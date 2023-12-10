В Узбекистане ввели ограничения на работу газовых заправок

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Ташкент. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики Узбекистана сообщили об ограничении работы газовых заправок по всей стране из-за похолодания, сообщает - В Министерстве энергетики Узбекистана сообщили об ограничении работы газовых заправок по всей стране из-за похолодания, сообщает Gazeta.uz





По информации ведомства, спрос на природный газ среди населения "немного увеличился" в связи со снижением температуры воздуха, что в свою очередь привело "к значительному снижению давления газа".





По прогнозу синоптиков, с 7 по 16 декабря в республике ожидается понижение температуры местами до -16 градусов. В этот период ожидается снижение давления газа. Минэнерго принимает меры по ограничению времени работы метановых заправок "в целях бесперебойного обеспечения населения природным газом".





В ведомстве отметили, что ограничения введены во всех регионах республики. Ожидается, что это позволит равномерно обеспечить природным газом потребителей и социальные объекты.