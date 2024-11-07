В Узбекистане скатившийся с горы камень раздавил автомобиль с людьми

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Вашингтон. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Кандидат от республиканцев Дональд Трамп может одержать победу на президентских выборах с вероятностью 88%, прогнозирует The New York Times на основании предварительных результатов и данных экзитполов.





По подсчетам издания, он заручится поддержкой от 251 до 336 выборщиков (в среднем 300), а его конкурентка от Демократической партии Камала Харрис - от 202 до 287 (в среднем 238). Для победы необходимо набрать 270, сообщает издание РБК





Известно, что к настоящему времени Трамп заручился поддержкой 205 выборщиков, получив Юту и Монтану, Харрис отстает с 117 голосами.





Трамп с небольшим перевесом вырвался вперед в Пенсильвании - важнейшем колеблющемся штате - с 50,9% против 48,2. Там подсчитаны 61% бюллетеней. Огромная толпа сторонников Трампа в его штабе в Палм-Бич "взревела от восторга" после появления предварительных результатов выборов в Пенсильвании, передает корреспондент газеты. Издание отмечает, что настроение собравшихся изменилось всего за несколько минут.





На колеблющиеся штаты приходится 93 голоса выборщиков, помимо Пенсильвании это Висконсин, Мичиган, Джорджия, Невада, Северная Каролина и Аризона. В шести из семи, кроме Невады, лидирует республиканец, подсчитала газета.





Fox News передает, что Трамп может рассчитывать на 216 голосов выборщиков, Харрис - 193.