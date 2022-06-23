Землетрясение в Афганистане: число жертв превысило тысячу, более 1,5 тысячи ранены

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ВАШИНГТОН. 22 ИЮНЯ - Мир должен готовиться к новой пандемии, заявил на брифинге в Белом доме президент США Джо Байден, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам американского лидера, для этого понадобится "больше денег", сообщает РИА Новости

Нам нужно больше денег, чтобы спланировать вторую пандемию. Будет еще одна. Мы должны думать наперед. Вот для чего нам нужны деньги", - отметил Байден, отвечая на вопрос журналистов о дополнительном финансировании проекта по борьбе с COVID-19 в США.

Агентство ссылается на данные Университета Джонса Хопкинса, согласно которым число жертв коронавируса в США превысило миллион человек. По этому показателю Штаты опережают остальные страны.

РИА Новости также отметили, что, по последним опросам, общий рейтинг одобрения Байдена едва достигает 40 процентов, что делает его одним из наименее популярных президентов в современной американской истории. Критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.

Ранее сообщалось , что оспа обезьян, выявленная в 23 странах мира, могла появиться в лабораториях Пентагона.