Встреча Путина и Байдена состоится в июне

МОСКВА. 25 МАЯ - Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает ТАСС , лидеры РФ и США на предстоящей встрече обсудят несколько тем.

Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов", - сообщили в Кремле.

В Женеве пройдет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.

13 апреля президенты России и США провели переговоры по телефону, Джо Байден предложил Владимиру Путину провести саммит в третьей стране.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о расширении санкции против России.

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