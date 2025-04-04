03.04.2025, 17:10 6411
Венгрия выйдет из Международного уголовного суда
Фото: english.news.cn
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Будапешт. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Венгрия выйдет из Международного уголовного суда, сообщил представитель правительства Золтан Ковач на своей странице в Сети.
Процесс выхода начнется в четверг в соответствии с конституционными и международно-правовыми обязательствами Венгрии", - цитирует РБК представителя правительства.
Ранее в Будапешт прибыл премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, в отношении которого действует ордер на арест, выданный МУС. The Times of Israel написала, что это первая поездка Нетаньяху после выдачи ордера.
МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего израильского министра обороны Йоава Галанта 21 ноября 2024 года. По мнению судей, оба "намеренно и сознательно" без военной необходимости лишили мирное население сектора Газа доступа к предметам первой необходимости, что привело к гибели жителей. Нетаньяху претензии МУС отверг.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал решение МУС "возмутительно наглым и циничным", а также охарактеризовал его как попытку вмешаться в конфликт в секторе Газа, "выдавая это за юридическое решение, но на самом деле преследуя политические цели". Он также пообещал пригласить Нетаньяху с визитом в Венгрию вопреки ордеру МУС.
Венгрия подписала Римский статут, основополагающий документ МУС, в 1999 году и ратифицировала его в 2001 году. В марте 2023 года в Будапеште напомнили о праве не исполнять решения МУС на фоне выдачи ордера на арест президента России Владимира Путина. В канцелярии премьер-министра страны тогда пояснили, что Будапешт официально не признал ту часть Римского статута, которая сделала бы возможным подобный арест, поскольку это нарушило бы Конституцию страны.
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02.04.2025, 19:42 19406
Песков прокомментировал остановку работы причалов КТК в Новороссийске
Остановка связана с ущербом из-за ударов дронов ВСУ
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Москва. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что приостановка нефтеналивных причалов в Новороссийске связана с ущербом из-за ударов дронов ВСУ по инфраструктуре, сообщает РИА Новости.
Утром 2 апреля Ространснадзор сообщил, что остановил на 90 дней работу одного из нефтеналивных причалов Новороссийского морского торгового порта.
Это связано с тем ущербом, который был нанесен инфраструктуре КТК после ударов украинскими дронами. Не нужно об этом забывать, что там был нанесен гигантский ущерб, очень сложный ущерб в технологическом плане. И это не может, естественно, не иметь последствий для работоспособности всей системы, к сожалению", - сказал Песков.
Он добавил, что это не могло не сказаться на работоспособности всей системы.
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в конце марта временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов - ВПУ-1 и ВПУ-2 для устранения нарушений, которые выявил Ространснадзор.
1 апреля в Минэнерго РК сообщили, что отгрузка казахстанской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум осуществляется в штатном режиме.
02.04.2025, 18:29 20266
Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии
Актер обвиняется в том, что он одновременно пользовался сексуальными услугами пяти румынских девочек
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Вашингтон. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Известный актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии, сообщил адвокат одной из жертв Адриан Кукулис.
Уголовное дело, которое ведет управление по расследованию организованной преступности и терроризма прокуратуры Румынии в связи с возможной сетью торговли несовершеннолетними и торговлей людьми, раскрывает международные связи с кумирами нашего детства. Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в том, что он одновременно пользовался сексуальными услугами пяти румынских девочек, находившихся в уязвимом состоянии", - цитирует РИА Новости адвоката со ссылкой на телеканал Pro TV.
Как сообщается, заявление, подтверждающее эти обвинения, поступило от одной из молодых женщин, которая якобы участвовала в мероприятиях, где девушек якобы предлагали Ван Дамму. Согласно показаниям, эти инциденты имели место в Каннах, а обвинения связаны с использованием услуг лиц, заведомо подвергавшихся эксплуатации.
Адвокат подчеркивает, что информация подтверждается показаниями очевидца, который точно указал, кто и как организовывал эти мероприятия, присутствие Жан-Клода Ван Дамма в этих сценах не оспаривается.
