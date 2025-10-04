30.09.2025, 14:34 4621
Мемлекеттік корпорация құжаттарды жеткізу қызметін енгізді
Сурет: Depositphotos
Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы халыққа қызмет көрсету орталықтарында дайын құжаттарды қажетті мекенжайға дейін жеткізу қызметін енгізді, деп хабарлайды gov4c.kz.
Жаңа қызмет "Халыққа қызмет көрсету бөлімінің менеджері" пилоттық жобасы аясында іске қосылып, қазір Мемлекеттік корпорация фронт-офистерінде қолжетімді.
Енді халыққа қызмет көрсету орталығында мемлекеттік қызметке өтініш берген азаматқа құжат дайын болған соң оны қажетті мекенжайға дейін жеткізу қызметі ұсынылады. Ол үшін бөлімшеде жеткізуге қажет деректерді көрсетіп, төлемді банк қосымшасы арқылы QR-кодпен жасау жеткілікті. Қызмет құны: Астана, Алматы және Шымкент қалаларында - 1990 теңге, ал облыстарда - 1000 теңге.
Құжаттарды жеткізу 15 түрлі мемлекеттік қызмет бойынша жүргізіледі. Олардың қатарына туу туралы куәлікті, некені бұзу куәлігін алу, туу, некеге тұру, ажырасу, қайтыс болу туралы қайталама куәліктер мен архивтік анықтамаларды алу, білім туралы құжаттардың дубликаттары, азаматтық хал актілерінің жазбаларын қалпына келтіру және ресми құжаттарды апостильдеу кіреді.
Бұл сервисті қызмет көрсету орталығында құжатқа өтініш бергеннен кейін ғана рәсімдеуге болады.
Сонымен қатар, құжат дайын болған кезде қызмет алушыға 1414 нөмірінен бірегей коды бар SMS-хабарлама жіберіледі. Осылайша, курьер құжат алушыға хабарласып, жеткізудің нақты уақытын бекітеді. Құжатты жеткізу кезінде сәйкестендіру жеке куәлік пен кодты тексеру арқылы жүргізіледі.
Жеткізудің мәртебесін "ЦОН" мобильді қосымшасынан (App Store/Google Play) "Құжаттарды жеткізу" бөлімінде бақылауға болады. Қосымшаға тіркелу ЖСН мен телефон нөмірі арқылы жүзеге асады.
Ең бастысы, жаңа сервис азаматтарға құжаттарын ХҚКО-ға қайта бармай-ақ алу мүмкіндігін беріп, қызметтің қолайлылығын күшейтеді әрі деректердің құпия сақталуын қамтамасыз етеді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
03.10.2025, 16:48 19846
Еңбекке жарамсыздар мен асыраушысынан айырылғандарға берілетін жәрдемақы өседі
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдердің мөлшерін арттыруға арналған қаулы жобасын көпшілік талқылауына шығарды, деп хабарлайды Inform.kz.
2026 жылдың 1 қаңтарына дейін тағайындалған еңбекке қабілетін жоғалтқан және асыраушысынан айырылғандарға Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдердің мөлшері қолданыстағы төлемнің 10 пайызына ұлғайтылады", - деп жазылған құжатта.
Қазір бала кезінен мүгедектігі бар адамдарға төленетін төлем мөлшері төмендегідей:
- бірінші топтағы- 2,20 ең төмен күнкөріс деңгейі (101 702 теңге);
- екінші топтағы- 1,83 ең төмен күнкөріс деңгейі (84 598 теңге);
- үшінші топтағы- 1,61 ең төмен күнкөріс деңгейі (74 428 теңге);
Аласыраушысынан айырылу жағдайы бойынша берілетін жәрдемақы мөлшері отбасының еңбекке жарамсыз бір мүшесі болған кезде- 0,92 ең төмен күнкөріс деңгейі (42 530 теңге)
- ата-анасының екеуінен деайырылған жағдайда- жетім балаларға асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша айсайынғы жәрдемақы- 1,54 ең төмен күнкөріс деңгейі (71 192 теңге) мөлшерінде тағайындалады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
03.10.2025, 16:11 20996
Мемлекет басшысы Қарағанды облысының әкімі Ермағанбет Бөлекпаевты қабылдады
Сурет: Akorda
Қасым-Жомарт Тоқаевқа Қарағанды облысының әлеуметтік-экономикалық және инфрақұрылымдық даму барысы баяндалды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Ермағанбет Бөлекпаевтың айтуынша, барлық негізгі көрсеткіш бойынша тұрақты өсім байқалады. Биылғы сегіз айда облыста 3,2 триллион теңгенің өнеркәсіп өнімдері өндірілген. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 7 пайызға артық. Әсіресе, өңдеу өнеркәсібінің өңірлік жалпы өнімдегі үлесі артып келеді. Металлургия, машина жасау, ауыл шаруашылығы, жеңіл және тамақ өнеркәсібінің өндіріс көлемі ұлғайды.
