18.09.2024, 20:25 9806
Вслед за пейджерами: в Ливане начали взрываться рации, ноутбуки и скутеры
На улицах Бейрута много машин скорой помощи
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Бейрут. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Накануне в результате взрывов пейджеров, принадлежащих членам "Хезболлы", ранения получили свыше 3 тыс. человек. 18 сентября в Ливане начали взрываться радиостанции, ноутбуки и скутеры, на улицах Бейрута много машин скорой помощи, сообщает РБК со ссылкой на Almayadeen и Al Jazeera.
На этот раз взрываются не пейджеры, а принадлежащие членам "Хезболлы" радиостанции ICOM. Об этом же сообщает иранский телеканал Press TV.
Израильское издание The Jerusalim Post пишет, что первые сообщения о новой волне взрывов появились в тот момент, когда проходили похороны четырех членов "Хезболлы". Церемония транслировалась в прямом эфире в соцсети Х, однако неожиданно оборвалась.
Турецкая Yeni Şafak также сообщает, что помимо раций в Ливане взрываются скутеры и автомобили с новейшей электроникой. Агентство Tasnim опубликовало видео с горящим скутером, а также сообщило о взрывах ноутбуков, радиоприемников и компьютеров в разных частях Ливана. По данным Al-Hadath, в автомобилях и скутерах взрывались беспроводные устройства.
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19.09.2024, 11:13 3271
Дом главы поставщика взорвавшихся пейджеров оказался казармой во Франции
Власти заявляли, что компания "является торговым посредником без производственной или операционной площадки в Венгрии"
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Париж. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Дом главы поставщика взорвавшихся в Ливане пейджеров оказалось казармой для французских жандармов.
Адрес компании BAC Consulting Kft в Будапеште, которую связывают со взрывами пейджеров в Ливане, ведет к небольшому почтовому офису, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Уточняется, что тайваньская Gold Apollo, бренд которой был указан на пейджерах, использованных при взрыве, утверждает, что это официальный адрес будапештской фирмы BAC Consulting, которая имела лицензию на использование бренда Gold Apollo. Однако женщина из будапештского офиса рассказала, что единственным признаком присутствия BAC являются ежемесячные визиты представителя за корреспонденцией.
Здание в Париже, указанное в качестве адреса гендиректора BAC, оказалось казармой для французских жандармов. Власти заявляли, что компания "является торговым посредником без производственной или операционной площадки в Венгрии", - информирует издание.
Ранее Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в ливанских службах безопасности сообщал, что речь идет о модели пейджера AP924, он может принимать и отображать текстовые сообщения, но не может использоваться для звонков.
Глава Gold Apollo Сюй Чинг-Куан рассказал, что был озадачен, когда два года назад BAC запросила лицензию на производство AR-924.
Владелица будапештской фирмы Кристиана Розария Барсонь-Арчидиаконо отвергла обвинения, заявив, что ее компания не производит пейджеры, а является всего лишь посредником.
17 сентября по всему Ливану взорвались пейджеры, принадлежащие членам "Хезболлы". Погибли более десяти человек, около 3 тыс. были ранены. На следующий день начали взрываться радиостанции ICOM, а также скутеры, автомобили с новейшей электроникой, ноутбуки. Погибли 20 человек, несколько сотен пострадали.
Хезболла" возложила ответственность за массовые взрывы на Израиль и пообещала "справедливый ответ откуда не ждали". Министр обороны Израиля Йоав Галант на фоне происходящего объявил о начале "новой фазы" войны на севере страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позднее пообещал израильтянам обеспечить безопасное проживание в северных районах, которые регулярно подвергаются ударам "Хезболлы". Кабинет политической безопасности разрешил премьеру и министру обороны кампанию против ливанской группировки на севере Израиля.
18.09.2024, 11:02 13996
"Моссад" мог заложить взрывчатку в 5 тысяч пейджеров с Тайваня - Reuters
План со взрывом устройств прорабатывался много месяцев
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Бейрут. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Израильская разведка "Моссад" могла заложить взрывчатку в 5 тысяч заказанных "Хезболлой" пейджеров, произведенных на Тайване.
По словам источника агентства Reuters в ливанских силах безопасности, пейджеры производила тайваньская компания Gold Apollo, информирует РБК.
В самой компании опровергли Reuters эту информацию и сообщили, что устройства изготовила европейская фирма, имеющая право использовать ее бренд. Об этом же заявил основатель Gold Apollo Сюй Чинг-Куан.
Между тем высокопоставленный источник в ливанских силах безопасности сообщил, что речь идет о пейджерах модели AP924: они способны принимать и отображать текстовые сообщения по беспроводной связи. Совершать телефонные звонки с такого устройства нельзя.
Источники рассказали агентству, что пейджеры были завезены в Ливан в начале года. По словам нескольких из них, план со взрывом устройств прорабатывался много месяцев.
Напомним, пейджеры массово взорвались по всему Ливану 17 сентября. В результате, по данным Минздрава страны, пострадали 4 тысяч человек, еще 11 погибли. По данным телеканала Al-Hadath, около 500 членов "Хезболлы" потеряли зрение из-за взрывов.
Хезболла" возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала "справедливый ответ откуда не ждали". Израильские власти официально не комментировали произошедшее. Axios со ссылкой на источник писало, что операция была одобрена на недавнем совещании израильского руководства.
По сведениям Sky News Arabia, пейджеры были перехвачены "Моссадом" и начинены взрывчатым веществом PETN, которое сдетонировало при дистанционном нагревании аккумуляторов.
18.09.2024, 08:13 15841
В Ливане пейджеры взорвались из-за заложенной в устройства взрывчатки - СМИ
Число пострадавших при взрыве пейджеров выросло до 4000
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Бейрут. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По данным канала Sky News Arabia, израильская разведка "Моссад" получила доступ к пейджерам, которые предназначались ливанской "Хезболле", и поместила в них взрывчатое вещество PETN (пентаэритриттетранитрат), которое сдетонировало при нагревании аккумуляторов, сообщает РБК.
По информации источников Sky News Arabia, израильская разведка перехватила устройства до того, как их доставили "Хезболле", и начинила взрывчаткой. Оснастив батареи пейджеров ею, "Моссад" увеличил их температуру, что привело к взрыву, пишет телеканал. Представитель "Хезболлы" предполагал, что нагрев устройств вызвало вредоносное программное обеспечение.
О том, что пейджеры оснастили взрывчаткой, до того как они попали в Ливан, пишет и Associated Press. По информации Al Jazeera, каждый пейджер был оснащен не более чем 20 граммами взрывчатки, устройства завезли в Ливан пять месяцев назад.
Напомним, пейджеры массово взорвались по всему Ливану 17 сентября. В результате, по данным ливанского Минздрава, пострадали 4 тыс. человек, еще 11 погибли.
Среди пострадавших - посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани, его госпитализировали с "несерьезным ранением". Кроме того, были ранены еще двое сотрудников иранского посольства, сообщало агентство Mehr. По информации Al Hadath, при взрыве пейджера пострадали члены "Хезболлы", находившиеся в Дамаске. Источники телеканала утверждали, что погиб сын депутата ливанского парламента от "Хезболлы" Али Аммара.
Хезболла" возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала "справедливый ответ откуда не ждали". Израильские власти официально не комментировали произошедшее. Axios со ссылкой на источник писало, что операция была одобрена на недавнем совещании израильского руководства.
Опрошенные РБК эксперты рассказали, что пейджеры могли взорваться как из-за кибератаки, которая заставляет их нагреваться, так и из-за заложенной в устройства заранее взрывчатки. Последней версии придерживается экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден.
Операция с массовым подрывом пейджеров членов ливанской группировки "Хезболла" была одобрена на встречах по безопасности с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, высокопоставленными членами парламента и руководителями израильских спецслужб, сообщает Axios со ссылкой на источники.
Портал отмечает, что вечером 16 сентября кабинет министров Израиля по вопросам безопасности принял решение обновить цели войны, включив в них безопасное возвращение перемещенных израильтян в их дома на границе с Ливаном. "Хезболла" нарастила обстрелы Израиля после начала войны Тель-Авива с палестинским исламистским движением ХАМАС.
По словам израильских чиновников, обновление целей войны должно сигнализировать о том, что Израиль собирается переключить внимание с конфликта в секторе Газа на ливанский фронт. Один из собеседников Axios, знакомый с ситуацией, рассказал, что операция направлена на то, чтобы подорвать доверие внутри "Хезболлы" и создать в рядах движения "ощущение, что оно полностью пронизано израильскими спецслужбами".
17 сентября израильский премьер и министр обороны Йоав Галлант провели несколько часов в командном центре Армии обороны Израиля в Тель-Авиве, рассказал изданию израильский чиновник.
