждение по актуальным вопросам, вызывающим особый интерес.
 

Талибы закрашивают женские лица на улицах Кабула

21.12.2021, 16:30 50206
Талибы закрашивают женские лица на улицах Кабула
Фото: news.day.az
КАБУЛ. 21 ДЕКАБРЯ - Члены радикального движения "Талибан" закрашивают на улицах Кабула изображения женщин с открытыми лицами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Чиновники заявляют, что в столице идёт процесс удаления "неисламских фотографий", так как фотографии женщин с открытыми лицами и другими частями тела не соответствуют законам шариата, сообщает News со ссылкой на Aamaj News.
 

На распространённых властями Кабула фотографиях запечатлены испорченные рекламные плакаты свадебных салонов, магазинов одежды и парикмахерских. Под мазками краски видны очертания женских лиц и рук. Более того, на одном из постеров с молодожёнами талибы закрасили лицо мужчины".

 
Ранее талибы издали новый указ о правах женщин. В нём говорится, что никто не имеет права принуждать женщин выходить замуж. В документе также подчеркивается, что женщина является "свободным человеком", она не может быть "[предметом] перемирия или прекращения вражды" между мужчинами.
 
Также движение "Талибан" выпустило новые правила работы СМИ в Афганистане. Согласно одному из пунктов, женщины-телеведущие теперь обязаны во время эфира находиться в хиджабе. Кроме того, в стране запрещается трансляция сериалов с участием женщин, а также фильмов, которые "насаждают иностранную культуру".

Во время захвата власти талибы также заявляли, что женщины в Афганистане смогут работать, получать образование, а также выходить из дома без сопровождения мужчин при условии, что будут носить хиджаб. 

Во время предыдущего правления "Талибана" женщинам запрещалось выходить из дома без сопровождения мужчины-родственника и получать образование. 
 

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