05.09.2023, 16:53 16286
Минторговли и Минцифры признаны самыми неэффективными ведомствами в Казахстане
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Министерство торговли и интеграции и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК продемонстрировали наихудшие показатели эффективности среди центральных государственных органов (ЦГО).
Наименьшую оценку среди ЦГО продемонстрировало Министерство торговли и интеграции (МТИ), набравшее 86,5 балла. Следом идут Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) с оценкой в 86,7 балла, а также Министерство науки и высшего образования (МНВО), получившее 87,3 балла", - сообщает Ranking.kz.
Наиболее эффективным ведомством, по результатам прошлого года, признано Министерство национальной экономики (МНЭ), набравшее 100 баллов. Годом ранее МНЭ также было на первом месте, но с 98,8 балла. Следом идут Министерство иностранных дел (МИД) с оценкой в 99,2 балла и Агентство по делам государственной службы (АГДС), набравшее 99 баллов.
По сравнению с 2021 годом свою оценку также значительно улучшили АГДС (сразу плюс 6,6 балла), Министерство здравоохранения (плюс 6 баллов) и МИД (плюс 5,2 балла).
Ухудшили свои оценки по сравнению с 2021 годом Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и Министерство культуры и спорта (МКС): у обоих госорганов сразу минус 5,6 балла.
Общая оценка исполнения планов ЦГО по результатам 2022 года составила 93,9 балла из 100. Годом ранее средняя оценка по ЦГО составляла 92,9 балла.
В 2022 году в планах развития ЦГО было достигнуто 59 целей из 76. Для достижения целей было определено 302 целевых индикатора, взаимоувязанных с бюджетными программами, из которых были полностью достигнуты 242, частично достигнуты 25, не достигнуты 5 и не взяты в расчет 30. Также было достигнуто в полной мере 60 макроиндикаторов из 128, ещё 10 были частично достигнуты и 58 не взяты в расчет (в связи с отсутствием оперативных и итоговых данных Бюро национальной статистики АСПиР РК на момент проведения операционной оценки)", - говорится в информации.
Таким образом, общее количество целевых индикаторов составило 430. Из них полностью были достигнуты 302 (или 70,2%; в 2021 году - также 70,2%), частично достигнуты 35 (или 8,1%; в 2021-м - 9,4%), не достигнуты 5 (или 1,2%; в 2021-м - 1,1%), не взяты в расчет 88 (или 20,5%; в 2021-м - 19,3%).
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев в рамках традиционного послания народу Казахстана подписал указ, в результате которого реорганизуются четыре министерства:
- Министерство экологии и природных ресурсов;
- Министерство индустрии и инфраструктурного развития;
- Министерство информации и общественного развития;
- Министерство культуры и спорта.
В результате созданы новые министерства:
- Министерство водных ресурсов и ирригации;
- Министерство транспорта;
- Министерство туризма и спорта;
- Министерство культуры и информации;
- Министерство промышленности и строительства.
Главой Министерства промышленности и строительства стал Канат Шарлапаев, ранее занимавший пост председателя правления НУХ "Байтерек". Министром транспорта стал Марат Карабаев, министром культуры и информации - Аида Балаева. Ермек Маржикпаев назначен министром туризма и спорта РК. Министерство водных ресурсов и ирригации возглавил Нуржан Нуржигитов.
новости по теме
08.09.2023, 18:17 6686
Экспорт угля сократился на 20% в натуральном выражении и на 19% - в денежном
Фото: Depositphotos
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За январь-июль текущего года в РК добыли 65 млн тонн каменного угля, включая бурый уголь и угольный концентрат, - на 2,1% меньше, чем годом ранее, сообщает energyprom.kz.
На ключевые добывающие регионы - Павлодарскую и Карагандинскую области - пришлось 92% всего объема добычи угля, лигнита и угольного концентрата в стране. В Павлодарской области добыли 39,2 млн тонн угля (на 0,5% больше, чем годом ранее), в Карагандинской - 20,6 млн тонн (минус 3,3% за год). В тройку лидирующих регионов также вошла Абайская область: 4,2 млн тонн, минус 10,3% за год.
За полный 2022 год в стране добыли 117,8 млн тонн угля - на 1,4% больше, чем годом ранее.
Непосредственно каменного угля добыли 60,4 млн тонн - на 1,7% меньше, чем в прошлом году. В том числе добыча коксующегося угля составила 4,2 млн тонн (минус 6% за год), энергетического - 8,9 млн тонн (минус 4%).
Добыча бурого угля (лигнита) сократилась на 0,9%, до 2,6 млн тонн, добыча угольного концентрата - на 12,4%, до 2 млн тонн.
По итогам января-июня текущего года Казахстан экспортировал 13 млн тонн каменного угля на сумму 370,8 млн долл. США. В натуральном выражении сокращение объема экспорта составило 20,4%, в денежном - 18,9%.
В страны СНГ отправили 8,3 млн тонн угля - на 24,2% меньше, чем годом ранее. Основным импортером угля из РК ожидаемо стала Россия: 7,4 млн тонн, минус 27,2% за год. В тройку ключевых стран также вошли Кыргызстан и Узбекистан.
Экспорт в остальные страны мира составил 4,7 млн тонн угля - на 12,7% меньше, чем в прошлом году. В денежном выражении объем экспорта сократился на 12,3%, до 264 млн долл. США. Здесь основными импортерами казахстанского угля стали Польша, Латвия и Турция.
04.09.2023, 10:07 21816
Казахстанцам приходится увеличивать расходы на еду в ущерб другим нуждам
Фото: Depositphotos
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Казахстан занял 104-е место в мире в рейтинге по затратам жителей на продукты питания и вошел в число мировых антилидеров по этому показателю. Всего сравнение проводили по данным из 110 государств. Судя по расчетам аналитиков международной компании по исследованию рынков Euromonitor International и сервиса Picodi.com, почти половину (49,4%) потребительских расходов казахстанцев составляет покупка еды. В сравнении с развитыми странами это очень много. Например, в США доля затрат на продовольствие составляет всего 6,7%, в большинстве европейских странах показатель колеблется в пределах 9%-19%. Даже в некоторых бедных странах Африки траты жителей на продовольствие меньше, чем у казахстанцев: в Уганде - 44,2%, в Камеруне - 45,2%, в Эфиопии - 41,3%, сообщает ranking.kz.
При сравнении месячных расходов в денежном выражении среди государств Европы и Центральной Азии Казахстан оказался примерно в середине списка (сравнивались показатели 41 страны). Оказалось, что жители РК в месяц тратят на продуктовую корзину 213 долл. США. Это 98 тыс. тг по курсу Нацбанка на 28 августа. Казалось бы, общий чек казахстанцев на продовольственные товары ненамного больше, чем у жителей Великобритании (202 долл. США) или Испании (190 долл. США). Но в этих странах 200 долл. США гораздо меньше бьют по семейному бюджету граждан. К примеру, в Туманном Альбионе 202 долл. США составляют лишь 8,7% от общих потребительских расходов, в Испании - 13,1%.
Обнародованная международными аналитиками сумма расходов казахстанцев в два раза превышает цифры, которые указывает национальная служба статистики. Судя по отчетам Бюро национальной статистики АСПиР РК, в январе-марте текущего года затраты жителей на продукты составляли 134 тыс. тг в квартал, или 44,7 тыс. тг в месяц. В сравнении с первыми тремя месяцами прошлого года казахстанцы стали тратить на эту обязательную статью на 21,9% больше. Рост был постепенным, по 4%-7% в квартал, но в итоге разница оказалась существенной.
Сыграли свою роль два фактора, один из них - общая продовольственная инфляция, которая в конце прошлого года и в начале 2023-го побила рекорды последних лет. С ноября до января общее подорожание продуктов было на уровне 24,1%-25,7%, в феврале цены подскочили на 26,2%.
Второй фактор связан с тем, что рост доходов казахстанцев не успевал компенсировать взлетающие цены на продукты. Это хорошо видно по разнице в динамике номинальной и реальной зарплат. Например, в первом квартале текущего года средняя номинальная зарплата казахстанцев выросла на 19,3%, а ее покупательная способность уменьшилась на 0,6%. В апреле-июне индекс реальной зарплаты был хоть и в плюсе, но этот плюс был настолько крошечным (1,2%), что, думается, казахстанцы его вряд ли заметили.
