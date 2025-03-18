17.03.2025, 10:40 4491
Аналитики ЕАБР прогнозируют рост ВВП Казахстана на уровне 5,5% по итогам 2025 года
Фото: Depositphotos
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Аналитики Евразийского банка развития прогнозируют рост валового внутреннего продукта Казахстана на уровне 5,5% по итогам 2025 года.
ВВП Казахстана вырос на 5,4% г/г за январь-февраль 2025 года. Темпы роста в горнодобывающей промышленности повысились до 4,1% г/г в феврале, а в обрабатывающих отраслях - до 8,9% г/г. Сектор услуг увеличился на 4,7% г/г, строительство - на 12,8% г/г. Ожидаем, что в первой половине года предприятия обрабатывающей промышленности, сферы услуг и строительства сохранят роль ключевого драйвера экономики. Во второй половине 2025 года, по мере выхода месторождения Тенгиз на полную мощность, роль нефтедобывающей отрасли в экономике усилится. Прогнозируем рост ВВП Казахстана на уровне 5,5% по итогам 2025 году", - сообщается в макрообзоре ЕАБР.
Также по информации аналитиков, инфляция в Беларуси составила 5,6% г/г в феврале 2025 года, после 5,2% г/г в январе 2025 года.
Ускорение роста цен отмечается по всем основным компонентам потребительской корзины: цены на продовольствие выросли на 6,7% г/г в феврале 2025 года после 6,5% г/г месяцем ранее, на непродовольственные товары на 3,4% г/г после 3,3% г/г. Наиболее заметное ускорение отмечается в услугах, что связано с повышением регулируемых тарифов на ЖКУ. Сохраняется повышательная динамика в устойчивой компоненте: базовая инфляция составила 5,8% г/г в феврале 2025 года после 5,7% г/г в январе 2025 года. Ожидаем сохранения инфляции около 5,5% г/г в ближайшие месяцы", - сообщили в ЕАБР.
По данным банка, экономика Кыргызстана сохраняет двузначные темпы роста.
ВВП увеличился на 10,7% г/г в январе-феврале 2025 года после 10,6% г/г в январе 2025 года. Внутренняя торговля по-прежнему вносит весомый вклад в динамику экономической активности, увеличившись на 23,3% г/г в январе-феврале 2025 года. Рост промышленного производства ускорился до 14,6% г/г в январе-феврале 2025 года после 10,8% г/г в январе, что связано с восстановлением выпуска основных металлов. По нашей оценке, внутренний спрос продолжит играть роль ключевого драйвера экономики, способствуя увеличению ВВП на 8,7% по итогам 2025 года", - заявили аналитики.
Он отметили, что инфляция в России продолжает замедляться.
Темп роста потребительских цен снижается второй месяц подряд, в феврале сезонно сглаженный показатель составил 0,62% м/м. Замедление отмечается в сегменте непродовольственных товаров и услуг. Ожидаем, что на ближайшем заседании совет директоров Банка России сохранит ключевую ставку на уровне 21% для закрепления текущей динамики", - добавили в ЕАБР.
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11.03.2025, 11:15 16661
IT-бум в Казахстане: какие технологии и языки программирования востребованы
Фото: energyprom.kz
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По итогам 2024 года объем услуг в сфере компьютерного программирования, консультационных и сопутствующих услуг достиг почти 1,5 трлн тенге - сразу на 36,3% больше в стоимостном выражении, чем в 2023-м. Годом ранее рост в деньгах составлял 41,1%, сообщает energyprom.kz.
Таким образом, объем IT-услуг уже второй год подряд преодолевает отметку в триллион тенге. Для сравнения: пять лет назад услуги в секторе составляли 282,3 млрд тенге, а десятилетием ранее - всего 96,2 млрд тенге", - пояснили аналитики.
По их данным, более половины всех IT-услуг было оказано в Алматы, еще треть объема - в Астане. На остальные регионы совокупно пришлось менее 10% рынка: 144,9 млрд тенге.
Подчеркивается, что наибольший объем IT-услуг обеспечили малые предприятия: 927,7 млрд тенге - на треть больше, чем в 2023 году. Крупные предприятия оказали услуг на 271,6 млрд тенге, средние - на 222,2 млрд тенге. При этом отмечается, что объем услуг у крупных компаний вырос на 35,8%, а у средних - на 65,1%. Индивидуальные предприниматели обеспечили лишь 4,3% услуг в секторе - на 19% больше, чем годом ранее.
Как сообщили аналитики, почти половина всех IT-услуг пришлась на частные компании: 738,6 млрд тенге. Еще 40% оказали иностранные компании: 598 млрд тенге. На государственные предприятия пришлось лишь 95 млрд тенге.
Основной объем услуг в структуре сектора составили разработка и тестирование программного кода: 684,9 млрд тенге. Значительные суммы пришлись также на сопровождение программного обеспечения, баз данных, интернет-ресурсов и информационных систем и на консультационные услуги в сфере IT", - заявили они.
Отмечается, что самым популярным языком программирования в 2024 году, согласно данным GitHub, впервые стал Python. Они также напомнили, GitHub, являясь ключевой платформой для хостинга и совместной работы с кодом, играет важную роль в IT-индустрии. Количество проектов на платформе достигло 518 млн, а число вкладов в публичные и open-source проекты приблизилось к 1 млрд.
В 2024 году Python впервые превзошел по популярности JavaScript. Python, известный своим относительно простым и читаемым синтаксисом по сравнению с более традиционными языками вроде C или Java, широко используется в таких областях, как машинное обучение, наука о данных и научные вычисления", - заявили аналитики.
Отмечается, что JavaScript по-прежнему занимает первое место именно по отправке кода. Однако, хотя разработчики чаще используют для загрузки изменений JavaScript, по общей активности во всех типах вкладов на GitHub теперь лидирует Python. Помимо относительной простоты, Python также является популярным выбором для науки о данных и генеративного ИИ - обе эти области за последние два года значительно выросли на GitHub.
Что же касается других языков программирования, стоит отметить TypeScript. После экспоненциального роста в 2014-2019 годах TypeScript в прошлом году обогнал Java и вошел в тройку самых популярных языков программирования на GitHub. Постоянный рост TypeScript говорит о его полезности как языка, средства проверки типов и компилятора в одном лице. Рост объемов IT-услуг и изменения в популярности языков программирования показывают, что индустрия активно развивается. Для новичков важно выбирать языки, опираясь на рынок и прогнозы, чтобы строить уверенное будущее в IT, особенно с учётом длительности и дороговизны обучения", - добавили они.
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18.02.2025, 11:20 58371
Что не так с развитием спортивной инфраструктуры Казахстана?
Фото: energyprom.kz
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Вопрос необходимости развития спортивной инфраструктуры в РК неоднократно поднимался на высоком уровне. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своих посланиях и выступлениях подчеркивал необходимость создания условий как для массового и детского, так и для профессионального спорта. По словам президента, во всех областных центрах и районах должны функционировать секции футбола, бокса, борьбы, баскетбола, волейбола, стрельбы из лука, настольного тенниса, шахмат и других популярных видов спорта - это задача акимов, а правительству следует анализировать эффективность работы спортивных сооружений и принимать соответствующие решения по этому вопросу, сообщает energyprom.kz.
При этом проблема нехватки спортивной инфраструктуры в РК остается достаточно острой. В частности, согласно "Концепции развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023-2029 годы", к 2023 году в РК насчитывалось 43,1 тысячи спортивных сооружений, в том числе 15,3 тысячи объектов физкультурно-спортивного назначения, включая 638 физкультурно-оздоровительных комплексов, 25,3 тысячи объектов учреждений образования и 2,4 тысячи спортивных школ.
При этом в общее количество спортивных объектов входят и те, что были построены более 30 лет назад, сильно изношенные. Действительно, многие стадионы сегодня в плачевном состоянии - даже такие центральные, как, например, стадион ФК "Кайрат" в Алматы, о необходимости реконструкции которого говорят добрый десяток лет, а взялись за дело только сейчас и только после скандала.
Более того, основной рост инфраструктуры в РК происходит за счет плоскостных сооружений. Количество же крытых спортивных сооружений по стране остается совершенно недостаточным.
Наибольший дефицит зафиксирован в Астане. В число проблемных также входят Абайская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская и Туркестанская области. Для справки: за 2024 год в столице ввели в эксплуатацию всего три спортивных объекта, в 2023-м - и вовсе лишь один.
В то же время решению имеющихся в отрасли проблем мешает ряд препятствий. К примеру, Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции в прошлом году отмечало, что сфера спорта подвержена системным коррупционным рискам, способствующим нерациональным тратам и хищению государственных средств.
В пример агентство привело ситуацию с футболом: самый дорогой ФК "Астана" не имеет собственной футбольной академии и инфраструктуры. За шесть лет на аренду футбольных полей и помещений клуб потратил 1,4 млрд тенге. Тем временем вместо строительства спорткомплексов и футбольных академий спортивные организации тратили огромные деньги на содержание легионеров.
Также агентство отмечает: внушительные средства, выделяемые на развитие спорта, не доходят до целей, и Казахстан значительно отстает по спортивной инфраструктуре от соседних стран.
В целом, если говорить непосредственно о максимально популярном у казахстанцев футболе, ситуация по той же Астане, которая страдает наибольшими проблемами с инфраструктурой, будет следующей. В столице, по данным Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК, по итогам 2024 года числится 37 спортивных сооружений, в том числе 4 стадиона, 5 дворцов спорта, 25 спорткомплексов и 3 ипподрома.
Из них всего 8 предназначены, в числе прочего, для занятий футболом, причем 6 объектов не являются специализированными именно для футбола - это просто спорткомплексы. Лишь одно сооружение - футбольная "Астана Арена" - соответствует олимпийским стандартам. К слову, второй среди двух именно футбольных объектов - стадион имени Мунайтпасова - сейчас не используется, потому как находится на долгожданной реконструкции.
Сама по себе идея не только строить новые, но и реконструировать старые сооружения, расположенные в легкодоступных местах столицы - отличная, но этого явно мало. Нужны новые, современные здания и сооружения, в том числе крытые.
По данным Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, объем денежных вливаний в казахстанский спорт высших достижений в разы превышает бюджеты стран Центральной Азии и дальнего зарубежья, выделяемые на эти же цели.
В ведущих футбольных странах мира - Великобритании, Испании - на один даже некрупный город может приходиться минимум по три-четыре профессиональные команды, выступающие в разных дивизионах и имеющие свои стадионы и тренировочные базы. Например, в одной только агломерации "Большой Лондон" базируются 13 крупных футбольных коллективов, входящих в четыре ведущие футбольные лиги Англии.
Но даже если не брать в расчет главные страны-футболисты, можно посмотреть на те же Нидерланды, которые упоминало Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции. Вот лишь несколько отдельных футбольных клубов одного только Амстердама и их тренировочные базы:
• "Аякс" (AFC Ajax). Стадион - Johan Cruijff ArenA, тренировочная база - Sportpark De Toekomst;
• AVV Zeeburgia. База - Sportcomplex Middenmeer;
• SV De Meteoor. База - Sportpark Tuindorp Oostzaan;
• WV-HEDW. База - Sportcomplex Middenmeer;
• ASV De Dijk. База - Sportpark Schellingwoude.
Подчеркивается, что в одном лишь уже упомянутом Sportpark Middenmeer расположены 22 футбольных поля с разным покрытием, крытые и нет. А ещё шесть полей для бейсбола и софтбола, девять теннисных кортов, две площадки для бочче и поле для лакросса. Аналитики напомнили, что речь идет о стране, тратящей на развитие спорта высших достижений в разы меньше, чем Казахстан. Причем Нидерланды, хотя и имели определенные достижения в футболе, никогда не считались ведущей страной-футболистом.
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29.01.2025, 12:40 96311
Почему в Казахстане резко выросли цены на картофель
Фото: istockphoto.com
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Резкий всплеск цен на картофель в казахстанских городах обнажил тему неконтролируемого экспорта и зависимости цен внутреннего рынка от экспортных. Несмотря на то что бурное общественное обсуждение "картофельный" вопрос вызвал только в январе 2025 года, когда цены на килограмм этого социально важного корнеплода выросли до 350-500 тенге, проблема назревала в течение всего 2024-го. Рост экспорта из Казахстана отмечался как после сбора нового урожая, так и раньше - еще весной, сообщает energyprom.kz.
По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, наибольшие объемы экспорта картофеля в прошлом году прослеживались в январе-апреле и сентябре-ноябре. Уже в начале года месячные поставки были в 3 раза больше, чем в первые месяцы 2023-го, и насчитывали несколько десятков тысяч тонн. С новым урожаем экспорт картофеля в натуральном выражении также был весьма значительным и превышал 60 тысяч тонн в месяц, максимум - 82,1 тысячи тонн.
Всего за январь-ноябрь прошлого года из страны было экспортировано 518,4 тысячи тонн картофеля с ростом на 56% к аналогичному периоду 2023-го. В деньгах динамика была еще более существенной. Стоимостный объем экспорта за период составил 47 млн долларов - на 86% больше, чем в январе-ноябре предыдущего года. Также стоит отметить, что это рекордная сумма, полученная за экспорт картофеля за последние несколько лет.
Главными поставщиками картофеля на экспорт стали южные регионы Казахстана - Туркестанская область и Шымкент. Суммарный объем экспорта с этой территории за 11 месяцев прошлого года превысил 490,7 тысячи тонн, или 94,7% от республиканского показателя. Поставки за рубеж из северных регионов были минимальными - всего 4,2%.
Что касается заграничных покупателей, больше всего картофеля у Казахстана закупил Узбекистан - 89,3%. За январь-ноябрь 2024-го узбекским компаниям было продано 463,2 тысячи тонн картофеля, рост за год - на 47,7%. Поставки остальным импортерам также значительно увеличились: в Таджикистан - в 2,7 раза, в Туркменистан - в 4 раза.
После того как чиновники поняли, что именно выросшая экспортная цена повлияла на ценники внутри страны, правительство приняло решение на полгода ограничить экспорт картофеля в страны, не входящие в Евразийский экономический союз. К ним относятся по большей части как раз государства-импортеры, покупавшие в РК картофель в 2024 году. С 16 января выдача фитосанитарных сертификатов на этот товар, предназначенный для экспорта, приостановлена.
Принятые меры уже отразились на ценообразовании в городах Узбекистана. Как сообщает издание Gazeta.uz, на фоне запрета экспорта из Казахстана, который для РУ был главным среди зарубежных поставщиков, минимальная цена на картофель к концу января выросла на 85%, максимальная - на 37%. Самый высокий ценник на килограмм картофеля в Ташкенте составил 8,5 тысячи узбекских сумов, или 339 тенге.
Средние цены на картофель в Узбекистане и Казахстане, которые зафиксированы в крупнейшей международной базе данных о стоимости жизни Numbeo.com, 25 января этого года были идентичными: 0,5 доллара за килограмм, или 258 тенге. Аналогичный ценовой уровень наблюдался и у северного соседа, России.
В Казахстане же наименьшая стоимость килограмма картофеля, реализуемого из стабилизационного фонда, колеблется в пределах 110-125 тенге.
Что касается роста цен в крупных городах Казахстана, в январе текущего года картофель заслуженно получил звание самого быстро дорожающего из списка социально значимых товаров.
По данным БНС на 21 января, в областных центрах и мегаполисах этот корнеплод за год вырос в цене на 57,8%. И это при общей продовольственной инфляции группы социально значимых продовольственных товаров в 2,5%.
В разрезе регионов динамика роста цен на картофель разнилась. Наименьшее удорожание наблюдалось в крупных городах северных и центральных регионов - Караганде и Кокшетау. Относительно невысоко подняли также ценники как раз там, откуда картофель активно экспортируют за рубеж, - в Туркестане и Шымкенте. Наиболее активно взлетели цены на этот незаменимый продукт в Астане, Алматы и Атырау.
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15.01.2025, 18:56 122541
Сравнительный анализ стоимости электроэнергии в странах Центральной Азии
Фото: freepik.com
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Страны Центральной Азии на фоне стремительного роста потребления электроэнергии и в условиях устаревания энергогенерирующей инфраструктуры, последние несколько лет сталкиваются с системным энергетическим кризисом. Фактически на сегодняшний день все страны региона уже преодолели тот энергетический максимум, когда выработка электроэнергии в регионе недостаточна для растущего спроса потребления. Все это создает ситуацию, когда страны Центральной Азии стоят перед необходимостью принятия и реализации соответствующей программы развития энергетической отрасли, где необходимо использование всего спектра возможностей, сообщает ИА "Кабар" со ссылкой на vb.kg.
Энергетическая ситуация в Таджикистане
По данным СМИ, во многих городах районного и областного значения Таджикистана не имеются централизованных систем отопления. То есть отсутствуют ТЭЦ для выработки тепла и электричества.
Веерные отключения зачастую превышают до 10 часов в сутки. В частности, электричество подается 2 раза в день, а именно утром с 5.30 до 8.30 часов и вечером с 17.30 до 22.00. В остальное время электричество полностью отсутствует. При этом, отключается и сотовая связь, что вызывает недовольство среди жителей.
К тому же, многие граждане республики в соцсетях выражают недовольство относительно ежегодной продажи электроэнергии Афганистану, объем поставок и цены которой нигде не указываются правительством РТ.
Централизованная подача тепла имеется только в Душанбе, однако эта система не полностью покрывает потребности жителей столицы. По разным подсчетам от 15% до 20% города обеспечено теплом за счет ТЭЦ, построенной китайской компанией ТВЕА. Оставшаяся часть обеспечивается за счет электрического отопления, в некоторых квартирах и вовсе используются "буржуйки", а в окраинах или частных домах пользуются твердым топливом.
