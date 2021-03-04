Система Orphus

В Австрии после прививки Pfizer и BioNTech умерли более 40 человек

03.03.2021 19900
Вена. 3 марта. Kazakhstan Today - В Австрии после получения прививки от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech скончались 41 человек. Об этом сообщает Федеральное ведомство по безопасности в области здравоохранения (BASG), передает Kazakhstan Today.
 

Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения получило сообщения о 41 смерти вскоре после получения прививки от COVID-19 (все BioNtech/Pfizer) … Пока фактов, говорящих о связи с вакциной, нет, выяснения продолжаются", — говорится в докладе ведомства.

 
Согласно документу, у троих пациентов после экспертизы была исключена связь летального исхода с вакцинацией. Еще 11 человек из числа погибших получили вакцину в ходе инкубационного периода заболевания коронавирусом, во время которого они скончались. У 19 человек были серьезные заболевания, которые и стали причиной смерти. Обстоятельства смерти оставшихся восьми пациентов еще не установлены, сообщает РБК
 
ЕС объявил о старте массовой вакцинации в конце декабря. Прививки делают препаратом Pfizer и BioNTech. В конце февраля сообщалось, что президент России Владимир Путин по телефону обсудил с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем вопрос поставок и совместное производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". До этого Курц заявлял, что Австрия попытается начать у себя производство российской или китайской вакцины, если их зарегистрирует европейский регулятор.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая