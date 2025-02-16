15.02.2025, 13:24 16576
Вице-президент США обрушился с резкой критикой на правящие силы Европейского союза
Джей Ди Вэнс обвинил их в подавлении свободы слова
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Мюнхен. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-президент США Джей Ди Вэнс обрушился с резкой критикой на правящие силы Европейского союза (ЕС), обвинив их в подавлении свободы слова, деградации демократии и намеренном выдавливании правых популистов из политического поля, сообщает lenta.ru.
Выступление вызвало бурную реакцию у политиков и журналистов. Обозреватели The Washington Post (WP) назвали речь вице-президента "экспортом лозунга "Сделаем Америку снова великой!", а глава Минобороны ФРГ Борис Писториус обвинил США в "неприемлемом вмешательстве" в дела европейских стран.
По словам вице-президента, отказ от итогов выборов в Румынии в прошлом году из-за обвинений в якобы вмешательстве России основан на "хлипких подозрениях" и был полностью нацелен на попытку вывести из предвыборной гонки популиста Келина Джорджеску, ориентирующегося в своих взглядах на Трампа.
Если ваша демократия может быть уничтожена с помощью нескольких сотен тысяч долларов на рекламу от иностранного государства, она изначально не такая уж сильная", - заявил Вэнс.
В этой связи он призвал пересмотреть существующие в ЕС стандарты проведения голосования и вообще усомнился в том, что они работают.
Все, от нашей политики в отношении Украины до цифровой цензуры, выдается за защиту демократии. Но когда мы видим, как европейские суды отменяют выборы, а высокопоставленные чиновники угрожают отменить другие, мы должны задаться вопросом, придерживаемся ли мы достаточно высоких стандартов", - резюмировал вице-президент США.
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15.02.2025, 13:47 15866
Китай готов решительно ответить на "запугивания" со стороны США - МИД КНР
Ван И сделал заявление на Мюнхенской конференции по безопасности
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Мюнхен. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его страна отреагирует на любые дальнейшие односторонние санкции США, назвав такие шаги формой "запугивания", сообщает Bloomberg.
Если США не готовы, если они настроены на подавление и сдерживание Китая, то у нас нет выбора, кроме как играть до конца. Мы решительно отреагируем на односторонние методы запугивания со стороны США", - заявил министр иностранных дел Ван И официальным лицам на Мюнхенской конференции по безопасности.
Тем не менее глава МИД КНР призвал взглянуть на отношения двух стран в более долгосрочной перспективе, выразив уверенность, что Пекин и Вашингтон сохранят взаимодействие в долгосрочной перспективе.
Ранее сообщалось, что США и Китай начали торговую войну после решения Трампа о тарифах. Китай ввел 10-процентную пошлину на импорт нефти и сельскохозяйственной техники и 15-процентную пошлину на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), импортируемые из США. Пекин объявил об ответных мерах после вступления в силу решения президента США Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на всю китайскую продукцию.
11.02.2025, 14:42 60401
Первым в истории Фёдор Конюхов пересек Южную Атлантику на весельной лодке
Фото: t.me/konyukhovfedor
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Российский путешественник Фёдор Конюхов первым в истории пересек Южную Атлантику на весельной лодке, об этом сообщил его экспедиционный штаб в Telegram-канале.
Этой ночью лодка АКРОС пересекла 20 градусов восточной долготы (мыс Игольный, ЮАР) и вышла в Индийский океан. Причем по самому сложному и опасному маршруту в "неистовых пятидесятых" и "ревущих сороковых" широтах. Потребовалось 68 суток", - сказано в сообщении.
На сегодняшний день в активе у Фёдора Конюхова:
- пересечение Атлантического океана с востока на запад от острова Ла Гомера (Канарские острова) до острова Барбадос. Лодка УРАЛАЗ, 2002 год, время в пути 46 дней.
- пересечение Атлантического океана с запада на восток от пролива Дрейка до долготы мыса Игольный (Южная Африка). Лодка АКРОС. 2025 год, время в пути 68 дней, поход продолжается.
- пересечение Тихого океана с востока на запад от Южной Америки, Чили (Кон Кон) до Австралии (Мулулаба, к северу от Брисбена). Лодка "ТУРГОЯК". 2014 год. Время в пути 160 дней.
- пересечение Тихого океана с запада на восток от Новой Зеландии (порт Данидин) до мыса Горн. Лодка "АКРОС". 2019 год. Время в пути 154 дня.
