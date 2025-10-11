Павлодар облысында майлы дақылдарды қайта өңдеу жолға қойылады

Сурет: primeminister.kz
Премьер-министрдің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Торғай өңірін дамытуға және оның әлеуметтік-экономикалық дамуы жөніндегі іс-шаралар жоспарына енгізу үшін перспективалық жобаларды қарауға арналған жиын өткізді, деп хабарлайды
Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Оған Қостанай облысының әкімі Құмар Ақсақалов, "Атамекен" ұлттық кәсіпкерлер палатасы төралқасының төрағасы Райымбек Батталов, мемлекеттік органдардың вице-министрлері, бизнес-қоғамдастық өкілдері және тағы да басқалар қатысты.
Серік Жұманғарин Мемлекет басшысының Жолдауда Торғай өңірін дамытуға басымдық беру қажеттігін ерекше атап өткенін еске салды.
Вице-премьер айтқандай, бұл мәселе орнықты экономикалық өсуді қамтамасыз ету мен халықтың өмір сүру сапасын арттыруға қатысты болғандықтан, үнемі Үкіметтің назарында. Өңірдің тарихи, стратегиялық және әлеуметтік-демографиялық маңыздылығын ескере отырып, даму жоспарын дайындау жұмысы басталды.
Талқылау барысында Торғай өңірінің келешегіне арналған ұсыныстар мен жобалар айтылды. Қостанай облысының әкімі Құмар Ақсақалов қолайлы географиялық жағдай облысты Еуропа мен Азия арасындағы негізгі транзиттік буынға айналдыратынын атап өтті. "Орталық-Батыс" автожолын салу және Арқалық қаласындағы әуежайды қалпына келтіру сияқты инфрақұрылымдық бастамаларды жүзеге асыру инвестиция мен бизнеске жаңа мүмкіндік береді. Оның айтуынша, экономикалық жоспарда 400-ге жуық жұмыс орны ашылатын 62 млрд теңгеден аса соманың 11 инвестициялық жобасы қарастырылған. АӨК дамытуға, ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеуге, қайта өңдейтін 15 сою пунктін салуға басты назар аударылады. Осы мақсаттарға арнап, жылдық 2,5%-бен (СҚО тәжірибесі бойынша) 5,6 млрд теңге қарастырылған, көмірсутек өндіру мен қатты пайдалы қазбаны барлау жобасы жасалды.
Бизнес өкілдері де өз бастамаларын ұсынды. "Arkalyq Qus" ЖШС басшысы Максим Божко 2008 жылы құрылған кәсіпорын бүгінде 140 млн-ға жуық жұмыртқа өндіретінін хабарлады. Компания зауыт қуатын екі есе арттыруды жоспарлап отыр. Құрылыс 2026 жылғы көктемде басталады. Сондай-ақ құрама жем зауыты мен органикалық тыңайтқыш өндіру зауытын салу жобасы жүзеге асырылуда. "Ұрпақ Агро" ЖШС құрылтайшысы компанияның етті мал шаруашылығы мен қайта өңдеуді одан әрі дамыту үшін 10 мың басқа дейін ұсақ мал сатып алу ниеті туралы хабарлады. "Zengi Group" ЖШС бас директоры Жәнібек Кенжебаев "Консорциум 20+1" жобасын ұсынды. Оған 12 инвестор тартылған. Бұл - 20 шағын фермасы мен басқарушы компаниясы бар, етті мал шаруашылығын орнықты дамытудың пилоттық моделі. Жәнібек Кенжебаевтың айтуынша, компания жобаны жүзеге асыруға шамамен 1,1 млрд теңге инвестиция салуға дайын. Бұл ретте қосымша қаржыландыру көзі пысықталуда. Вице-премьердің тапсырмасы бойынша, жобаны қолдау мәселесін Ұлттық экономика министрлігі Ауыл шаруашылығы министрлігімен бірлесіп қарайды.
Сондай-ақ жол инфрақұрылымын дамыту мәселесі де талқыланды. Атап айтқанда, Астана - Ырғыз тас жолында жанармай құю стансаларын салу туралы. Қазіргі уақытта бұл учаскеде екі станса жұмыс істегенмен, жолдың ұзақтығын ескерсек, Егіндікөл мен Торғай аудандарында қосымша кешен салу қажет.
Осы бағытта жұмыс істеп жатқан "PetroRetail" компаниясы желіні дамыту және көбейту бойынша өз ұсыныстарын жеткізді. Жанармай құю стансалары желісін көбейтумен қатар, компания Keruen Inn брендімен жол бойындағы қызмет көрсетуді де дамытуда. Мұндай алғашқы қонақ үй Жамбыл облысының Мерке ауданында ашылғаны белгілі. Осындай нысанды Торғай өңірінде де салу ұсынылып отыр.
Жиынды қорытындылай келе, Серік Жұманғарин барлық айтылған ұсынысты ескере отырып, жоспар жобасын пысықтауды және мәдениет, туризм, халықты жұмыспен қамту салаларын дамыту шараларын қарауды тапсырды. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі әкімдікпен бірлесіп, Арқалық, Амангелді және Жангелді ауданында жер қойнауын геологиялық зерттеуді жүргізуі тиіс. Бұл инвестиция тарту және бизнесті дамыту үшін жаңа мүмкіндік.
Негізгі жобаларды анықтау, қаржыландыру үшін арнайы шарт жасау маңызды. Ұлттық экономика министрлігі өңірдің орнықты және кешенді дамуының драйвері болатын "Өрлеу-Торғай" жеке бағдарламасын бекітеді", - деп атап өтті вице-премьер.