03.06.2025, 10:45 30311
В Турции почти 70 человек пострадали при землетрясении магнитудой 5,8
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Анкара. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Турции 69 человек пострадали при землетрясении магнитудой 5,8 в районе Эгейского моря, передает корреспондент агентства.
В результате землетрясения на юге Турции один человек погиб из-за панической атаки, еще 69 человек пострадали", - сообщает gazeta.ru со ссылкой на пост в Сети министра внутренних дел Турции Али Ерликая.
Напомним, 23 апреля землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (14.49 по времени Астаны), за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Власти страны призвали жителей готовиться к еще одному землетрясению в ближайшее время.
новости по теме
03.06.2025, 19:44 22601
Подрывы мостов в двух областях РФ квалифицировали как теракт
Подрывы привели к сходу поездов
Рассказать друзьям
Москва. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракты, сообщает РИА Новости.
Факты подрывов участков железной дороги и конструкции моста в Брянской и Курской областях в период с 31 мая по 1 июня, которые привели к сходу пассажирского, товарного и диагностического составов, квалифицированы как террористические акты", - сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По ее словам, исполнители действовали по указанию киевского режима и предусмотрели, чтобы под удары попали сотни мирных граждан.
Ранее сообщалось об обрушении мостов в Курской и Брянской областях России.
03.06.2025, 13:55 26926
Иностранцев будут впускать в Россию по QR-коду
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Москва. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Россия с 30 июня ужесточает правила въезда для иностранцев, сообщает РБК.
Теперь до пересечения границы необходимо подать электронное заявление и получить специальный QR-код в приложении "Госуслуги RuID". Он будет обязательным при въезде на территорию страны", - пишет источник.
Сервис запустят с 30 июня 2025 года.
С этой даты иностранные граждане при въезде на территорию России должны будут сдать отпечатки пальцев и загрузить свою фотографию. Эти сведения будут содержаться в цифровом профиле, говорится в постановлении правительства.
Сервис получил название "Госуслуги RuID".
Госуслуги RuID" - аналог "Госуслуг" для иностранцев. В нем можно сообщить о своем визите в Россию и получить услуги на территории страны: оформить медстраховку или записаться в МВД. Профиль будет содержать ФИО, сведения о гражданстве, биометрические данные, трудовой патент, информацию о месте жительства и работы", - пишет сайт.
С помощью цифрового профиля иностранцы также смогут заключать трудовые соглашения с работодателем, подтверждать свое обучение, вносить обязательные налоговые и иные платежи, пользоваться информационными сервисами, в том числе получать оповещения о предстоящем окончании сроков действия разрешительных документов, пребывания и необходимости выезда за пределы России.
Пока приложение будет работать в экспериментальном режиме.
Создать профиль в приложении иностранцы смогут самостоятельно. Для оформления цифрового кода необходимо создать личный кабинет, загрузить фотографию и персональные данные, а также указать предполагаемые даты пребывания в стране. Зарегистрироваться нужно будет не позднее чем за 72 часа до предполагаемого пересечения границы. После получения QR-кода его нужно предъявить на погранконтроле. В экстренных ситуациях (болезнь или смерть близкого родственника) допускается подача заявления за четыре часа до прибытия", - сообщает источник.
Для детей от шести до 18 лет заявление должны подавать родители или опекуны при наличии у них действующего разрешения на въезд.
От регистрации освобождаются граждане Беларуси, дети до шести лет, а также лица, въезжающие в Россию по визе, с разрешением на временное проживание (РВП) или видом на жительство (ВНЖ).
Не коснутся требования дипломатов и членов их семей, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в России, и членов их семей.
02.06.2025, 18:12 41291
В Стамбуле завершились переговоры России и Украины
Встреча продлилась чуть более одного часа
Рассказать друзьям
Анкара. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Стамбуле завершились вторые за три года прямые переговоры России и Украины, передает корреспондент агентства.
Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершена. Она продлилась чуть более одного часа и шла в закрытом режиме", - информирует РБК.
Российско-украинские переговоры проходили в стамбульском дворце Чираган, в них также участвовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Перед встречей он предложил сторонам обсудить встречу лидеров. Также он пожелал сторонам найти "хорошее решение".
Переговорную группу от России возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. В нее также вошли заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
В украинскую переговорную группу, которую утвердил президент Украины Владимир Зеленский, вошли министр обороны Рустем Умеров , первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и другие.
Ранее, 16 мая, российская и украинская делегации провели двухчасовые переговоры в Стамбуле, по итогам которых условились произвести обмен пленными по формуле "1 000 на 1 000".