Также отмечается, что подбором девушек для Ван Дамма занимался румынский предприниматель Морел Боля, руководитель некоммерческой организации EuroDemos и владелец модельного агентства Kasta Morrely. В 2022 году он стал главным обвиняемым в деле о торговле несовершеннолетними. В материалах дела говорилось, что за период с 2000 по 2016 год девушки, в том числе несовершеннолетние, через эти НКО и модельное агентство вовлекались в деятельность, связанную с "сексуальной эксплуатацией с применением психологического принуждения". В настоящий момент расследование дела продолжается.
01.04.2025, 11:57 37531
Катер с казахстанскими и российскими туристами взорвался на юге Таиланда Дополнено
Фото: MGROnline
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Бангкок. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прогулочный катер с туристами из России и Казахстана взорвался и загорелся неподалеку от острова Майтон в провинции Пхукет на юге Таиланда, сообщает ТАСС со ссылкой на таиландскую туристическую полицию.
Туристический катер взорвался недалеко от острова Майтон. На нем находился 31 турист из Казахстана и России. В момент инцидента 30 туристов находились в воде, один российский турист остался на борту и получил ожоги. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Остальные 30 туристов не пострадали и вернулись в свои отели", - рассказал представитель полиции.
Напомним, 27 марта в Египте потерпел крушение прогулочный батискаф "Синдбад", на котором находились 45 российских туристов. Шестеро из них погибли, сообщает РБК.
Дополнено 01.04.2025, 19.21
На борту катера было четверо граждан Казахстана, с ними все в порядке, они продолжают свой отдых в Таиланде. У двоих из них сгорели паспорта, консул оформит им завтра временные документы, по которым они смогут вернуться в Казахстан", - сообщили в МИД РК.
31.03.2025, 20:15 48576
"Мегаземлетрясение" в Японии может унести жизни почти 300 тысяч человек
"Мегаземлетрясение" может возникнуть в Нанкайском желобе
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Токио. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Возможное "мегаземлетрясение" в Японии может унести жизни около 298 тысяч человек, а экономика страны - потерять при этом до $1,81 трлн, сообщает правительство Японии.
Мегаземлетрясение" магнитудой 8-9 может возникнуть в Нанкайском желобе к югу от тихоокеанского побережья страны с вероятностью 80%. Прогноз относительно природного катаклизма был сделан еще в 2012 и 2013 годах, однако в понедельник правительство скорректировало данные", - сообщает РБК со ссылкой на издание South China Morning Post.
Между тем Reuters сообщило, что землетрясение может произойти поздно ночью зимой, год агентство не уточнило.
Ранее, 28 марта, сильное землетрясение магнитудой 7,7 произошло к западу от Мандалая, второго по величине города Мьянмы. Толчки ощутили жители Таиланда и ряда соседних стран. По данным Геологической службы США, землетрясение в Мьянме стало самым мощным за последние 100 лет. В результате погибли более 2 тысячи человек, более 3,9 тысячи пострадали.
31.03.2025, 14:18 54471
Национальный траур по жертвам землетрясения объявили в Мьянме
Фото: Pixabay
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Нейпьидо. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Мьянме объявлен национальный траур с 31 марта по 6 апреля в связи с последствиями землетрясения, сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Мин Аун Хлайна.
Напомним, в результате разрушительного землетрясения в Мьянме погибли около 1700 человек погибли, 3400 пострадали и 300 числятся пропавшими без вести. Число погибших в столице Таиланда Бангкоке возросло до 17. 32 человека получили ранения, еще 83 числятся пропавшими без вести. Подземные толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Китае.
После землетрясения власти Мьянмы обратились за помощью к разным странам, в том числе к России. Постоянный и гуманитарный координатор ООН в Мьянме Марколиги Корси в своем заявлении сказал, что всего от землетрясения пострадали около 20 миллионов человек.