Подача электроэнергии идет в штатном режиме, веерных отключений не имеется, если и бывают, то они связаны с ремонтными или аварийными работами и период отключений составляет 2-3 часа.
Отмечается, что в настоящий момент в республике еще не наступил пик холодов, и ситуация может поменяться при сильных нагрузках на генерирующие мощности.
Энергетическая ситуация в Узбекистане
Несмотря на принятые властями РУз меры, данные свидетельствуют о веерных отключениях в селах и населенных пунктах по всей стране, в частности, в селах Коргон-Тепинского и Пахта-Абадского районов Андижанской области свет ежедневно отключают на 3-4 часов без конкретного графика отключений.
Подчеркивается, что что власти РУз в 2024 году заблаговременно приняли меры к подготовке к ОЗП путем обеспечения социальных объектов твердым топливом, проведением ремонтных работ на подстанциях и ЛЭП, а также перераспределением газа из АЗС в котельные соцобъектов и предприятий, что подтверждается с наступлением холодов временным ограничением на деятельность газовых автозаправочных станций.
В октябре 2023 года президент РУз поручил разработать программу модернизации ЛЭП и трансформаторов до конца 2026 года. К этому времени планируется в 1,5 раза снизить долю потерь электроэнергии в сетях.
При этом, на территории республики из-за энергетического кризиса, произошедшего в зимний отопительный период 2023-2024 годов, связанного со снижением добычи природного газа и повышением потребления энергоресурсов населением, правительством РУз введены социальные нормы потребления электроэнергии.
В частности, установлены следующие размеры социальной нормы по потреблению энергоресурсов для населения: электроэнергия - до 200 кВт/ч в месяц на дом; природный газ - до 100 кубических метров; природный газ во время отопительного сезона - до 500 кубических метров.
Указанные социальные нормы установлены ниже принятых в июле 2022 года, при отказе от повышения тарифов и введения базовых норм.
При этом, с 1 мая повысились тарифы на электроэнергию и природный газ. Согласно новым правилам, расходы населения на электроэнергию выросли приблизительно в 2,5 раза.
Кроме этого, в целях экономии электричества по республике введены ограничения потребления электричества, то есть периодически массово отключают электричество не только в регионах республики, но и в самом Ташкенте.
Энергетическая ситуация в Казахстане
Несмотря на заявления Минэнерго РК о строительстве атомной электростанции, в Казахстане проблема дефицита энергии остается актуальной.
Ранее в экспертных кругах отмечалось, что в РК дефицит достигает 1,5 тысяч мегаватт. В совокупности это приблизительно пять-шесть областных центров, таких как город Уральск и Западно-Казахстанская область. Потребление там в настоящее время составляет 250-300 мегаватт в пиковые нагрузки.
По данным Министерства энергетики РК, уже к 2035 году потребление электроэнергии в Казахстане достигнет 152,4 миллиарда киловатт/часов, в то время как действующие станции смогут выдать лишь 135 миллиардов киловатт/часов. При этом многие ТЭЦ, будучи старыми и сильно изношенными, давно работают на пределе своих возможностей. Их ремонт и модернизация обходятся в миллиарды бюджетных тенге. Вопрос существенного увеличения существующей генерации они не решают.
При этом тарифы за электроэнергию в РК составляют - до 100 кВт/ч - 20,14 тенге, от 100 до 180 кВт/ч - 26,76 тенге, от 180 и выше - 33,44 тенге.
На территории РК также наблюдаются веерные отключения под видом аварийных и профилактических мероприятий, однако, Минэнерго тщательно проводит мониторинг по недопущению массовых недовольств со стороны жителей населенных пунктов и регионов республики.
Энергетическая ситуация в Кыргызстане
С наступлением холодов энергетическая отрасль КР столкнулась с проблемой обеспечения электроэнергией крупных городов республики. Расход воды, вытекающей из Токтогульского водохранилища, увеличивается ежедневно, и сейчас ее расход через гидроагрегаты станции составляет 932 кубометра в секунду, что может негативно отразиться на следующие годы по снабжению электричеством населения КР.
Если потребление электроэнергии продолжится такими темпами, то объем воды может резко сократиться до 6 миллиардов кубометров до окончания зимнего отопительного сезона. Это означает, что к 1 апреля 2025 года объем воды в водохранилище составит 6,5-6,2 миллиарда кубометров, что может привести к критическому уровню.
В этой связи, Минэнерго КР признают, что из-за снижения температуры воздуха население стало использовать электроэнергию значительно больше.
