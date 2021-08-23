В Алматы из-за салюта загорелся склон горы

АЛМАТЫ. 22 АВГУСТА - В Алматы в результате пуска фейерверков загорелся склон горы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ДЧС южной столицы сообщили, что возгорание на склонах горы произошло 21 августа в ущелье Алма-Арасан, по улице Дулати, выше экологического поста.

На место происшествия отправился сводный отряд по тушению природных пожаров ДЧС Алматы, а также сотрудники ГНПП Иле-Алатауского Национального парка. Из-за крутого склона к очагу загорания пришлось идти пешком.

К моменту прибытия сотрудников ДЧС и парка горели сухая трава, кустарники и валежник. Лесники перекопали тлеющий валежник, пожарные проложили рукавную линию по крутому склону горы и произвели проливку.

Загорание было ликвидировано меньше чем за час. Площадь составила 5 квадратных метров. В ликвидации задействованы сотрудники ГНПП Иле-Алатауского Национального парка - 24 человека, 4 единицы техники, ДЧС - 25 человек личного состава, 5 единиц техники.

Как рассказали очевидцы происшествия, причиной возгорания мог стать салют: группа отдыхающих запустила его и быстро скрылась с места происшествия.

В нескольких километрах от места загорания был замечен запуск салюта, к месту незамедлительно проследовали сотрудники ДЧС и инспекторы ГНПП. В соответствии с частью 3 статьи 367 КоАП РК, за нарушение требований пожарной безопасности, совершенное на особо охраняемых природных территориях, мужчина 35 лет привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 МРП (291 700 тенге)", - добавили в ДЧС.

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