22.12.2024, 12:37 29751
Военные США сбили свой истребитель над Красным морем
Пилоты катапультировались, один из них получил травмы
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Вашингтон. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Американский истребитель F/A-18 с двумя пилотами на борту был сбит "дружественным огнем" над Красным морем, сообщает РБК со ссылкой на AP.
Агентство отмечает, что это самый серьезный инцидент с начала операции "Страж процветания" против йеменских повстанцев-хуситов, которую Соединенные Штаты начали год назад.
Как сообщили в командовании, огонь по истребителю по ошибке открыл ракетный крейсер USS Gettysburg, который входит в состав ударной группы во главе с авианосцем USS Harry S. Truman. В это время американские военные наносили авиаудары по объектам хуситов. F/A-18 был сбит вскоре после того, как взлетел с палубы авианосца. Пилоты катапультировались, один из них получил незначительные травмы.
ЧП свидетельствует о том, что Красное море остается опасным для судоходства из-за продолжающихся атак хуситов, несмотря на действия международной коалиции во главе с США.
USS Harry S. Truman прибыл в Красное море 15 декабря, с тех пор США активизировали атаки на позиции хуситов. 21 декабря центральное командование отчиталось об ударах по складу ракет и командному пункту в столице Йемена Сане, а также нескольких сбитых дронах и крылатой ракете над Красным морем.
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22.12.2024, 13:01 28926
Трамп пригрозил вернуть Панамский канал под контроль США
Президент США потребовал от панамских властей отрегулировать "смехотворно высокие" тарифы
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Вашингтон. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Соединенные Штаты могут потребовать возвращения под свой контроль Панамского канала, если текущие условия его использования не будут пересмотрены, сообщает РБК.
По мнению президента США Дональда Трампа, власти Панамы должны отрегулировать "смехотворно высокие" тарифы и прекратить "обман США". Он подчеркнул, что Панамский канал считается жизненно важным национальным достоянием для его страны из-за его критической роли для экономики и национальной безопасности.
Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов", - добавил Трамп.
21.12.2024, 20:31 40926
Бразилия выбрала хлопковое дерево логотипом БРИКС
Логотип призван иллюстрировать "грандиозность дипломатии"
Фото: Secretaria de Comunicacao Social
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Бразилиа. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Бразилии представили логотип, который будет использоваться в рамках председательства страны в БРИКС, им станет хлопковое дерево сумаума, растущее в тропических лесах Амазонии.
Используя в качестве вдохновения цвета, основанные на цветах флагов и палитре гигантских тропических лесов Амазонки, президент Бразилии представляет логотип для председательства БРИКС 2025", - цитирует РИА Новости заявление, опубликованное на сайте правительства страны.
В заявлении описываются характеристики хлопкового дерева, которое в природе может достигать высоты 60 метров и ширины до двух метров. Отмечается, что логотип призван иллюстрировать "грандиозность дипломатии" и передать дипломатическое, социально-экономическое и политическое величие БРИКС.
Ранее министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра в интервью газете Estado de Minas заявил, что БРИКС приближается по уровню к формату G20. Он также напомнил, что с 1 января 2025 года страна председательствует в БРИКС.
21.12.2024, 15:25 45676
В Германии автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке Дополнено
Правительство Саксонии-Анхальт назвало произошедшее терактом
Фото: unsplash.com
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Берлин. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В немецком Магдебурге автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке.
Водитель автомобиля въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Он задержан", - информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.
По данным портала T-online, погибли 11 человек, еще 60 получили ранения. Утверждается, что наезд был совершен двумя машинами.
В свою очередь премьер Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф утверждает, что жертвами стали два посетителя, один из которых несовершеннолетний.
Как пишет газета Welt, наезд на толпу совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения. По информации DPA, силовикам он не был известен в качестве исламиста.
Подчеркивается, что сейчас территорию ярмарки оцепили, полиция проверяет ее на наличие взрывчатки. Пострадали от 60 до 80 человек, сообщает газета Bild со ссылкой на спасателей.
Правительство Саксонии-Анхальт назвало произошедшее терактом.
Дополнено 21.12.2024, 16.36
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического происшествия на рождественской ярмарке в Магдебурге, сообщает пресс-служба Акорды.
Разделяя горечь невосполнимой утраты с дружественным народом Германии, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.
