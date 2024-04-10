09.04.2024, 08:27 10316
В Урумчи открылся семинар руководителей медиа стран - участниц "Пояса и пути"
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Пекин. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Урумчи открылся семинар руководителей медиа стран экономического партнерства "Пояса и пути", на котором присутствуют руководители СМИ более двадцати стран мира. На семинаре обсуждаются вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений в СУАР, в котором проживают представители 56 национальностей и всех вероисповеданий и конфессий, передает корреспондент агентства.
Партийные руководители, ученые, политологи, журналисты обсуждают историю развития и современную ситуацию в области свободы вероисповедания и отправления религиозных обычаев и традиций в СУАР, политики КНР по поддержанию культурных традиций проживающих в Китае народов и их религиозных традиций.
В семинаре принимают участие руководители СМИ из Европы, Азии и с Ближнего Востока, стран постсоветского пространства.
Религиозные организации в Китае пользуются самостоятельностью в проведении культовых отправлений, правом создавать духовные учебные заведения, издавать священные книги, выпускать периодические издания, заниматься общественной полезной деятельностью. Китай придерживается принципа отделения школы от религии, в системе народного образования не фигурирует предмет богословия. Преподавательская и исследовательская работа в области религии ведется в отдельных высших учебных заведениях и исследовательских институтах. В духовных школах, созданных религиозными общинами, учреждены религиозные специальности в соответствии с требованиями практики.
Религия является составной частью китайской цивилизации, приверженцам разных религий присущи патриотизм и преданность вере. Китайское правительство поддерживает и поощряет деятельность религиозных общин по сплочению паствы для участия в строительстве страны. Все религиозные общины проповедуют важность служения обществу, благодеяний на благо народа. В Китае все религиозные общины равноправны и мирно сосуществуют друг с другом, так чтобы не было конфликтов на религиозной почве. Между верующими и неверующими поддерживаются отношения взаимного уважения, сплочения и мирного сосуществования.
Кроме того, местные правительства принимают ряд мер, чтобы спасти и возобновить национальные культурные наследия. Классическая народная музыка "12 Мукам" СУАР была включена ЮНЕСКО в Список всемирного нематериального фольклорного и культурного наследия, кыргызская поэма "Манас", монгольская историческая поэма "Джангар", казахское музыкально-поэтическое искусство "Айтыс" и другие лучшие традиционные культурные объекты были включены в Список китайского нематериального культурного наследия.
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07.04.2024, 18:32 24826
КНР провела боевое патрулирование в Южно-Китайском море
НОАК проводит морское и воздушное боевое патрулирование в Южно-Китайском море
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Пекин. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - ВВС и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели боевое патрулирование в Южно-Китайском море (ЮКМ), сообщает ТАСС.
Южная зона боевого командования НОАК организует совместное морское и воздушное боевое патрулирование в Южно-Китайском море. Вся военная деятельность, которая нарушает нормальную ситуацию в ЮКМ и создает точки нестабильности, находится под контролем", - сообщила Южная зона боевого командования НОАК в соцсети WeChat.
Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Наньша в ЮКМ. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа, пишет ТАСС.
Ранее газета "Иомиури" сообщала, что японские силы самообороны могут принять полноценное участие в военных учениях США и Филиппин Balikatan. Усиление взаимодействия трех стран, как отмечает газета, будет способствовать сдерживанию Китая в Восточно-Китайском море и вокруг Тайваня. Вопросы обеспечения безопасности станут важной темой встречи на высшем уровне лидеров Японии и США, которая пройдет в середине следующей недели в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.
Газета со ссылкой на посла Филиппин в Японии сообщала, что на трехстороннем саммите США, Японии и Филиппин будет достигнуто соглашение о совместном патрулировании в Восточно-Китайском море.
Япония и Филиппины укрепляют взаимодействие на уровне военных. В ноябре прошлого года было достигнуто согласие о начале переговоров о соглашении о взаимном доступе (Reciprocal Access Agreement, RAA).
03.04.2024, 08:35 58936
Землетрясение на Тайване: число жертв выросло до четырех Дополнено
Фото: AP Photo / Hualien County Fire Department
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Один человек погиб, более 50 пострадали в результате землетрясения на Тайване, сообщает РИА Новости.
Пожарная служба Тайваня сообщила в среду, что на данный момент один человек погиб и более 50 получили ранения в результате землетрясения", - говорится в сообщении пожарной службы острова.
Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань, произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, согласно данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
Дополнено 03.04.2024, 13.56
Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до четырех, сообщает РБК со ссылкой на Chinatimes. Еще 57 человек пострадали.
