Павлодар облысында майлы дақылдарды қайта өңдеу жолға қойылады

Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров Павлодар облысына жасаған жұмыс сапары барысында егін жинау науқанының барысымен, ірі ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының қызметімен және әлеуеті жоғары инвестициялық жобалармен танысты, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.

Сапар бағдарламасына енгізілген негізгі нысандардың бірі - "Корн Агро" ЖШС, мұнда қазіргі уақытта картоп жинау жұмыстары қарқынды жүргізілуде.

Кәсіпорынның егістік жер көлемі 3,5 мың гектар, оның ішінде 1 200 гектары - суармалы алқаптар.

Биыл шаруашылық 1 000 гектарға жуық картоп және 200 гектар сәбіз еккен.

Картоптың өнімділігі - гектарына 350 центнер, сәбіздің өнімділігі - 500 центнер.

Алдағы жылдары картоп егілетін алқапты қосымша 2 000 гектарға ұлғайту жоспарлануда. Бұл шара өндіріс көлемін арттырып, Павлодар облысын елдегі көкөніс өнімдерін өндіру бойынша жетекші өңірлердің біріне айналдыруға мүмкіндік береді.

Соңғы екі жылда "Корн Агро" бірқатар инвестициялық жобаларды іске асырды.

Атап айтқанда: 1 200 гектардан астам жерге су алу және суару жүйелері салынды; жалпы сыйымдылығы 22 мың тонна болатын заманауи көкөніс сақтау қоймалары пайдалануға берілді; қоймалар соңғы үлгідегі жабдықтармен қамтамасыз етілген; су ресурстарын тиімді пайдалану мақсатында төрт "Bauer" жаңбырлатып суару машиналары сатып алынды.

Қазіргі уақытта кәсіпорын қуаттылығы 12,8 мың тонна болатын үшінші көкөніс қоймасын салуды бастаған.

Министр сондай-ақ дәнді және майлы дақылдарды қабылдау, кептіру және сақтау саласында маманданған "Group KSM" ЖШС қызметімен танысты.

Кәсіпорынның өндірістік қуаты - 37 мың тонна өнім.

Айдарбек Сапаров өңірдегі күнбағысты терең өңдеу және өсімдік майын өндіру бағытындағы алғашқы жобалардың жүзеге асырылу барысын да көрді.

Бұл кәсіпорындар "егістен - дайын өнімге дейін" толық өндірістік тізбекті қалыптастырып, өнімнің қосылған құнын арттыруға және өңірдің экспорттық әлеуетін кеңейтуге жол ашады.

Мәселен, "Jielong Holdings (Kazakhstan)" ЖШС экстракциялық әдіспен күнбағыс майын өндіру зауытын салу жобасын іске асыруда. Кәсіпорынның жылдық өндірістік қуаты - 120 мың тонна шикізат және 50 мың тонна дайын өнім. Жобаның жалпы құны - 20 млн АҚШ доллары. Құрылысты аяқтау 2026 жылдың қазан айына жоспарланған.

Ал "Кемеңгер-Май" ЖШС жобасы майлы дақылдарды суық сығу әдісімен қайта өңдеуге бағытталған. Кәсіпорын жылына 60 мың тонна күнбағыс дәнін өңдеп, 35 мың тонна тазартылмаған күнбағыс майын өндіретін болады. Инвестиция көлемі - 2 млрд теңге. Дайын өнім ішкі нарыққа да, көрші елдерге де экспортқа шығарылады.

Павлодар облысы ауыл шаруашылығындағы инвестициялық жобаларды іске асыру бойынша жоғары қарқын көрсетіп отыр. Мұнда тек шикізат өндіру емес, сонымен қатар терең қайта өңдеуді қамтамасыз ететін заманауи өндірістік база қалыптасуда. Мұндай бастамаларды қолдау - министрліктің басты басымдықтарының бірі", - деп атап өтті Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров.

 

Торғай өңірінің әлеуметтік-экономикалық даму жоспары әзірленуде

Торғай өңірінің әлеуметтік-экономикалық даму жоспары әзірленуде
Сурет: primeminister.kz
Премьер-министрдің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Торғай өңірін дамытуға және оның әлеуметтік-экономикалық дамуы жөніндегі іс-шаралар жоспарына енгізу үшін перспективалық жобаларды қарауға арналған жиын өткізді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.

