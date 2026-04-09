08.04.2026, 10:42 6296
Ақтөбеде әкімдік ғимаратындағы өрт сөндірілді
Сурет: gov.kz
Ақтөбеде Әбілқайыр хан даңғылы бойындағы алты қабатты әкімшілік ғимараттың шатырында шыққан өрт толықтай сөндірілді, деп хабарлайды агенттік тілшісі.
ТЖМ мәліметінше, алғашқы бөлімшелер оқиға орнына бес минут ішінде жеткен. Өрт сөндірушілер келген кезде үш бірдей ашық жану ошағы анықталған. Өртті сөндіру жұмыстары қалың түтін, жоғары температура, жанғыш материалдардың болуы және ғимараттың конструкциялық ерекшеліктеріне байланысты күрделенген.
Өртті жоюға 140-тан астам адам және шамамен 40 бірлік техника жұмылдырылды. Жалын 300 шаршы метр аумақта толықтай сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ, өрттің шығу себебі анықталуда.
Өртті сөндіру барысында құтқарушылар ғимараттың шатырына көтеріліп, Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын зақым келтірмей алып түсті.
тақырып бойынша жаңалықтар
02.04.2026, 10:06 34601
"Әлем тірі": Алматы аспанындағы тырналардың ұшуы жұртты толқытты
Сурет: Depositphotos
Алматылық фотограф Дмитрий Доценко қала үстінен ұшып өткен сұлу тырналар тобы түсірілген видеоны жариялап, әлеуметтік желі қолданушыларының ерекше ықыласына ие болды.
Кадрларда көктемгі қоныс аудару сәті және аспанда жаңғырыққан тән "құрқылдау" үні бейнеленген. Автордың айтуынша, бұл дыбыс көктемнің келуімен және табиғаттың жандануымен тығыз байланысты.
Аспанда ұшқан тырналардың үнін есту - ерекше әсер. Осындай сәттерде маусымдардың ауысуы мен өмірдің циклдігі айқын сезіледі", - деді фотограф.
Сұлу тырналар өмір бойы жұп болып тіршілік етеді, ал қоныс аудару кезінде тәулігіне 500 шақырымға дейін ұша алады. Олардың дауысы тыныс алу жүйесінің ерекшеліктерінің арқасында алыс қашықтықтан естіледі.
Жарияланым көпшіліктің жүрегінен орын тапты: пайдаланушылар балалық шақтағы естеліктерімен бөлісіп, тырналардың үні көктемнің ең танымал белгілерінің бірі екенін атап өтті.
31.03.2026, 10:24 41656
Алматы мемлекеттік табиғи қорығында аюлардың ерте оянуы тіркелді
Сурет: Depositphotos
Алматы мемлекеттік табиғи қорығы аумағында қоңыр аюлар қысқы ұйқысынан әдеттегіден ертерек ояна бастады.
Фототұзақ деректеріне сәйкес, 2026 жылы ұйқыдан кейінгі алғашқы көрініс 13 наурызда тіркелген. Әдетте өңірде аюлар ақпанның соңы мен наурыздың ортасы аралығында оянады.
Мамандардың айтуынша, қоңыр аюлар қорықтағы барлық ірі шатқалдарда, теңіз деңгейінен 1200-ден 3500 метрге дейінгі биіктікте мекендейді. Олар аралас жапырақты және қылқанжапырақты ормандарда, сондай-ақ субальпілік және альпілік белдеулерде кездеседі.
Көктемде қар қалың болғандықтан, аюлар көбіне оңтүстік беткейлерде қозғалады. Онда қар тез еріп, қорек табу жеңілдейді.
30.03.2026, 20:28 41221
Алматыдағы жағалауды тазалау шаңды дауылға айналды
Алматы тұрғындары жағалауды тазалау кезінде арнайы техника тұрғын үйлерге қарай шаң көтеріп жатқанын хабарлады. Оқиға орнының видеосы әлеуметтік желілерде жарияланды.
Sputnik.kz басылымының сұрауына жауап ретінде қалалық әкімдік мердігерлердің объектіде ережелерді бұзғанын хабарлады - жұмыстар барысында шаңның көтерілуі және шаңды басу шараларының болмауы анықталған.
