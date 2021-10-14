Землю накрыла магнитная буря уровня G2

Эксперты советуют ездить по шоссе медленнее, снижая скорость на 5-10 миль в час, что позволит снизить потребление топлива, а также убрать ненужные предметы, которые утяжеляют машину. Что касается отопления дома этой зимой, Патрик ДеХаан советует одеваться потеплее и уменьшать температуру на термостате.

Как информирует RT, счета за отопление могут вырасти примерно на 30% по сравнению с прошлым годом. Отчасти в происходящем виновата пандемия: в 2020 году спрос на газ резко упал, в то время как в мире вводился карантин, и поставки всё ещё не догнали доковидных объёмов. Кроме того, ураган "Ида" привёл к остановке добычи в Мексиканском заливе. Из-за его последствий добыча нефти может сократиться на 30 млн баррелей в этом году.

В некоторых городах Калифорнии цены на топливо превышают 5 долларов за галлон, а в штате Иллинойс полная заправка бака будет стоить почти на 20 долларов дороже, чем в прошлом году. Эксперты говорят, что проблема не ограничится заправкой автомобиля, отопление дома этой зимой может влететь американцам в копеечку.

АЛМАТЫ.13 ОКТЯБРЯ - В США вслед за ростом цен на бензин ожидается подорожание отопления, передает KAZAKHSTAN TODAY.

НЬЮ-ДЕЛИ. 13 ОКТЯБРЯ - На 70 электростанциях Индии угля осталось всего на четыре дня, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно данным правительства Индии, 115 из 135 электростанций, находящихся в управлении центральных властей, испытывают критическую нехватку топлива. Запасов угля на 70 электростанциях осталось меньше, чем на четыре дня, сообщает телеканал NDTV

Однако, как заявил министр угольной промышленности, шахт и по делам парламента Пралхад Джоши, "уголь будет доступен в соответствии с запросами".

Правительство позволило производителям электроэнергии увеличить импорт угля для удовлетворения возросшего спроса. В свою очередь, это может увеличить и без того высокие мировые цены на уголь.

Как сообщает телеканал, некоторые штаты страны, воспользовавшись растущими ценами, вместо того, чтобы снабжать электроэнергией потребителей, начали продавать дефицитную электроэнергию на биржах. Однако министр угольной промышленности предупредил, что штаты, которые поступают таким образом, будут отключаться от поставок электроэнергии из федерального запаса.

Как цитирует телеканал министра Джоши, к дефициту угля привели повышение мировых цен на энергоносители, а также снижение уровня добычи из-за проливных дождей в тех районах Индии, где идет добыча угля.

Как раннее сообщал телеканал, в ряде штатов, в том числе Гуджарат, Пенджаб, Раджастхан, Тамилнад, Чхаттисгарх и Национальный столичный округ Дели (куда входит Нью-Дели), сохраняется обеспокоенность по поводу возможных отключений электроэнергии. В частности, главный министр Дели Арвинд Кеджривал в своем письме премьер-министру Нарендре Моди на прошлой неделе предупредил, что если объемы поставок угля на электростанции не возрастут, столица может остаться без электричества.