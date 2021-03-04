В Австрии после прививки Pfizer и BioNTech умерли более 40 человек

Вена. 3 марта. Kazakhstan Today - В Австрии после получения прививки от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech скончались 41 человек. Об этом сообщает Федеральное ведомство по безопасности в области здравоохранения (BASG), передает Kazakhstan Today.

Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения получило сообщения о 41 смерти вскоре после получения прививки от COVID-19 (все BioNtech/Pfizer) … Пока фактов, говорящих о связи с вакциной, нет, выяснения продолжаются", — говорится в докладе ведомства.

Согласно документу, у троих пациентов после экспертизы была исключена связь летального исхода с вакцинацией. Еще 11 человек из числа погибших получили вакцину в ходе инкубационного периода заболевания коронавирусом, во время которого они скончались. У 19 человек были серьезные заболевания, которые и стали причиной смерти. Обстоятельства смерти оставшихся восьми пациентов еще не установлены, сообщает РБК

ЕС объявил о старте массовой вакцинации в конце декабря. Прививки делают препаратом Pfizer и BioNTech. В конце февраля сообщалось, что президент России Владимир Путин по телефону обсудил с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем вопрос поставок и совместное производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". До этого Курц заявлял, что Австрия попытается начать у себя производство российской или китайской вакцины, если их зарегистрирует европейский регулятор.

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