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Выходцы из Центральной Азии планировали теракты в Волгограде

15.10.2020 5617
Выходцы из Центральной Азии планировали теракты в Волгограде
Волгоград. 15 октября. Kazakhstan Today - ФСБ пресекла деятельность ячейки международных террористов из "Катиба Таухид валь-Джихад". Ее члены - выходцы из Центрально-Азиатского региона - планировали теракты в городе, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает РИА Новости, при задержании главарь и его сообщник оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы.

 
При обысках силовики изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к самодельным взрывным устройствам, а также литературу религиозного характера и карту Волгограда с отмеченными на ней местами будущих атак.
 
Подготовку терактов координировали из Сирии, исламисты планировали взорвать здания органов власти, общежития военных, опасные производства и монумент Родина-мать.
 
Задержания также прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Майкопе.
 
27 июля Федеральная служба безопасности РФ совместно с МВД и Следственным комитетом пресекла деятельность члена террористической организации, планировавшего совершение теракта в одном из мест массового скопления людей в Москве.
 

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