Мердігерлер мен жоба жетекшісіне әкімшілік хаттамалар жасалды.
30.03.2026, 11:39 43271
Алматы зообағында амур жолбарысының үш күшігі дүниеге келді
Сурет: Depositphotos
Алматы зообағында қуанышты жаңалық - Бентли мен Ярга есімді амур жолбарыстары үш күшікті болды.
Зообақ мәліметінше, күшіктер 11 қаңтарда дүниеге келген. Алғашқы айларын олар анасымен бірге жабық вольерде өткізген.
Қазір күшіктерге шамамен 2,5 ай. Олардың жағдайы жақсы, әлі де ана сүтімен қоректенеді, бірақ ет жей де бастаған.
Сондай-ақ, күшіктер алғаш рет үлкен вольерге шығарылып, айналаны белсенді түрде зерттей бастағаны атап өтілді.
15.03.2026, 17:22 56986
Қазақстанда референдум қалай өтіп жатыр: дауыс беру күнінің атмосферасы
Сурет: primeminister.kz
Казахстан-да жаңа Конституция жобасы бойынша республикалық референдум өтіп жатыр. Ел бойынша мыңдаған дауыс беру учаскелері ашылып, азаматтар таңдау жасау үшін таңертеңнен бастап келуде.
Әртүрлі өңірлерде дауыс беру тыныш әрі мерекелік атмосферада өтуде: учаскелерде балаларымен келген отбасыларды, жастарды, егде жастағы сайлаушыларды, сондай-ақ ерекше образдар мен креативті бастамаларды көруге болады.
08.03.2026, 20:28 73531
Жол үстінде ән мен гүл: Ұлттық ұлан хоры Астана әйелдерін құттықтады
Халықаралық әйелдер күні қарсаңында Қазақстан Республикасы ІІМ Ұлттық ұланы ансамблінің ерлер хорының солистері Астана қаласының тұрғындары мен қонақтары үшін мерекелік акция ұйымдастырды.
Әртістер қалалық автобустарда өнер көрсетіп, кәдімгі рейстерді шағын концертке айналдырды. Олар танымал әндерді орындап, жолаушы әйелдерді келе жатқан мерекемен құттықтады.
Өнер көрсету барысында гвардияшылар әйелдерге гүл сыйлап, мерекелік көңіл күй тарту етті.
06.03.2026, 10:17 74056
Қазақстан Таяу Шығыс елдерінен өз азаматтарын эвакуациялауды жалғастыруда
Сурет: depositphotos.com
Республика елшілігінің жедел жұмысын тіпті шетелдік туристер де атап өтуде.
Сыртқы істер министрлігінің мәліметінше, эвакуация басталғалы бері 12 әуе рейсі орындалып, олардың көмегімен 3300-ден астам қазақстандық елге оралды. Қақтығыс аймағынан азаматтарды қайтару жұмыстары жалғасуда.
04.03.2026, 10:25 73666
Иран Израиль тарапынан жасалған зымырандық шабуылдарға ұшырады
Сурет: aa.com.tr
Кейін АҚШ президенті Дональд Трамп Иранға қарсы ауқымды әскери операцияның басталғанын мәлімдеді. Бұған жауап ретінде Тегеран Израиль аумағына және Таяу Шығыстың бірқатар елдеріндегі америкалық әскери базаларға зымырандық соққылар жасады.
Сонымен қатар, Иранның Минаб қаласында қыздарға арналған мектепке жасалған шабуыл салдарынан ондаған бала қаза тапты. Соңғы мәліметтер бойынша, құрбандар саны 170-ке жетті.
Сондай-ақ Катар мен Сауд Арабиясының мұнай-газ инфрақұрылымына соққылар жасалғаны тіркелді. Ирандық БАҚ Saudi Aramco мұнай өңдеу зауытына жасалған шабуылды Израиль жүзеге асырды деп мәлімдеуде.
Бұдан бөлек, Кувейтте қателікпен үш америкалық жойғыш ұшақ атып түсірілді.