По данным портала ETtoday, первые этажи нескольких зданий в Хуаляне оказались разрушены. Пожарные службы предполагают, что под завалами могут находиться люди. Местный оператор Taipower сообщал об отключении от электричества 87 тыс. домовладений.
Это землетрясение стало сильнейшим за последние 25 лет. 21 сентября 1990 года на Тайване зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,3-7,6. Тогда жертвами стали 2,4 тыс. человек, разрушены или получили повреждения 50 тыс. зданий.
29.03.2024, 14:20 96026
Подозреваемая в подготовке покушения на руководителей Кыргызстана преступная группа из Азербайджана задержана в Бишкеке
Аресты и посадки лидеров преступного мира в Кыргызстане дали толчок к жестким мерам, предпринятым против главарей криминальных группировок в Узбекистане, Казахстане и ряде других стран
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Бишкек. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана задержал в Бишкеке преступную группу из Азербайджана, подозреваемую в подготовке организации покушения на руководителей Кыргызстана.
Спецслужбами были получены данные о том, что боевиков нанял Райымбек Матраимов (Экс-заместител председателя Государственной таможенной службы КР - Прим.ред.). Но заказ на политическое убийство государственного деятеля только ускорил возвращение бывшего таможенника домой, под конвоем спецназа и в наручниках, сообщает издание kabar.kg.
По информации ГКНБ задержание было произведено 25 марта на территории Азербайджана во взаимодействии со спецслужбами.
Также вместе с ним задержаны и доставлены на территорию КР его братья: Тилек Матраимов, Руслан Матраимов, Исламбек Матраимов. Следует отметить, что Р. Матраимов имел близкую связь с ликвидированным так называемым вором в законе К. Асанбеком (Камчы Кольбаевым) и создал преступную группу из числа работников таможенной службы и государственных деятелей", - сказано в сообщении ГКНБ.
В ведомстве уточнили, что сам Райымбек Матраимов проходит по уголовным делам по признакам преступлений, предусмотренным статьями "незаконное лишение свободы и "легализация (отмывание) преступных доходов".
В настоящее время в рамках материалов уголовного дела продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия, добавили в ГКНБ.
Очень показателен такой момент, что Матраимов решил заказать президента страны, это говорит о том, что руководство государства добралось до главарей коррупционной системы. Идет реальная борьба с криминалом, сопровождаемая разоблачениями и арестами. Действия Матраимова демонстрируют, что он пошел на радикальные меры, чего при других руководителях не было", - сказал эксперт в сфере безопасности, президент международного общественного объединения "Конгресс тюркских народов" Эдил Марлис уулу.
Он выразил надежду, что "на этот раз клану действительно наступил конец", и все имущество, заработанное преступным путем, как в Кыргызстане, так и за рубежом будет обращено в доход государства.
Все это нужно расценивать как очевидный сигнал и другим сотрудникам фискальных и правоохранительных органов о том, что противозаконная деятельность наказуема и будет жестко караться. Должны быть наказаны все люди имевшие отношение к этому клану и участвовавшие в преступных схемах. Они не должны быть просто освобождены от занимаемых должностей" - подчеркнул Эдил Марлис уулу.
Как отмечает kabar.kg, аресты и посадки лидеров преступного мира в Кыргызстане дали толчок к жестким мерам, предпринятым против главарей криминальных группировок в Узбекистане, Казахстане и ряде других стран.
По информации издания, клан Матраимовых имел своих людей в силовых структурах, органах власти, судах и даже в Жогорку Кенеше.
В парламент пришла не только партия, продвигаемая бывшим таможенником, но и кандидаты из одномандатных округов. Группировка обладала колоссальными возможностями и рычагами влияния, а ее главари владели имуществом и банковскими счетами на миллиарды долларов. Ни один из предыдущих президентов или руководителей силовых структур даже не пытались начать борьбу с тотальной коррумпированной системой. Возможно, они осознавали собственное бессилие, хотя, скорее всего, просто имели собственный интерес, так как, вероятно, с ними щедро делились" - говорится в публикации.
28.03.2024, 10:04 106106
Число погибших в результате теракта в "Крокусе" выросло до 143
Напомним, в результате теракта пострадали более 180 человек
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Москва. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - МЧС России обновило список погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Теперь в нем 143 имени, сообщает РБК.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вчера днем сказал, что скончался один из пострадавших от теракта.
По его словам, из стационаров выписали 76 пострадавших, а амбулаторную помощь оказали 205 пациентам.
