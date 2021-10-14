Землю накрыла магнитная буря уровня G2

АЛМАТЫ.13 ОКТЯБРЯ - В США вслед за ростом цен на бензин ожидается подорожание отопления, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам топливного аналитика компании GasBuddy Патрика ДеХаана, американцы ежедневно тратят на бензин на 430 млн долларов больше, чем всего год назад, цитирует аналитика RT
.
В некоторых городах Калифорнии цены на топливо превышают 5 долларов за галлон, а в штате Иллинойс полная заправка бака будет стоить почти на 20 долларов дороже, чем в прошлом году. Эксперты говорят, что проблема не ограничится заправкой автомобиля, отопление дома этой зимой может влететь американцам в копеечку.
Цены на нефть и газ по-прежнему остаются высокими в отопительный сезон, следовательно, он обойдётся гораздо дороже для экономики, общества и домовладельцев", - сказал профессор Техасского университета в Остине, специализирующийся на энергоресурсах, Майкл Уэббер.
Как информирует RT, счета за отопление могут вырасти примерно на 30% по сравнению с прошлым годом. Отчасти в происходящем виновата пандемия: в 2020 году спрос на газ резко упал, в то время как в мире вводился карантин, и поставки всё ещё не догнали доковидных объёмов. Кроме того, ураган "Ида" привёл к остановке добычи в Мексиканском заливе. Из-за его последствий добыча нефти может сократиться на 30 млн баррелей в этом году.
Хотя нам необходимо предпринять шаги для решения краткосрочных проблем с поставками, нам также следует следить за долгосрочными перспективами и влиянием климата", - отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Эксперты советуют ездить по шоссе медленнее, снижая скорость на 5-10 миль в час, что позволит снизить потребление топлива, а также убрать ненужные предметы, которые утяжеляют машину. Что касается отопления дома этой зимой, Патрик ДеХаан советует одеваться потеплее и уменьшать температуру на термостате.
НЬЮ-ДЕЛИ. 13 ОКТЯБРЯ - На 70 электростанциях Индии угля осталось всего на четыре дня, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно данным правительства Индии, 115 из 135 электростанций, находящихся в управлении центральных властей, испытывают критическую нехватку топлива. Запасов угля на 70 электростанциях осталось меньше, чем на четыре дня, сообщает телеканал NDTV
.
Однако, как заявил министр угольной промышленности, шахт и по делам парламента Пралхад Джоши, "уголь будет доступен в соответствии с запросами".
Правительство позволило производителям электроэнергии увеличить импорт угля для удовлетворения возросшего спроса. В свою очередь, это может увеличить и без того высокие мировые цены на уголь.
Как сообщает телеканал, некоторые штаты страны, воспользовавшись растущими ценами, вместо того, чтобы снабжать электроэнергией потребителей, начали продавать дефицитную электроэнергию на биржах. Однако министр угольной промышленности предупредил, что штаты, которые поступают таким образом, будут отключаться от поставок электроэнергии из федерального запаса.
Как цитирует телеканал министра Джоши, к дефициту угля привели повышение мировых цен на энергоносители, а также снижение уровня добычи из-за проливных дождей в тех районах Индии, где идет добыча угля.
Как раннее сообщал телеканал, в ряде штатов, в том числе Гуджарат, Пенджаб, Раджастхан, Тамилнад, Чхаттисгарх и Национальный столичный округ Дели (куда входит Нью-Дели), сохраняется обеспокоенность по поводу возможных отключений электроэнергии. В частности, главный министр Дели Арвинд Кеджривал в своем письме премьер-министру Нарендре Моди на прошлой неделе предупредил, что если объемы поставок угля на электростанции не возрастут, столица может остаться без электричества.
Фото: ТАСС
МОСКВА. 12 ОКТЯБРЯ - Российская Mail.ru Group сменит название на VK, а название "ВКонтакте" сохранится в качестве бренда социальной сети, передает KAZAKHSTAN TODAY.
VK - это единый бренд для всей компании. В отличие от Mail.ru Group он будет представлен не только на корпоративном уровне, но и в наших продуктах, пользователям которых не всегда была очевидна их связь между собой. Уже почти четверть века мы объединяем технологии для людей и людей вокруг технологий", - отметил генеральный директор компании Борис Добродеев, сообщает ТАСС.
Единый бренд компании подчеркнет все возможности, которые дает наша экосистема: общение и игры, образование (от школьного до профессионального), доставка лекарств и продуктов, такси, каршеринг и онлайн-покупки, все возможности для бизнеса - от малого до крупного - и многое другое", - добавил Добродеев.
Он уточнил, что название "ВКонтакте" сохранится в качестве продуктового бренда социальной сети. При этом некоторые продукты будут переименованы, с остальными бренд будет связан через логотип и коммуникации. Таким образом, все проекты будут связаны едиными сервисами - VK ID, VK Pay, VK Combo и другими.
Уточняется, что часть проектов и сервисов получит в будущем или уже получила приставку VK в названии и логотипы в едином стиле, среди них VK Музыка (бывший Boom), VK Работа (бывший Worki), VK Объявления (бывшая Юла), VK Знакомства (бывшая Lovina).
По словам Добродеева, все новые продукты компании будут сразу создаваться под брендом VK. В случае приобретения новых проектов решение о переименовании будет принимать бренд-команда на основе аналитики и исследований.
Он подчеркнул, что проекты-лидеры в своих сегментах, имеющие наиболее узнаваемые бренды, сохранят собственный бренд. Среди них "Одноклассники", "ВКонтакте", почта Mail.ru, My.Games.
Кроме того, в планах компании есть создание игровой платформы VK Игры, интегрированной с соцсетями и ориентированной на российскую аудиторию.
Мы планируем полностью "упорядочить" все бренды в течение 2022 года", - уточнил гендиректор компании.