Президент тапсырмасымен Қызылорда облысында қайтарылған активтер қаражаты есебінен 7 млрд теңгеге жаңа медициналық мекемелер салынады
2026 жылы МӘМС жүйесінде не өзгереді
Біз 2015 жылы қабылданған "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" ҚР Заңының алғашқы редакциясында белгіленген бастапқы қаржылық моделіне ішінара ораламыз. Сол кезде мемлекеттің жарналары 7% деңгейінде бекітілген еді. Қазір ол тек 2% ғана", - деп атап өтті Шоманова.
Елдегі жылу электр орталықтарының орташа тозу деңгейі 64%-дан 61%-ға төмендеді
- Екібастұз ЖЭО
- Өскемен ЖЭО
- Жезқазған ЖЭО
- Балқаш ЖЭО
- Рудный ЖЭО
- Риддер ЖЭО
- Шахтинск ЖЭО
- "Qarmet" АҚ ТЭЦ-2
- Кентау ЖЭО
Қарағанды Энергоорталығы" ЖШС ТЭЦ-3
Олжас Бектенов өткізу пункттерін жаңғырту жөніндегі Президент тапсырмаларының орындалу барысы туралы жиын өткізді
Қазақстанда ЭЦҚ-ны жеңілдетілген түрде алу жүйесі енгізілді
- egov.kz немесе pki.gov.kz порталына кіріңіз;
- Онлайн өтінім жіберіңіз;
- Биометриялық сәйкестендіруден өтіңіз - жүйе камера арқылы бет-әлпетіңізді таниды.
Қазақстан армиясында PSY-тәуекел жүйесі енгізілуде: психоэмоционалдық ауытқулары бар әскерге шақырылушылар қызметке жіберілмейді
ҚР Оқу-ағарту министрлігі Білім саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің төрағасы тағайындалды
Қазақстанда тауарды өндірушіден тұтынушыға дейін қадағалау жүйесі енгізілуде
Бұл модель тауардың код беру мен әкелуден бастап, дүкендегі сатылым мен тұтынушыға жеткізілуіне дейінгі барлық кезеңдерді тіркеп отырады. Осылайша біз тауардың тұтас циклын қамтитын толық цифрлық экожүйені құрамыз. Бірінші. Тауарларды каталогқа енгізу және кодтау бөлігіндегі шаралар іске асырылуда. Бұл - тауарлар, жұмыстар және қызметтердің бірыңғай классификаторын және Ұлттық тауарлар каталогын енгізу. Бұл жүйе тауарларды бірегей жүйе бойынша есепке алуға, тауарлардың атауын стандарттауға және олардың өндірушіден тұтынушыға дейінгі тауарларды қадағалауға мүмкіндік береді", - деді сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев.
- Бірінші. Аккредиттеу саласына кірмейтін сертификаттардың берілуі;
- Екінші. Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қағаз сертификаттарының пайдаланылуы;
- Үшінші. Мемлекеттік органдар тексеру кезінде, оларда сертификация туралы ақпаратқа қолжетімділігінің болмауы.
- Форматтық-логистикалық бақылауды енгізу арқылы зертхана паспортындағы аккредиттеу салаларын толық цифрландыру.
- Техникалық реттеудің ақпараттық жүйені "Кеден" ақпараттық жүйесін, мемлекеттік сатып алулар паспортын, маркетплейстер және Еуразиялық экономикалық одақтың тізілімімен интеграциялау;
- Е-КТРМ Ішкі істер, Ғылым және Еңбек және әлеуметтік қорғау министрліктерінің жүйелерімен және Еуразиялық экономикалық одақтың тізілімімен интеграцияланады.
Бірінші жоба "Қазақтелеком" акционерлік қоғамымен бірлесіп, Тауарларды қадағалаудың ақпараттық жүйесін енгізу жөніндегі пилоттық жоба жүзеге асырылуда. Жоба, тауар жеткізу тізбегі бойынша өнім көлемі мен әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының қоры туралы мәліметтерді бірыңғай платформада онлайн қарастыруға мүмкіндік береді. Екінші жоба осы жүйе негізінде инновациялық агромаркетплейс әзірлеудеміз. Бұл жүйе өндірушілер, сауда желілері және мемлекеттік органдар арасында тікелей цифрлық байланыс орнатып, делдалдарды және ашық емес өткізу схемаларын жояды. Үшінші жоба - B2B маркетплейс. Жаңа форматтағы отандық B2B платформасын іске қосу пысықталуда. Ол көтерме импортты реттеуге, шағын және орта бизнесті қолдауға бағытталған. Осыған орай, отандық электрондық платформаны әзірлеп, оған шетелдік электрондық платформалармен интеграциялау жоспарда бар", - деді сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев.
- Ұлттық стандарттар қоры жөніндегі виртуалды көмекші;
- Сынақтар жүргізу үшін зертханалық базаны таңдау жөніндегі виртуалды көмекші;
- Сауда ағындарын болжау модулі.
- 2029 жылға қарай саудадағы нақты көлем индексі 10 %-ға артады;
- жасырын экономиканың деңгейі жалпы ішкі өнімге шаққанда 2,82 %-ға дейін төмендейді;
- көтерме және бөлшек саудадағы еңбек өнімділігі 141,8 %-ға өседі;
- 2027 жылға қарай тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы тиімділікті 77,1 %-ға дейін арттыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Мемлекет басшысы ана мен бала өлімі деңгейін төмендетуді денсаулық сақтау жүйесін дамытудың маңызды басымдығы ретінде айқындап берді
Мемлекет басшысы ана мен бала өлімі деңгейін төмендетуді денсаулық сақтау жүйесін дамытудың маңызды басымдығы ретінде айқындап берді. Бұл өңірлердің әлеуметтік-экономикалық әл-ауқаты мен еліміздің жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексіне әсер етеді. Жалпы алғанда, қабылданған шаралар ана мен бала өлімі деңгейін төмендетуге мүмкіндік берді. Әрине, бұл - медицина қызметкерлері еңбегінің нәтижесі", - деді Олжас Бектенов.
Біз дамыған елдердің көрсеткіштеріне жақындау үшін босану кезіндегі күрделі және қауіпті жағдайлардың алдын алу бойынша жұмысты күшейтуіміз қажет. Денсаулық сақтау жүйесін дұрыс ұйымдастырған жағдайда, көздеген мақсатқа қол жеткізуге болады. Соңғы жылдары ана мен бала өлімін 6 еседен астам төмендете алдық. Мемлекет басшысы заманауи перинаталдық орталықтардың құрылысын жалғастыруды тапсырды. Осы жылдың 1 қарашасына дейін барлық қажетті құжаттаманы дайындау жұмыстарын аяқтап, Шымкент пен Қарағандыда осындай орталықтардың құрылысын бастау қажет", - деп тапсырды Олжас Бектенов.