31.03.2025, 09:46 60636
Ушел из жизни звезда боевиков 90-х Ричард Нортон
Австралийский актер снимался в боевиках с Джеки Чаном и Чаком Норрисом
Фото: Eugene Powers / imago-images.de / Global Look Press
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Австралийский актер, известный благодаря своим ролям в боевиках с Джеки Чаном и Чаком Норрисом, скончался в Мельбурне в возрасте 75 лет. Помимо актерской карьеры Нортон был каскадером, тренером и телохранителем голливудских звезд, сообщает РБК.
Я оцепенела и опустошена, у меня нет слов, я потеряла все", - написала его жена Джуди Грин на своей странице в Instagram.
Как пишет газета, в числе последних проектов, в которых Нортон работал в качестве постановщика боев, были фильмы "Безумный Макс: Дорога ярости", "Фуриоза: Сага о Безумном Максе", "Отряд самоубийц" и "Люди Икс: Темный Феникс".
Нортон родился 6 января 1950 года в Сиднее и с детства занимался дзюдо и каратэ. В 1970 году он стал главным инструктором в студии боевых искусств Боба Джонса в Мельбурне. В дальнейшем он сделал успешную карьеру инструктора по боевым искусствам, личного охранника и тренера по боям для главных голливудских звезд.
Среди его работ - роль телохранителя в фильме ABBA: The Movie в 1977 году, "Волшебный кристалл", "Твинкл Твинкл Лаки Старз" и "Городской охотник". Нортон также тренировал Джеки Чана, Лиама Нисона в фильме "Задний свет", Чарли Ханнэма и Бена Аффлека на Гавайях в фильме "Тройной рубеж".
Кроме этого, актер не раз играл злодеев в фильмах с Джеки Чаном ("Городской охотник" и "Мистер Крутой"), а также снимался в боевиках с Чаком Норрисом ("Октагон", "Вынужденная смерть" и "Око за око").
30.03.2025, 19:24 79696
Угрозу цунами объявили у берегов Тонга после сильного землетрясения
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в воскресенье у берегов королевства
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Нукуалофа. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов королевства Тонга в Океании. В регионе объявили угрозу цунами, сообщает РИА Новости.
По данным геологической службы США, толчки зафиксировали в 12.18 по времени UTC в 90,5 километра к юго-востоку от города Пангаи на островах Хаапай королевства с населением примерно 1,7 тысячи человек.
Американское национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) предупредило, что, на основании предварительных параметров, волны цунами возможны в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения", - пишет источник.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Напомним, 28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. На севере Таиланда магнитуда составила 4,2. Подземные толчки также ощущались в Китае. Число жертв в Мьянме превысило 1700 человек, еще 3400 человек пострадали и 300 числятся пропавшими без вести. Число погибших в столице Таиланда Бангкоке возросло до 17. 32 человека получили ранения, еще 83 числятся пропавшими без вести.
30.03.2025, 15:08 82461
Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме превысило 1700 человек
Еще 3400 человек пострадали и 300 числятся пропавшими без вести
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Нейпьидо. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Около 1700 человек погибли, 3400 пострадали и 300 числятся пропавшими без вести в результате мощного землетрясения в Мьянме, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на государственный административный совет страны.
Число погибших в столице Таиланда Бангкоке возросло до 17. 32 человека получили ранения, еще 83 числятся пропавшими без вести.
После землетрясения власти Мьянмы обратились за помощью к разным странам, в том числе к России. Постоянный и гуманитарный координатор ООН в Мьянме Марколиги Корси во вчерашнем заявлении сказал, что всего от землетрясения пострадали около 20 миллионов человек.
Напомним, 28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. На севере Таиланда магнитуда составила 4,2, в Бангкоке рухнуло 30-этажное строящееся здание.
В январе прошлого года сильное землетрясение магнитудой 6,7 произошло на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.
Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. После напугавших горожан подземных толчков на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале прошлого против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
Ранее депутаты заявляли, что в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий. Южная столица располагается в десятибалльной зоне сейсмоактивности. Последний раз разрушительное землетрясение в Алматы произошло в 1911 году. Тогда был разрушен город Верный, это землетрясение было отнесено к 10 самым сильным землетрясениям прошлого века.
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