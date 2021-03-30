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Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз сняли с мели

29.03.2021 20440
Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз сняли с мели
МОСКВА. 29 МАРТА - Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший движение в Суэцком канале, снят с мели, сообщает поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

(Судно. - Прим. ред.) Ever Given было успешно снято с мели в 04.30 по местному времени (05.30 мск)", - говорится в сообщении компании в Twitter, пишет РИА "Новости".


 
Пока не ясно, как скоро канал будет открыт для движения. Сейчас в очереди, как передает агентство Блумберг, находятся более 450 различных судов.
 
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и в минувший вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение.
 
Благодаря Суэцкому каналу суда могут передвигаться между Европой и Азией, не огибая Африканский континент. Длина канала 160 километров, ширина  - до 250 метров, глубина - до 20 метров.
 
По данным агентства, блокировка канала стоит мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день.
 

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