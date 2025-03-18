Аналитики ЕАБР прогнозируют рост ВВП Казахстана на уровне 5,5% по итогам 2025 года

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Страны Центральной Азии на фоне стремительного роста потребления электроэнергии и в условиях устаревания энергогенерирующей инфраструктуры, последние несколько лет сталкиваются с системным энергетическим кризисом. Фактически на сегодняшний день все страны региона уже преодолели тот энергетический максимум, когда выработка электроэнергии в регионе недостаточна для растущего спроса потребления. Все это создает ситуацию, когда страны Центральной Азии стоят перед необходимостью принятия и реализации соответствующей программы развития энергетической отрасли, где необходимо использование всего спектра возможностей, сообщает ИА "Кабар" со ссылкой на vb.kg.





Энергетическая ситуация в Таджикистане





По данным СМИ, во многих городах районного и областного значения Таджикистана не имеются централизованных систем отопления. То есть отсутствуют ТЭЦ для выработки тепла и электричества.





Веерные отключения зачастую превышают до 10 часов в сутки. В частности, электричество подается 2 раза в день, а именно утром с 5.30 до 8.30 часов и вечером с 17.30 до 22.00. В остальное время электричество полностью отсутствует. При этом, отключается и сотовая связь, что вызывает недовольство среди жителей.





К тому же, многие граждане республики в соцсетях выражают недовольство относительно ежегодной продажи электроэнергии Афганистану, объем поставок и цены которой нигде не указываются правительством РТ.





Централизованная подача тепла имеется только в Душанбе, однако эта система не полностью покрывает потребности жителей столицы. По разным подсчетам от 15% до 20% города обеспечено теплом за счет ТЭЦ, построенной китайской компанией ТВЕА. Оставшаяся часть обеспечивается за счет электрического отопления, в некоторых квартирах и вовсе используются "буржуйки", а в окраинах или частных домах пользуются твердым топливом.





Подача электроэнергии идет в штатном режиме, веерных отключений не имеется, если и бывают, то они связаны с ремонтными или аварийными работами и период отключений составляет 2-3 часа.





Отмечается, что в настоящий момент в республике еще не наступил пик холодов, и ситуация может поменяться при сильных нагрузках на генерирующие мощности.





Энергетическая ситуация в Узбекистане





Несмотря на принятые властями РУз меры, данные свидетельствуют о веерных отключениях в селах и населенных пунктах по всей стране, в частности, в селах Коргон-Тепинского и Пахта-Абадского районов Андижанской области свет ежедневно отключают на 3-4 часов без конкретного графика отключений.





Подчеркивается, что что власти РУз в 2024 году заблаговременно приняли меры к подготовке к ОЗП путем обеспечения социальных объектов твердым топливом, проведением ремонтных работ на подстанциях и ЛЭП, а также перераспределением газа из АЗС в котельные соцобъектов и предприятий, что подтверждается с наступлением холодов временным ограничением на деятельность газовых автозаправочных станций.





В октябре 2023 года президент РУз поручил разработать программу модернизации ЛЭП и трансформаторов до конца 2026 года. К этому времени планируется в 1,5 раза снизить долю потерь электроэнергии в сетях.





При этом, на территории республики из-за энергетического кризиса, произошедшего в зимний отопительный период 2023-2024 годов, связанного со снижением добычи природного газа и повышением потребления энергоресурсов населением, правительством РУз введены социальные нормы потребления электроэнергии.





В частности, установлены следующие размеры социальной нормы по потреблению энергоресурсов для населения: электроэнергия - до 200 кВт/ч в месяц на дом; природный газ - до 100 кубических метров; природный газ во время отопительного сезона - до 500 кубических метров.





Указанные социальные нормы установлены ниже принятых в июле 2022 года, при отказе от повышения тарифов и введения базовых норм.





При этом, с 1 мая повысились тарифы на электроэнергию и природный газ. Согласно новым правилам, расходы населения на электроэнергию выросли приблизительно в 2,5 раза.





