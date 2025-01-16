15.01.2025, 18:56 4181
Сравнительный анализ стоимости электроэнергии в странах Центральной Азии
Фото: freepik.com
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Страны Центральной Азии на фоне стремительного роста потребления электроэнергии и в условиях устаревания энергогенерирующей инфраструктуры, последние несколько лет сталкиваются с системным энергетическим кризисом. Фактически на сегодняшний день все страны региона уже преодолели тот энергетический максимум, когда выработка электроэнергии в регионе недостаточна для растущего спроса потребления. Все это создает ситуацию, когда страны Центральной Азии стоят перед необходимостью принятия и реализации соответствующей программы развития энергетической отрасли, где необходимо использование всего спектра возможностей, сообщает ИА "Кабар" со ссылкой на vb.kg.
Энергетическая ситуация в Таджикистане
По данным СМИ, во многих городах районного и областного значения Таджикистана не имеются централизованных систем отопления. То есть отсутствуют ТЭЦ для выработки тепла и электричества.
Веерные отключения зачастую превышают до 10 часов в сутки. В частности, электричество подается 2 раза в день, а именно утром с 5.30 до 8.30 часов и вечером с 17.30 до 22.00. В остальное время электричество полностью отсутствует. При этом, отключается и сотовая связь, что вызывает недовольство среди жителей.
К тому же, многие граждане республики в соцсетях выражают недовольство относительно ежегодной продажи электроэнергии Афганистану, объем поставок и цены которой нигде не указываются правительством РТ.
Централизованная подача тепла имеется только в Душанбе, однако эта система не полностью покрывает потребности жителей столицы. По разным подсчетам от 15% до 20% города обеспечено теплом за счет ТЭЦ, построенной китайской компанией ТВЕА. Оставшаяся часть обеспечивается за счет электрического отопления, в некоторых квартирах и вовсе используются "буржуйки", а в окраинах или частных домах пользуются твердым топливом.
Подача электроэнергии идет в штатном режиме, веерных отключений не имеется, если и бывают, то они связаны с ремонтными или аварийными работами и период отключений составляет 2-3 часа.
Отмечается, что в настоящий момент в республике еще не наступил пик холодов, и ситуация может поменяться при сильных нагрузках на генерирующие мощности.
Энергетическая ситуация в Узбекистане
Несмотря на принятые властями РУз меры, данные свидетельствуют о веерных отключениях в селах и населенных пунктах по всей стране, в частности, в селах Коргон-Тепинского и Пахта-Абадского районов Андижанской области свет ежедневно отключают на 3-4 часов без конкретного графика отключений.
Подчеркивается, что что власти РУз в 2024 году заблаговременно приняли меры к подготовке к ОЗП путем обеспечения социальных объектов твердым топливом, проведением ремонтных работ на подстанциях и ЛЭП, а также перераспределением газа из АЗС в котельные соцобъектов и предприятий, что подтверждается с наступлением холодов временным ограничением на деятельность газовых автозаправочных станций.
В октябре 2023 года президент РУз поручил разработать программу модернизации ЛЭП и трансформаторов до конца 2026 года. К этому времени планируется в 1,5 раза снизить долю потерь электроэнергии в сетях.
При этом, на территории республики из-за энергетического кризиса, произошедшего в зимний отопительный период 2023-2024 годов, связанного со снижением добычи природного газа и повышением потребления энергоресурсов населением, правительством РУз введены социальные нормы потребления электроэнергии.
В частности, установлены следующие размеры социальной нормы по потреблению энергоресурсов для населения: электроэнергия - до 200 кВт/ч в месяц на дом; природный газ - до 100 кубических метров; природный газ во время отопительного сезона - до 500 кубических метров.
Указанные социальные нормы установлены ниже принятых в июле 2022 года, при отказе от повышения тарифов и введения базовых норм.
При этом, с 1 мая повысились тарифы на электроэнергию и природный газ. Согласно новым правилам, расходы населения на электроэнергию выросли приблизительно в 2,5 раза.
Кроме этого, в целях экономии электричества по республике введены ограничения потребления электричества, то есть периодически массово отключают электричество не только в регионах республики, но и в самом Ташкенте.
Энергетическая ситуация в Казахстане
Несмотря на заявления Минэнерго РК о строительстве атомной электростанции, в Казахстане проблема дефицита энергии остается актуальной.
Ранее в экспертных кругах отмечалось, что в РК дефицит достигает 1,5 тысяч мегаватт. В совокупности это приблизительно пять-шесть областных центров, таких как город Уральск и Западно-Казахстанская область. Потребление там в настоящее время составляет 250-300 мегаватт в пиковые нагрузки.
По данным Министерства энергетики РК, уже к 2035 году потребление электроэнергии в Казахстане достигнет 152,4 миллиарда киловатт/часов, в то время как действующие станции смогут выдать лишь 135 миллиардов киловатт/часов. При этом многие ТЭЦ, будучи старыми и сильно изношенными, давно работают на пределе своих возможностей. Их ремонт и модернизация обходятся в миллиарды бюджетных тенге. Вопрос существенного увеличения существующей генерации они не решают.
При этом тарифы за электроэнергию в РК составляют - до 100 кВт/ч - 20,14 тенге, от 100 до 180 кВт/ч - 26,76 тенге, от 180 и выше - 33,44 тенге.
На территории РК также наблюдаются веерные отключения под видом аварийных и профилактических мероприятий, однако, Минэнерго тщательно проводит мониторинг по недопущению массовых недовольств со стороны жителей населенных пунктов и регионов республики.
Энергетическая ситуация в Кыргызстане
С наступлением холодов энергетическая отрасль КР столкнулась с проблемой обеспечения электроэнергией крупных городов республики. Расход воды, вытекающей из Токтогульского водохранилища, увеличивается ежедневно, и сейчас ее расход через гидроагрегаты станции составляет 932 кубометра в секунду, что может негативно отразиться на следующие годы по снабжению электричеством населения КР.
Если потребление электроэнергии продолжится такими темпами, то объем воды может резко сократиться до 6 миллиардов кубометров до окончания зимнего отопительного сезона. Это означает, что к 1 апреля 2025 года объем воды в водохранилище составит 6,5-6,2 миллиарда кубометров, что может привести к критическому уровню.
В этой связи, Минэнерго КР признают, что из-за снижения температуры воздуха население стало использовать электроэнергию значительно больше.
В настоящее время в районах с чрезмерным использованием электроэнергии оборудование в электрической сети перегружено. В этом случае энергетикам требуется 1-2 часа времени, прежде чем перевести электроэнергию абонентов на другую линию. Соответственно на этот период вводтся временные отключения. Если этого не сделать, то дорогостоящее энергетическое оборудование может выйти из строя. Например, цена трансформатора 220 киловатт мощностью 250 мегаватт составляет 1 миллион 518 тысяч долларов. Срок изготовления и поставки составит 150 календарных дней. На его повторную установку уйдет примерно 1-1,5 месяца.
В целях предотвращения аварийных ситуаций, связанных с увеличением потребления электроэнергии, энергетики анонсировали временное уменьшение мощности на счетчиках абонентов, ограничения будут вводиться в часы максимальных нагрузок, утром - с 6.00 до 9.00, и вечером - с 18.00 до 21.00.
При этом, министр энергетики страны Таалайбек Ибраев ранее на брифинге заявил, что с 1 мая 2025 года повысится тариф за электроэнергию. По его словам, ежегодный рост потребления электроэнергии в Кыргызстане составляет около 10-15%. Нынешний тариф для потребителей, использующих до 700 киловатт, составляет 1,11 сома за киловатт-час. После повышения тариф может увеличиться до 1,20-1,30 сома за киловатт-час. Ибраев подчеркнул, что если тарифы не будут повышаться, то в стране возникнет угроза перебоев в энергоснабжении и массовых отключений электроэнергии, что приведет к трудностям для экономики и повседневной жизни граждан.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
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13.01.2025, 19:37 11021
Украина стала мировым лидером по телефонному мошенничеству - Economist
Фото: Depositphotos
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Украина стала мировым лидером в сфере телефонного мошенничества, заявило британское издание The Economist.
У них есть опытные психологи, которые могут манипулировать уязвимыми (людьми. - Прим. ред.)", - цитирует lenta.ru источник издания в правоохранительных органах Украины.