19.12.2024, 14:20 70991
Крупнейший в мире аэропорт на искусственном острове построит Китай
Общая площадь нового авиакомплекса составит около 20 квадратных километров
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Пекин. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Даляне, на острове, который появится в Бохайском заливе, недалеко от города будет построен крупнейший аэропорт.
По информации BigAsia.ru, здесь построят четыре взлетно-посадочные полосы и пассажирский терминал площадью 900 тысяч квадратных метров.
Общая площадь нового авиакомплекса составит около 20 квадратных километров. По этому показателю он обойдет аэропорты в Гонконге (12,5 кв. км) и японской Осаке (10,5 кв. км), которые также расположены на искусственных островах, отмечает издание.
Запуск авиахаба поможет дальнейшему развитию Даляня. Город - крупный центр нефтеперерабатывающей промышленности, судоходства, логистики и туризма на северо-востоке Китая.
18.12.2024, 18:05 84691
На Солнце произошел сильный взрыв
Скорость плазмы составляет около 1000 километров в секунду, что характерно для вспышек высшего балла
Фото: wikipedia.org
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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На обратной стороне Солнца 17 декабря коронографы зафиксировали сильный взрыв, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.
Вспышка, судя по всему, произошла между 6 и 7 вечера по московскому времени (...) Скорость плазмы составляет около 1000 километров в секунду, что характерно для вспышек высшего балла. Примерно в этом месте должна располагаться активная область 3912, которая находилась напротив Земли около 2 недель назад", - говорится в сообщении.
Уточняется, что источник взрыва можно будет увидеть только через 10-12 суток, когда этот участок Солнца повернется к Земле.
Ранее РИА Новости писал, что на Земле началась магнитная буря.
18.12.2024, 15:29 86626
Адылбек Касымалиев возглавил кабмин Кыргызстана
Фото: t.me/KR_President
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Бишкек. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Новым премьер-министром Кыргызстана стал Адылбек Касымалиев, сообщает официальный Telegram-канал президента КР.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Касымалиев Адылбек назначен председателем кабинета министров Кыргызской Республики - руководителем администрации президента Кыргызской Республики, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей, сказано в сообщении.
Напомним, 16 декабря премьер-министра Кыргызстана Акылбека Жапарова освободили от должности.
18.12.2024, 12:17 89286
Задержан подозреваемый в убийстве российского генерала Кириллова
Фото: pexels.com
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Москва. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Задержан подозреваемый в убийстве российского генерала Игоря Кириллова, который погиб в результате взрыва в Москве, сообщили в центре общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Установлен и задержан гражданин Республики Узбекистан, 1995 года рождения, совершивший подрыв самодельного взрывного устройства у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов, 1970 года рождения, и его помощник - майор Илья Поликарпов, 1983 года рождения", - цитирует ТАСС сообщение ЦОС.
Сообщается, что задержанного передали в Следственный комитет РФ. По информации официального представителя МВД Ирины Волк, гражданина Узбекистана задержали в деревне в Подмосковье.
Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погибли российский генерал Игорь Кириллов и его помощник. Взрывное устройство было заложено в стоящий у подъезда самокат.
18.12.2024, 11:10 77411
Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Документ настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами
Фото: МИД РК
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Нью-Йорк. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма.
За документ проголосовали 119 стран, против - 53, в числе которых Украина, США, Германия, Франция, Канада, Япония. Воздержались десять государств", - сообщает РИА Новости.
Уточняется, что среди поддержавших инициативу оказались Аргентина, Армения, Бразилия, Египет, Индия, Ирак, Израиль, Казахстан, Мали, Мексика, Монголия, Нигер, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сербия, Судан, Таджикистан, Узбекистан, ОАЭ, Вьетнам и другие. Среди десяти воздержавшихся - Кирибати, Мьянма, Панама, Швейцария, Турция.
Сообщается, что подготовленный Россией документ, в частности, рекомендует государствам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательстве и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека для предотвращения пересмотра истории и итогов Второй мировой войны.
Авторы документа также решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, включая нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны. Отдельно в тексте отмечена рекомендация о запрете любых торжественных чествований нацистского режима и его союзников.
Документ настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе законодательно, если этого требуют обстоятельства.
Кроме того, резолюция решительно осуждает использование образовательных материалов и риторики, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.
Ранее Совет коллективной безопасности ОДКБ сделал заявление в связи с 80-й годовщиной Победы. Члены совета считают категорически недопустимой героизацию нацистского движения и его приспешников.
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