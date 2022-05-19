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В Таджикистане проводят антитеррористическую операцию

18.05.2022, 11:09 7266
ДУШАНБЕ. 18 МАЯ - В Министерстве внутренних дел Республики Таджикистан сообщили о начале проведения антитеррористической операции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

17 мая 2022 года члены организованной преступной группы с целью дестабилизации общественно-политической ситуации незаконно перекрыли международную автотрассу Душанбе - Кульма на участке автодороги в Рушанском районе, непосредственно на линии государственной границы", - приводит сообщение МВД Таджикистана НИАТ "Ховар".

 
По данным издания, преступники при поддержке международных террористических организаций получили за пределами страны оружие и боеприпасы, а также привлекли иностранных наемников для осуществления террористических актов и других форм провокации.
 

Это действие было заведомо направлено против основ конституционного строя. Организованные преступные группы не выполнили законные требования сотрудников правоохранительных органов о сдаче оружия и боеприпасов и оказали вооруженное сопротивление. В деятельности организованных преступных групп в Рушанском районе, созданных и финансируемых международными террористическими организациями, имеют место признаки преступлений террористического характера", - говорится в материале.

 
В целях обеспечения безопасности граждан, общественного порядка и восстановления беспрепятственного движения транспортных средств по международной автомобильной дороге Душанбе - Кульма на участке дороги в Рушанском районе правоохранительными органами страны начата антитеррористическая операция.
 

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В Таджикистане завершили спецоперацию по нейтрализации боевиков

18.05.2022, 19:33 4376
ДУШАНБЕ. 18 МАЯ - Спецоперация по нейтрализации вооруженных боевиков в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана завершена, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Спецоперация силовых и правоохранительных структур страны в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана завершена, дорога Рушан - Хорог и Хорог - Кульма (до границы с КНР) разблокированы", - сообщил РИА Новости источник в силовых структурах страны.

 
По его словам, организованные преступные группы в составе 200 человек с применением всех видов оружия заблокировали трассу Душанбе - Хорог и пограничную комендатуру в трех точках в центре Рушанского района.
 

Для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка правоохранительные органы страны развернули антитеррористическую операцию. В результате убиты восемь боевиков, 11 ранены и более 70 вооруженных активных членов террористической группы задержаны", - сказал он.

 
Ранее МВД заявило, что членам остальных организованных преступных групп объявляется, что "пока у них есть возможность в добровольном порядке сдать любое оружие и самим сдаться правоохранительным органам, завтра будет поздно".
 
Напомним, в Министерстве внутренних дел Республики Таджикистан сообщили о начале проведения антитеррористической операции. 
 

Тему закрытых биолабораторий обсуждают в Совбезе России с послами из почти ста стран

18.05.2022, 15:53 5776
Тему закрытых биолабораторий обсуждают в Совбезе России с послами из почти ста стран
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 18 МАЯ - Заместители секретаря Совета безопасности РФ обсуждают сегодня в Москве на встрече с послами из почти 100 стран тему закрытых биологических лабораторий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С послами из 96 стран заместители секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов, Юрий Коков, Рашид Нургалиев и Олег Храмов обсудят ряд актуальных международных проблем, касающихся в той или иной степени всех государств мира", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Совбеза. 

 
В первую очередь планируется обсудить проблематику гибридных угроз, терроризма, закрытых биолабораторий, неонацизма, а также информационной безопасности, говорится в пресс-релизе.
 
Встреча в таком формате проводится впервые. Она приурочена к предстоящему 3 июня 30-летию Совета безопасности России.
 
Ранее в Минобороны России заявили, что Джо Байден координировал работу исполнителей военно-биологической программы США на Украине. 

Сообщалось также, что специалисты Минобороны посетили две биолаборатории в Мариуполе и обнаружили там следы экстренного уничтожения документов. 
 
По данным ведомства, на Украине сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах США, но все необходимое для продолжения военно-биологической программы вывезли после начала российской спецоперации. В министерстве пришли к выводу, что Украина фактически стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов. 
 
На биопроекты на Украине было выделено более 1,5 млрд долларов. 
 
Интенсивную военно-биологическую деятельность на Украине на протяжении многих лет также вела Германия
 
Военный микробиолог из России рассказал, что США искали на Украине наиболее подходящие для биоатак микробы.
 

Центробанк России смягчил ограничения по переводу нерезидентами средств за рубеж

17.05.2022, 12:04 10841
МОСКВА. 17 МАЯ - В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более $50 тысяч или эквивалент в другой иностранной валюте, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее лимит составлял $10 тысяч, сообщает Банк России. 
 
Также отмечается, что через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более $5 тысяч или эквивалент в другой валюте. 
 

Физические лица - нерезиденты из дружественных стран, работающие в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, дополнительно могут также переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и делать такие же перечисления без открытия счета", - говорится в сообщении банка.

 
Кроме того, сообщается, что нерезидентам из недружественных стран, работающим в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, разрешено переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и перечислять за рубеж эти средства без открытия счета. До сегодняшнего дня нерезиденты из недружественных стран могли перечислять только средства в иностранной валюте в пределах $10 тысяч со счета и до $5 тысяч без открытия счета.
 

