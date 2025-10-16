Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Қызылорда облысындағы ауылдарды сумен қамтуға қайтарылған активтер қаражаты есебінен 2,2 млрд теңге бөлінді
тақырып бойынша жаңалықтар
Мемлекет басшысы "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ басқарма төрағасы Мейіржан Юсуповты қабылдады
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Өндіріс және өнеркәсіп мекемелері 2027 жылдың 10 маусымына дейін суды қайта және айналмалы пайдалану жүйелеріне көшу жоспарын ұсынуға міндетті
Мұндай жоспарлардың болуы кәсіпорындардың су үнемдеу технологияларын енгізуге және елдің су ресурстарына түсетін жүктемені азайтуға дайын екендігін көрсетеді. Су кодексіндегі жаңа нормалар бұрынғыдай тек формалды талап емес, нақты міндет пен заңды күшке ие құралға айналды. Тарихта алғаш рет су үнемдеу технологияларын енгізуге және су қорын сарқылудан қорғауға бағытталған құқықтық ынталандырулар мен санкциялар жүйесі құрылды. Бұл мемлекетіміздің су саясатының стратегиялық мақсаттарына толық сәйкес келеді", - деді Су ресурстары және ирригация министрінің бірінші орынбасары Нұрлан Алдамжаров.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Олжас Бектенов Нашақорлықтың алдын алу және есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл жөніндегі республикалық штаб отырысын өткізді
Мемлекет басшысы жариялаған "Заң мен тәртіп" қағидатын қамтамасыз ету - қоғамның орнықты дамуының, құқықтық тәртіпті нығайтудың, азаматтар құқықтарын қорғаудың маңызды шарты. Мемлекеттік органдар нашақорлықтың алдын алу және есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бойынша ауқымды жұмыстар жүргізуде. Бірқатар заң қабылданып, салалық институттар мен инфрақұрылымдар құрылуда, бұл саладағы халықаралық ынтымақтастық кеңейіп келеді. Аталған жұмыс қарқынын төмендетуге болмайды, ол жалпыұлттық сипатқа ие болуы керек", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қамаудан босап шыққан барлық адам әкімшілік қадағалауға алынады
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Әбутәліп Мүтәлі Мәжіліс депутаты болды
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Президент тапсырмасы бойынша Жетісу облысындағы ауылдарды сумен қамтуға Арнаулы мемлекеттік қордан қаржы бөлінді
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Мемлекет басшысы "Лукойл" компаниясының мерейтойлық іс-шарасына қатысты
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Мемлекет басшысы "Лукойл" компаниясының акционері Вагит Алекперовті қабылдады
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
16.10.2025, 12:35Мемлекет басшысы "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ басқарма төрағасы Мейіржан Юсуповты қабылдады 16.10.2025, 10:43Өндіріс және өнеркәсіп мекемелері 2027 жылдың 10 маусымына дейін суды қайта және айналмалы пайдалану жүйелеріне көшу жоспарын ұсынуға міндетті6346Өндіріс және өнеркәсіп мекемелері 2027 жылдың 10 маусымына дейін суды қайта және айналмалы пайдалану жүйелеріне көшу жоспарын ұсынуға міндетті 16.10.2025, 11:464411Қазақстанда 25,9 млн тонна астық бастырылды 16.10.2025, 13:113231Серік Жұманғарин АҚШ конгрессмендерімен кездесті 16.10.2025, 17:171981Қыркүйек айында жылдық инфляция 12,9%-ға дейін өсті 09.10.2025, 11:19Президент тапсырмасы бойынша Ақтөбе облысында қайтарылған активтер қаражаты есебінен дәрігерлік амбулатория салынды99936Президент тапсырмасы бойынша Ақтөбе облысында қайтарылған активтер қаражаты есебінен дәрігерлік амбулатория салынды 09.10.2025, 18:2399811Торғай өңірінің әлеуметтік-экономикалық даму жоспары әзірленуде 09.10.2025, 09:2798861Келесі жылдан бастап шаруалармен су беру бойынша келісімшарттар электронды форматта рәсімделеді 13.10.2025, 16:5372641Мемлекет басшысы Мәжіліс Төрағасы Ерлан Қошановты қабылдады 09.10.2025, 19:3961061"7-20-25" бағдарламасын іске асыру аясында баспана сатып алуға арналған лимиттер ұлғайтылды 18.09.2025, 20:33213776Полигондағы өрт: Алатау қаласында төтенше жағдай режимі енгізілді 18.09.2025, 12:15213156ІІМ жүргізушілердің масаңдығын тексерудің жаңартылған ережелерін түсіндірді 17.09.2025, 09:55195816Автокөлік әуесқойлары интернет-алаяқтардың нысанасына айналды 17.09.2025, 21:42194726Роман Скляр Астанада салынып жатқан Ұлттық спорт университетінің құрылысымен танысты 23.09.2025, 14:06Олжас Бектенов тапсырмалардың орындалу барысын тыңдап, Орал, Степногорск, Аягөз және Сәтбаев қалаларына тоқталды189451Олжас Бектенов тапсырмалардың орындалу барысын тыңдап, Орал, Степногорск, Аягөз және Сәтбаев қалаларына тоқталды