Кроме этого, в целях экономии электричества по республике введены ограничения потребления электричества, то есть периодически массово отключают электричество не только в регионах республики, но и в самом Ташкенте.





Энергетическая ситуация в Казахстане





Несмотря на заявления Минэнерго РК о строительстве атомной электростанции, в Казахстане проблема дефицита энергии остается актуальной.





Ранее в экспертных кругах отмечалось, что в РК дефицит достигает 1,5 тысяч мегаватт. В совокупности это приблизительно пять-шесть областных центров, таких как город Уральск и Западно-Казахстанская область. Потребление там в настоящее время составляет 250-300 мегаватт в пиковые нагрузки.





По данным Министерства энергетики РК, уже к 2035 году потребление электроэнергии в Казахстане достигнет 152,4 миллиарда киловатт/часов, в то время как действующие станции смогут выдать лишь 135 миллиардов киловатт/часов. При этом многие ТЭЦ, будучи старыми и сильно изношенными, давно работают на пределе своих возможностей. Их ремонт и модернизация обходятся в миллиарды бюджетных тенге. Вопрос существенного увеличения существующей генерации они не решают.





При этом тарифы за электроэнергию в РК составляют - до 100 кВт/ч - 20,14 тенге, от 100 до 180 кВт/ч - 26,76 тенге, от 180 и выше - 33,44 тенге.





На территории РК также наблюдаются веерные отключения под видом аварийных и профилактических мероприятий, однако, Минэнерго тщательно проводит мониторинг по недопущению массовых недовольств со стороны жителей населенных пунктов и регионов республики.





Энергетическая ситуация в Кыргызстане





С наступлением холодов энергетическая отрасль КР столкнулась с проблемой обеспечения электроэнергией крупных городов республики. Расход воды, вытекающей из Токтогульского водохранилища, увеличивается ежедневно, и сейчас ее расход через гидроагрегаты станции составляет 932 кубометра в секунду, что может негативно отразиться на следующие годы по снабжению электричеством населения КР.





Если потребление электроэнергии продолжится такими темпами, то объем воды может резко сократиться до 6 миллиардов кубометров до окончания зимнего отопительного сезона. Это означает, что к 1 апреля 2025 года объем воды в водохранилище составит 6,5-6,2 миллиарда кубометров, что может привести к критическому уровню.





В этой связи, Минэнерго КР признают, что из-за снижения температуры воздуха население стало использовать электроэнергию значительно больше.





В настоящее время в районах с чрезмерным использованием электроэнергии оборудование в электрической сети перегружено. В этом случае энергетикам требуется 1-2 часа времени, прежде чем перевести электроэнергию абонентов на другую линию. Соответственно на этот период вводтся временные отключения. Если этого не сделать, то дорогостоящее энергетическое оборудование может выйти из строя. Например, цена трансформатора 220 киловатт мощностью 250 мегаватт составляет 1 миллион 518 тысяч долларов. Срок изготовления и поставки составит 150 календарных дней. На его повторную установку уйдет примерно 1-1,5 месяца.





В целях предотвращения аварийных ситуаций, связанных с увеличением потребления электроэнергии, энергетики анонсировали временное уменьшение мощности на счетчиках абонентов, ограничения будут вводиться в часы максимальных нагрузок, утром - с 6.00 до 9.00, и вечером - с 18.00 до 21.00.





При этом, министр энергетики страны Таалайбек Ибраев ранее на брифинге заявил, что с 1 мая 2025 года повысится тариф за электроэнергию. По его словам, ежегодный рост потребления электроэнергии в Кыргызстане составляет около 10-15%. Нынешний тариф для потребителей, использующих до 700 киловатт, составляет 1,11 сома за киловатт-час. После повышения тариф может увеличиться до 1,20-1,30 сома за киловатт-час. Ибраев подчеркнул, что если тарифы не будут повышаться, то в стране возникнет угроза перебоев в энергоснабжении и массовых отключений электроэнергии, что приведет к трудностям для экономики и повседневной жизни граждан.





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