- 46 + 160 + 154 + 68 = 428 дней в океанах на весельных лодках АКРОС, ТУРГОЯК и УРАЛАЗ.
Впереди Индийский океан. До мыса Люин (Западная Австралия) 4 200 морских миль", - добавили в штабе.
10.02.2025, 20:41 70606
Запущен прямой грузовой ж/д маршрут из Китая в Афганистан через Казахстан и Узбекистан
Весь путь займет 12-15 дней
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Пекин. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник утром со станции Туаньцзецунь города Чунцин в город Хайратон Афганистана отправился грузовой поезд, что ознаменовало запуск первого прямого железнодорожного маршрута, соединяющего город на юго-западе Китая с Афганистаном, сообщает "Синьхуа".
Поезд, перевозящий 55 контейнеров с коммуникационным оборудованием, произведенным китайским телекоммуникационным гигантом ZTE, пересечет госграницу на КПП "Хоргос" в Синьцзян-Уйгурском автономном округе и достигнет места назначения через территории Казахстана и Узбекистана. Весь путь, как ожидается, займет 12-15 дней.
Как сообщается, перевозимый груз будет использован для поддержки строительства местных коммуникационных сетей Афганистана, с тем чтобы содействовать социально-экономическому развитию страны.
При использовании схемы прямых ж/д грузоперевозок время транспортировки сократится на 3-5 суток по сравнению с перевозками автомобильным транспортом, а затраты на логистику, как ожидается, снизятся на 15-20%. Это укрепит безопасность и эффективность транспортировки и поставки товаров", - сказал сотрудник компании ZTE Лю Цзяньфэн.
Успешное открытие прямого грузового маршрута еще больше укрепит торгово-экономическое сотрудничество и обмены между Чунцином и Афганистаном, а также с другими странами Центральной Азии.
10.02.2025, 08:15 79151
Илон Маск предложил закрыть "Голос Америки" и "Радио Свобода"
Он сравнил радиостанции с "сумасшедшими левыми радикалами, которые разговаривают сами с собой" и "сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков"
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Вашингтон. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава департамента государственной эффективности (DOGE), бизнесмен Илон Маск предложил в соцсети X закрыть радиостанцию "Голос Америки" и "Радио Свобода", сообщает РБК.
Маск ответил на пост бывшего главы Национальной разведки США Ричарда Гренелла, спецпосланника президента Дональда Трампа по особым поручениям. Гренелл назвал радиостанции "пережитком прошлого", который финансируется за счет налогоплательщиков.
Бизнесмен написал в ответ, что их нужно закрыть, так как их "больше никто не слушает". Он сравнил радиостанции с "сумасшедшими левыми радикалами, которые разговаривают сами с собой" и "сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков".
Ранее Маск заявил, что финансирование государством СМИ, таких как Associated Press и Politico, - пустая трата денег налогоплательщиков, и пообещал прекратить "расточительные расходы". Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила планы прекратить финансирование Politico.
Позднее глава DOGE опубликовал скриншот с заголовком статьи "Независимые СМИ в России и на Украине теряют финансирование из-за заморозки USAID" и подписал: "Независимые СМИ" Imao".
Imao - это аббревиатура, придуманная пользователями в интернете. Она переводится как "по моему высокомерному мнению". С помощью этого выражения авторы обозначают свою иронию или сарказм по отношению к обсуждаемой теме.
После прихода к власти Трамп приказал заморозить почти всю иностранную помощь США на 90 дней. Руководство и сотрудники USAID вынуждены уйти в административный отпуск. Суд в Вашингтоне в итоге заблокировал решение Трампа отправить более 2000 сотрудников в отпуск.
Маск назвал USAID преступной организацией, которой "пора умереть". По его словам, Трамп согласился с тем, что его нужно закрыть. После этого штаб-квартира агентства в Вашингтоне прекратила работу.
09.02.2025, 13:37 100251
Трамп и Путин провели телефонный разговор
Президент США заверил, что в наличии есть конкретный план для прекращения конфликта
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Вашингтон. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Американский президент Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщает РБК со ссылкой на New York Post.
Я лучше промолчу", - ответил Трамп на вопрос о том, сколько раз общались лидеры.
Президент США поделился впечатлением, что Путину "действительно небезразлична" гибель солдат на поле боя.
