Более двух тысяч алматинцев обратились в скорую помощь в новогоднюю ночь

Алматы. 2 января. Kazakhstan Today - В новогоднюю ночь свыше двух тысяч алматинцев обратились в службу скорой помощи, передает Kazakhstan Today.

Всего 31 декабря 2020 года поступило 2188 обращений и почти столько же выездов карет скорой помощи. Скорую в новогоднюю ночь вызвали для 338 детей", - рассказали в пресс-службе скорой помощи Алматы.

В ведомстве уточнили, что в новогоднюю ночь на роды были доставлены 53 роженицы.

К сожалению, на Новый год наши врачи отправились спасать участников 19 ДТП и 3 происшествий с массовым количеством пострадавших", - рассказали врачи.

Ранее сообщалось, что в Германии запретили продажу новогодней пиротехники. Цель запрета - предотвратить ожоги или другие травмы людей при запуске петард в канун Нового года. По данным Министерства внутренних дел, им тогда придется обратиться за медицинской помощью и добавить работы медперсоналу и без того занятому больными с COVID-19.

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