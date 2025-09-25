23.09.2025, 10:57 34626
Қазақстанда 24 млн тонна астық жинау күтілуде
Сурет: primeminister.kz
Қазақстанда егін жинау науқаны қарқынды жүріп жатыр, оның қарқыны былтырғы көрсеткіштерден жоғары. Бүгінгі таңда 10,2 млн гектардан 15,5 млн тонна астық бастырылды. Бұл туралы Үкімет отырысында ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров мәлімдеді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Уақтылы қабылданған мемлекеттік қолдау шаралары мен қолайлы ауа-райының нәтижесінде биыл жоғары өнім күтілуде. Астық жинаудың болжамды көлемі шамамен 24 млн тоннаны құрайды, бұл елдің ішкі қажеттіліктерін толық қамтамасыз етуге және экспорттық әлеуетті сақтауға мүмкіндік береді.
Жалпы, астық бойынша болжам 24 млн тонна деңгейінде бағалануда, бұл ішкі нарықтың азық-түліктік астығына, жем-шөпке, тұқымдық материалға қажеттілігін толық көлемде қамтамасыз етуге әрі экспорт көлемін сақтауға мүмкіндік береді. Қазірдің өзінде 700 мың тонна майлы дақылдар жиналды. Жалпы, биыл майлы дақыл тұқымының шамамен 4 млн тонна көлемінде рекордтық түсімі күтілуде. Сондай-ақ 1,8 млн тонна картоп, 2,9 млн тонна көкөніс, 2,2 млн тонна бақша өнімдері жиналды", - деп атап өтті министр.
23.09.2025, 18:24 14806
Бір жылда 13 млн тоннадан астам астық тасымалданды: Көлік министрлігі жаңа маусымға дайындық туралы баяндады
Қазақстанның көлік инфрақұрылымы жаңа егіннің астығын тасымалдауға толық дайын. 2024-2025 маркетинг жылында 13,3 млн тонна астық тасымалданып, көрсеткіш 45%-ға өсті. Бұл туралы Үкімет отырысында көлік министрі Нұрлан Сауранбаев баяндады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Оның ішінде 10,3 млн тонна экспортқа және 3 млн тонна республика бойынша жеткізілді. Өнімді алқаптан уақтылы әкету элеваторлар мен жаңа егінді қабылдау үшін қоймаларды босатуға мүмкіндік берді.
Негізгі бағыттарда оң динамика байқалады. Бөлек айтқанда, Қытай бағытында астықтың көлемі төмендегенмен, азықтық ұн 2 миллион тоннаға жетіп, 4,6 есеге өсті. Бұл, өңдеушілердің қосылған құны жоғары өнімді шығарудың нәтижесінде мүмкін болды", - деп атап өтті Нұрлан Сауранбаев.
Қолданыстағы парк астық жүктерін тасымалдау үшін жеткілікті. Мысалы, астық таситын вагондар 16,3 мыңға және ұн тасуға арналған жабық вагондар саны 16, 5 мыңға жетті. Және ұлттық операторда 1,7 мың локомотив бар.
Сонымен қатар министрдің айтуынша мемлекет аралық пунктілер астықты жоғары деңгейде тасымалдауға дайын, ол үшін осы пункттерде пойыздарды өткізу мүмкіндігі жеткілікті. Өзбекстан және Орталық Азия бағытында өткізу қабілеті тәулігіне 42 пойызды, ал Қытай бағытына 43 пойызды, Ресей бойынша 85 пойызды құрайды.
Нұрлан Сауранбаев барлық экспорттық бағыттар бойынша резервтер бар екенін, бұл қазақстандық астықты үздіксіз тасымалдауға кепілдік беретінін атап өтті.
23.09.2025, 17:09 15501
Ауыл шаруашылығы министрлігі ет нарығындағы делдалдарға бақылауды күшейтті
Ауыл шаруашылығы министрлігі Сауда және интеграция министрлігімен бірлесіп ет бағасын тұрақтандыру және делдалдар тарапынан негізсіз үстемеақы қосуды болдырмау мақсатында жұмыстар жүргізуде. Бұл туралы Үкіметте өткен брифинг барысында ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров мәлімдеді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Оның айтуынша, елімізде өндірілетін еттің көлемі жеткілікті. Сауда орындарына жүргізілген үш күндік бірлескен рейдтер барысында фермерлердің көтерме саудада өз өнімдері келісін 3 000-3 500 теңгеден өткізетіні анықталды. Сонымен қатар, делдалдардың қысқа уақыт ішінде ет бағасын едәуір көтеріп жіберетіні де белгілі болды.
Бір жерден 3 200-ден сатып алып, сауда желілеріне 3 800 теңгеден тапсыратын фактілер кездесті. Бір сағат ішінде бір килограмнан 600 теңге пайда табады. Делдалдармен жұмыс жүргізу керек. Біз сауда министрлігімен бірлесіп бұл жұмысты одан әрі жалғастырамыз", - деп атап өтті Айдарбек Сапаров.
23.09.2025, 14:06 30756
Олжас Бектенов тапсырмалардың орындалу барысын тыңдап, Орал, Степногорск, Аягөз және Сәтбаев қалаларына тоқталды
Сурет: Depositphotos
Үкімет отырысында жылыту маусымына дайындық мәселесіне ерекше назар аударылды. Премьер-министр Олжас Бектеновке аптадағы жағдай және бұрын берілген тапсырмалардың орындалу барысы туралы Премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр баяндады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Жылыту маусымына дайындық - соңғы сатысында. Өткен аптада 1 қазандық пен 3 турбинада жөндеу жұмыстары аяқталды. Сонымен қатар 10 қосалқы станса мен 100 тарату пункті жөнделді, 13 шақырым жылу желілері қайта жаңартылды. Жалпы, 6 энергоблок, 29 қазандық және 16 турбинаға және 293 шақырым жылу желілеріне жөндеу жұмыстары жүргізілді.
Бірқатар өңірде жұмыстар әлі аяқталмаған. Кейбір облыстарда санаулы күннен кейін жылыту маусымы басталады, ғсондықтан, әкімдерге жөндеу жұмыстарының аяқталуын жеке бақылауға алуды тапсырамын. Орал, Степногорск, Аягөз және Сәтбаев қалаларында жылу беру мәселесін ерекше назарда ұстаңыздар", - деп тапсырды Премьер-министр.
23.09.2025, 12:12 32461
Бағаны тұрақтандыру үшін тиімсіз делдалдар жойылады
ҚР сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев Үкімет отырысында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыру бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы баяндады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Ол жалпы ӘМАТ бағасын тұрақтандыру бойынша жұмыс ұйымдастырылғанын және бақылауда екенін атап өтті. Апта сайынғы негізде кеңестер өткізіледі, онда әрбір тауар мен өңір бөлінісіндегі мәселелер жедел түрде шешіледі.
Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының баға индексі жыл басынан бері 100,8%-ды, тамызда 0%-ды, қыркүйектің алғашқы үш аптасында 0,1%-ды құрады.
Көкөніс тобы тамыз айының басынан бастап картоп, сәбіз және пияз сияқты өнімдерге бағаның өсуін орта есеппен 2,5 есе төмендете алды. Тұз, жұмыртқа, картоп және күнбағыс майы бойынша отандық өндірушілермен жыл соңына дейін бағаны белгілеу жөнінде меморандумдар жасалды. Макарон өнімдері, ұн және күріш бойынша индекс көрсеткіші төмендеген", - деді Арман Шаққалиев.
Ішкі нарықты толықтыру үшін 15 мамырдан бастап тірі малды әкетуге тыйым салынды, сонымен қатар ет әкетуді ветеринарлық бақылауды күшейту және сиыр етін экспорттау квотасын тек ет өңдеуші кәсіпорындарға белгілеу жөніндегі ұсыныстар қолдау тапты.
Қосымша сиыр еті бойынша фермерлерден сауда желілеріне ет жеткізуді қамтамасыз ету үшін сауда желілерімен келісімге қол жеткізілді. Ішкі нарықты қамтамасыз ету үшін қажетті көлемді АШМ қамтамасыз етеді.
Бақылау шаралары аясында және делдалдық схемаларды тергеу жөніндегі комиссияның жұмысы барысында тиімсіз делдалдар анықталып, жойылуда.
22.09.2025, 16:36 32746
Отандық өндірісті қолдау: ірі инвестициялық жоба SILLENO IMBC қауымдастығына қосылды
Энергетика министрлігі жүргізіп жатқан тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамтуды дамыту жұмысы аясында "SILLENO" ЖШС "Мұнай-газ машина жасауын дамыту жөніндегі халықаралық орталық" қауымдастығына (бұдан әрі - IMBC) мүшелікке кіру туралы келісімге қол қойды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігнің баспасөз қызметінен.
SILLENO" ЖШС Қазақстандағы ең ірі өнеркәсіптік жобалардың бірі - Атырау облысында жылына 1,25 млн тонна полиэтилен өндіретін зауыт құрылысының операторы болып табылады. Жобаның жалпы құны 7 млрд АҚШ долларынан асады. Кәсіпорынды іске қосу 2029 жылға жоспарланған.
Бұл оқиға IMBC қызметін кеңейту және ынтымақтастықты нығайту жолында маңызды қадам болды. Жаңа қатысушының қосылуы қауымдастықтың талдау базасын кеңейтіп, болашағы зор мұнай-газ жобаларында сұранысқа ие тауарлар бойынша тереңірек сараптама жасауға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар, бұл ақпаратты шоғырландыру мен ауқым әсеріне қол жеткізуге жол ашады. Ірі бес оператор - ТШО, КПО, НКОК, ККО және SILLENO тарапынан сұранысты біріктіру отандық өндірушілерге ірі көлемде өнім шығару арқылы өзіндік құнды төмендетуге, маркетинг пен нарықты зерттеу шығындарын азайтуға мүмкіндік береді. Бұл бағыттағы нәтижелер ел экономикасына айтарлықтай оң әсер береді деп күтілуде.
19.09.2025, 22:30 33046
Алматы әкімі Дархан Сатыбалды жол төсемінің шөгуі мен жиектастың негізсіз ауыстырылуына байланысты Әуезов пен Медеу аудандарының әкімдеріне қатаң сөгіс жариялады
Сурет: depositphotos
Алматы әкімі қаладағы жол төсемінің жуырдағы шөгуі мен жекелеген учаскелерде жиектастың негізсіз ауыстырылуы мәселесін бақылауда ұстап отыр. Дархан Сатыбалды Әуезов ауданындағы Аманжол және Яссауи көшелеріндегі асфальттың шөгуі, Ерменсай шағынауданында траншеялардың шайылуы, сондай-ақ Бостандық ауданындағы Үлкен Алматы өзенінің жағалауынан гранит плиталардың ұрлануы деректері бойынша қызметтік тергеу жүргізуді тапсырды.
Жекелеген аумақтарда мердігер ұйымдардың жұмысын тиісінше бақыламау салдарынан орын алған жағдайға байланысты: нөсер кезінде Аманжол көшесінде жол төсемі шөгіп (сумен жабдықтау және кәріз желілерін тарту бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарын "Спецстрой Групп ЛТД" ЖШС орындаған), 13 автокөлік зақымдалды. Сондай-ақ Яссауи көшесінде асфальт опырылған (ұзындығы 2,8 км болатын кәріз желісін "Спецкоммунстрой" мердігер ұйымы салған). Осыған байланысты Әуезов ауданы әкіміне қатаң сөгіс жарияланды.
Бұдан бөлек, Ерменсай шағынауданында инженерлік коммуникациялар тарту үшін қазылған траншеяларды қатты су ағыны шайып, автокөліктердің қозғалысына кедергі келтірген учаскеде ("SGGroup Сапа Строй" ЖШС жұмысы), сондай-ақ әл-Фараби даңғылы мен Жароков көшесіндегі жерасты өткелінде гранит плиталарды негізсіз ауыстыру жұмыстарына бақылаудың болмауына байланысты Бостандық ауданы әкімінің болмауына орай оның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және абаттандыру саласына жетекшілік ететін орынбасары қызметінен босатылды.