Оған Қостанай облысының әкімі Құмар Ақсақалов, "Атамекен" ұлттық кәсіпкерлер палатасы төралқасының төрағасы Райымбек Батталов, мемлекеттік органдардың вице-министрлері, бизнес-қоғамдастық өкілдері және тағы да басқалар қатысты.

Серік Жұманғарин Мемлекет басшысының Жолдауда Торғай өңірін дамытуға басымдық беру қажеттігін ерекше атап өткенін еске салды.

Вице-премьер айтқандай, бұл мәселе орнықты экономикалық өсуді қамтамасыз ету мен халықтың өмір сүру сапасын арттыруға қатысты болғандықтан, үнемі Үкіметтің назарында. Өңірдің тарихи, стратегиялық және әлеуметтік-демографиялық маңыздылығын ескере отырып, даму жоспарын дайындау жұмысы басталды.

Талқылау барысында Торғай өңірінің келешегіне арналған ұсыныстар мен жобалар айтылды. Қостанай облысының әкімі Құмар Ақсақалов қолайлы географиялық жағдай облысты Еуропа мен Азия арасындағы негізгі транзиттік буынға айналдыратынын атап өтті. "Орталық-Батыс" автожолын салу және Арқалық қаласындағы әуежайды қалпына келтіру сияқты инфрақұрылымдық бастамаларды жүзеге асыру инвестиция мен бизнеске жаңа мүмкіндік береді. Оның айтуынша, экономикалық жоспарда 400-ге жуық жұмыс орны ашылатын 62 млрд теңгеден аса соманың 11 инвестициялық жобасы қарастырылған. АӨК дамытуға, ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеуге, қайта өңдейтін 15 сою пунктін салуға басты назар аударылады. Осы мақсаттарға арнап, жылдық 2,5%-бен (СҚО тәжірибесі бойынша) 5,6 млрд теңге қарастырылған, көмірсутек өндіру мен қатты пайдалы қазбаны барлау жобасы жасалды.

Бизнес өкілдері де өз бастамаларын ұсынды. "Arkalyq Qus" ЖШС басшысы Максим Божко 2008 жылы құрылған кәсіпорын бүгінде 140 млн-ға жуық жұмыртқа өндіретінін хабарлады. Компания зауыт қуатын екі есе арттыруды жоспарлап отыр. Құрылыс 2026 жылғы көктемде басталады. Сондай-ақ құрама жем зауыты мен органикалық тыңайтқыш өндіру зауытын салу жобасы жүзеге асырылуда. "Ұрпақ Агро" ЖШС құрылтайшысы компанияның етті мал шаруашылығы мен қайта өңдеуді одан әрі дамыту үшін 10 мың басқа дейін ұсақ мал сатып алу ниеті туралы хабарлады. "Zengi Group" ЖШС бас директоры Жәнібек Кенжебаев "Консорциум 20+1" жобасын ұсынды. Оған 12 инвестор тартылған. Бұл - 20 шағын фермасы мен басқарушы компаниясы бар, етті мал шаруашылығын орнықты дамытудың пилоттық моделі. Жәнібек Кенжебаевтың айтуынша, компания жобаны жүзеге асыруға шамамен 1,1 млрд теңге инвестиция салуға дайын. Бұл ретте қосымша қаржыландыру көзі пысықталуда. Вице-премьердің тапсырмасы бойынша, жобаны қолдау мәселесін Ұлттық экономика министрлігі Ауыл шаруашылығы министрлігімен бірлесіп қарайды.

Сондай-ақ жол инфрақұрылымын дамыту мәселесі де талқыланды. Атап айтқанда, Астана - Ырғыз тас жолында жанармай құю стансаларын салу туралы. Қазіргі уақытта бұл учаскеде екі станса жұмыс істегенмен, жолдың ұзақтығын ескерсек, Егіндікөл мен Торғай аудандарында қосымша кешен салу қажет.

Осы бағытта жұмыс істеп жатқан "PetroRetail" компаниясы желіні дамыту және көбейту бойынша өз ұсыныстарын жеткізді. Жанармай құю стансалары желісін көбейтумен қатар, компания Keruen Inn брендімен жол бойындағы қызмет көрсетуді де дамытуда. Мұндай алғашқы қонақ үй Жамбыл облысының Мерке ауданында ашылғаны белгілі. Осындай нысанды Торғай өңірінде де салу ұсынылып отыр.