Он хочет, чтобы люди перестали умирать. На Украине такая ужасная война. Я хочу покончить с этой чертовщиной", - добавил президент США.
Трамп заверил, что в наличии имеется конкретный план для прекращения российско-украинского конфликта и выразил надежду, что его удастся реализовать быстро.
Также Трамп рассказал о желании заключить сделку с украинским президентом Владимиром Зеленским на 500 млн долларов относительно доступа к редкоземельным минералам и газу на Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.
Обращаясь к советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу, который находился рядом в кабинете президента на борту номер один, Трамп произнес:
Давайте проведем эти встречи. Они хотят встретиться. Каждый день гибнут люди. Гибнут молодые красивые солдаты. Молодые мужчины, такие как мои сыновья".
Ранее страны НАТО обсудили размещение войск в Гренландии в ответ на угрозу американского президента Дональда Трампа использовать армию США для захвата острова.
08.02.2025, 12:23 116596
Сотрудники USAID оспорили решение Трампа об их отправке в административный отпуск
Также судья постановил восстановить в должностях около 500 сотрудников USAID, которые уже были временно отстранены от работы
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Вашингтон. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд в США временно заблокировал план президента страны Дональда Трампа по отзыву сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру и их отправке в административный отпуск, сообщает РИА Новости cо ссылкой на Hill.
Федеральный судья поздно в пятницу временно заблокировал план администрации Трампа по отправке тысяч сотрудников Агентства США по международному развитию в отпуск в полночь", - пишет издание.
Решение суда запрещает властям США отправить около 2,2 тысячи сотрудников USAID в административный отпуск и вывезти их из стран, где они работают, до 14 февраля включительно. Кроме того, судья Карл Николз постановил восстановить в должностях около 500 сотрудников USAID, которые уже были временно отстранены от работы.
Слушание по временному судебному запрету назначено на 12 февраля.
Напомним, ранее глава нового департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что Трамп готов закрыть USAID. В Белом доме жестко раскритиковали некоторые программы USAID. На протяжении десятилетий агентство было не подотчетно налогоплательщикам, занималось фактически "личными проектами" бюрократов в этой структуре американского правительства, заявили в американской администрации. Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", в том числе на соответствие программ американской внешней политике. По его словам, USAID тратило деньги "во вред" США, пишет РИА.
МИД Азербайджана потребовал прекратить деятельность USAID в стране. Также стало известно, сколько агентство выделило Казахстану средств в 2023 году.
08.02.2025, 08:59 119096
В НАТО обсудили действия на случай американского вторжения в Гренландию
Фото: Mario Tama/Getty Images
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Брюссель. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Страны НАТО обсудили размещение войск в Гренландии в ответ на угрозу американского президента Дональда Трампа использовать армию США для захвата острова, сообщает РБК со ссылкой на газету The Telegraph.
Неформальные переговоры о реакции на возможное "американское вторжение" в Гренландию прошли с участием представителей Германии и других европейских союзников. Обсуждалось в том числе применение статьи 5 Североатлантического договора.
Она предусматривает, что нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех. Дания, чьей автономной территорией является Гренландия, входит в НАТО", - уточняет источник.
Der Spiegel ранее передавал, что правительство не исключает размещения в Гренландии войск НАТО.
Такой шаг, с одной стороны, дал бы Трампу понять, что страны Европы разделяют его взгляды на стратегическую важность острова для безопасности Арктики, а с другой - помешал бы республиканцу реализовать свои планы на остров военными средствами", - пишет сайт.
О том, что США не исключают использования военной силы для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом, Трамп заявил в начале января.
Президент США отмечал, что Гренландия нужна стране для обеспечения национальной безопасности. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на прошлой неделе говорил, что американский лидер проявит территориальный интерес к Гренландии независимо от того, что "вопят европейцы", - напоминает источник.
Гренландия - бывшая датская колония, сейчас представляет собой автономную территорию в составе королевства. Это самый большой остров в мире, расположенный северо-восточнее Северной Америки. Его площадь составляет около 2,2 млн кв. км, там проживают около 57 тыс. человек. Остров богат природными ресурсами.
Напомним, по данным опроса, проведенного 6-11 января американской неправительственной организацией Patriot Polling, более половины населения Гренландии выступило за присоединение острова к США.
06.02.2025, 16:33 139986
Раскрыты гонорары звезд Голливуда от USAID
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Стало известно, что звезды Голливуда получали многомиллионные гонорары за поездку на Украину, сообщает RT со ссылкой на Eadaily.