Авторы статьи подчеркивают, что знание русского языка украинские злоумышленники используют в свою пользу.
Также они отметили, что в Киеве и Днепре работают сотни колл-центров, информирует gazeta.ru
В материале сообщается, что такие организации могли спровоцировать волну поджогов в России в декабре. Уточняется, что "сотрудники мошеннических колл-центров в основном крадут у пожилых россиян деньги, а после обещают вернуть - но за совершение диверсии со стороны пострадавших".
Ранее начальник центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Сүйінбай заявил, что большинство мошеннических звонков гражданам Казахстана поступает с Украины.
Он подчеркнул, что сейчас фрод-звонки, совершаемые из-за рубежа, распознаются и блокируются операторами связи. В частности, за период функционирования системы пресечено более 44 млн таких звонков.
Вместе с тем мошенники продолжают искать новые пути для обмана граждан. В основном регистрируются мошенничества, совершенные путем звонков с зарубежных номеров и через WhatsApp. Таким способом за текущий год совершена почти 1 тысяча преступлений.
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 млрд тенге. Количество жалоб на интернет-мошенников резко возрастает в праздничные дни.
Ранее блогер Тимур Асылханов предупредил казахстанцев об очередной мошеннической уловке - с помощью доставки букета цветов на получателей оформляют кредиты. Кроме того, мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД. Также они продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора.
Депутат нижней палаты Асхат Рахимжанов, озвучивая свой депзапрос, потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам.
Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане может появится сall-центр для борьбы с мошенниками. По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.
09.01.2025, 12:05 20721
Макропрогноз ЕАБР 2025-2027: сдержанный рост мировой экономики и снижение цен на нефть
Фото: Depositphotos
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Евразийский банк развития опубликовал макроэкономический прогноз для шести государств - участников. В аналитическом материале резюмированы предварительные итоги экономического развития государств - участников банка в 2024 году и представлен прогноз основных макроэкономических показателей стран региона на 2025 году, а также на 2026-2027 годы, сообщает пресс-служба банка.
По оценкам аналитиков ЕАБР, мировая экономика в 2025-2027 годы будет в среднем расти медленнее, чем в 2010-х годов. Рост глобального ВВП будут сдерживать негативные структурные факторы: замедление роста производительности труда на фоне роста зарплат, снижение эффективности распределения рабочей силы и конкурентоспособности, а также фрагментация мировой экономики и ослабление роли внешней торговли как драйвера экономического роста. В этих условиях рост ВВП США замедлится с 2,8% в 2024 году до 1,6% в 2025 году. Экономическая активность еврозоны будет постепенно восстанавливаться на фоне снижения ставок, оживления промышленности после почти двухлетнего спада и сдержанного роста потребительской активности. Рост ВВП еврозоны составит 1,1% в 2025 году после 0,7% в 2024 году. Темпы роста экономики Китая ускорятся до 5% в 2025 году после 4,8% в 2024 году вследствие широкомасштабных бюджетных стимулов и смягчения денежно-кредитных условий. Инфляция в США и еврозоне останется выше целевых уровней ФРС и ЕЦБ, что в совокупности с рисками ускорения роста цен потребует поддержания более высоких процентных ставок в развитых экономиках.
Сдержанный рост мировой экономики приведет к разнонаправленной динамике цен на сырьевых рынках. Цены на нефть снизятся из-за увеличения предложения на фоне слабого спроса. Металлы, напротив, подорожают благодаря развитию низкоуглеродной энергетики и снижению ставок в развитых странах. Продовольственные товары начнут дорожать после существенного удешевления в 2023-2024 годы.
Регион операций ЕАБР продолжит использовать внутренние источники роста для поддержания экономической активности на фоне ограниченного внешнего спроса. Негативное влияние, которое снижение цен на нефть оказывает на экономики стран - экспортеров энергоресурсов, будет смягчено за счет расширения диверсификации экспортных позиций и расширения возможностей внешних заимствований при снижении процентных ставок ведущими мировыми центральными банками. По оценкам аналитиков ЕАБР, прирост ВВП региона операций банка составит 2,9% по итогам 2025 года.
Прогноз основных макроэкономических показателей государств - участников ЕАБР на 2025 год
Экономика Казахстана ускорит рост ВВП до 5,5% в 2025 году. Позитивными факторами, обеспечивающими высокие темпы развития на всем прогнозном периоде, станут стимулирующая бюджетная политика, снижение процентных ставок, рост нефтедобычи и государственные программы, направленные на региональное развитие и строительство инфраструктуры.
Аналитики ЕАБР прогнозируют, что экономики России и Беларуси сохранят в 2025 году высокие темпы роста - на уровне 2,4% и 2,6% соответственно. В России расширение экономической активности будет поддержано бюджетным стимулированием и ростом экспорта в Китай. В Беларуси ключевыми драйверами роста станут увеличение спроса со стороны России и высокая потребительская активность.
Сильный внутренний спрос и уверенные темпы экспорта обеспечат в Армении, Кыргызской Республике и Таджикистане экономический рост, превышающий среднемировые показатели. В Кыргызской Республике и Таджикистане темпы развития промышленности будут опережать рост ВВП, а также ожидается высокая инвестиционная активность. Прогнозируемый рост ВВП на 2025 год составит 5,5% в Армении, 8,7% в Кыргызской Республике и 8,4% в Таджикистане.
Аналитики ЕАБР прогнозируют постепенное приближение инфляции к целевым уровням в странах региона. Агрегированный рост потребительских цен замедлится с 7,9% в 2024 году до 6,4% в 2025 году. Высокие процентные ставки продолжат сдерживать инфляцию, которая, по прогнозам, составит 6,5% в России и 7,3% в Казахстане. В Армении инфляция увеличится до нижней границы целевого диапазона, достигнув 3,1%. В Кыргызстане и Таджикистане рост цен прогнозируется в пределах целевых ориентиров: к концу 2025 года инфляция составит 5,0% в Кыргызстане и 5,8% в Таджикистане. В Беларуси ожидается умеренное ускорение роста цен, инфляция достигнет 6,6% к концу 2025 года.
Замедление инфляции откроет возможности для снижения процентных ставок в Казахстане и России. По прогнозам аналитиков ЕАБР, Национальный банк Казахстана продолжит снижать базовую ставку, которая к концу 2025 года может достичь 11,25%. Банк России, вероятно, начнет цикл снижения ключевой ставки не ранее III квартала 2025 года, и к концу года ставка составит около 19%.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
23.12.2024, 12:16 46746
Итоги 2024 года по версии международной торговой площадки ITS
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ITS - международный хаб ликвидности. В основе бизнес-модели ITS лежат принцип best execution и технология обеспечения ликвидности smart order routing, которые позволяют инвесторам заключать сделки с ценными бумагами по наилучшим ценам глобального финансового рынка и в любых объемах. Благодаря этой технологии ликвидность по иностранным ценным бумагам на ITS такая же, как и на ведущих международных площадках, где эти ценные бумаги торгуются.
ITS Central Securities Depository Limited - центральный депозитарий ITS - предоставляет депозитарные услуги по хранению и расчетам с ценными бумагами. Депозитарий получил статус Удерживающего квалифицированного посредника (Qualified Intermediary with primary withholding responsibility, WQI) от налоговой службы США.
Central Counterparty - центральный контрагент ITS - является стороной по всем обязательствам участников клиринга и осуществляет клиринг по сделкам, заключаемым на торговой площадке ITS.
06.12.2024, 13:27 79541
Казахстан входит в тройку антилидеров по уровню безработицы среди стран СНГ и ЦА
Фото: Depositphotos
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За январь-сентябрь текущего года объем услуг в области трудоустройства в Казахстане составил 374,6 млрд тенге - на 4,6% меньше в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (индекс физического объема - 84,1%, что свидетельствует о сокращении реального объема услуг в секторе на 15,9%), сообщает energyprom.kz.
Общий объем услуг в отрасли составил 371,5 млрд тенге - на 5,2% меньше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Основной объем обеспечили агентства по трудоустройству: 59,1 млрд тенге, против 54,2 млрд тенге за январь-сентябрь 2023-го. Объем услуг агентств по временному трудоустройству показал значительный рост, достигнув 4,8 млрд тенге - сразу в 3,5 раза больше, чем в прошлом году.
В региональном разрезе наибольшая доля пришлась на Атыраускую область: сразу 70,9% от общего объема услуг по стране (или 263,6 млрд тенге) - на 15,1% больше, чем годом ранее. Среди других регионов, продемонстрировавших значительные показатели в секторе, оказались Алматы с объемом в 49,5 млрд тенге (минус 18,5%), Астана с 19,1 млрд тенге (минус на 61,3%), а также Западно-Казахстанская область с 12,8 млрд тенге (плюс 7,8%) и Мангистауская область с 12,7 млрд тенге (плюс 17,8%).
А что можно в принципе сказать о востребованности таких услуг у Казахстане, какова у нас ситуация по безработице? По официальным данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, по итогам третьего квартала текущего года в РК насчитывалось 448,6 тыс. безработных - на 0,6% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Уточним: речь идет о тех, кто официально имеет такой статус, зарегистрирован в качестве безработного, ищет работу и готов к ней приступить. Уровень безработицы по стране, исходя именно из этих данных, составил 4,6%: в городах он также был равен 4,6%, а в сельской местности - 4,7%.
Среди основных причин незанятости безработного населения выделяются семейные обстоятельства (100,2 тыс. человек), увольнение по собственному желанию (95,6 тыс. человек) и невозможность найти работу (92,2 тыс. человек). Кроме того, значительное число казахстанцев остается без работы по таким причинам, как ведение домашнего хозяйства, увольнение в связи с ликвидацией или банкротством организации, а также сокращением штата, завершение срока трудового договора, отсутствие работы после окончания учебного заведения, а также состояние здоровья.
Чаще всего безработные граждане ищут работу менее месяца - таких в стране по итогам третьего квартала текущего года насчитывалось 127,5 тыс. человек. Еще 113,3 тыс. человек ищут работу от одного до трех месяцев, 124,6 тыс. человек - от трех до шести месяцев, 36,8 тыс. человек - от шести месяцев до года, и 46 тыс. человек остаются без работы более года.
Примечательно, что 332 человека из числа безработных на момент формирования данных БНС уже начали предпринимательскую деятельность или имели договоренность о выходе на новую работу.
В рейтинге худших стран по уровню безработицы на 2024 год, согласно данным ILOSTAT, Казахстан занял 104-е место из 187. Уровень безработицы в РК на момент составления рейтинга достигал 4,8%.
Худшие показатели в мире зарегистрированы в Эсватини (34,4%), ЮАР (33,2%), Джибути (25,9%), Ботсване (23,1%) и Габоне (20,1%). Самые же низкие показатели уровня безработицы наблюдаются в Катаре (0,1%), Камбодже (0,3%), Нигере (0,4%).
Среди стран СНГ Казахстан оказался на третьем месте по уровню безработицы после Таджикистана, где показатель составил весьма пессимистичные 11,6%, и Азербайджана, где уровень безработицы достиг 5,6%. После РК, то есть с лучшими показателями, чем в нашей стране, расположились Узбекистан (4,5%), Туркменистан (4,3%), Беларусь (3,4%), Кыргызстан (3,3%), Россия (2,5%) и Молдова (1,4%).
Средний показатель безработицы в мире составил 5%, в Африке - 6,5%, в Америке - 5,5%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 4,2%, в Европе и Центральной Азии - 5,5%.
18.11.2024, 12:10 114271
Авторынок РК активизировался: в октябре было продано более 21 тысячи новых автомобилей
Фото: Depositphotos
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Объем производства в автомобильной промышленности Казахстана, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за три квартала текущего года составил 1,2 трлн тенге - на 8,5% меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Несмотря на некоторый спад объемов выпуска, автопром по-прежнему остается основным драйвером машиностроения РК. В частности, доля производства автотранспортных средств за январь-сентябрь 2024 года составила 39,4% от отрасли машиностроения, сообщает energyprom.kz.
В региональном разрезе более половины объема выпуска в отрасли автомобилестроения пришлось лишь на Костанайскую область, где расположен автозавод Allur: 633,8 млрд тенге. Более того, доля автопрома там достигла 84,7% от машиностроения и сразу 46,2% от всего объема обрабатывающей промышленности в регионе, что делает автомобильную индустрию ведущим и определяющим драйвером экономики области.