Негізгі капиталға тартылған инвестиция көлемі 644,7 миллиард теңгені құрап, 11,1 пайызға өсті. Биыл жалпы құны 195 миллиард теңге болатын 29 инвестициялық жоба жүзеге асырылып, 2 700-ден астам жаңа жұмыс орны пайда болады. 2030 жылға дейінгі жоспарда құны 4,5 триллион теңгені құрайтын 120 ірі жобаның пулы жасақталды. Бұл бастамалар 20 мың жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді.
Қасым-Жомарт Тоқаевқа азық-түлік нарығының импортқа тәуелділігін азайтуға бағытталған жұмыстар жүргізіліп жатқаны жөнінде айтылды. Ауыл шаруашылығында ірі жобалар іске асырылуда. Атап айтқанда, екі ірі тауарлы сүт фермасының құрылысы аяқталған соң, өңірдің сүтке деген сұранысы толық қамтамасыз етіледі.
Мемлекет басшысына "Qarmet" АҚ қызметі туралы ақпарат берілді. Компания сегіз айдың ішінде өндірісті жаңғыртуға 110 миллиард теңге инвестиция салған. Нәтижесінде шойын өндіру - 6 пайызға, болат - 6,9 пайызға, илемдеу 5 пайызға артқан. Металлургия комбинатында жаңа коксты батареялар, құю-илемдеу кешені, сұрыптап илемдеу цехы секілді ауқымды жобалар қолға алынған. Сондай-ақ кәсіпорын біртіндеп табиғи газға көшуде, алғашқы кезең толық аяқталды. Шахталардағы жағдай да оң нәтиже көрсете бастады: көмір өндіру көлемі 15 пайызға артқан. Еңбек қауіпсіздігін күшейтуге арналған іс-шаралар қолға алынған.
Кездесу соңында Президент өңірді әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан одан әрі дамытуға және халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталған бірқатар тапсырма берді. Қасым-Жомарт Тоқаев қалалар мен елді мекендерді жылумен тұрақты қамту мәселелерін ерекше назарға алу, сондай-ақ "Qarmet" АҚ кәсіпорнындағы өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз ету міндеттерін жүктеді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
03.10.2025, 12:39 20726
Заңсыз майнингке қарсы жүйелі жұмыстар жүргізілді: 1,3 млрд теңге залал анықталды
Сурет: unsplash.com
2024 жылдың басынан бері жалпы 1,3 млрд теңгеге залал келтірген 17 қылмыстық іс тіркелді. Ең жиі анықталған заңсыз майнинг фермалары Астана қаласында - 6, Шымкент пен Қостанайда - 3 жағдайдан тіркелген, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Аталған істер аясында 642 мың АҚШ доллары көлеміндегі цифрлық активтер тәркіленді.
Айта кету керек, кейбір заңсыз майнинг фермалары электр энергиясын ұрлау арқылы жұмыс істеген (5 ферма). Олардың тұтынған энергия көлемі ірі қаланың шығынына тең. Сондай-ақ фермалар орналасқан аймақтардағы тұрғындардың тыныштығын бұзу фактілері тіркелген.
Электр энергиясын заңсыз тұтыну салдарынан ресурстар нақты бизнес-жобаларға, өнеркәсіпті дамытуға және әлеуметтік нысандарды қамтамасыз етуге бағытталмайды.
Сонымен қатар, Мемлекеттік кірістер комитетінің деректеріне сәйкес, соңғы үш жылда майнинг саласынан бюджетке 17 млрд теңгеден астам қаражат түскен. Бұл салаға тиімді реттеу қажеттігін көрсетеді.
Агенттік Қазақстанда майнингпен айналысу тек лицензия болған жағдайда ғана рұқсат етілетінін еске салады. Заңды қызмет үшін жабдықтың сәйкестігі, энергиямен жабдықтау шарты және салықтық міндеттемелердің орындалуы талап етіледі.