Голливудские звезды, активно выступавшие за Украину, получили внушительные суммы от Американского агентства по международному развитию (USAID) за свою поддержку, информирует издание.
По данным Eadaily, американской актрисе Анджелине Джоли за поездку в Киев заплатили $20 млн, а ее коллеге Орландо Блуму - $8 млн. Среди звезд, получивших деньги за содействие позиции Киева, также числятся актеры Жан-Клод Ван Дамм, Бен Стиллер и Шон Пенн", - пишет RT.
20 января Трамп подписал указ о заморозке программ международной помощи USAID на 90 дней. За это время планируется оценить их "эффективность и соответствие внешней политике Соединенных Штатов". В 2023 году по линии USAID было выделено $42,5 млрд. Американская помощь через USAID шла в том числе на Украину.
Позже Белый дом жестко раскритиковал некоторые программы USAID.
Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Кэролайн Ливитт перечислила несколько таких программ, вызвавших резкие возражения у нынешней американской администрации во главе с Дональдом Трампом. Пресс-секретарь упомянула, в частности, программу по расширению расового и иного разнообразия, равенства и инклюзивности в Сербии, на которую ушло $1,5 млн, постановку "трансгендерной оперы" в Колумбии, профинансированную в размере $47 тыс. и выделение $32 тыс. на выпуск в Перу комиксов, героями которых являются трансгендеры.
Позднее пресс-служба Белого дома распространила заявление, в котором говорится, что USAID затратило "сотни миллионов долларов" фактически на то, чтобы "поддержать беспрецедентное выращивание опийного мака и производство героина в Афганистане", а также "сотни тысяч долларов" - на приобретение продовольствия для "связанных с террористической группировкой "Аль-Каида" боевиков в Сирии".
Депутат мажилиса парламента РК Магеррам Магеррамов потребовал раскрыть подробности программ "помощи", оказываемых USAID.
По его словам, в 2022-2025 годах USAID выделило 2 миллиона долларов на укрепление прав человека и равенства регионе. При этом он обратил внимание, что исполнитель программы - Европейская международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. Это организация, "которая реализует программы содействия правительства США в Казахстане".
Считаем, что надо разобраться, какие средства, кем, куда и на какие цели выделяются, кто их получает и какие проекты реализует в нашей стране. Ведь все мы понимаем, что периодический всплеск "активности" некоторых групп под лозунгами "права сексуальных меньшинств" происходят не по внутренним запросам нашего общества, а под внешним воздействием, в том числе финансовой поддержкой извне. Так называемые "женские марши", "лесби парады", парады в центре Алматы, и бесконечные попытки их проведения, являются результатами деятельности таких организаций (...) Речь идет о финансировании чуждой нам идеологии, насаждаемой под видом прав человека, а на деле - растлевающей нашу молодежь и подрастающее поколение", - заявил мажилисмен.
По информации пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, на "борьбу с дезинформацией" в Казахстане Соединенные Штаты Америки в период президентства Джо Байдена потратили $4,5 млн, сообщила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома.
В России, в 2024 году законодательно была закреплена возможность признания нежелательной на территории РФ деятельность подобных USAID. МИД Азербайджана потребовал прекратить деятельность USAID в стране.
Ранее RT заявил, что в 2020-2021 годах Вашингтон выделил не менее $9,14 млн на различные некоммерческие проекты в Казахстане. Их финансирование осуществлялось по линии связанного с ЦРУ Агентства США по международному развитию (USAID). По мнению опрошенных редакцией экспертов, эти средства могли значительно повлиять на картину январских общественных беспорядков в крупнейшем государстве Средней Азии.
Как следует из отчетных документов USAID, с которыми ознакомился RT, большинство проектов Соединенных Штатов в Казахстане имеют долгосрочный характер и подразумевают многолетнее финансирование.
USAID распределяет бюджетные деньги как напрямую, так и через ответственные ведомства и институты в США, которые, в свою очередь, уже работают с НКО и ведомствами в Казахстане. Их в отчетах называют "партнерами".
RT выделил для подсчета те направления, где назначение средств было явно связано с политическими, медийными целями, а также с целью построения лояльного Западу общества. Из статистики мы исключили все медицинские и военные проекты, а также технические траты на американский персонал, работающий в Казахстане.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?