Согласно данным БНС АСПиР РК, доля затрат на продуктовую корзину за последний год увеличилась с 50,4% в первом квартале прошлого года до 51,2% в январе-марте текущего года. Незначительное отличие от данных Euromonitor International (49,4% в августе) объясняется как разными рассматриваемыми периодами, так и возможной разницей в методиках.
Чтобы компенсировать растущие затраты на продовольствие, казахстанцы стали делать меньше покупок в других категориях. Например, в первом квартале текущего года с 26,3% до 24,4% уменьшилась доля расходов на непродовольственные товары. Люди экономили на одежде и обуви, мебели и предметах домашнего обихода, материалах для ремонта. Чуть меньше стали также покупать алкоголя и сигарет: удельный вес этих трат сократился на один процентный пункт.
Примечательно, что в сложные времена казахстанцы не стали экономить на питании вне дома. Доля затрат на походы в кафе, гриль-бары и пиццерии даже немного выросла: с 1,7% до 2,2%.
В деньгах рост в категории "Питание вне дома" составил 57,3% за год. Если в начале 2022-го среднестатистический казахстанец тратил на фастфуд, кофе на вынос и ужин в ресторане 3,4 тыс. тг в квартал, то в январе-марте текущего года сумма увеличилась до 5,3 тыс. тг. Эта цифра кажется невероятно маленькой. Однако нужно учесть, что это математически вычисленная сумма, среднее арифметическое, и здесь мы ее приводим только ради расчета динамики.
Детализированная информация статистиков по отдельным продуктовым категориям дает понять, что у казахстанцев выросли затраты на все продукты, и рост этот был в среднем в пределах инфляционных показателей: плюс 20%-27%. Но самый большой вклад в растущие расходы на продовольствие внесли мясные и молочные продукты, крупы и мучные изделия.
31.08.2023, 11:50 30431
Какие дивиденды выплатили национальным управляющим холдингам РК их дочерние компании
Фото: Depositphotos
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В Казахстане работают два национальных управляющих холдинга - АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".
По информации портала finprom.kz, среди "дочек" НУХ "Байтерек" по росту объема дивидендов, выплаченных холдингу как единственному акционеру, лидирует АО "Казахстанская жилищная компания", КЖК: здесь показатель вырос за год сразу в 8,6 раза, достигнув по итогам 2022 года 31,3 млрд тенге (против 3,6 млрд тенге годом ранее). При этом чистая прибыль КЖК в 2022 году тоже в 8,6 раза превысила показатели предыдущего года и достигла 44,7 млрд тенге. Помимо выплаты дивидендов остальная прибыль будет направлена на поддержание инвестиционной и операционной деятельности и обеспечение финансовой устойчивости КЖК.
В текущем виде и в качестве единого оператора жилищного строительства КЖК сформировалась в 2021 году, объединив три дочерние структуры НУХ "Байтерек": "Байтерек Девелопмент", Фонд гарантирования жилищного строительства и Казахстанскую ипотечную компанию", - напомнили аналитики.
На втором месте по приросту - АО "Аграрная кредитная корпорация" (ранее - дочерняя компания ликвидированного в 2020 году АО "НУХ "КазАгро"): здесь объем выплаченных дивидендов увеличился в 2,2 раза, до 13,7 млрд тенге.
Замыкает тройку лидеров роста еще один фининститут, связанный с жильем, - АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк". Здесь наблюдался годовой рост более чем в 2 раза, а объем дивидендов достиг 67,2 млрд тенге.
Решение не выплачивать дивиденды в 2022 году приняли АО "Банк развития Казахстана" и, ожидаемо, АО "Bereke Bank". По АО "Экспортная страховая компания KazakhExport" в открытых источниках (в отчетах и новостях KASE, на официальных сайтах компаний) данных за 2022 год нет.
Что касается самих сумм дивидендов, выплаченных холдингу "Байтерек", здесь с большим отрывом от всех лидируют оба жилищных института: "Отбасы" банк и КЖК.
Что касается дочерних компаний АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"", здесь по росту лидирует АО "Samruk-Kazyna Construction" (на 58,5% за год), однако сама сумма совсем невелика - всего 3,2 млрд тенге.
Второе место занимает АО "Национальная компания "КазМунайГаз", с внушительным ростом в 1,5 раза и суммой выплаченных дивидендов в 300 млрд тенге (максимальный результат по дочерним компаниям этого холдинга).
Увеличение показателя продемонстрировала еще лишь одна компания - АО "НГК "Тау-Кен Самрук": на 0,2%, до 89 млрд тенге за 2022 год.
Четыре компании сократили объемы выплаченных дивидендов (АО "Самрук-Энерго", АО "Национальная атомная компания "Казатомпром", АО "KEGOC" и АО "Казахтелеком"), а одна прошла через переформирование и смену акционеров (АО "НК "QazaqGaz"", объем выплаченных дивидендов в 2022 году - 27,1 млрд тенге).
АО "Национальная компания "Казакстан темiр жолы" было принято решение не выплачивать дивиденды. Не обнаружено данных в открытых источниках сразу по четырем дочерним компаниям: АО "QAZAQ AIR", АО "Эйр Астана", АО "Казпочта" и ТОО "Samruk-Kazyna Ondeu".
10.08.2023, 19:28 72701
В первом полугодии казахстанцы осуществили безналичные операции через QR на 2,2 триллиона тенге
Фото: Depositphotos
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Общий объем безналичных транзакций за период вырос до рекордной отметки в 63,1 триллиона тенге, сообщает Аналитический центр АФК.
- Темпы роста безналичных транзакций в стране сохраняются двухзначными в первом полугодии текущего года (+44% г/г) и практически не изменились в сравнении с аналогичным показателем за прошлый год (+48%).
- В абсолютном значении объем безналичных транзакций в первом полугодии вырос до рекордной отметки в 63,1 трлн тенге, в сравнении с 43,9 трлн тенге годом ранее.
- Одновременно с увеличением безналичных оплат отмечается рост объема наличных денег в обращении - M0 (+7,2% г/г) и операций по их выдаче (+3,4% г/г).
- Отметим, суммарные операции по выдаче наличных в стране в первом полугодии текущего года составили 10,7 трлн тенге (10,3 трлн тенге - годом ранее). В то же время объем наличности в обращении (M0), т. е. денег вне банковской системы, вырос за год на 235 млрд тенге - до 3,5 трлн тенге. Предпочтение наличного расчет безналичному, вероятно, обусловлено налоговыми последствиями, высоким теневым сектором экономики (20% от ВВП), меньшим развитием телекоммуникаций в отдаленных населенных пунктах страны.
- Тем не менее виду более ускоренного проникновения безналичных расчетов в общем объеме операций (нал+безнал) доля безналичных операций в стране выросла с 81% до 86% (г/г).
- Лучше странового показателя проникновения безналичных транзакций (86%) в разрезе регионов отмечается лишь у г. Астаны (+0,4 п.п.) и г. Алматы (+5,8 п.п.); "цифровой разрыв" свыше 10 п.п. сохраняется в Костанайской (-11 п.п.), Павлодарской (-11 п.п.), Акмолинской областях (-14 п.п.), в ВКО (-15 п.п.) и СКО (-17 п.п.). Эти регионы представляют основной потенциал роста оборота безнала в ближайшей перспективе.
- Между тем львиная доля всех безналичных платежей в стране совершается через интернет и мобильный банкинг (82,2% или 52,2 трлн тенге), далее следуют оплата через POS-терминал (13,6% или 8,6 трлн тенге) и оплата через QR (3,6% или 2,2 трлн тенге).
- По сравнению с серединой 2022 г. количество дебитных карт в обращении в стране выросло на 19,3%, с 47,0 до 56,0 млн единиц, а кредитных - на 7,0%, с 11,3 до 12,1 млн единиц.
На фоне благоприятных макроэкономических условий в стране (рост ВВП ускорился до 5% в первом полугодии) и сокращения теневой экономики (доля опустилась c 27% до 20% от ВВП за последние три года) ускоренный рост безналичных операций продолжился в первом полугодии 2023 года.
К началу июля текущего года объемы безналичных транзакций по карточкам превышают соответствующие показатели операций по выдаче наличности почти в 6 раз (63,1 vs 10,7 трлн тенге). Для сравнения, годом ранее эти показатели отличались лишь в 4 раза (₸43,9 трлн против ₸10,3 трлн), а 4 года назад операции по выдаче наличных и вовсе преобладали над безналичными расчетами.
При этом "средний чек" одной операции по безналичным транзакциям вырос в первом полугодии с 11,9 до 12,3 тыс. (+3,5%); по снятию из банкоматов - с 84,3 до 95,6 тыс. тенге (+13,4%), отражая в большей степени повышенное инфляционное давление в экономике.
Вместе с тем в первом полугодии увеличение количества платёжных карточек международных систем (+6,7 млн или 17% г/г) превышало соответствующий показатель локальных (+3,1 млн или 15%). На этом фоне произошла умеренная ребалансировка их долей на рынке (международных выросла до 66,4%, локальных опустилась до 33,6%). Таким образом, на 1 июля 2023 года общее количество платежных карточек стране составило 70,0 млн единиц в сравнении с показателем в 60,2 млн годом ранее.
На душу населения в моменте приходится 2,8 дебитных карт (2,4 годом ранее) и 0,6 кредитных (не изм. за год). Среди важных трендов на рынке отметим и рост безналичных платежных операций через QR (2,2 трлн за первое полугодие 2023 г.), которые с высокой вероятностью продолжат расти в ближайшей перспективе.
01.08.2023, 11:41 92581
По-настоящему востребованное: техническое и профессиональное среднее образование демонстрирует рост на 15%
Фото: depositphotos
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В первом квартале текущего года объем услуг в сфере технического и профессионального среднего образования в стране значительно увеличился, достигнув 80,8 млрд тенге - на 14,8% больше, чем годом ранее, сообщает finprom.kz.
Услуги в секторе оказывались за счет различных источников: 69,6 млрд тенге - за счет государственного бюджета, 10,6 млрд тенге - за счет населения и скромные 80,8 млн тенге - за счет предприятий.
Параллельно с техническим образованием услуги в области основного и общего среднего образования также демонстрируют положительную динамику. Объем предоставленных услуг составил 572,8 млрд тенге, плюс 15,9% за год. В том числе за счет бюджета было оказано услуг на 540,4 млрд тенге, за счет населения - на 29,9 млрд тенге, за счет предприятий - на 2,4 млрд тенге.
74,7% предприятий, оказывающих услуги в области технического и профессионального среднего образования, являются государственными. С начала года госучреждения предоставили услуг на сумму 60,3 млрд тенге - на 15,9% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Еще 20,5 млрд тенге пришлось на частный бизнес, рост за год - на 11,9%.
В разрезе размерности предприятий основной объем услуг пришелся на средние предприятия: 44,6 млрд тенге - на 18,1% больше, чем за первый квартал прошлого года. Услуги в секторе, оказанные малым бизнесом, также показали положительную динамику, увеличившись на 13,1%, до 29,7 млрд тенге, тогда как объем услуг, оказанных крупными предприятиями, вырос лишь на 2,3%, до 6,5 млрд тенге.
В то же время 91,5% всех услуг в области основного и общего среднего образования было оказано госучреждениями. С начала года государственные компании предоставили услуг на сумму 524,4 млрд тенге - на 13,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Услуги в секторе, оказанные частными компаниями, выросли на 55,3%, достигнув 46,7 млрд тенге, а объем услуг, оказанных иностранными компаниями, увеличился на 60%, до 1,7 млрд тенге. В разрезе размерности предприятий средние компании оказали услуг на 315 млрд тенге, малые - на 204,7 млрд тенге, крупные - на 53,1 млрд тенге.
В региональном разрезе больше всего услуг в области технического и профессионального среднего образования пришлось на Алматы: 11,4 млрд тенге - на 11,7% больше, чем годом ранее. В тройку лидирующих регионов также вошли Шымкент (5,7 млрд тенге, плюс 32,1% за год) и Туркестанская область (5,5 млрд тенге, плюс 14,8%). Наименьший объем оказанных услуг был отмечен в Улытауской области: всего 1,2 млрд тенге.
В области основного и общего среднего образования больше всего услуг оказали в Туркестанской области: 67,8 млрд тенге - на 13,5% больше, чем годом ранее. В тройке лидеров также оказались Алматинская область (51,7 млрд тенге, минус 24,7%) и Астана (48,8 млрд тенге, плюс 33,6%). Меньше всего услуг было оказано в той же Улытауской области: 4,1 млрд тенге.
Согласно сообщению Министерства просвещения РК, с нового учебного года во всех регионах страны будет запущен пилотный проект по предоставлению рабочей квалификации старшеклассникам на базе колледжей. Новая образовательная программа позволит учащимся 10-х и 11-х классов, обучаясь в своих школах, параллельно осваивать рабочие специальности в колледжах.
На данный момент определены 16 рабочих квалификаций, а обучение предполагает 2 часа в день. В каждом регионе страны уже определено по два колледжа, где школьники будут проходить профессиональную подготовку.
31.07.2023, 11:49 92176
"Зеленый" прогресс: объем отсортированных отходов в Казахстане увеличился на 3%
Фото: Depositphotos
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В 2022 году в Казахстане работало 729 компаний, занимающихся сбором и вывозом коммунальных отходов - на 7,8% больше, чем годом ранее. Из них 297 представляли индивидуальные предприниматели, 432 - предприятия и организации, сообщает ranking.kz.
По форме собственности большая часть компаний - 678 компаний - относилась к частному бизнесу. Также в стране функционировало 47 государственных и 4 иностранные компании.
Общий объем собранных предприятиями коммунальных отходов составил 3,1 млн тонн - на 3,7% меньше, чем в 2021 году.
В региональном разрезе больше всего коммунальных отходов собрали в Алматы: 480,2 тыс. тонн - практически столько же, сколько и годом ранее.
На второй и третьей строчках расположились Карагандинская (336,8 тыс. тонн, минус 12,3%) и Павлодарская (217,8 тыс. тонн, минус 42,8%) области.
Меньше всего отходов было собрано в Жетысуской, Абайской и Жамбылской областях: 25,5 тыс. тонн, 59,5 тыс. тонн и 65,3 тыс. тонн соответственно.
Из 3,1 млн тонн собранных отходов 1,8 млн тонн было отправлено на полигоны для твёрдых бытовых отходов, а 1,2 млн тонн было передано сторонним организациям и мусороперерабатывающим заводам.
Большую часть коммунальных отходов в стране составили отходы от уборки улиц: 263,3 тыс. тонн. Следом идут макулатура, картон и отходы бумаги (149 тыс. тонн), отходы рынков (98,2 тыс. тонн), пищевые отходы (84,2 тыс. тонн), пластмасса, пластик, полиэтилен и полиэтилентерефталатовая упаковка (68,4 тыс. тонн), стеклобой (23,8 тыс. тонн), металлы (10,4 тыс. тонн), одежда и текстиль (593 тонны), электронное и электрическое оборудование (231 тонна), шины (124 тонны).
В 2022 году в Казахстане было отсортировано 1,2 млн тонн отходов - на 2,7% больше, чем годом ранее.
В региональном разрезе больше всего отходов отсортировали в Астане: 316,8 тыс. тонн, годовой рост - на 3,6%. В тройку лидеров также вошли Карагандинская и Алматинская области.
В разрезе видов отходов чаще всего в стране отсортировывали отходы, состоящие из пластмассы, пластика, полиэтилена и полиэтилентерефталатовой упаковки: 148,5 тыс. тонн - на 6,1% меньше, чем годом ранее. Значимые показатели наблюдались также в сортировке макулатуры, картона и отходов бумаги, пищевых отходов, стеклобоя и древесных материалов.
Напомним: в Казахстане предложили реализовать в городах программы по созданию стимулов для бизнеса и населения к раздельному сбору мусора.
Внедрение раздельного сбора твердых бытовых отходов - в частности, пищевых и "мокрых" отходов - могло бы вполовину снизить нагрузку как на полигоны, так и на бюджет.
28.07.2023, 18:41 101411
Алматы возглавил рейтинг городов - любителей мороженого
Фото: Depositphotos
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Ежедневно казахстанцы съедают около двух миллионов порций мороженого. Алматы стал лидером среди городов - любителей мороженого в Казахстане.
Аномальная жара держится почти во всех регионах Казахстана. Проблему перегрева на палящем солнце решает мороженое - спрос на холодное лакомство вырос в разы.
По оценке специалистов, в среднем алматинцы в июле этого года потребляют до 750 тысяч порций мороженого ежедневно, что превышает 5 млн порций за неделю. На втором месте столица страны Астана - ее жители потребляют около 185 тысяч порций. Замыкают тройку лидеров городов - любителей мороженого Тараза и Усть-Каменогорска: в каждом из этих городов жители покупают ежедневно около 130 тысяч порций лакомства.
Среди широкого ассортимента, производимого нашей фабрикой мороженого, максимальный показатель в пик сезона закрепился за всеми любимыми брендами "Бомба", "Мишка на полюсе", а также за мороженым-конфетной серии "Золотая коллекция"", - отмечает председатель совета директоров компании "Шин-Лайн".
Объемы потребления мороженого, по оценке экспертов, в целом зависят от сезона и погодных условий.
По данным компании Euromonitor, каждый казахстанец ежегодно потребляет примерно по 2,5 килограмма мороженого, более 40% из которого приходится на долю бренда "Шин-Лайн". Для сравнения, в Беларуси и России на одного жителя ежегодно приходится по 3,1-3,2 килограмма мороженого, в Кыргызстане - около 2,2 килограмма, Узбекистане - 1,5 килограмма, а в Европе - в среднем до 8 килограммов. Впрочем, это не предел: в некоторых странах мира потребление мороженого достигает 15-20 килограммов на одного жителя.
С каждым годом объемы потребления мороженого в Казахстане растут - так, в 2021 в течение июля по стране было куплено около 900 тысяч порций мороженого, а сегодня этот показатель выше более чем в два раза.
16.07.2023, 09:52 127406
Об опасности сахарозаменителей рассказали ученые
Фото: Shutterstock
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Искусственный подсластитель аспартам могут объявить потенциальным канцерогеном, который увеличивает риск возникновения рака.
Популярный заменитель сахара, который встречается в десятках привычных продуктов, таких как диетическая кола, ароматизированные йогурты, леденцы и жевательные резинки, долгие годы считался безопасным веществом. Однако сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может поменять точку зрения. Сразу два комитета организации намерены объявить аспартам потенциальным канцерогеном, пишет Lenta.ru.
Что такое аспартам?
Подсластитель аспартам случайно открыл американский химик Джеймс Шлаттер в 1965 году. Он работал над созданием лекарства от язвы желудка и заметил, что на промежуточном этапе синтеза получил неизвестное сладкое вещество. Порошок имел такую же калорийность, как обычный сахар, но был в 200 раз слаще. Это свойство позже стало залогом его популярности: чтобы получить насыщенный сладкий вкус, нужно добавить крошечное количество вещества, которое почти не содержит калорий.
Производители быстро поняли, что аспартам является идеальным продуктом для диетических сладостей. К 1983 году власти США разрешили добавлять подсластитель в газировку, потом в другие напитки и продукты, а вскоре аспартам захватил весь мир.
Сегодня маркировку Е951, которой обозначают аспартам на упаковке, можно встретить в любом магазине. Вещество является одним из самых популярных в мире искусственных подсластителей. Его добавляют в напитки, сладкие диетические продукты, леденцы от кашля, в выпечку и выпускают в виде таблеток. При этом аспартам считался почти безвредным для организма более 40 лет, с 1981 года. С того времени Объединенный комитет экспертов ВОЗ и Продовольственной и сельскохозяйственной организации по пищевым добавкам настаивал, что взрослому человеку весом 60 килограммов нужно выпивать более 12 банок напитков с аспартамом, чтобы находиться в зоне риска", - пишет сайт.
Почему ВОЗ передумала
Для специалистов новость о намерении Международного агентства по изучению рака включить аспартам в список потенциальных канцерогенов не стала неожиданностью. Врач-диетолог, нутрициолог, физиотерапевт медицинского центра "Медскан" Антонина Леонтьева объяснила, что медицинское сообщество давно беспокоилось, что в организме после употребления искусственного подсластителя остаются ядовитые для организма вещества - метанол и формальдегид.
Поскольку аспартам представляет собой пептид, то, попадая в наш организм, доходя до уровня тонкого кишечника, он расщепляется на составные части. Этот процесс называется гидролиз, и основными метаболитами, точнее компонентами, являются аспарагиновая кислота, фенилаланин, метанол, формальдегид и муравьиная кислота", - говорит российский врач-диетолог, нутрициолог и физиотерапевт Антонина Леонтьева.
Второе исследование появилось в 2022 году. В нем приняли участие 100 тысяч человек из Франции. Обнаружилось, что у людей, которые потребляли много аспартама, риск развития рака молочной железы и видов рака, связанных с ожирением, выше, чем у тех, кто аспартам не употреблял.