Заңсыз майнинг - қылмыстық жауапкершілікке әкеліп соғады, елдің экономикалық қауіпсіздігіне нұқсан келтіріп, энергиямен жабдықтаудағы ақауларға себеп болады.
Агенттік кәсіпкерлер мен азаматтарды заңсыз майнингпен айналысудан бас тартуға және цифрлық активтердің ашық нарығын дамытуға шақырады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
03.10.2025, 12:03 21271
Олжас Бектенов Мемлекет басшысының "Жаңа энергетикалық тәртіп: орта державаларға назар аудару" форумына қатысушыларға арналған Үндеуін оқыды
Сурет: primeminister.kz
Қазақстан Республикасының Премьер-министрі Олжас Бектенов "Жаңа энергетикалық тәртіп: орта державаларға назар аудару" тақырыбында өткен Kazakhstan Energy Week-2025 / XVI Еуразиялық KAZENERGY форумының пленарлық отырысына қатысты. Іс-шараға әлемнің 50-ден астам елінен 300-ден астам компания атынан 2,5 мыңнан астам делегат жиналды. Қатысушылар арасында халықаралық энергетикалық ұйымдардың басшылары, ірі мұнай-газ корпорацияларының жетекшілері және энергетика министрлері бар, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Олжас Бектенов Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың форумға қатысушыларға арналған Үндеуін оқып берді:
Экономика, ғылым-білім, инновация, озық технология сияқты стратегиялық маңызы бар салалардың дамуы қуат көздерінің қолжетімді болуына тікелей байланысты. Сондықтан, біз еліміздің энергетикалық қауіпсіздігі мен дербестігін нығайта түсу үшін ауқымды жобаларды жүзеге асырып жатырмыз. Осы маңызды іске халықаралық серіктестеріміз зор үлес қосып келеді. Қазақстан энергетика саласына инвестиция тартуға, оның бәсекеге қабілетін арттыруға баса мән береді. Бұл тұрғыдан алғанда, еліміз жауапкершілігі жоғары орта держава ретінде Біріккен Ұлттар Ұйымы, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, МАГАТЭ және ОПЕК сияқты беделді халықаралық ұйымдармен байланысын бекемдей түсуге мүдделі. Форум аясында энергетика саласын өркендетуге жол ашатын тың идеялар мен жасампаз бастамалар ұсынылады деп сенемін", - делінген Қазақстан Республикасы Президентінің Үндеуінде.
Өз сөзінде Қазақстан Премьер-министрі форумға қатысушыларға елімізде жүзеге асырылып жатқан ірі энергетикалық жобалар туралы айтты. Мұнай-газ химиясында жалпы қуаты 500 мың тонна болатын полипропилен зауыты іске қосылды. Сондай-ақ жылына 1,25 млн тонна полиэтилен өндіретін жоба жүзеге асырылуда. Бұдан бөлек бутадиен, карбамид өндіру жобалары қолға алынды. 2030 жылға дейін жалпы құны $15 млрд-тан асатын алты жобаны іске асыру жоспарланып отыр.
Қайта өңдеу көлемі артып келеді. Шымкент мұнай өңдеу зауыты өндірістік қуатын 12 млн тоннаға дейін ұлғайтатын болады. Жаңаөзенде, Қашағанда және Теңізде газ өңдеу саласы дамып жатыр. "Бейнеу - Бозой - Шымкент" газ құбырының екінші желісі салынуда.
Халықаралық әріптестермен бірлесіп, жалпы қуаты 4 ГВт-тан асатын жаңартылатын энергия көздерін (ЖЭК) дамыту жобалары жүзеге асырылуда. Сондай-ақ жиынтық қуаты 1 ГВт болатын үш заманауи көмір жылу электр станциясының құрылысы басталды. Мұнай өңдеу саласын дамытудың 2040 жылға дейінгі тұжырымдамасына сәйкес, өңдеу қуаттылығы 39 млн тоннаға дейін ұлғайып, өңдеу тереңдігі 94%-ға жетпек.
Қазіргі таңда саланы цифрландыруға және жасанды интеллект технологияларын кеңінен енгізуге ерекше назар аударылуда. Энергетика саласында ЖИ геологиялық барлау тиімділігін арттыру және өндіру, тасымалдау, өңдеу және басқа да үдерістерді оңтайландырудың негізгі құралына айналуда.
