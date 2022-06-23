Землетрясение в Афганистане: 280 человек погибли и более 600 получили ранения

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КАБУЛ. 22 ИЮНЯ - Не менее 280 человек погибли и около 600 пострадали при землетрясении в Афганистане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жертвы также есть в провинции Нангархар. По заявлениям местных чиновников, число погибших будет расти, сообщает РБК

Подземные толчки магнитудой 6,1 произошли в ночь на среду, около 01.30 по местному времени, в провинциях Пактика и Хост на юго-востоке Афганистана, где проживают более 96 тысяч человек.

Землетрясение вызвало сход оползней и ощущалось также в некоторых регионах Индии и Пакистана, в том числе на территории его столицы Исламабада. О жертвах в Пакистане не сообщается.