Землетрясение произошло в 1167 км от Алматы

По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны

Фото: REUTERS

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Иерусалим. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, сообщает - Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, сообщает РИА Новости





Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.





По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.



