Двое рабочих попали в реанимацию после взрыва в подвале жилого дома в Костанае

КОСТАНАЙ. 17 СЕНТЯБРЯ - Взрыв произошел в подвале жилого дома в Костанае. Трое рабочих госпитализированы, двое в реанимации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В этом доме трое мужчин работали с монтажной пеной, запенивали стены из баллончиков. В помещении скопился газ. Один из мужчин решил спуститься в подвал с зажженной сигаретой, в результате чего произошел хлопок и взрыв. Насколько мы поняли, все получили сильные ожоги, находятся в тяжелом состоянии" - рассказали очевидцы изданию "Костанайские новости" .

Пресс-секретарь областного управления здравоохранения Ксения Жилкибаева поделилась предварительной информацией.

Трое пострадавших доставлены в городскую больницу. Мужчина 1995 года рождения получил ожог головы, туловища, конечностей 3-й степени, ожог 80% кожи. Второй мужчина, 1984 года рождения, получил ожог 35% кожи, головы, грудной клетки и дыхательных путей 3-й степени. Оба в реанимации. Третий мужчина, 1983 года рождения, получил ожог лица и части головы 2-й степени, всего 12%. Доставлен в приемный покой, от госпитализации отказался," - рассказала пресс-секретарь.

В ДЧС Костанайской области пока не прокомментировали информацию официально.





Дополнено. Как рассказали в ДЧС области, по предварительным данным, было установлено, что в погребе проводились строительно-монтажные работы по утеплению стен строительной пеной "Polynor". При использовании строительной пены образовалась высокая концентрация взрывопожароопасной газовоздушной смеси, что привело к хлопку.





Использованный строителями данный полиуретановый утеплитель содержит в своем составе дифелнилметандиизоцианат, который при достижении высокой концентрации в закрытом помещении и источника огня имеет взрывоопасные свойства. Для выяснения всех обстоятельств происшествия материалы направлены в управление полиции Костаная", - пояснили в ДЧС.

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