Воспринимать эти выводы не следует как неоспоримый факт. Например, французские ученые уточнили, что их выводы не доказывают причинно-следственную связь между употреблением аспартама и раком, а лишь отмечают корреляцию. Исследования на мышах еще более сомнительные, поскольку организмы грызунов и людей функционируют по-разному и то, что влияет на одних, бесполезно для других.
Врач-онколог, химиотерапевт, заведующий отделением клинической онкологии и противоопухолевого лекарственного лечения филиала израильской клиники "Хадасса" в Международном медицинском кластере Сколково Евгений Чичиков считает, что к информации о небезопасности аспартама пока следует относиться с осторожностью. По его словам, изучение безопасности вещества длится уже несколько десятилетий.
Отдельные научные данные ранее неоднократно становились поводами для исключения пищевой добавки из состава многочисленных продуктов крупных производителей. Впрочем, это не мешало тому, чтобы вещество снова возвращалось в состав продуктов в качестве ингредиента", - отметил специалист.
Что общего у аспартама, маринованных огурцов и свинца?
Внесение аспартама в список потенциальных канцерогенов совсем не означает, что подсластитель сразу исчезнет с прилавков. В списке Международного агентства по изучению рака уже включены десятки продуктов, с которыми люди сталкиваются ежедневно, а часть из них даже считаются полезными. Например, аспартам, который, предположительно, попадет в группу 2В "возможный канцероген", будет соседствовать с красным мясом, алоэ вера, маринованными овощами, а также свинцом, бензином и выхлопами двигателя.
Хотя очевидно, что вред от маринованных огурцов и свинца разный и его сложно сравнивать, ВОЗ такое соседство не смущает. По словам Евгения Чичикова, это связано с тем, что список отражает лишь сам факт возможного канцерогенного действия вещества, но не дает информации, какой конкретно уровень потребления является опасным.
Любой человек регулярно сталкивается с массой канцерогенных факторов, например с ультрафиолетовым излучением, однако это не означает, что воздействие обязательно приведет к развитию онкологического заболевания. Значимость большинства таких факторов зависит от экспозиции, и мы можем самостоятельно влиять на нее", - говорит Чичиков.
Классификация канцерогенных веществ:
- Группа 1: вызывает рак у человека.
- Группа 2А: вероятные канцерогены для человека.
- Группа 2B: возможные канцерогены для человека.
- Группа 3: канцерогенность не поддается классификации.
Быть или не быть аспартаму в рационе?
Диетолог Антонина Леонтьева признает, что у газировки с содержанием аспартама есть плюсы. Во-первых, в ней, действительно, почти нет калорий, что привлекает людей, стремящихся похудеть. Во-вторых, она не увеличивает уровень глюкозы в крови. Однако, по мнению специалиста, негативные воздействия синтетических подсластителей перечеркивают любые преимущества. Так, регулярное их употребление приводит к дисбактериозу в кишечнике и к нарушениям его работы.
У сахарозаменителей есть еще одна сторона медали. Она связана с нервной системой. Дело в том, что когда мы в рот помещаем аспартам или какие-то другие сахарозаменители, то сигналы об этом поступают в головной мозг. Дальше запускается целый каскад реакций", - рассказывает Антонина Леонтьева.
По ее словам, в организме происходит углеродный обмен, но в желудок попадает не глюкоза, а вещество, которое в него не встраивается. В результате процесс идет вхолостую. В долгосрочной перспективе это может привести к нарушениям, предупредила Леонтьева.
Всемирная организация здравоохранения тоже рекомендовала отказаться от напитков с искусственными подсластителями. Согласно рекомендации, выпущенной в мае, сахарозаменители не помогают похудеть ни взрослым, ни детям. Более того, специалисты обнаружили, что употребление аспартама и других подсластителей ведет к диабету второго типа, сердечно-сосудистым заболеваниям, в целом увеличивает риск летальных исходов.
Чем заменить аспартам?
Антонина Леонтьева и эксперты ВОЗ солидарны во мнении, что заменять аспартам ничем не нужно. Диетолог посоветовала не пытаться найти альтернативу сахару, а постараться избавиться от этой привычки совсем или ограничить потребление сладкого до разумных пределов. Она указала, что зачастую тяга к десертам объясняется не потребностью организма в инсулине, а психологическими факторами, гормональными нарушениями или дефицитом необходимых веществ - например, железа.
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