Вечером 24 марта минздрав Московской области сообщал о 182 пострадавших в ходе теракта.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт. Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал.
25.03.2024, 12:18 144406
Взорвать "Мону Лизу" и памятники искусства в Лувре угрожали злоумышленники
Сотрудники службы безопасности тщательно осмотрели музей и не нашли никаких подозрительных предметов
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Париж. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава парижского Лувра подал 20 марта жалобу на неизвестных, которые угрожали взорвать картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" и другие памятники искусства музея.
Об этом сообщила французская газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.
Мы готовы взорвать "Мону Лизу" и многие другие шедевры. Предостережение: 100 кг C-4 (разновидность взрывчатого вещества. - Прим. ред.) могут нанести большой ущерб", - приводит текст сообщения злоумышленников портал "Известия".
Сотрудники службы безопасности тщательно осмотрели музей и не нашли никаких подозрительных предметов. Ведется расследование.
По информации издания, в середине октября 2023 года Лувр приостанавливал работу из-за угрозы взрыва. Он получил сообщения о риске "для музея и его посетителей". Находящихся в здании людей эвакуировали.
Напомним, в январе вандалы залили "Мону Лизу" супом.
25.03.2024, 09:15 147396
Во Франции повысили уровень террористической опасности после теракта в "Крокус Сити Холле"
Фото: unsplash.com
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Париж. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - После теракта в российском "Крокус Сити Холле" власти Франции приняли решение о повышении уровня террористической опасности до самого высокого, сообщил премьер-министр страны Габриэль Атталь.
После теракта в Москве президент Республики собрал сегодня вечером в Елисейском дворце Совет по обороне и национальной безопасности. Учитывая заявление "Исламского государства"* о совершении теракта и угрозу, нависшую над нашей страной, мы решили повысить бдительность до самого высокого уровня: чрезвычайная ситуация с риском терактов", - цитирует РБК премьер-министра.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт. Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал.
Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла.
В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула.
По последним данным, на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых - дети. Число пострадавших составило 180 человек. Госпитализировали 142 раненых.
* Запрещенная в Казахстане, России и ряде других стран экстремистская организация.
25.03.2024, 09:02 148231
Басманный суд арестовал всех четырех обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле"
Фото: Depositphotos
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Москва. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Басманный районный суд Москвы арестовал всех четырех обвиняемых в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.
Басманный районный суд Москвы арестовал до 22 мая первого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" (...) Это Мирзоев Далерджон Баротович. Он полностью признал вину. Вслед за этим суд принял решение об аресте второго фигуранта. Это Саидакрами Муродали Рачабализода. Следующим был арестован Шамсиддин Фаридуни. Четвертым - Файзов Мухаммадсобир", - сообщает РБК.
Как отмечает РИА Новости, в суд Файзова доставили на кресле-каталке в сопровождении медиков.
Таким образом, под стражу отправлены все четверо фигурантов дела.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт. Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал.
Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла.
В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула.
По последним данным, на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых - дети. Число пострадавших составило 180 человек. Госпитализировали 142 раненых.
24.03.2024, 19:18 158661
Теракт в Подмосковье: число погибших выросло до 137 Дополнено
Фото: Синьхуа
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Москва. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Следственном комитете Российской Федерации сообщили об увеличении числа погибших в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.
На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых - дети. Осмотр места преступления продолжается", - рассказали в СК.
Сообщается, что уже опознали 62 тела. По остальным погибшим для установления их личности проводятся генетические экспертизы.
Дополнено 24.03.2024, 19.30
Как добавили в Минздраве Подмосковья, число пострадавших составило 180 человек. Госпитализировали 142 раненых, из них уже выписали 32, пишет РИА Новости.
С места трагедии изъято 4 комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, 2 автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие", - дополнили в Следственном комитете.
Кроме того, при задержании боевиков в Брянской области в автомобиле "Рено" обнаружили и изъяли пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.
В комитете уточнили, что в "Крокусе" не обнаружили заминированных тел и других следов минирования.
Накануне в соцсетях начало распространяться видео с шокирующими кадрами, на которых был показан один из моментов атаки в "Крокусе". Вооруженные боевики ходят по фойе здания с оружием и расстреливают безоружных людей.
Один из террористов, который снимал происходящее не телефон, начал выкрикивать непонятные лозунги и говорить что-то вслед другим боевикам. Эксперт рассказал редакции KP.RU, что террорист кричал только на таджикском языке.
Ранее сообщалось о 154 пострадавших и 133 погибших.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар.
МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула.
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