Жиынды қорытындылай келе, Серік Жұманғарин барлық айтылған ұсынысты ескере отырып, жоспар жобасын пысықтауды және мәдениет, туризм, халықты жұмыспен қамту салаларын дамыту шараларын қарауды тапсырды. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі әкімдікпен бірлесіп, Арқалық, Амангелді және Жангелді ауданында жер қойнауын геологиялық зерттеуді жүргізуі тиіс. Бұл инвестиция тарту және бизнесті дамыту үшін жаңа мүмкіндік.

Негізгі жобаларды анықтау, қаржыландыру үшін арнайы шарт жасау маңызды. Ұлттық экономика министрлігі өңірдің орнықты және кешенді дамуының драйвері болатын "Өрлеу-Торғай" жеке бағдарламасын бекітеді", - деп атап өтті вице-премьер.

 

Президент тапсырмасы бойынша Ақтөбе облысында қайтарылған активтер қаражаты есебінен дәрігерлік амбулатория салынды

Президент тапсырмасы бойынша Ақтөбе облысында қайтарылған активтер қаражаты есебінен дәрігерлік амбулатория салынды
Сурет: primeminister.kz
Ақтөбе облысының Маржанбұлақ ауылында жаңа дәрігерлік амбулаторияның құрылысы аяқталды. Әлеуметтік нысан Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың ауылдық инфрақұрылымды дамыту жөніндегі тапсырмасын орындау аясында салынды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.

Жаңа амбулатория ауысымына 45 келушіге есептелген және барлық қажетті заманауи құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген. Ғимаратта пациенттерді қабылдауға арналған кабинеттер, емдеу және қарау бөлмелері қарастырылған, бұл тұрғындарға сапалы алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсетуге мүмкіндік береді.

Нысанның құрылысына Арнаулы мемлекеттік қордан шамамен 190 млн теңге бөлінді. Жұмыс Президент бастамашылық еткен "Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" ұлттық жобасын жүзеге асыру шеңберінде жүргізілді.

Ақтөбе облысында қайтарылған активтер қаражаты есебінен және Арнаулы мемлекеттік қор қаржысынан ауылдық денсаулық сақтау саласында барлығы 11 жоба жүзеге асырылуда. Бүгінгі таңда төрт нысан пайдалануға берілді, жетеуінің құрылысы жалғасуда.
 

Келесі жылдан бастап шаруалармен су беру бойынша келісімшарттар электронды форматта рәсімделеді

Келесі жылдан бастап шаруалармен су беру бойынша келісімшарттар электронды форматта рәсімделеді
Сурет: Depositphotos
2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап суармалы су беру бойынша "Қазсушар" РМК мен су пайдаланушылар арасындағы келісімшарттар тек онлайн форматта жасалады. Бұл шара судың "көлеңкелі нарығына" тосқауыл қою мақсатында қолға алынып отыр, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің баспасөз қызметінен.

Қазіргі уақытта Су ресурстары және ирригация министрлігі өтінім қабылдау, келісімшарт жасау және төлем жүргізу үдерістерін автоматтандыруға арналған арнайы биллинг жүйесін әзірлеп жатыр. Жаңа жүйе іске қосылғаннан кейін "Қазсушар" РМК су пайдаланушылармен электронды келісімшарттар жасайды, ал төлемдер екінші деңгейлі банктердің мобильді қосымшалары арқылы жүзеге асады.

Министрлік биыл қараша айында биллинг жүйесін пилоттық режимде іске қосуды жоспарлап отыр.

Келесі жылдан бастап барлық келісімшарт электронды форматта рәсімделуі керек. Бұл талап шаруа қожалықтарына, өндірістік кәсіпорындар мен басқа да су пайдаланушыларға бірдей қолданылады. Төлем де тек қана электронды түрде жүргізілуі керек. Бұл бөлінген су ресурстарының ашықтығы мен нақты есебін қамтамасыз ету үшін қажет. Бұрынғы келісімшарттарды да жүйеге енгізу қажет", - деді Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов.