Мердігер ұйымды бақылауда кемшілік жібергені үшін - Медеу ауданы әкіміне де қатаң сөгіс жарияланды. Уәлиханов бульварындағы жиектасты заңсыз шешіп алып, плиталарды облыстағы жеке үйге жеткізу оқиғасы қоғамда үлкен наразылық туғызды. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Сонымен қатар, қала басшысы Үлкен Алматы өзенінің арнасын қайта жаңғырту және іргелес аумақты абаттандыру жобасын орындап жатқан "Павлодар өзен порты" АҚ мердігер ұйымының жұмысындағы кемшіліктерге қызметтік тексеріс жүргізуді және оның себебін анықтауды тапсырды. Осыған байланысты жобаның тапсырыс берушісі - Экология басқармасының басшысына сөгіс жарияланды. Әкім сондай-ақ Полиция департаменті бастығына Үлкен Алматы жағалауынан гранит плиталардың ұрлануына қатысты қылмыстық іс тергеуінің нәтижелері бойынша есеп беруді тапсырды.
Бұдан бөлек, Дархан Сатыбалды қысқа мерзімде жобалардағы анықталған кемшіліктерді жоюды тапсырды. Сондай-ақ, Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасына мердігер ұйымдардың және техникалық қадағалау қызметінің жұмысын қайта тексеру міндеттелді. Егер бұл мердігер ұйымдардың жұмыстарын адал орындамағаны расталса, қатаң шара қолданып, айыппұл салынатын болады.
19.09.2025, 19:27 34306
Мемлекет жерлерді қайта айналымға енгізе бастады: ашықтық пен фермерлерді қолдауға басымдық беріліп отыр
2022 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін мемлекет меншігіне 13,7 млн гектар жер қайтарылды. Оның ішінде 6,2 млн гектары қайта бөлінді. 2,1 млн гектар жер елді мекендерге жақын орналасқандықтан, ауыл тұрғындарының мал жаюына ортақ пайдалануға берілсе, қалған 4,1 млн-ы ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер арасында конкурс арқылы бөлінді. Сонымен қатар жер пайдаланушылар өздеріне тиесілі 4 млн гектар жерді игеруге кірісті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Бұл туралы 18 қыркүйекте вице-премьер - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің төрағалығымен өткен Жер ресурстарын ұтымды пайдалану жөніндегі республикалық комиссия отырысында айтылды.
Мемлекет басшысы Қазақстан халқына Жолдауында әкімдіктерге қайтарылған барлық ауыл шаруашылығы жерлерін 2026 жылдың ортасына дейін айналымға енгізуді және оларды бөлу тетігін өзгертуді тапсырған болатын. Оны орындау үшін Ауыл шаруашылығы министрлігі пайдаланылмай жатқан жерлерді бөлу жоспарын әзірлеп, өңірлерге жіберген.
Ауыл шаруашылығы министрлігі пайдаланылмай жатқан жерлерді бөлу жоспарын әзірлеп, өңірлерге жіберген болатын. Ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтановтың айтуынша, жерді бөлу кезінде бірінші кезекте ауыл тұрғындарының жайылымға деген қажеттілігі және фермерлердің мүдделері ескерілуі тиіс. Бұл жерді ауыл шаруашылығы айналымына тарту мүмкіндігін арттырып, мал шаруашылығын дамытады және әлеуметтік шиеленісті төмендетеді.
Басты жаңалық - пайдаланылмай жатқан ауыл шаруашылығы жерлерін бөлу үдерісінің цифрлық форматқа көшуі. Бұдан былай шешімдер электронды конкурстар негізінде қабылданады. Жыл соңына дейін заңнамаға тиісті өзгерістер енгізілуі қажет.
2025 жылғы 26 тамыздан бастап конкурс өткізу ережелері жаңартылды. Іріктеу инвестиция көлемінің, техника мен малдың болуы, білікті мамандармен қамтамасыз етілуі сияқты негізгі өлшемшарттар бойынша жүргізіледі.
Жерлерді цифрландыру - маңызды қадам. 2024 жылы барлық ауыл шаруашылығы жерлерін (шөлді аумақтардан басқа) цифрландыру аяқталды. Бүгінде 197,9 млн гектар жердің картасы ашық форматта қолжетімді, бұл ел аумағының 72,6%-ын құрайды. Жұмыстар толығымен 2025 жылдың соңына дейін аяқталады.