01.06.2025, 10:44 60196
Мосты обрушились сразу в двух областях России
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Рассказать друзьям
Брянск. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Мосты обрушились в Курской и Брянской областях России, сообщает РБК.
31 мая в 22.44 мск на однопутном перегоне Пильшино - Выгоничи в Брянской области - в том месте, где железнодорожные пути пересекаются с федеральной автомобильной дорогой А-240, обрушился мост.
Причина катастрофы - "незаконное вмешательство в деятельность транспорта", сообщила Московская железная дорога.
Согласно последним данным, при обрушении моста на железнодорожные пути (автомобильная дорога проходит над железной дорогой по мосту) погибли семь человек, пострадали более 60 человек.
Госпитализированы 30 человек, в том числе двое детей. Один ребенок и один взрослый доставлены в тяжелом состоянии.
Кроме того, по данным издания, мост обрушился ночью на 48-м км трассы Тросна - Калиновка в Курской области, когда по нему ехал грузовой локомотив. Поезд рухнул на автомобильную дорогу, пострадал машинист.
Началось возгорание тепловоза - сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги", - сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
По его словам, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, в больницу доставили всю бригаду.
28.05.2025, 18:18 100256
ШОС рассматривает идею формирования единой безопасности в Евразии
Государства - члены ШОС внимательно изучают все инициативы, которые в этой области выдвигаются
Рассказать друзьям
Москва. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Тема формирования единой неделимой безопасности в Евразии находится в фокусе внимания ШОС, заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев.
Тема формирования архитектуры или системы равной и неделимой безопасности очень актуальна, и сейчас она находится в фокусе обсуждения экспертов, аналитических центров ШОС. Поскольку ШОС, изначально создававшаяся как организация по обеспечению безопасности в районе государственных границ, оставляет в качестве своего приоритета вопросы противодействия самым различным вызовам и угрозам. С учетом современных реалий, тема именно всеобъемлющей такой равной неделимой безопасности, находится, можно сказать, в фокусе внимания нашей организации", - заявил Ермекбаев.
Ермекбаев напомнил, что еще в декларации глав государств Шанхайской организации сотрудничества, которая была принята в 2024 году в Астане, лидеры стран отметили, что сотрудничество в рамках ШОС может стать основой для формирования новой системы справедливой, равной и всеобъемлющей неделимой безопасности.
Поэтому сейчас государства - члены ШОС внимательно изучают все инициативы, которые в этой области выдвигаются, в том числе инициативу России и Беларуси о формировании новой архитектуры евразийской безопасности", - отметил Ермекбаев.
В марте президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в совместном заявлении отметили, что военно-политические реалии создают необходимость формирования устойчивой системы евразийской безопасности.
Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходит 27-29 мая в Москве под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. По его словам, в форуме участвуют 126 делегаций из 104 государств, в том числе стран СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, возглавляемые секретарями советов безопасности, помощниками и советниками глав государств по вопросам национальной безопасности, министрами и руководителями специальных служб, а также 13 генеральных секретарей и представителей руководства международных организаций.
24.05.2025, 21:19 142521
Каннский фестиваль остановили из-за масштабного блэкаута
Масштабное отключение электричества произошло из-за поджога электростанции
Рассказать друзьям
Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Масштабный блэкаут стал причиной остановки Каннского кинофестиваля в западном регионе Франции, сообщает издание Nice-Matin.
Электроэнергия отключилась в нескольких городах.
РТ со ссылкой на радиостанцию Franceinfo сообщает, что блэкаут произошел из-за поджога электростанции.
Обнаружена также подпиленная опора линии электропередачи. Без света осталось 160 тыс. домов", - уточняет источник.
Светофоры отключены, показы фильмов частично приостановлены", - сообщили журналисты с места событий.
По их словам электроэнергию отключили во всех кинотеатрах комплекса. Сеансы удалось восстановить только благодаря генератору.
Напомним, в октябре прошлого года тотальный блэкаут произошел на Кубе: весь остров остался без электричества. Глава правительства Кубы сообщил, что причинами ЧС стали недостаток топлива, состояние инфраструктуры и рост спроса на электроэнергию.
21.05.2025, 21:35 171196
ЕАБР была отведена значимая роль на глобальном форуме по исламскому финансированию
Участие банка в форуме подтверждает приверженность вопросам поддержки финансовых инноваций
Рассказать друзьям
Алжир. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов выступил с программной речью на церемонии открытия 19 Глобального форума ИБР по исламскому финансированию, сообщает пресс-служба банка.
