Военные США сбили свой истребитель над Красным морем

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Вашингтон. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Американский истребитель F/A-18 с двумя пилотами на борту был сбит "дружественным огнем" над Красным морем, сообщает - Американский истребитель F/A-18 с двумя пилотами на борту был сбит "дружественным огнем" над Красным морем, сообщает РБК со ссылкой на AP





Агентство отмечает, что это самый серьезный инцидент с начала операции "Страж процветания" против йеменских повстанцев-хуситов, которую Соединенные Штаты начали год назад.





Как сообщили в командовании, огонь по истребителю по ошибке открыл ракетный крейсер USS Gettysburg, который входит в состав ударной группы во главе с авианосцем USS Harry S. Truman. В это время американские военные наносили авиаудары по объектам хуситов. F/A-18 был сбит вскоре после того, как взлетел с палубы авианосца. Пилоты катапультировались, один из них получил незначительные травмы.





ЧП свидетельствует о том, что Красное море остается опасным для судоходства из-за продолжающихся атак хуситов, несмотря на действия международной коалиции во главе с США.





USS Harry S. Truman прибыл в Красное море 15 декабря, с тех пор США активизировали атаки на позиции хуситов. 21 декабря центральное командование отчиталось об ударах по складу ракет и командному пункту в столице Йемена Сане, а также нескольких сбитых дронах и крылатой ракете над Красным морем.