Отырыста сондай-ақ Жер ресурстарын басқару комитетінің аумақтық бөлімшелерінің жыл басынан бергі қызметі туралы ақпарат берілді. Барлығы 2,1 млн гектар жерге 1381 жоспардан тыс тексеру жүргізілген. Нәтижесінде 1,5 млн гектарды қамтитын 1013 заң бұзушылықты жою туралы нұсқама берілді.
Қазіргі таңда бұрын берілген нұсқамалар бойынша 350,1 мың гектар жер игеріле бастады. Ал 52,6 мың гектар бойынша мәжбүрлі түрде қайтарып алу үшін сот істері жүріп жатыр. Жалпы қайтарылуы тиіс 2 млн гектардың 1,55 млн гектары мемлекетке қайтарылды.
Ауыл шаруашылығы жерлерін әділ бөлу - халық үшін ең өзекті мәселелердің бірі, жер комиссияларының араласуын болдырмай, үдерісті толықтай электронды әрі ашық ету қажет", - деді Серік Жұманғарин.
Ол сондай-ақ жайылымдардың тозуымен күресудің маңыздылығын, мал шаруашылығын дамыту және асыл тұқымды мал басын жаңарту үшін ауылдық округтердің маңындағы жайылымдарды қалпына келтіру қажеттігін, бұл уақытты талап ететінін, сондықтан қайта егу жұмыстарын қазірден бастау керектігін атап өтті.
19.09.2025, 18:33 25206
Ұлттық жоба іс жүзінде: Түркістан облысының энергетика саласына 2029 жылға дейін 60 млрд теңге инвестиция тартылады
Түркістан облысында энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғыртуға бағытталған Ұлттық жобаны жүзеге асыру басталды. 2029 жылға дейін өңірдің энергетикалық инфрақұрылымын дамытуға 60 миллиард теңгеден астам инвестиция салу жоспарланған. Қазіргі таңда аймақта жүзеге асып жатқан жобаларға тартылған инвестиция көлемі 6,9 миллиард теңгеден асып отыр, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігнің баспасөз қызметінен.
Өңірде миллиондаған тұрғынның өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған нақты бастамалар қолға алынуда. Нақтырақ айтқанда, жаңа электр желілері салынып, ескілері жаңғыртылуда, тозған жабдықтар ауыстырылып, заманауи технологиялар енгізілуде.
Басты оператор ретінде жобаны Қазақстан коммуналдық жүйелері" компаниялар тобы мен оның еншілес ұйымы "Оңтүстік Жарық Транзит" ЖШС-ы жүзеге асыруда. Аталған компаниялар электр энергиясын есепке алудың автоматтандырылған жүйелерін, цифрлық сервистерді енгізіп, электр желілері мен трансформаторлық қосалқы стансаларды жаңартуда.
Басты жобалар қатарында - құны 3,8 млрд теңге болатын Түркістан қаласындағы "Орталық - Яссы" бағытындағы 110 кВ электр желісінің құрылысы бар. Жоба 2026 жылдың ақпан айында аяқталады деп жоспарланған. Сонымен қатар, Ордабасы ауданында 110 кВ электр беру желісі қайта жаңғыртылып жатыр. Бұған қоса, ұзындығы 89,8 шақырым болатын 31 нысандағы төмен вольтты желілер жаңартылуда. Бұл жұмыстарға 1,5 млрд теңге инвестиция салынған. Сондай-ақ жаңа буындағы жоғары температураға төзімді өткізгіштер орнатылуда.
Сондай-ақ "Оңтүстік Жарық Транзит" мекемесі 5,3 миллиард теңге көлеміндегі жеке инвестициялық бағдарламасын іске асыруда. Нәтижесінде 84 трансформаторлық қосалқы станса жаңартылып, 240 шақырымнан астам электр желісі салынды және қайта жаңғыртылды. Бүгінгі таңда Төрткүл ауылындағы қосалқы стансаны жаңарту және Шәуілдір мен Төрткүл ауылдары арасындағы 110 кВ электр желісі құрылысы жүргізілуде.
Аталған өзгерістер ҚР Энергетика министрлігі мен Түркістан облысы әкімдігінің қолдауы нәтижесінде жүзеге асырылуда. Мемлекеттік органдар мен жеке сектор арасындағы стратегиялық серіктестік өңірдің әлеуметтік-экономикалық әлеуетін арттыруға жол ашуда.