Евразийскому банку развития (ЕАБР) была отведена значимая роль на 19 глобальном форуме по исламскому финансированию, прошедшему в рамках Ежегодных встреч группы Исламского банка развития (ИБР) в Алжире. Мировые лидеры общественного мнения, политики, эксперты в области развития и ключевые участники отрасли приняли участие в форуме (темой которого в этом году стала "Цифровая трансформация и расширение доступа к финансовым услугам в исламском финансировании") для изучения инновационных стратегий содействия устойчивому развитию с помощью исламского финансирования.
На открытии с докладами выступили представители корпоративных участников форума, занимающие высокие посты в своих организациях, в том числе Николай Подгузов, председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР), Мухаммад Аль-Джассер, председатель группы ИБР, Салах Эддин Талеб, управляющий Банком Алжира, и Нуреддин Уада, министр экономики знаний стартапов и микропредприятий Алжира.
Центральная Азия находится на пути экономического роста и инклюзивности, и цифровизация исламского финансирования будет играть в этом процессе ключевую роль. Эффективно используя технологии, мы сможем открыть новые перспективы предпринимателям в сельской местности, расширить торговые связи и привлечь этичные инвестиции. Мы будем рады поделиться своими взглядами и целями в отношении Центральной Азии на этом форуме и с удовольствием продолжим развивать этот регион вместе с нашими партнерами из Исламского банка развития", - заявил председатель правления ЕАБР.
Мухаммад Аль Джассер, председатель группы ИБР, подчеркнул, что интеграция исламских финансов в цифровую экономику является чрезвычайно перспективным направлением и может открыть новые горизонты в области доступности финансовых услуг.
Чтобы реализовать этот потенциал, мы должны построить фундамент: безопасную и надежную цифровую инфраструктуру, контактную систему управления и организации, готовые управлять процессом с мудростью и дальновидностью", - заявил он.
Ключевым событием форума стала презентация крупного доклада "Будущее исламского финансирования в Центральной Азии", совместного издания Института ИБР, ЕАБР и Лондонской фондовой биржи, в котором подчеркивается растущая роль исламских финансов в регионе и излагаются стратегические рекомендации по развитию этого направления.
Участие ЕАБР в этом важном форуме подтверждает приверженность банка вопросам поддержки финансовых инноваций и регионального развития - политике, которую банк проводит в партнерстве с такими ведущими институтами, как ИБР.
21.05.2025, 17:00 161341
Бывшего советника экс-президента Украины застрелили в Испании
Нападавших было двое или трое
Рассказать друзьям
Мадрид. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили у ворот школы в пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон.
Убийство 52-летнего мужчины расследуется возле Американской школы Мадрида в городе Посуэло-де-Аларкон. События произошли около 9.15 утра (...) По данным SER, жертвой стал Андрей Портнов, бывший советник Януковича, который был внесен в черный список ЕС за растрату государственных средств или нарушение прав человека на Украине", - сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Cadena SER.
Как отмечает газета Pais, нападавших было двое или трое, они пять раз выстрелили в мужчину, который находился за рулем автомобиля.
Один выстрел, смертельный, был произведен в голову (...) а два других - в туловище, в живот и в бок", - цитирует издание своего источника в экстренной службе.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
04.06.2025, 08:36На большей территории Казахстана ожидаются дожди с грозами 04.06.2025, 11:1235701Уклонение от уплаты налогов на 218 млн тенге: в Мангистау возбудили уголовное дело 04.06.2025, 11:4330911Стал известен график работы ЦОНов и спецЦОНов на Курбан айт 04.06.2025, 10:2029011В ряде регионов Казахстана задержали участников занимавшейся захватом бизнеса ОПГ 04.06.2025, 11:0725061Профилактика детского суицида: внесены поправки в комплексный план по защите детей от насилия 30.05.2025, 08:29441306Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана в пятницу 30.05.2025, 14:52434691Столичные школы закрепляли за клиниками без лицензий 31.05.2025, 09:11386461Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 31 мая 31.05.2025, 19:59372416В Минсельхозе назвали регионы с наибольшей угрозой нашествия саранчи 29.05.2025, 19:45363556Ударившего страуса в зоопарке Шымкента подростка привлекли к ответственности 06.05.2025, 12:20503566Крупнейшими торговыми партнерами Казахстана стали Китай, Россия и Италия 06.05.2025, 15:13501096Авиакомпанию Qazaq Air переименуют в Vietjet Qazaqstan 05.05.2025, 19:28493906В КТЖ отмечают рекордный рост экспорта кормов в Китай 06.05.2025, 17:33482581Казахстан готов нарастить объемы поставок на вьетнамский рынок по 35 товарным позициям 05.05.2025, 17:35451671Госкомпания в Акмолинской области не доплатила в бюджет 52 млн тенге
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?