Москва. 20 декабря. Kazakhstan Today - В центре Москвы мужчина открыл стрельбу, пять человек пострадали, передает Kazakhstan Today.





Вечером 19 декабря мужчина попытался проникнуть в приемную ФСБ, но, осознав, что ему придется пройти систему контроля и удаленного доступа, которая должна среагировать на оружие, побежал в сторону центрального здания ФСБ. Он открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы. Стрелявший был ликвидирован.

При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ. По данным Минздрава, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что среди пяти пострадавших при стрельбе на улице Большая Лубянка в Москве есть один гражданский, сообщает Вести.RU

Также Петренко рассказала, что по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело по факту стрельбы, возбужденное по статье 317 УК РФ, передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК, пишет РИА Новости.

По неподтвержденной пока информации, стрельбу на улице Большая Лубянка в Москве устроил 39-летний Евгений Манюров. На месте преступления был найден рюкзак преступника, в котором, по предварительным данным, находились боеприпасы, гранаты и взрывное устройство.

По данным телеканала РЕН ТВ, житель подмосковного Подольска окончил Российскую академию правосудия. У мужчины была своя фирма, которая работала в области права. В 2015 году фирма была ликвидирована.

Есть информация, что Манюров увлекался стрелковым спортом при клубе ДОСААФ, занимал призовые места на соревнованиях.

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