Ограничения установлены до 30 сентября 2022 года. До этого же срока сохраняется запрет на переводы за рубеж физических лиц, не работающих в России, из стран, поддерживающих санкции, а также юридических лиц из этих государств. Продолжают действовать и ограничения на переводы за рубеж средств физических и юридических лиц - нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров", - добавили в банке. 

 
Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевода.
 

В ОДКБ к концу года появится новое военное формирование

15.05.2022, 20:46 18851
МИНСК. 15 МАЯ - В Организации Договора о коллективной безопасности к концу нынешнего года появится формирование радиационной, химической и биологической защиты, заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Проводимая сегодня специальная военная операция в Украине выявила ряд биологических лабораторий. Мы знали, конечно, что они существуют, но теперь есть веские доказательства. Это следующее направление развития нашей организации - противодействие биологическим угрозам. Кстати, к концу года у нас должны появиться соответствующие формирования радиационной, химической и биологической защиты", - цитирует Виктора Хренина РИА Новости со ссылкой на белорусскую военную газету "Во славу Родины".

 
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции. Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
 

Более 296 тысяч случаев "незнакомой лихорадки" за сутки выявили в КНДР

15.05.2022, 11:46 21226
ПХЕНЬЯН. 15 МАЯ - В Корейской Народно-Демократической Республике за субботу зарегистрировали более 296 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще 15 погибших, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Всего заболели более 820 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). 
 
Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заразившихся коронавирусом.
 
По данным ЦТАК, с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщения государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, сколько именно пациентов могут быть больны именно COVID-19, не приводится. 
 
Как следует из сообщения ЦТАК "о ситуации с распространением и лечением пандемии", по данным Государственного чрезвычайно-противоэпидемического штаба КНДР, с вечера 13 мая до 18.00 (12.00 мск) 14 мая число "пациентов с повышенной температурой" в стране возросло более чем на 296 тысяч человек, умерли еще 15 человек. Более 252 тысяч пациентов выздоровели. 
 
Общее число больных, у которых была зафиксирована повышенная температура, с конца апреля по 14 мая составляет более 820 тысяч человек, среди них 496 тысяч выздоровели, а более 324 тысяч все еще проходят лечение. 
 
На данный момент погибли 42 человека. Как минимум у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса омикрон BA.2, так называемый стелс-омикрон. 
 
Северная Корея ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию лидера страны Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.
 

Новым президентом ОАЭ избрали принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна

14.05.2022, 19:47 24341
БЕЙРУТ. 14 МАЯ - Верховный федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал в субботу новым президентом страны наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщило национальное информационное агентство WAM, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отмечается, что совет единогласно избрал наследного принца Абу-Даби президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Заседание совета возглавил вице-президент и премьер-министр, правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, который временно исполняет обязанности главы государства, сообщает ТАСС.
 
Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян умер в пятницу в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.
 
Новый глава государства родился 11 марта 1961 года в городе Эль-Айн и является третьим сыном шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна, первого президента и основателя ОАЭ. Женат на шейхине Саламе бинт Хамдан Аль Нахайян, у них четыре сына и пять дочерей.
 
После того как его старший брат в 2014 года перенес тяжелый инсульт, шейх Мухаммед бен Заид фактически управлял государством. Он носит звание генерала ВВС, окончил курсы военных летчиков в США и военную академию в Сандхерсте (Великобритания), стажировался в Египте.
 
В ОАЭ главой государства является президент, избираемый на пять лет Верховным федеральным советом, состоящим из правителей семи эмиратов. С момента основания государства этот пост принадлежит эмиру Абу-Даби и передается по наследству. Президент ОАЭ является верховным главнокомандующим Вооруженными силами и председателем Высшего совета обороны.
 

В возрасте 73 лет скончался президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян

13.05.2022, 17:20 29306
В возрасте 73 лет скончался президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян
Фото: Abd Rabbo Ammar/ABACA via Reuters Connect
КАИР. 13 МАЯ - Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян скончался в возрасте 73 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Министерство по делам президента объявляет народу ОАЭ, арабским и исламским нациям и всему миру о смерти лидера нации, ее покровителя, Его Высочества шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, президента государства, который скончался сегодня, в пятницу, 13 мая", - сообщило информационное агентство страны WAM.

 
В стране объявлен национальный траур, который будет действовать 40 дней. Все это время будут приспущены государственные флаги. На три дня закрываются все министерства, государственные учреждения и предприятия частного сектора.
 

Северная Корея впервые признала вспышку COVID-19

13.05.2022, 10:06 30691
ПХЕНЬЯН. 13 МАЯ - Более 18 тысяч человек заболели COVID-19 в Северной Корее, шесть из них скончались, передает агентство "Ренхап" со ссылкой на государственные северокорейские СМИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Днем ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в КНДР "внезапно" возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, приказал своему правительству на всех уровнях идеально вести работу по остановке распространения заболевания, информирует РИА Новости.
 
В частности, Ким Чен Ын приказал заблокировать уезды и города страны.
 
По результатам анализов, взятых 8 мая у пациентов с лихорадкой в Пхеньяне, у них констатировали вариант коронавируса BA.2, то есть штамм омикрон. Власти страны объявили о внедрении системы вирусного контроля для "максимальной чрезвычайной ситуации".
 

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