Следом по объемам производства идет Алматы с автозаводами Hyundai Trans Kazakhstan и Hyundai Trans Auto: 359 млрд тенге. При этом доля автопрома от машиностроения в городе составила 69,9%, а от обрабатывающей промышленности - 29,4%.
На остальные регионы в совокупности пришлось 17,3% от всего объема производства автомобилей, прицепов и полуприцепов: 208,3 млрд тенге.
В натуральном выражении за три квартала текущего года было произведено 92,2 тысячи автотранспортных средств - на 15,8% меньше, чем за аналогичный период 2023-го.
Сразу 90% всего производства традиционно пришлось на легковые пассажирские автомобили: 82,9 тысячи авто. Выпуск грузовых автомобилей составил 5,9 тысячи единиц, автобусов - 1,8 тысячи, прицепов и полуприцепов - 1,2 тысячи. Также было произведено 386 специальных и специализированных автомобилей.
Согласно данным профильной Казахстанской автомобильной ассоциации, за январь-октябрь 2024 года в стране было произведено уже 104,9 тыс. автотранспортных средств, 62,9% из которых пришлось лишь на один автомобильный завод - костанайский Allur. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года доля Allur составляла 61%, по итогам 2019-го - чуть более половины всей отрасли автопрома, а в 2016 году - 22%.
Следом идут Hyundai Trans Kazakhstan с удельным весом на рынке в 30,5% и СемАЗ с долей в 3,6%. На остальные автозаводы пришлось лишь 3% от всего производства автотранспортных средств.
Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в Казахстане по итогам октября текущего года достигли 21,5 тысячи единиц - на 20,1% больше, чем в прошлом месяце, и на 18,3% больше по сравнению с октябрем 2023-го. Стоит отметить, что объем продаж в октябре - самый большой в текущем году.
В разрезе дистрибьюторов более половины продаж новых автомобилей в октябре пришлось только на Allur: 50,7%, или 10,9 тысячи авто, что является рекордом по ежемесячным продажам в 2024 году среди дилеров РК как в абсолютном значении, так и по удельному весу на рынке. Следом идет Astana Motors: 31,9%, или 6,9 тыс. проданных новых автомобилей. На прочих дистрибьюторов суммарно пришлось 17,4% от авторынка.
Среди брендов автомобилей по продажам в октябре текущего года лидирует Chevrolet: 6,3 тысячи авто. Следом идут Hyundai, Kia, Chery и Haval.
В разрезе моделей абсолютным лидером в октябре стала Chevrolet Cobalt: сразу 5,9 тысячи автомобилей, что является рекордом по продажам одной модели за месяц. Следом идут Hyundai Tucson и Kia Sorento: 1,3 тысячи и 746 автомобилей соответственно.
За январь-октябрь текущего года в РК было продано 158,6 тысячи новых автомобилей - на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2023-го. В разрезе брендов больше всего продаж новых авто пришлось на Hyundai: 34,2 тысячи машин. Следом идут Chevrolet и Kia.
В разрезе моделей по количеству проданных новых автомобилей ожидаемо также лидирует Chevrolet Cobalt: 18,2 тысячи авто. Следом идут Hyundai Tucson и Kia Sportage: 17,4 тысячи и 7,8 тысячи машин соответственно.
23.10.2024, 16:29 154306
Совокупный ВВП региона операций ЕАБР увеличился на 4,2%
Фото: Depositphotos
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Аналитики Евразийского банка развития представили очередной выпуск макроэкономического обзора по шести государствам - участникам банка.
Аналитики отмечают, что высокий темп роста экономики в странах-участницах сохраняется благодаря активному внутреннему спросу: совокупный ВВП региона операций ЕАБР увеличился на 4,2% г/г по итогам января - августа 2024 года после роста на 3,9% в 2023 года.
За период с января по август 2024 года экономическая активность в Армении увеличилась на 9,0% г/г, основной вклад в ее рост внесли сектора услуг и торговли.
Экономика Беларуси выросла на 4,9% г/г во многом благодаря высокой потребительской и инвестиционной активности.
Темпы роста ВВП Казахстана ускорились до 4% г/г за январь - сентябрь 2024 года по сравнению с 3,3% г/г в первом полугодии. Расширению деловой активности способствует улучшение динамики роста в сфере услуг и торговле.
Экономический рост в Кыргызской Республике достиг 8,4% г/г в январе - сентябре 2024 года во многом благодаря высокой инвестиционной активности.
В России темпы роста экономики остаются высокими, но признаки замедления экономической активности усилились на фоне ужесточения денежно-кредитных условий. ВВП увеличился на 4,2% г/г за январь-август 2024 года после 4,4% г/г в январе-июле.
Экономика Таджикистана сохраняет высокие темпы роста - 8,2% г/г за первое полугодие 2024 года - благодаря сильной динамике потребления и экспорта.
Инфляционная картина в регионе остается разнородной: в Армении, Кыргызской Республике и Таджикистане инфляция находится ниже целевых диапазонов. При этом в Армении слабая динамика цен носит устойчивый характер, а в Кыргызской Республике и Таджикистане инфляция может вернуться в целевой диапазон к концу года. В Беларуси рост стоимости потребительской корзины остается в рамках целевого коридора. В то же время в России и Казахстане инфляция держится выше цели.
С учетом динамики инфляции, различается направленность денежно-кредитной политики по странам региона. Центральный банк Армении снизил ставку рефинансирования в шестой раз в этом году. Денежно-кредитные условия в Беларуси и Кыргызстане близки к нейтральным, что повышает вероятность сохранения базовой ставки на текущем уровне до конца 2024 года. Национальный банк Казахстана сохраняет базовую ставку на уровне 14,25% второе заседание подряд, поддерживая умеренно жесткие денежно-кредитные условия в экономике. Банк России повысил ключевую ставку до 19%, и на фоне растущих проинфляционных рисков возможно дальнейшее повышение. Национальный банк Таджикистана снизил ставку рефинансирования на 1 п.п. до 9% с начала года и, вероятно, продолжит смягчение на одном из ближайших заседаний.
В макрообзоре обозначено, что ведущие центральные банки развитых стран снижают ключевые ставки вслед за снижением инфляции. "Снижение ключевых ставок создает предпосылки для начала открытия рынков капитала для развивающихся экономик. Пионером выхода на международные рынки капитала стал Казахстан, который успешно разместил 10-летние долларовые облигации на $1,5 млрд долларов с купонной ставкой 4,7%. Это суперудачное размещение демонстрирует доверие и большой интерес иностранных инвесторов к экономике Казахстана", - отметил Евгений Винокуров, главный экономист Евразийского банка развития.
Авторы доклада отмечают, что не только тенденции мировой экономики влияют на Евразийский регион, но и Евразийский регион может оказывать влияние на мировую экономику. Например, через развитие новых логистических маршрутов, вовлекая наземные транспортные коммуникации, соединяющие Азию, Европу и Ближний Восток, в глобальные цепочки поставки товаров. Это поддерживает устойчивость международной торговли, повышает продовольственную безопасность и позволяет диверсифицировать источники поставки на мировые рынки товаров, в первую очередь продукции АПК и металлов.
Справка:
Макроэкономический обзор является регулярной публикацией ЕАБР, в которой дан оперативный срез макроэкономической ситуации в странах-участницах и оценки ее развития в краткосрочной перспективе. Обзор также содержит детальную статистическую информацию об основных макроэкономических показателях.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
17.10.2024, 14:06 163436
Потребительская уверенность в странах ЦА: негативная динамика с ухудшением инфляционных настроений
Фото: Depositphotos
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Пятнадцатый месяц Freedom Finance Global изучает потребительскую уверенность, инфляционные и девальвационные ожидания жителей четырех стран Центральной Азии: Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. В сентябре 2024 года фиксируется негативная динамика с уменьшением потребительской уверенности в трех странах, хоть снижение и оказалось небольшим. Кроме того, похожая ситуация наблюдается и в динамике инфляционных настроений, которые выросли во всех четырех странах. Тем не менее девальвационные ожидания в регионе в целом остались на прежних уровнях, кроме Узбекистана, где беспокойство по этому поводу сильно выросло, сообщает Freedom Finance Global.
