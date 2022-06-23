Землетрясение в Афганистане: число жертв превысило тысячу, более 1,5 тысячи ранены

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У нас более тысячи погибших и свыше 1500 раненых. Многие деревни были уничтожены", - цитирует РИА Новости главу управления культуры и информации провинции Пактика Амина Хузайфа.
Исполняющий обязанности премьер-министра во временном правительстве Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд одобрил выделение 1,1 млн долларов на помощь пострадавшим от землетрясения. Ахунд также поручил соответствующим ведомствам принять незамедлительные меры по обеспечению пострадавших едой, одеждой, медикаментами и другими предметами первой необходимости.
Напомним, подземные толчки магнитудой 6,1 произошли в ночь на среду, около 01.30 по местному времени, в провинциях Пактика и Хост на юго-востоке Афганистана, где проживают более 96 тысяч человек. Землетрясение вызвало сход оползней и ощущалось также в некоторых регионах Индии и Пакистана, в том числе на территории его столицы Исламабада. О жертвах в Пакистане не сообщается.