В настоящее время в районах с чрезмерным использованием электроэнергии оборудование в электрической сети перегружено. В этом случае энергетикам требуется 1-2 часа времени, прежде чем перевести электроэнергию абонентов на другую линию. Соответственно на этот период вводтся временные отключения. Если этого не сделать, то дорогостоящее энергетическое оборудование может выйти из строя. Например, цена трансформатора 220 киловатт мощностью 250 мегаватт составляет 1 миллион 518 тысяч долларов. Срок изготовления и поставки составит 150 календарных дней. На его повторную установку уйдет примерно 1-1,5 месяца.
В целях предотвращения аварийных ситуаций, связанных с увеличением потребления электроэнергии, энергетики анонсировали временное уменьшение мощности на счетчиках абонентов, ограничения будут вводиться в часы максимальных нагрузок, утром - с 6.00 до 9.00, и вечером - с 18.00 до 21.00.
При этом, министр энергетики страны Таалайбек Ибраев ранее на брифинге заявил, что с 1 мая 2025 года повысится тариф за электроэнергию. По его словам, ежегодный рост потребления электроэнергии в Кыргызстане составляет около 10-15%. Нынешний тариф для потребителей, использующих до 700 киловатт, составляет 1,11 сома за киловатт-час. После повышения тариф может увеличиться до 1,20-1,30 сома за киловатт-час. Ибраев подчеркнул, что если тарифы не будут повышаться, то в стране возникнет угроза перебоев в энергоснабжении и массовых отключений электроэнергии, что приведет к трудностям для экономики и повседневной жизни граждан.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
13.01.2025, 19:37 129381
Украина стала мировым лидером по телефонному мошенничеству - Economist
Фото: Depositphotos
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Украина стала мировым лидером в сфере телефонного мошенничества, заявило британское издание The Economist.
У них есть опытные психологи, которые могут манипулировать уязвимыми (людьми. - Прим. ред.)", - цитирует lenta.ru источник издания в правоохранительных органах Украины.
Авторы статьи подчеркивают, что знание русского языка украинские злоумышленники используют в свою пользу.
Также они отметили, что в Киеве и Днепре работают сотни колл-центров, информирует gazeta.ru
В материале сообщается, что такие организации могли спровоцировать волну поджогов в России в декабре. Уточняется, что "сотрудники мошеннических колл-центров в основном крадут у пожилых россиян деньги, а после обещают вернуть - но за совершение диверсии со стороны пострадавших".
Ранее начальник центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Сүйінбай заявил, что большинство мошеннических звонков гражданам Казахстана поступает с Украины.
Он подчеркнул, что сейчас фрод-звонки, совершаемые из-за рубежа, распознаются и блокируются операторами связи. В частности, за период функционирования системы пресечено более 44 млн таких звонков.
Вместе с тем мошенники продолжают искать новые пути для обмана граждан. В основном регистрируются мошенничества, совершенные путем звонков с зарубежных номеров и через WhatsApp. Таким способом за текущий год совершена почти 1 тысяча преступлений.
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 млрд тенге. Количество жалоб на интернет-мошенников резко возрастает в праздничные дни.
Ранее блогер Тимур Асылханов предупредил казахстанцев об очередной мошеннической уловке - с помощью доставки букета цветов на получателей оформляют кредиты. Кроме того, мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД. Также они продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора.
Депутат нижней палаты Асхат Рахимжанов, озвучивая свой депзапрос, потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам.
Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане может появится сall-центр для борьбы с мошенниками. По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.
09.01.2025, 12:05 139081
Макропрогноз ЕАБР 2025-2027: сдержанный рост мировой экономики и снижение цен на нефть
Фото: Depositphotos
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Евразийский банк развития опубликовал макроэкономический прогноз для шести государств - участников. В аналитическом материале резюмированы предварительные итоги экономического развития государств - участников банка в 2024 году и представлен прогноз основных макроэкономических показателей стран региона на 2025 году, а также на 2026-2027 годы, сообщает пресс-служба банка.
По оценкам аналитиков ЕАБР, мировая экономика в 2025-2027 годы будет в среднем расти медленнее, чем в 2010-х годов. Рост глобального ВВП будут сдерживать негативные структурные факторы: замедление роста производительности труда на фоне роста зарплат, снижение эффективности распределения рабочей силы и конкурентоспособности, а также фрагментация мировой экономики и ослабление роли внешней торговли как драйвера экономического роста. В этих условиях рост ВВП США замедлится с 2,8% в 2024 году до 1,6% в 2025 году. Экономическая активность еврозоны будет постепенно восстанавливаться на фоне снижения ставок, оживления промышленности после почти двухлетнего спада и сдержанного роста потребительской активности. Рост ВВП еврозоны составит 1,1% в 2025 году после 0,7% в 2024 году. Темпы роста экономики Китая ускорятся до 5% в 2025 году после 4,8% в 2024 году вследствие широкомасштабных бюджетных стимулов и смягчения денежно-кредитных условий. Инфляция в США и еврозоне останется выше целевых уровней ФРС и ЕЦБ, что в совокупности с рисками ускорения роста цен потребует поддержания более высоких процентных ставок в развитых экономиках.
Сдержанный рост мировой экономики приведет к разнонаправленной динамике цен на сырьевых рынках. Цены на нефть снизятся из-за увеличения предложения на фоне слабого спроса. Металлы, напротив, подорожают благодаря развитию низкоуглеродной энергетики и снижению ставок в развитых странах. Продовольственные товары начнут дорожать после существенного удешевления в 2023-2024 годы.
Регион операций ЕАБР продолжит использовать внутренние источники роста для поддержания экономической активности на фоне ограниченного внешнего спроса. Негативное влияние, которое снижение цен на нефть оказывает на экономики стран - экспортеров энергоресурсов, будет смягчено за счет расширения диверсификации экспортных позиций и расширения возможностей внешних заимствований при снижении процентных ставок ведущими мировыми центральными банками. По оценкам аналитиков ЕАБР, прирост ВВП региона операций банка составит 2,9% по итогам 2025 года.
Прогноз основных макроэкономических показателей государств - участников ЕАБР на 2025 год
Экономика Казахстана ускорит рост ВВП до 5,5% в 2025 году. Позитивными факторами, обеспечивающими высокие темпы развития на всем прогнозном периоде, станут стимулирующая бюджетная политика, снижение процентных ставок, рост нефтедобычи и государственные программы, направленные на региональное развитие и строительство инфраструктуры.
Аналитики ЕАБР прогнозируют, что экономики России и Беларуси сохранят в 2025 году высокие темпы роста - на уровне 2,4% и 2,6% соответственно. В России расширение экономической активности будет поддержано бюджетным стимулированием и ростом экспорта в Китай. В Беларуси ключевыми драйверами роста станут увеличение спроса со стороны России и высокая потребительская активность.
Сильный внутренний спрос и уверенные темпы экспорта обеспечат в Армении, Кыргызской Республике и Таджикистане экономический рост, превышающий среднемировые показатели. В Кыргызской Республике и Таджикистане темпы развития промышленности будут опережать рост ВВП, а также ожидается высокая инвестиционная активность. Прогнозируемый рост ВВП на 2025 год составит 5,5% в Армении, 8,7% в Кыргызской Республике и 8,4% в Таджикистане.
Аналитики ЕАБР прогнозируют постепенное приближение инфляции к целевым уровням в странах региона. Агрегированный рост потребительских цен замедлится с 7,9% в 2024 году до 6,4% в 2025 году. Высокие процентные ставки продолжат сдерживать инфляцию, которая, по прогнозам, составит 6,5% в России и 7,3% в Казахстане. В Армении инфляция увеличится до нижней границы целевого диапазона, достигнув 3,1%. В Кыргызстане и Таджикистане рост цен прогнозируется в пределах целевых ориентиров: к концу 2025 года инфляция составит 5,0% в Кыргызстане и 5,8% в Таджикистане. В Беларуси ожидается умеренное ускорение роста цен, инфляция достигнет 6,6% к концу 2025 года.
Замедление инфляции откроет возможности для снижения процентных ставок в Казахстане и России. По прогнозам аналитиков ЕАБР, Национальный банк Казахстана продолжит снижать базовую ставку, которая к концу 2025 года может достичь 11,25%. Банк России, вероятно, начнет цикл снижения ключевой ставки не ранее III квартала 2025 года, и к концу года ставка составит около 19%.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
23.12.2024, 12:16 165106
Итоги 2024 года по версии международной торговой площадки ITS
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ITS - международный хаб ликвидности. В основе бизнес-модели ITS лежат принцип best execution и технология обеспечения ликвидности smart order routing, которые позволяют инвесторам заключать сделки с ценными бумагами по наилучшим ценам глобального финансового рынка и в любых объемах. Благодаря этой технологии ликвидность по иностранным ценным бумагам на ITS такая же, как и на ведущих международных площадках, где эти ценные бумаги торгуются.
