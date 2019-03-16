Вице-премьеры Кыргызстана и Таджикистана проводят переговоры по урегулированию ситуации на границе двух стран

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Астана. 15 марта. Kazakhstan Today - На границе Кыргызстана и Таджикистана продолжается урегулирование ситуации, возникшей между местными жителями, передает Kazakhstan Today.

14 марта, с 19.30 до 20.40, на участке Головной в селе Кок-Таш сельского округа Ак-Сай Баткенского района (Баткенской области Кыргызстана) состоялись двусторонние переговоры сторон под руководством вице-премьер-министра Кыргызской Республики Жениша Разакова и заместителя премьер-министра Республики Таджикистан Азима Иброхима, пишет сайт правительства КР.

В ходе переговоров обсуждены все наиболее острые вопросы совместной повестки и в данный момент они продолжаются представителями сторон.

Согласно сообщению, "примерно в 21.00 14 марта жители сел Ак-Сай и Кок-Таш Баткенского района на автобусах и легковых автомобилях были доставлены в город Баткен. Местные жители размещены в здании профессионального лицея № 57, а также в одном из жилых домов на улице С. Айтматова. Их безопасность обеспечивается сотрудниками ГУВД города Баткен".

Также жителей вышеуказанных сел забирают к себе родственники, проживающие в Баткенском районе и городе Баткен. Местные власти совместно с правоохранительными органами на постоянной основе продолжают проводить разъяснительные мероприятия среди местного населения.

Ранее вице-премьер Разаков провёл встречу с местными жителями, в том числе со старейшинами и представителями молодежи, в ходе которой отметил необходимость недопущения дальнейшей эскалации ситуации на границе.

Кроме этого, 14 марта состоялся телефонный разговор президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Главы двух государств обсудили сложившуюся ситуацию на кыргызско-таджикской границе и отметили необходимость создания совместной комиссии для объективного расследования и недопущения подобных ситуаций в будущем, а также активизации переговоров по завершению процесса делимитации государственной границы.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон были едины во мнении, что народы двух стран, имеющие вековые добрососедские отношения должны жить только в мире и дружбе", - пишет портал президента Кыргызстана.

Информация об этом телефонном разговоре опубликована и на сайте президента Таджикистана.

В ходе беседы главы государств, обсудив актуальные вопросы таджикско-кыргызских отношений, сделали особый акцент на ситуации, которая складывается сегодня в приграничных районах двух стран в свете конфликта, возникшего вечером 13 марта текущего года. В этом контексте президенты договорились дать соответствующие поручения компетентным органам сторон относительно тщательного расследования инцидента, приведшего к человеческим жертвам, а также его преодоления переговорным путём", - говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что президент Кыргызстана "передал свои глубокие соболезнования и выразил чувства сопереживания семье и близким гражданина Республики Таджикистан Хусейна Хакимова, погибшего в результате приграничного конфликта".

Напомним, 13 марта 2019 года на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт между местными жителями. По словам председателя Государственной пограничной службы Кыргызстана Уларбека Шаршеева, в этот день жители Таджикистана пытались помешать строительству автодороги Ак-Сай - Тамдык, сообщал 24.kg.

Возмущенные граждане Таджикистана хотели помешать проведению дорожно-строительных работ. Пограничники Кыргызстана воспрепятствовали этому. Увидев это, население кыргызского села тоже собралось, и между двумя сторонами произошел конфликт, переросший в забрасывание камнями. Пограничникам двух стран удалось локализовать конфликт", - сказал Шаршеев.

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