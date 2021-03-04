В Южной Корее два человека скончались после прививки AstraZeneca

Сеул. 3 марта. Kazakhstan Today - Два пожилых человека скончались в Южной Корее после прививки AstraZeneca, передает Kazakhstan Today.

В Южной Корее расследуют два случая смерти пожилых пациентов после вакцинации препаратом AstraZeneca. У обоих были сопутствующие заболевания, пишет РИА "Новости"

По данным издания, первый случай произошел с пациентом больницы по уходу за пожилыми людьми в городе Коян. 50-летний пациент получил прививку 26 февраля. Через несколько дней он был госпитализирован с симптомами сердечной недостаточности и затрудненным дыханием. Несмотря на оказанную медпомощь, пациент скончался на следующее утро.

Второй пациент скончался спустя 4 дня после получения вакцины. Известно, что ему было 63 года. У пациента было цереброваскулярное заболевание, затем проявлялись побочные эффекты в виде жара, проявились пневмония и сепсис.





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