ITS Central Securities Depository Limited - центральный депозитарий ITS - предоставляет депозитарные услуги по хранению и расчетам с ценными бумагами. Депозитарий получил статус Удерживающего квалифицированного посредника (Qualified Intermediary with primary withholding responsibility, WQI) от налоговой службы США.
Central Counterparty - центральный контрагент ITS - является стороной по всем обязательствам участников клиринга и осуществляет клиринг по сделкам, заключаемым на торговой площадке ITS.
06.12.2024, 13:27 196911
Казахстан входит в тройку антилидеров по уровню безработицы среди стран СНГ и ЦА
Фото: Depositphotos
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За январь-сентябрь текущего года объем услуг в области трудоустройства в Казахстане составил 374,6 млрд тенге - на 4,6% меньше в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (индекс физического объема - 84,1%, что свидетельствует о сокращении реального объема услуг в секторе на 15,9%), сообщает energyprom.kz.
Общий объем услуг в отрасли составил 371,5 млрд тенге - на 5,2% меньше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Основной объем обеспечили агентства по трудоустройству: 59,1 млрд тенге, против 54,2 млрд тенге за январь-сентябрь 2023-го. Объем услуг агентств по временному трудоустройству показал значительный рост, достигнув 4,8 млрд тенге - сразу в 3,5 раза больше, чем в прошлом году.
В региональном разрезе наибольшая доля пришлась на Атыраускую область: сразу 70,9% от общего объема услуг по стране (или 263,6 млрд тенге) - на 15,1% больше, чем годом ранее. Среди других регионов, продемонстрировавших значительные показатели в секторе, оказались Алматы с объемом в 49,5 млрд тенге (минус 18,5%), Астана с 19,1 млрд тенге (минус на 61,3%), а также Западно-Казахстанская область с 12,8 млрд тенге (плюс 7,8%) и Мангистауская область с 12,7 млрд тенге (плюс 17,8%).
А что можно в принципе сказать о востребованности таких услуг у Казахстане, какова у нас ситуация по безработице? По официальным данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, по итогам третьего квартала текущего года в РК насчитывалось 448,6 тыс. безработных - на 0,6% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Уточним: речь идет о тех, кто официально имеет такой статус, зарегистрирован в качестве безработного, ищет работу и готов к ней приступить. Уровень безработицы по стране, исходя именно из этих данных, составил 4,6%: в городах он также был равен 4,6%, а в сельской местности - 4,7%.
Среди основных причин незанятости безработного населения выделяются семейные обстоятельства (100,2 тыс. человек), увольнение по собственному желанию (95,6 тыс. человек) и невозможность найти работу (92,2 тыс. человек). Кроме того, значительное число казахстанцев остается без работы по таким причинам, как ведение домашнего хозяйства, увольнение в связи с ликвидацией или банкротством организации, а также сокращением штата, завершение срока трудового договора, отсутствие работы после окончания учебного заведения, а также состояние здоровья.
Чаще всего безработные граждане ищут работу менее месяца - таких в стране по итогам третьего квартала текущего года насчитывалось 127,5 тыс. человек. Еще 113,3 тыс. человек ищут работу от одного до трех месяцев, 124,6 тыс. человек - от трех до шести месяцев, 36,8 тыс. человек - от шести месяцев до года, и 46 тыс. человек остаются без работы более года.
Примечательно, что 332 человека из числа безработных на момент формирования данных БНС уже начали предпринимательскую деятельность или имели договоренность о выходе на новую работу.
В рейтинге худших стран по уровню безработицы на 2024 год, согласно данным ILOSTAT, Казахстан занял 104-е место из 187. Уровень безработицы в РК на момент составления рейтинга достигал 4,8%.
Худшие показатели в мире зарегистрированы в Эсватини (34,4%), ЮАР (33,2%), Джибути (25,9%), Ботсване (23,1%) и Габоне (20,1%). Самые же низкие показатели уровня безработицы наблюдаются в Катаре (0,1%), Камбодже (0,3%), Нигере (0,4%).
Среди стран СНГ Казахстан оказался на третьем месте по уровню безработицы после Таджикистана, где показатель составил весьма пессимистичные 11,6%, и Азербайджана, где уровень безработицы достиг 5,6%. После РК, то есть с лучшими показателями, чем в нашей стране, расположились Узбекистан (4,5%), Туркменистан (4,3%), Беларусь (3,4%), Кыргызстан (3,3%), Россия (2,5%) и Молдова (1,4%).
Средний показатель безработицы в мире составил 5%, в Африке - 6,5%, в Америке - 5,5%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 4,2%, в Европе и Центральной Азии - 5,5%.
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