По данным Axios, накануне операции спецпосланник США Амос Хохштейн встретился с Нетаньяху и предупредил его о последствиях серьезной эскалации в Ливане. Два американских чиновника сообщили порталу, что Израиль не уведомил США о готовящейся операции.
17.09.2024, 20:47 20031
Сотни членов "Хезболлы" пострадали при взрыве пейджеров в Ливане
Взрывы происходили и спустя полчаса после первых детонаций
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Москва. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Ливане сдетонировали пейджеры, которыми пользовались члены "Хезболлы", ранения получили сотни людей. Эксперты не исключают, что вредоносное программное обеспечение, из-за которого пейджеры перегревались, было давно внедрено спецслужбами Израиля, сообщает РБК.
Представитель группировки заявил, что детонация пейджеров стала "крупнейшим нарушением безопасности", которому подверглась группировка почти за год войны с начала конфликта с Израилем.
По словам местных жителей, взрывы происходили и спустя полчаса после первых детонаций. Ynet со ссылкой на ливанский телеканал NBN пишет, что всего ранения получили более тысячи членов "Хезболлы".
Как передает Mayadeen, Минздрав Ливана сообщил, что в больницы поступает большое количество людей с различными травмами, и призвал всех граждан, владеющих беспроводными средствами связи, держаться от них подальше.
Позднее иранское агентство Mehr также сообщило, что при детонации пейджеров пострадал посол Исламской Республики в Бейруте Моджтаба Амани.
Военный аналитик Элайджа Манье в разговоре с Al Jazeera пояснил, что члены "Хезболлы" в значительной степени полагаются на пейджеры, чтобы избежать перехвата сообщений Израилем. Он также предположил, что взорвавшиеся устройства могли быть взломаны, прежде чем они были распространены среди членов группировки.
По данным военного эксперта Джозефа Нассара, вероятно, произошло внедрение вируса в программное обеспечение пейджеров, которое привело к взрыву аккумуляторов.
Напомним, в августе Министерство иностранных дел Казахстана в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке порекомендовало гражданам временно воздержаться от посещения Израиля и Ливана до стабилизации обстановки в регионе.
17.09.2024, 17:10 21696
Бюро Нацсобрания Франции утвердило процедуру импичмента Макрона
Теперь текст резолюции должна одобрить законодательная комиссия из 73 депутатов
Фото: Акорда
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Париж. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента президента Эммануэля Макрона.
Бюро Национального собрания утвердило процедуру отстранения Эммануэля Макрона от власти", - сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.
Отмечается, что это лишь первый шаг в длинной серии "труднопроходимых" решений.
Напомним, предложение об отстранении Макрона от власти выдвинула левая партия "Непокорившаяся Франция". Как сообщил телеканал BFMTV, при рассмотрении членами бюро его поддержали 12 голосов против десяти.
Партия выступила с этой инициативой после того, как президент исключил участие левых в формируемом правительстве, несмотря на победу их коалиции на выборах в парламент. Предложение выдвинули в соответствии со статьей 68 французской Конституции, которая предусматривает возможность отстранения президента от власти при нарушении им своих обязанностей. Резолюцию поддержал 81 депутат от блока левых "Новый народный фронт", из них 72 парламентария от партии "Непокорившаяся Франция", а также зеленые и несколько других депутатов из группы "Левые демократы и республиканцы".
При этом в партии социалистов отказались поддержать инициативу, публично против нее высказались экс-президент и ныне депутат Нацсобрания Франсуа Олланд, а также лидер зеленых Марин Тонделье.
Теперь текст резолюции должна одобрить законодательная комиссия из 73 депутатов, где левым принадлежат только 24 места, после чего в течение двух недель за него должны проголосовать две трети Нацсобрания. Последние два этапа должны пройти и в верхней палате парламента - сенате, где у левых нет большинства. Но в случае одобрения сенатом обе палаты соберутся на совместное заседание, резолюцию должны поддержать 617 из 925 парламентариев обеих палат. В этом случае президент уходит в отставку немедленно.
На внеочередных выборах в парламент в июле блок левых набрал большинство голосов, получив 182 места из 577. Президентская коалиция Макрона "Вместе за республику" пришла второй, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев стала третьей силой в парламенте с 143 мандатами. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Ожидается, что состав нового кабмина Франции под руководством премьер-министра Мишеля Барнье объявят на этой неделе.
