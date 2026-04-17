14.04.2026, 18:14 9116
Шэньчжэнь қаласында Пиншань ауданында таңертең ерте электромобильдер тұрағында өрт шықты
Сурет: news.tek.fm
Өрт көпқабатты автотұрақта тұтанып, онда сынақтан өтіп жатқан және есептен шығарылған көліктер сақталған. Өрт сөндірушілердің мәліметінше, бөлімшелер оқиға орнына сағат 02:48-де келіп, өртті жедел түрде оқшаулаған. Компания өрттің толық сөндірілгенін, зардап шеккендер жоқ екенін хабарлады.
Өрттің шығу себептері анықталуда.
Оқиға нарықтағы күрделі жағдай аясында орын алды: наурыз айында сатылымдар ақпанмен салыстырғанда өскенімен, жылдық көрсеткіштер өткен жылдан төмен болып отыр. Сонымен қатар, баға бәсекесінің күшеюі өндірушілерге қысым жасауда. Соған қарамастан, BYD компаниясының шетелдегі сатылымдары өсіп келеді.
15.04.2026, 09:22 8721
Алматы хайуанаттар бағында Қызыл кітапқа енген аюдың күшіктері дүниеге келді
Сурет: gov.kz
Алматы хайуанаттар бағында Тянь-Шань қоңыр аюларының екі қонжығы туды.
Күшіктер қаңтар айында Құрманбек пен Гердадан туған. Бұл аналық аюдың төртінші төлі.
Мамандардың айтуынша, қонжықтар соқыр күйде дүниеге келеді және бірнеше ай бойы інде жатып, анасының сүтімен қоректенеді. Қазір олар өсіп, аналық аю оларды үлкен қоршауға шығара бастады.
08.04.2026, 10:42 28666
Ақтөбеде әкімдік ғимаратындағы өрт сөндірілді
Сурет: gov.kz
Ақтөбеде Әбілқайыр хан даңғылы бойындағы алты қабатты әкімшілік ғимараттың шатырында шыққан өрт толықтай сөндірілді, деп хабарлайды агенттік тілшісі.
ТЖМ мәліметінше, алғашқы бөлімшелер оқиға орнына бес минут ішінде жеткен. Өрт сөндірушілер келген кезде үш бірдей ашық жану ошағы анықталған. Өртті сөндіру жұмыстары қалың түтін, жоғары температура, жанғыш материалдардың болуы және ғимараттың конструкциялық ерекшеліктеріне байланысты күрделенген.
Өртті жоюға 140-тан астам адам және шамамен 40 бірлік техника жұмылдырылды. Жалын 300 шаршы метр аумақта толықтай сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ, өрттің шығу себебі анықталуда.
Өртті сөндіру барысында құтқарушылар ғимараттың шатырына көтеріліп, Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын зақым келтірмей алып түсті.
02.04.2026, 10:06 56971
"Әлем тірі": Алматы аспанындағы тырналардың ұшуы жұртты толқытты
Сурет: Depositphotos
Алматылық фотограф Дмитрий Доценко қала үстінен ұшып өткен сұлу тырналар тобы түсірілген видеоны жариялап, әлеуметтік желі қолданушыларының ерекше ықыласына ие болды.
Кадрларда көктемгі қоныс аудару сәті және аспанда жаңғырыққан тән "құрқылдау" үні бейнеленген. Автордың айтуынша, бұл дыбыс көктемнің келуімен және табиғаттың жандануымен тығыз байланысты.
Аспанда ұшқан тырналардың үнін есту - ерекше әсер. Осындай сәттерде маусымдардың ауысуы мен өмірдің циклдігі айқын сезіледі", - деді фотограф.
Сұлу тырналар өмір бойы жұп болып тіршілік етеді, ал қоныс аудару кезінде тәулігіне 500 шақырымға дейін ұша алады. Олардың дауысы тыныс алу жүйесінің ерекшеліктерінің арқасында алыс қашықтықтан естіледі.
Жарияланым көпшіліктің жүрегінен орын тапты: пайдаланушылар балалық шақтағы естеліктерімен бөлісіп, тырналардың үні көктемнің ең танымал белгілерінің бірі екенін атап өтті.