Мұнай өндірудің жетілдірілген әдістері, барлау және өндіру үдерістерін цифрландыру, деректерді талдауда жасанды интеллектіні пайдалану өндіру қарқынын жақсартуға және тек қолданыстағы кен орындарында ғана емес, сонымен қатар шағын және орта кен орындарының әлеуетін ашуға мүмкіндік береді.
Президенттің бастамасымен құрылған Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі экономиканың барлық саласына инновация интеграциялауды жеделдетудің негізгі буыны саналады.
Цифрландырумен және ЖИ енгізумен қатар энергияға деген сұраныстың артуы қуат көздерінің ауқымды көлемін өндіруді талап етеді.
Бұл тұрғыда жерде сирек кездесетін металдар мен уран өндіру және атом электр стансаларын салу жобалары ерекше маңызға ие.
Премьер-министр Қазақстан халықаралық ұйымдармен және бизнеспен бірлескен жоғары технологиялық өндіріс орындарын құруда ынтымақтастыққа ашық, сенімді әрі болжамды серіктес болып қала беретінін атап өтті.
Пленарлық сессия барысында әлемдік энергетиканы дамыту мәселелері бойынша халықаралық ұйымдардың, мемлекеттік органдардың, сараптамалық қоғамдастықтың өкілдері және тағы да басқалар өз пікірлерімен бөлісті.
Мұнай экспорттаушы елдер ұйымының (OPEC) Бас хатшысы Хайтам әл-Гайс энергоқауіпсіздік пен орнықты дамуды қамтамасыз ету қажеттігін атап өтіп, мұнай-газ саласына инвестицияларды ұлғайтуға шақырды.
Жаңартылатын энергия көздері жөніндегі халықаралық агенттіктің (IRENA) бас директоры Франческо Ла Камера Орталық Азиядағы "жасыл" энергетика мен ЖЭК жобаларын енгізуді жеделдетудегі "орта" державалар арасындағы ынтымақтастық перспективаларын белгілеп берді.
Халықаралық энергетикалық форумның (ХЭФ) Бас хатшысы Джассим Альширави Қазақстанның жаһандық энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі және орнықты өтпелі кезеңдегі өңірлер арасындағы көпір ретіндегі шешуші рөлін атап өтті. ҚР-ның жаңартылатын энергетиканы дамытуға қосқан үлесін жоғары бағалаған Джассим Альширави елімізді ХЭФ-тің ресми мүшесі болуға шақырды.
Шанхай ынтымақтастық ұйымы (ШЫҰ) Бас хатшысының орынбасары Ахмад Саидмуродзода ШЫҰ-ның 2030 жылға дейінгі ынтымақтастық стратегиясын жүзеге асыру шеңберінде энергетикалық қауіпсіздікті нығайту, инвестицияларды ынталандыру және тұрақты энергия көздеріне көшуді жеделдету қажеттігіне назар аударды.
Араб мемлекеттерң лигасының (АМЛ) қоршаған ортаны қорғау департаментінің директоры Махмуд Фатхалла тұрақты дамудың, энергетикалық және жаһандық тұрақтылықтың негізі ретінде жаңартылатын энергияға инвестиция салудың маңыздылығын атап өтті.
ҚР энергетика министрі Ерлан Ақкенженов Қазақстанда инвестициялық ахуалды жақсарту, инфрақұрылымды жаңғырту және энергия өндірудің жалпы көлеміндегі ЖЭК үлесін ұлғайту бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы хабардар етті.
Форум жұмысы жалғасуда.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
03.10.2025, 09:43 20036
Су ресурстары және ирригация министрлігі 10 топтық су құбырын жергілікті атқарушы органдардың қарамағына берді
Су ресурстары және ирригация министрлігі топтық су құбырларын жергілікті атқарушы органдарға беру жұмысын жүргізіп жатыр. Қазіргі таңда 10 нысан әкімдіктерге берілді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің баспасөз қызметінен.
Олардың 4-еуі Маңғыстау облысында, тағы 4-еуі Батыс Қазақстан облысында және қалған екеуі Ақмола мен Абай облыстарында.
Қазіргі таңда 11 топтық су құбырын жергілікті атқарушы билікке беру жұмысы жалғасып жатыр. Оның 9-ының құжаттары Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменттерінде. Жалпы саны 41 топтық су құбырын әкімдіктерге беру жоспарланып отыр.
