В Таджикистане проводят антитеррористическую операцию

ДУШАНБЕ. 18 МАЯ - В Министерстве внутренних дел Республики Таджикистан сообщили о начале проведения антитеррористической операции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
17 мая 2022 года члены организованной преступной группы с целью дестабилизации общественно-политической ситуации незаконно перекрыли международную автотрассу Душанбе - Кульма на участке автодороги в Рушанском районе, непосредственно на линии государственной границы", - приводит сообщение МВД Таджикистана НИАТ "Ховар".
По данным издания, преступники при поддержке международных террористических организаций получили за пределами страны оружие и боеприпасы, а также привлекли иностранных наемников для осуществления террористических актов и других форм провокации.
Это действие было заведомо направлено против основ конституционного строя. Организованные преступные группы не выполнили законные требования сотрудников правоохранительных органов о сдаче оружия и боеприпасов и оказали вооруженное сопротивление. В деятельности организованных преступных групп в Рушанском районе, созданных и финансируемых международными террористическими организациями, имеют место признаки преступлений террористического характера", - говорится в материале.
В целях обеспечения безопасности граждан, общественного порядка и восстановления беспрепятственного движения транспортных средств по международной автомобильной дороге Душанбе - Кульма на участке дороги в Рушанском районе правоохранительными органами страны начата антитеррористическая операция.