 

Мәжіліс жаңа Құрылыс кодексінің жобасын бірінші оқылымда мақұлдады

Мәжіліс жаңа Құрылыс кодексінің жобасын бірінші оқылымда мақұлдады
2025 жылғы 8 қазанда ҚР Парламенті Мәжілісінің жалпы отырысында бірінші оқылымда ҚР Құрылыс кодексінің жобасы және "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сәулет, қала құрылысы және құрылыс мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" ҚРЗ жобасы мақұлданды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.

Бұл заң жобаларын ҚР Үкіметі Мемлекет басшысының сәулет және құрылыс саласындағы қатынастарды реттеуді жетілдіру, сондай-ақ саланың жүйелі мәселелерін шешу жөніндегі тапсырмаларын орындау мақсатында әзірледі.

Жобалар шеңберінде құрылыс нарығы субъектілерінің рөлін саралау және нақтылау, отандық ғылымды қолдау, құрылыс туралы шешімдер қабылдау кезінде жұртшылықтың қатысуы көзделген, сондай-ақ мемлекеттік бақылау жөніндегі шаралар күшейтілді, бұл сапалы қала құрылысын жоспарлау мен құрылысты қамтамасыз етеді.

Сондай-ақ сейсмикалық аймақтарда жобалау және құрылыс ерекшеліктері, құрылыс саласының инженерлерін сертификаттауды енгізу, "жедел бақылау шарасы" және "жоспарлы инспекциялау" жаңа тетіктерін енгізу, объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде инновациялар сияқты реттеудің жаңа нысандары көзделген.

Процестерді автоматтандыру және цифрландыру мақсатында Кодекс шеңберінде құрылыс саласының бірыңғай цифрлық экожүйесін енгізу, АММБ жаңа жүйесін тапсырыс берушінің бірыңғай терезесі ретінде пайдалану көзделеді, бұл құрылыстың барлық қатысушыларының жұмысын бір бастапқы интерфейс арқылы қамтамасыз етеді.

Аталған нормалар құрылыс нарығын монополиясыздандыруға, аумақтардың тұрақты дамуын қамтамасыз ету және халықтың өмір сүру сапасын арттыру үшін жобалау мен құрылыс сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

Аталған заң жобалары бойынша одан арғы жұмыс Мәжілістін жұмыс топтарында депутаттармен бірлесіп, екінші оқылымда қабылданғанға дейін жалғасады, кейін Қазақстан Республикасының Парламент Сенатының қарауына жіберіледі.
 

Мемлекет басшысы Қаржы министрі Мәди Такиевті қабылдады

Мемлекет басшысы Қаржы министрі Мәди Такиевті қабылдады
Сурет: Akorda
Президентке республикалық бюджеттің орындалуы және мемлекет қаржысын цифрландыруды ілгерілету жұмыстары жөнінде баяндалды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.

Министрдің айтуынша, биыл республикалық бюджетке 21,6 триллион теңге көлемінде кіріс түскен. Оның 15,2 триллион теңгесін салық түсімдері құрайды. Бұл - өткен жылмен салыстырғанда 23,4 пайыз жоғары. Тоғыз айдың қорытындысы бойынша бюджет 101,6 пайыз орындалып, оның әлеуметтік бағыты сақталып отыр.

Қасым-Жомарт Тоқаевқа салықтық және кедендік әкімшілендірудің тиімділігін арттыру шаралары, Арнаулы мемлекеттік қордың түсімдері туралы мәлімет берілді.

Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңын іске асыруға баса назар аударылды. Жаңа құжат рәсімдердің мерзімін қысқартуды, олардың ашықтығын қамтамасыз етуді және отандық тауар өндірушілерді қолдауды көздейді. Қазіргі уақытта қазынашылықтың ақпараттық жүйесіндегі талдау және бақылау үдерістері толық автоматтандырылды.


Мемлекет қаржысын цифрландыру аясында Big Data қалыптастыруға және толықтыруға, сондай-ақ салық пен кеден салаларына жасанды интеллектіні енгізуге ерекше мән беріледі.

Президентке мемлекеттік аудиттің нәтижелері таныстырылды. Биылғы 8 айда 791 тексеру жүргізіліп, сомасы 337,5 миллиард теңге болатын қаржының заңсыз жұмсалғаны анықталды.

Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік қаржының орнықтылығын қамтамасыз ету бойынша жүйелі жұмысты жалғастыру мен барлық әлеуметтік міндеттемені орындау керек екеніне тоқталды. Сондай-ақ цифрландыруды одан әрі дамыту және заманауи бақылау тетіктерін енгізудің маңызын атап өтті.
 

Мемлекет басшысы макроэкономикалық тұрақтылық мәселелеріне арналған жиын өткізді

Мемлекет басшысы макроэкономикалық тұрақтылық мәселелеріне арналған жиын өткізді
Сурет: Akorda
Қасым-Жомарт Тоқаев экономикалық даму сапасын арттыру және баға тұрақтылығын қамтамасыз ету мәселелері бойынша кеңес өткізді, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.

Жиынға Премьер-министр, Президент Әкімшілігінің басшылығы, Ұлттық банктің төрағасы, Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің, Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің жетекшілері мен Үкімет мүшелері қатысты.

Кеңес барысында макроэкономикалық орнықтылықты нығайту, азаматтардың әл-ауқатын көтеру және инфляция деңгейін төмендету шаралары қаралды.

Президент халықтың табысын жақсартуда саннан сапаға көшудің маңызды екенін атап өтті.

Қасым-Жомарт Тоқаев экономиканы орнықты дамыту үшін барлық жауапты мемлекеттік органдардың жүйелі жұмыс істеуі керек екенін айтты.
 

1 млн-нан астам сақтандырылмаған қазақстандықтар емделуге қол жеткізе алады

Мемлекет басшысының Қазақстанда сапалы медициналық көмекке жалпыға бірдей қолжетімділікті қамтамасыз ету жөніндегі тапсырмасын жүзеге асыру шеңберінде халықты медициналық қызметтермен қамту кеңейтілді. Бұл туралы Үкімет отырысында денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова мәлімдеді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.

Оның айтуынша, 2024-2025 жылдары медициналық көмекке жалпыға бірдей қолжетімділікті қамтамасыз етуге бағытталған шаралар кешені іске асырылған. Атап айтқанда, скринингтен өту жасы 76 жасқа дейін көтерілді. Бұл қосымша 300 мың адамды қамтуға мүмкіндік берді.

Онкоскринингтерді тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі пакетіне (ТМККК) көшіру маңызды қадам болды. Бұл осы жылдың өзінде-ақ 300 мыңнан астам сақтандырылмаған азаматтар үшін қатерлі ісік ауруын ерте диагностикалауға жол ашты. 2026 жылдан бастап қан айналымы жүйесі ауруларын, қант диабетін және вирустық гепатиттерді анықтауға арналған скринингтер осы санатқа қол жетімді болады.

Медицина барлығына қол жетімді болуы керек. Қабылданған заңның нәтижесінде жергілікті атқарушы органдар енді медициналық көмекке жүгіну фактісі бойынша табысы төмен азаматтар үшін МӘМС жарналарын төлей алады. 2026 жылы сақтандырумен қосымша 1 млн-ға жуық адам қамтылады деп күтілуде", - деді А.Әлназарова.


Бүгінгі таңда мемлекет 11 млн-нан астам қазақстандықты қамти отырып, 15 жеңілдік санаты үшін сақтандыру жарналарын енгізуде. Бастапқы буынның жұмысы да жетілдірілді: дәрігерлерді қабылдау уақыты ұлғайтылды, жоспарланған қабылдаулар енгізілді және жедел жәрдем кабинеттері ашылды.
 

ҚМА құрылыс саласында 242 млрд теңгеден астам негізсіз шығындардың алдын алды

Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасары Қайрат Бижанов Үкімет отырысында құрылыс жобаларына жүргізілген талдау 242,4 млрд теңге негізсіз шығындардың алдын алуға мүмкіндік бергенін хабарлады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.

Ол бұл өткен жылмен салыстырғанда алты есеге көп екенін атап өтті.

Мұндай нәтижелерге қол жеткізу жобалық-сметалық құжаттамалардағы материалдардың құнын асыра бағалауды анықтауға арналған "AQIQAT" ақпараттық жүйесінің енгізілуінің арқасында мүмкін болып отыр", - деді Қайрат Бижанов.


Баяндамашы жүйенің толыққанды және үздіксіз жұмыс істеуі үшін ҚазҚСҒЗИ анықтамалығына отандық тауар өндірушілер туралы мәліметтер интеграцияланғанын атап айтты.
 