Жергілікті атқарушы органдардың коммуналдық инфрақұрылымды тікелей басқаруға қажетті өкілеттіктері мен құралдары бар. Олар тарифтерді бекітеді, бюджет қаражатын бөледі, сондай-ақ пайдалану мен қайта жаңғыртуға кететін шығындарды жергілікті және республикалық бағдарламаларға енгізе алады. Топтық су құбырларын әкімдіктерге беру - желілерді жүйелі түрде күтіп ұстау мен жөндеу арқылы апаттық жағдайларды азайтуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл шара шығындарды нақты әрі ашық есепке алуға, бюджет қаражатын тиімді пайдалануға жол ашады, судың ысырабын азайтады және жүйелердің энергия тиімділігін арттырады. Одан бөлек, цифрландыру мен автоматтандыру үдерісін де жеделдетеді. Нәтижесінде, тұрғындар таза ауызсуға тұрақты әрі үздіксіз қол жеткізеді. Бұл - су саласындағы мемлекеттік саясаттың басты міндеттерінің бірі.
Сонымен қатар Су ресурстары және ирригация министрлігі 1,3 млн адамды ауыз сумен қамтамасыз ету үшін ұзындығы 2,5 мың шақырымнан асатын су құбырын салу және реконструкциялау жұмысын жүргізіп жатыр. Бүгінде елдің 9 облысында жалпы саны 31 жоба іске асырылуда. 2024 жылы Ақмола, Алматы, Қызылорда, Солтүстік Қазақстан, Маңғыстау және Ұлытау облыстарында 8 топтық су құбырын салу және реконструкциялау жобасы аяқталды. Бұл жұмыстар 208 мыңнан астам тұрғыны бар 49 елді мекеннің ауызсумен қамту жағдайын жақсартуға мүмкіндік берді", - деді Су ресурстары және ирригация вице-министрі Ерболат Ибрайханов.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
02.10.2025, 12:13 51076
ҚР Энергетика министрі ЕЭК-тің энергетика саласындағы интеграция мәселелері жөніндегі Коллегия мүшесімен кездесті
Сурет: gov.kz
Kazenergy-2025 форумы аясында ҚР Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов пен Еуразиялық экономикалық комиссияның Энергетика және инфрақұрылым жөніндегі министрі Арзыбек Кожошев кездесті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігнің баспасөз қызметінен.
Келіссөз барысында тараптар Еуразиялық экономикалық одақтың газ, электр энергиясы, мұнай және мұнай өнімдері бойынша ортақ энергетикалық нарық қалыптастыруға қатысты өзекті мәселелерді талқылады.
Министр Е. Ақкенженов Одақ шеңберіндегі энергетикалық ынтымақтастықты нығайтудың маңыздылығын атап өтіп, Қазақстан ашықтық пен өзара тиімділік қағидаттарына негізделген іс-қимыл ережелерін дамытуға мүдделі екенін айтты.
Біз ЕЭК-тің күш-жігерін жоғары бағалаймыз және барлық мүше мемлекеттердің мүдделерін құрметтейтін, тең қолжетімділік принциптеріне негізделген ортақ нарық құру бойынша конструктивті жұмыс жүргізуге дайынбыз", - деді министр.
Тараптар ЕЭК аясында мүше мемлекеттердің мүдделерін ескеретін және ЕАЭО аясындағы энергетикалық интеграцияны күшейтуге ықпал ететін теңгерімді шешімдерді әзірлеу мақсатында бірлескен жұмысты жалғастыруға дайын екендіктерін мәлемдеді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
02.10.2025, 11:48 52481
Мемлекеттік қолдау шараларының нәтижесінде су үнемдеу технологиялары пайдаланылатын егіс алқабының аумағы 86%-ға ұлғайды
Қазақстанда 2024 жылдан бері су үнемдеу технологияларын және суару жүйесін енгізуге арналған субсидия түрінде мемлекеттік қолдау көрсету бойынша ауқымды жұмыс жүргізіліп жатыр. Шаруалардың инфрақұрылым тарту, су үнемдеу жүйелерін сатып алу және орнату шығындарын өтеу үлесі 50%-дан 80%-ға дейін ұлғайтылды. Сондай-ақ тариф құнына байланысты суармалы суға субсидияның сараланған мөлшері енгізілді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің баспасөз қызметінен.
Қабылданған шаралардың нәтижесінде су үнемдеу технологияларын қолдану аумағы 86%-ға ұлғайды. Нақтырақ айтқанда, 2023 жылғы 312,2 мың гектардан биыл шамамен 581 мың гектарға жетті.
