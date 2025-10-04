Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Мемлекет басшысы жаңадан тағайындалған Премьер-министрдің орынбасары - Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиевті қабылдады
Еңбекке жарамсыздар мен асыраушысынан айырылғандарға берілетін жәрдемақы өседі
2026 жылдың 1 қаңтарына дейін тағайындалған еңбекке қабілетін жоғалтқан және асыраушысынан айырылғандарға Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдердің мөлшері қолданыстағы төлемнің 10 пайызына ұлғайтылады", - деп жазылған құжатта.
- бірінші топтағы- 2,20 ең төмен күнкөріс деңгейі (101 702 теңге);
- екінші топтағы- 1,83 ең төмен күнкөріс деңгейі (84 598 теңге);
- үшінші топтағы- 1,61 ең төмен күнкөріс деңгейі (74 428 теңге);
- ата-анасының екеуінен деайырылған жағдайда- жетім балаларға асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша айсайынғы жәрдемақы- 1,54 ең төмен күнкөріс деңгейі (71 192 теңге) мөлшерінде тағайындалады.
Мемлекет басшысы Қарағанды облысының әкімі Ермағанбет Бөлекпаевты қабылдады
Заңсыз майнингке қарсы жүйелі жұмыстар жүргізілді: 1,3 млрд теңге залал анықталды
Олжас Бектенов Мемлекет басшысының "Жаңа энергетикалық тәртіп: орта державаларға назар аудару" форумына қатысушыларға арналған Үндеуін оқыды
Экономика, ғылым-білім, инновация, озық технология сияқты стратегиялық маңызы бар салалардың дамуы қуат көздерінің қолжетімді болуына тікелей байланысты. Сондықтан, біз еліміздің энергетикалық қауіпсіздігі мен дербестігін нығайта түсу үшін ауқымды жобаларды жүзеге асырып жатырмыз. Осы маңызды іске халықаралық серіктестеріміз зор үлес қосып келеді. Қазақстан энергетика саласына инвестиция тартуға, оның бәсекеге қабілетін арттыруға баса мән береді. Бұл тұрғыдан алғанда, еліміз жауапкершілігі жоғары орта держава ретінде Біріккен Ұлттар Ұйымы, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, МАГАТЭ және ОПЕК сияқты беделді халықаралық ұйымдармен байланысын бекемдей түсуге мүдделі. Форум аясында энергетика саласын өркендетуге жол ашатын тың идеялар мен жасампаз бастамалар ұсынылады деп сенемін", - делінген Қазақстан Республикасы Президентінің Үндеуінде.
Су ресурстары және ирригация министрлігі 10 топтық су құбырын жергілікті атқарушы органдардың қарамағына берді
Сонымен қатар Су ресурстары және ирригация министрлігі 1,3 млн адамды ауыз сумен қамтамасыз ету үшін ұзындығы 2,5 мың шақырымнан асатын су құбырын салу және реконструкциялау жұмысын жүргізіп жатыр. Бүгінде елдің 9 облысында жалпы саны 31 жоба іске асырылуда. 2024 жылы Ақмола, Алматы, Қызылорда, Солтүстік Қазақстан, Маңғыстау және Ұлытау облыстарында 8 топтық су құбырын салу және реконструкциялау жобасы аяқталды. Бұл жұмыстар 208 мыңнан астам тұрғыны бар 49 елді мекеннің ауызсумен қамту жағдайын жақсартуға мүмкіндік берді", - деді Су ресурстары және ирригация вице-министрі Ерболат Ибрайханов.
ҚР Энергетика министрі ЕЭК-тің энергетика саласындағы интеграция мәселелері жөніндегі Коллегия мүшесімен кездесті
Біз ЕЭК-тің күш-жігерін жоғары бағалаймыз және барлық мүше мемлекеттердің мүдделерін құрметтейтін, тең қолжетімділік принциптеріне негізделген ортақ нарық құру бойынша конструктивті жұмыс жүргізуге дайынбыз", - деді министр.
Мемлекеттік қолдау шараларының нәтижесінде су үнемдеу технологиялары пайдаланылатын егіс алқабының аумағы 86%-ға ұлғайды
Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, біз еліміздің су саласына инвестиция тарту жұмысын белсенді жүргізіп жатырмыз. Халықаралық әріптестермен ынтымақтастық заманауи технологиялар мен инвестицияларға жол ашады, бірақ барлық стратегиялық шешім тек Қазақстанда қабылданады. Су ресурстары бұрын да, қазір де тікелей мемлекет бақылауында және солай қала береді де. Әсіресе маңызды су нысандарын шет мемлекеттердің қолданысына беру мәселесі ешқашан қаралған емес. Біздің басты мақсатымыз - азаматтарымыздың мүдделерін қорғау үшін су шаруашылығын жаңартып, жетілдіру және ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Су - өте маңызды стратегиялық ресурс. Біз әр тамшысын тиімді пайдаланып, үнемдеу бағытында жұмыс істеп жатырмыз. Бұл - еліміздің болашағы үшін аса маңызды",- деді Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов.
Мүгедектікті белгілеу бойынша 79 мыңға жуық өтінім сырттай форматта қаралды
- әкімшілік және бюрократиялық кедергілерді жояды;
- МӘС сараптамалық шешімдерінің ашықтығын қамтамасыз етеді;
- мүгедектікті белгілеу және мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қорғау шараларын анықтау бойынша қызметтерді үйден шықпай-ақ алуға мүмкіндік береді;
- көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушімен тікелей байланысын болдырмайды, сол арқылы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтады.
