Взрыв прогремел в жилом доме в Швеции: 23 человека госпитализированы

СТОКГОЛЬМ. 28 СЕНТЯБРЯ - В центре города Гётеборга на западном побережье Швеции произошел взрыв в жилом доме. В больницу доставлено не менее 23 человек, эвакуированы около 100 жителей дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На месте происшествия работают полиция и спасательные службы. По их информации, пять человек были отправлены в госпиталь на машине скорой помощи и 18 человек - на автобусе, пишет ТАСС

Из-за взрыва начался пожар. Люди прыгали и вылезали из окон, чтобы спастись от огня. В дыму оказались три подъезда, гараж и квартиры.

Что именно произошло, пока неясно. Полиция начала предварительное расследование, но на данный момент не раскрывает возможные причины происшествия.

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