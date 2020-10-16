Выходцы из Центральной Азии планировали теракты в Волгограде

Волгоград. 15 октября. Kazakhstan Today - ФСБ пресекла деятельность ячейки международных террористов из "Катиба Таухид валь-Джихад". Ее члены - выходцы из Центрально-Азиатского региона - планировали теракты в городе, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает РИА Новости , при задержании главарь и его сообщник оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы.





При обысках силовики изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к самодельным взрывным устройствам, а также литературу религиозного характера и карту Волгограда с отмеченными на ней местами будущих атак.

Подготовку терактов координировали из Сирии, исламисты планировали взорвать здания органов власти, общежития военных, опасные производства и монумент Родина-мать.

Задержания также прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Майкопе.

27 июля Федеральная служба безопасности РФ совместно с МВД и Следственным комитетом пресекла деятельность члена террористической организации, планировавшего совершение теракта в одном из мест массового скопления людей в Москве.

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