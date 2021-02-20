В Турции задержан казахстанец - один из самых разыскиваемых террористов

Анкара. 19 февраля. Kazakhstan Today - Силы безопасности Турции арестовали одного из наиболее разыскиваемых членов террористической организации ДАИШ ("Исламское государство", ИГ, ИГИЛ) на границе с Сирией, передает Kazakhstan Today.

Объявленный в розыск террорист был задержан в южной провинции Килис недалеко от границы с Сирией, пишет eadaily.com.

По данным издания, террористический список разыскиваемых в Турции лиц разделён на пять категорий с цветовой кодировкой: красный - самый разыскиваемый, за ним следуют синий, зелёный, оранжевый и серый. Задержанный уроженец крупнейшей республики Центральной Азии находился в "красной" части этого списка.

В ходе операции гражданин Казахстана, который упоминается как С.А., был пойман силами безопасности при попытке пересечь сирийско-турецкую границу. Другие подробности задержания и личности террориста не приводятся.

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