Взрыв прогремел в жилом доме в Швеции: 23 человека госпитализированы

ТОРОНТО. 25 СЕНТЯБРЯ - Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу вылетела на родину из Канады после освобождения из-под стражи. Об этом написал в Twitter журналист канадской телерадиовещательной компании CTV National News Маккензи Грей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Самолет Air China c Мэн Ваньчжоу на борту вылетел из аэропорта Ванкувера", - сообщил журналист.
Ранее верховный суд канадской провинции Британская Колумбия выдал ордер на освобождение Мэн из-под домашнего ареста и прекратил производство по ее делу. Канадский Минюст сообщил, что финдиректор Huawei "вольна" покинуть страну, так как "оснований для продолжения экстрадиционных процедур не осталось", сообщает РИА Новости
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Мэн вышла на свободу благодаря сделке с американской прокуратурой. Она признала сокрытие фактов нарушения санкций против Ирана в обмен на отзыв запроса на ее экстрадицию.
Мэн Ваньчжоу, которую в США обвиняют в мошенничестве, связанном с нарушением санкций против Ирана, арестовали в Канаде в декабре 2018 года по запросу Штатов и позже отправили под домашний арест с залогом в 10 миллионов канадских долларов с обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану.
После ареста Мэн Ваньчжоу между Канадой и Китаем разгорелся спор о том, является ли этот шаг политическим. В КНР были задержаны два канадских гражданина, власти Канады подозревали, что это было сделано в отместку за арест финдиректора Huawei.
Недавно канадцы были освобождены
из-под стражи в Китае и возвращаются на родину. Майкл Спэйвор и Майкл Ковриг вышли из тюрьмы одновременно с освобождением в Канаде Мэн Ваньчжоу.
Около 12 минут назад самолет, на борту которого находятся Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор, покинул воздушное пространство Китая и направляется на родину", - сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая с телеобращением к нации.
Спэйвора приговорили к 11 годам лишения свободы, конфискации имущества и депортации. О приговоре Ковригу ничего не сообщалось.
Фото: 24.kg
КАБУЛ. 24 СЕНТЯБРЯ - Заместитель главы Совета безопасности Кыргызстана Таалатбек Масадыков встретился с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана, членом руководства движения "Талибан" Амиром Ханом Муттаки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Во второй половине дня исполняющий обязанности министра иностранных дел Исламской Республики Афганистан Маулви Амир Хан Муттаки встретился с заместителем председателя Совбеза Кыргызстана Таалатбеком Масадыковым. Во время встречи Муттаки Сахиб поприветствовал и поблагодарил за помощь", - сообщил официальный представитель Исламского Эмирата Афганистан Забихулла Муджахид.
Исполняющий обязанности главы МИД Афганистана подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества и помощи, сообщает 24.kg
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В ходе встречи акцент был сделан на всесторонние отношения и продолжение сотрудничества", - рассказал Забихулла Муджахид.
По поручению президента КР Садыра Жапарова делегация Кыргызстана доставила в Кабул груз гуманитарной помощи.
Таалатбек Масадыков также встретился с муллой Абдулом Гани Барадаром. В ходе встречи стороны обсудили политическую ситуацию в Афганистане и обменялись мнениями по вопросам безопасности в стране и регионе в целом. Мулла Абдул Гани Барадар поблагодарил президента КР и народ страны за помощь афганскому народу.
Он особо отметил нужды Афганистана, поскольку обещанная международным сообществом гуманитарная помощь еще не поступила, а финансовые счета страны до сих пор заморожены.
Абдул Гани Барадар подчеркнул, что для "Талибана" важно установить мир в стране и заниматься экономикой для улучшения жизни ее населения.
КАБУЛ. 24 СЕНТЯБРЯ - Новое правительство Афганистана не требует выдачи бежавшего из страны президента Ашрафа Гани, но хочет вернуть государственные средства, которые он вывез с собой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Нет, мы не требуем выдачи Ашрафа Гани. Но Ашраф Гани украл государственные средства, и мы требуем их вернуть банку. Они принадлежат народу и нашим банкам", - заявил в интервью РИА "Новости" заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забихулла Муджахид.
После захвата всех провинций страны в начала сентября радикальное движение объявило состав временного правительства Афганистана. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИДа во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН."