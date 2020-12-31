В Йемене аэропорт подвергся минометному обстрелу после прилета нового правительства страны

Каир. 30 декабря. Kazakhstan Today - Три минометных снаряда разорвались 30 декабря в аэропорту города Адена одновременно с прилетом министров нового правительства Йемена, передает Kazakhstan Today.

ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya сообщает о большом числе погибших и пострадавших, но точных данных пока нет. Между тем, по предварительной информации, никто из членов кабмина не пострадал. В момент атаки все они еще находились в только что приземлившемся самолете на удалении от места падения снарядов. Позднее министров перевезли под усиленной охраной в президентский дворец "Эль-Маашик".

По информации Al Arabiya, мины угодили в зал прилета, откуда валят густые клубы дыма. Также есть сообщения, что один из снарядов упал на взлетно-посадочной полосе.

Новое правительство Йемена было сформировано в середине декабря под руководством премьер-министра Маина Абдель Малика в соответствии с Эр-Риядским соглашением, заключенным еще в ноябре 2019 года между Южным переходным советом (ЮПС) и признанными международным сообществом властями страны. 26 декабря оно принесло присягу президенту республики Абд Раббо Мансуру Хади в его временной штаб-квартире в Эр-Рияде.

10 апреля Министерство иностранных дел РК опубликовало заявление о прекращении огня в Йемене.

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