16.09.2024, 08:40 31131
Во Флориде задержали подозреваемого в попытке покушения на Трампа
ФБР заявило, что начало расследование инцидента
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Нью-Йорк. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция задержала мужчину после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа во Флориде. Об этом заявил член палаты представителей штата Флорида Джон Снайдер в соцсети Х, сообщает lenta.ru.
По его словам, подозреваемый находится под стражей. Это белый мужчина, за 60 лет, указал политик.
Вечером накануне, 15 сентября, стало известно об очередной попытке покушения на Трампа. Позже политик подтвердил, что недалеко от него произошла стрельба во время его посещения гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич. Американские власти полагают, что стрельба была несостоявшейся попыткой покушения на экс-президента.
По данным РБК, секретная служба США подтвердила, что ее агенты открыли огонь по человеку с автоматом рядом с гольф-клубом кандидата в президенты Дональда Трампа, после того как сотрудник заметил высунутый из кустов ствол.
Очевидец рассказал, что видел, как человек выбежал из кустов к автомобилю, сел в него и уехал. Его задержали в соседнем округе. В кустах были найдены автомат типа АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и видеокамера GoPro, сообщил шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу.
Трамп находился в нескольких сотнях метров от места стрельбы. Экс-президент после произошедшего вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.
ФБР заявило, что начало расследование инцидента, который "выглядит как попытка покушения". Расследование ведет также Секретная служба.
Экс-президент играл в гольф в Уэст-Палм-Бич. После произошедшего он заявил, что "цел и невредим", и подчеркнул, что "никогда не сдастся". По информации The New York Post, сотрудники Секретной службы открыли стрельбу по подозрительному человеку, у которого был АК-47.
Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис "с облегчением узнали", что Трамп "в безопасности", рассказали в Белом доме.
09.09.2024, 08:14 68071
Ушел из жизни ведущий и руководитель КВН Александр Масляков
Он скончался в воскресенье на 83-м году жизни
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Москва. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Ведущий и руководитель КВН Александр Масляков умер 8 сентября, ему было 82 года.
Он вел КВН с 1964 года, но после того, как во второй раз заболел коронавирусом, перестал вести телепередачу, сообщает РБК.
Шоумен и актер Дмитрий Нагиев рассказал о последнем разговоре с Масляковым. В 2022 году он временно заменял Маслякова в шоу, пока тот болел. Актер отметил, что со смертью ведущего телевизионной передачи КВН Александра Маслякова ушла эпоха.
Вот именно сегодня, с уходом Маслякова, можно сказать в полной мере, что ушла эпоха. Это отдельно стоящий столп был", - сказал Нагиев.
Он сообщил, что общался с телеведущим до последних дней. "Последний раз я разговаривал с ним два месяца назад. Месяц назад он трубку не снял. Сняла трубку Светлана, супруга, и сказала, что Александр Васильевич чуть-чуть приболел", - уточнил Нагиев.
Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст назвал Маслякова творцом истории российского телевидения, а его смерть - горькой и невосполнимой утратой для "Первого канала" и для всей страны.
Как сообщил заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в социальной сети Facebook, телеведущий КВН Александр Масляков болел неоперабельным раком легких, пишет РИА Новости.
06.09.2024, 12:50 83941
"Талибан" исчез из списка запрещенных организаций в Кыргызстане
Однако официальных заявлений по этому поводу республика пока не делала
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Бишкек. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Кыргызстана обновила перечень организаций, признанных в республике экстремистскими и запрещенными.
В частности, из списка исчезло движение "Талибан", ранее считавшееся террористическим наравне с Аль-Каидой, Хизбут-Тахрир-аль-Ислами, Союзом исламского джихада и прочими организациями. Все они остались в списке.
Как сообщает 24.kg, МИД Афганистана опубликовало сообщение, в котором заявило о высокой оценке и приветствии решения Кыргызстана "исключить название "Талибан", ранее связанное с Исламским эмиратом Афганистан, из списка запрещенных групп".
Агентство отмечает, что официально Кыргызская Республика не заявляла об этом. Только 2 сентября местная Генпрокуратура опубликовала перечень из 20 организаций, признанных террористическими или экстремистскими, однако "Талибана" среди них не было.
В то же время на сайте госкомиссии по делам религии движение до сих пор числится в реестре запрещенных. По словам замглавы ведомства Азамата Юсупова, комиссия знает об обновленном списке, но не имеет отношения к его утверждению.
Ранее Казахстан исключил "Талибан" из списка запрещенных организаций. Позже это решение прокомментировал президент Токаев.
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