31.03.2026, 10:24 64026
Алматы мемлекеттік табиғи қорығында аюлардың ерте оянуы тіркелді
Сурет: Depositphotos
Алматы мемлекеттік табиғи қорығы аумағында қоңыр аюлар қысқы ұйқысынан әдеттегіден ертерек ояна бастады.
Фототұзақ деректеріне сәйкес, 2026 жылы ұйқыдан кейінгі алғашқы көрініс 13 наурызда тіркелген. Әдетте өңірде аюлар ақпанның соңы мен наурыздың ортасы аралығында оянады.
Мамандардың айтуынша, қоңыр аюлар қорықтағы барлық ірі шатқалдарда, теңіз деңгейінен 1200-ден 3500 метрге дейінгі биіктікте мекендейді. Олар аралас жапырақты және қылқанжапырақты ормандарда, сондай-ақ субальпілік және альпілік белдеулерде кездеседі.
Көктемде қар қалың болғандықтан, аюлар көбіне оңтүстік беткейлерде қозғалады. Онда қар тез еріп, қорек табу жеңілдейді.
30.03.2026, 20:28 63591
Алматыдағы жағалауды тазалау шаңды дауылға айналды
Алматы тұрғындары жағалауды тазалау кезінде арнайы техника тұрғын үйлерге қарай шаң көтеріп жатқанын хабарлады. Оқиға орнының видеосы әлеуметтік желілерде жарияланды.
Sputnik.kz басылымының сұрауына жауап ретінде қалалық әкімдік мердігерлердің объектіде ережелерді бұзғанын хабарлады - жұмыстар барысында шаңның көтерілуі және шаңды басу шараларының болмауы анықталған.
Мердігерлер мен жоба жетекшісіне әкімшілік хаттамалар жасалды.
30.03.2026, 11:39 65641
Алматы зообағында амур жолбарысының үш күшігі дүниеге келді
Сурет: Depositphotos
Алматы зообағында қуанышты жаңалық - Бентли мен Ярга есімді амур жолбарыстары үш күшікті болды.
Зообақ мәліметінше, күшіктер 11 қаңтарда дүниеге келген. Алғашқы айларын олар анасымен бірге жабық вольерде өткізген.
Қазір күшіктерге шамамен 2,5 ай. Олардың жағдайы жақсы, әлі де ана сүтімен қоректенеді, бірақ ет жей де бастаған.
Сондай-ақ, күшіктер алғаш рет үлкен вольерге шығарылып, айналаны белсенді түрде зерттей бастағаны атап өтілді.
15.03.2026, 17:22 79356
Қазақстанда референдум қалай өтіп жатыр: дауыс беру күнінің атмосферасы
Сурет: primeminister.kz
Казахстан-да жаңа Конституция жобасы бойынша республикалық референдум өтіп жатыр. Ел бойынша мыңдаған дауыс беру учаскелері ашылып, азаматтар таңдау жасау үшін таңертеңнен бастап келуде.
Әртүрлі өңірлерде дауыс беру тыныш әрі мерекелік атмосферада өтуде: учаскелерде балаларымен келген отбасыларды, жастарды, егде жастағы сайлаушыларды, сондай-ақ ерекше образдар мен креативті бастамаларды көруге болады.
08.03.2026, 20:28 95021
Жол үстінде ән мен гүл: Ұлттық ұлан хоры Астана әйелдерін құттықтады
Халықаралық әйелдер күні қарсаңында Қазақстан Республикасы ІІМ Ұлттық ұланы ансамблінің ерлер хорының солистері Астана қаласының тұрғындары мен қонақтары үшін мерекелік акция ұйымдастырды.
Әртістер қалалық автобустарда өнер көрсетіп, кәдімгі рейстерді шағын концертке айналдырды. Олар танымал әндерді орындап, жолаушы әйелдерді келе жатқан мерекемен құттықтады.
Өнер көрсету барысында гвардияшылар әйелдерге гүл сыйлап, мерекелік көңіл күй тарту етті.
