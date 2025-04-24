Жителей Турции призвали готовиться к новому землетрясению
Жители и государственные учреждения должны быть готовы
Стамбул. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшее время в Турции произойдет еще одно землетрясение, жители и государственные учреждения должны быть к нему готовы. Об этом заявил спикер парламента страны Нуман Куртулмуш, сообщает РБК со ссылкой на Anadolu.
По его словам, новое землетрясение, которое должно произойти в Стамбуле, "уже на пороге", оно может начаться в любой момент.
Наша страна, все наши институты и организации должны быть готовы, и нам нужно преодолеть возможное землетрясение в Стамбуле с наименьшими жертвами", - сказал спикер парламента.
Власти надеются, что обойдется без последствий, добавил Куртулмуш. Он отметил, что после первого землетрясения, которое произошло в Стамбуле 23 апреля, информации и погибших и пострадавших не поступало.
Напомним, сегодня сильное землетрясение произошло в Стамбуле. Магнитуда составила 6,2 балла. После землетрясения в городе последовали афтершоки. В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что обращений от граждан страны после землетрясения в Турции не поступало.
В январе 2024 года произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. Необходимо отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.
Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. В МЧС РК заявили, что в городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Однако, по словам некоторых алматинцев, во время землетрясения SMS-оповещения не поступали, но сработала система оповещения Android. Как сообщили жители города, SMS-оповещения начали поступать только после подземных толчков. После землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности. Позже в Алматы была внедрена новая система оповещения о ЧС.