Мемлекеттік қолдау су үнемдеу технологияларын шығару нарығының дамуына да ықпал етті. 2024 жылы Түркістан облысында, Алматы және Астана қалаларында жаңбырлатып және тамшылатып суару жабдықтарын жасап шығаратын төрт отандық зауыт ашылды.
Биыл Жамбыл облысында тамшылатып суару жүйелерін шығаратын қазақ-қытай бірлескен жобасы іске қосылды. Кәсіпорынның өндірістік қуаты 14 мың гектар алқапты тамшылатып суару ленталарымен қамтуға мүмкіндік берді.
Түркістан қаласының индустриялық аймағында тамшылатып суару жүйесіне арналған пластик құбыр өндірісі іске қосылды. Жетісай ауданының индустриялық аймағында полиэтиленді қайта өңдеу және су үнемдеу жабдықтарын өндіруді іске қосу жұмыстары жүріп жатыр. Ал Мақтаарал ауданының индустриялық аймағында жыл соңына дейін пластик құбырлар, ленталар және тамшылатып суару құрылғыларын шығаратын өндіріс іске қосылмақ.
Қызылорда облысында түрік инвесторлары жобалық қуаты 20 мың гектар болатын тамшылатып суару жүйелерін жасайтын зауытты іске қосуды жоспарлап отыр.
Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, біз еліміздің су саласына инвестиция тарту жұмысын белсенді жүргізіп жатырмыз. Халықаралық әріптестермен ынтымақтастық заманауи технологиялар мен инвестицияларға жол ашады, бірақ барлық стратегиялық шешім тек Қазақстанда қабылданады. Су ресурстары бұрын да, қазір де тікелей мемлекет бақылауында және солай қала береді де. Әсіресе маңызды су нысандарын шет мемлекеттердің қолданысына беру мәселесі ешқашан қаралған емес. Біздің басты мақсатымыз - азаматтарымыздың мүдделерін қорғау үшін су шаруашылығын жаңартып, жетілдіру және ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Су - өте маңызды стратегиялық ресурс. Біз әр тамшысын тиімді пайдаланып, үнемдеу бағытында жұмыс істеп жатырмыз. Бұл - еліміздің болашағы үшін аса маңызды",- деді Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
02.10.2025, 09:40 55251
Мүгедектікті белгілеу бойынша 79 мыңға жуық өтінім сырттай форматта қаралды
2025 жылдың басынын бастап мүгедектік тобын белгілеу үшін медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізудің сырттай форматы бойынша пилоттық жобаны іске асыру шеңберінде Қазақстанның барлық өңірлерінен 78,8 мың өтінім қаралды. Бүгінде сырттай форматта куәландыру 30 нозологиялық нысан бойынша жүргізіледі, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметінен.
2024 жылы 96,9 мыңнан астам өтінім сырттай форматта қаралды, бұл куәландырудан өткен мүгедектігі бар адамдардың жалпы санының 37,4%-ын құрайды.
Бұған дейін хабарланғандай, Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің VI отырысында Мемлекет басшысы ерекше қажеттіліктері бар адамдар үшін барынша қолайлы жағдай жасауды, олардың инстанциялар мен қағазбастылық бойынша жүруін, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің қызмет алушылармен байланысын болдырмауды тапсырды.
Осы тапсырманы орындау мақсатында ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Денсаулық сақтау мен Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрліктерімен бірлесіп Қазақстанның барлық 20 өңірінде пилоттық режимде медициналық-әлеуметтік сараптама (бұдан әрі - МӘС) жүргізудің сырттай форматы бойынша жобаны іске асыруда.
Мүгедектік тобын белгілеу жөніндегі қызметті алу үшін өтініш берушіге тұрғылықты жері бойынша емханаға жүгіну және қажетті тексеруден өту қажет, қалған процестер ақпараттық жүйелерді интеграциялау есебінен оның қатысуынсыз өтеді.
Сырттай куәландыруға көшу:
- әкімшілік және бюрократиялық кедергілерді жояды;
- МӘС сараптамалық шешімдерінің ашықтығын қамтамасыз етеді;
- мүгедектікті белгілеу және мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қорғау шараларын анықтау бойынша қызметтерді үйден шықпай-ақ алуға мүмкіндік береді;
- көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушімен тікелей байланысын болдырмайды, сол арқылы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