В сентябре произошло падение индекса потребительской уверенности (CCI) сразу в трех странах региона. Кыргызстан после шести месяцев роста подряд и достижения рекордов показал небольшое снижение индекса. В Узбекистане падение оказалось чуть более значительным и практически полностью отменило весь августовский прогресс. В Таджикистане также произошло небольшое снижение, но эта страна продолжает сохранять лидерство в регионе. Казахстан же оказался единственной страной, где фиксируется позитивная месячная динамика индекса в сентябре.
В Казахстане и Узбекистане аналитики ежемесячно собирают по 3600 анкет, в Кыргызстане - 1600, в Таджикистане - 1200, соразмерно объему населения в исследуемых странах. Исследования базируются на методологии, используемой для получения индексов потребительской уверенности во многих странах мира и адаптированной под локальные задачи компанией United Research Technologies Group. Метод сбора данных - телефонный опрос. Анкета опроса адаптирована: исследование проводится на родном языке респондентов.
Казахстан
Индекс потребительской уверенности в Казахстане в сентябре показал частичное восстановление после августовского падения и вырос с 101,9 до 102,7 пункта. Улучшение настроений случилось по трем из пяти субиндексов. Наибольшее увеличение произошло по прогнозам изменений экономической ситуации в горизонте одного года. В сравнении с прошлогодним сентябрем CCI вырос на 2,7 пункта во многом благодаря значительному улучшению оценок изменений личного материального положения.
Значительный рост оптимизма по экономике
Субиндекс прогнозов изменений экономической ситуации в горизонте следующих 12 месяцев вырос на заметные 7,1 пункта, достигнув 131,3 пункта, что является вторым лучшим результатом этого года. Доля тех, кто считает, что экономическая ситуация улучшится, выросла с 49,3% в августе до 53,1% - в сентябре.
В возрастном разрезе рост происходит по всем группам, но наиболее сильное улучшение фиксируется среди людей 45-59 лет. Доля позитивно настроенных респондентов в этой группе выросла с 45,8 до 51,7%. Тем не менее это все равно является наименьшим показателем среди всех возрастных групп. Лучший результат продолжает показывать молодежь до 29 лет, среди представителей которой аналогичная доля достигла 55,8%.
В региональном плане наибольшее увеличение позитива по прогнозам изменений экономической ситуации наблюдается в Атырауской, Мангистауской и Жетысуской областях, где доля положительных ответов выросла на 17,5; 14 и 12,3 п. п. соответственно. В итоге лидером сентября становится Мангистауская область, где доля прогнозирующих улучшение экономики в ближайшие 12 месяцев составила 70,6%. Хуже всех ответили в Улытауской области, где этот показатель, наоборот, упал на 1,2 п. п. и составил 40,2%.
Условия для крупных покупок стали менее благоприятными
В сравнении с августом наибольшее падение показывает субиндекс благоприятности текущих условий для крупных покупок, который снизился на 5,2 пункта и достиг 71,3 пункта. Этот результат является самым низким за последние пять месяцев. Доля казахстанцев, считающих, что условия для покупок являются благоприятными, уменьшилась с 32,8 до 30,2%.
Среди возрастных групп наибольшее падение уровня оптимизма наблюдается у молодежи до 29 лет (доля положительных ответов упала с 41,8 до 36,8%) и респондентов 30-44 лет (доля положительных ответов снизилась с 33,4 до 28,6%). При этом в других возрастных группах динамика не была негативной. Доля респондентов 45-59 лет, отмечающих благоприятность условий для крупных покупок, не изменилась, а у старшего поколения от 60 лет показатель, наоборот, вырос до 26,1%. Но этот результат является худшим среди всех возрастов.
В региональном разрезе самый большой регресс показала Кызылординская область, где доля положительных ответов упала с 45,9 до 20,4%. Этот результат также оказался наихудшим среди всех регионов в сентябре. Также большое месячное падение наблюдается в Улытауской (-17,4 п. п.) и Атырауской (-10,1 п. п.) областях. С другой стороны, лучше всех ответили респонденты из Карагандинской области, где доля позитивных ответов немного упала - с 34,8 до 34,6%.
Инфляционные оценки и ожидания казахстанцев выросли
Инфляционные оценки жителей Казахстана немного выросли в сентябре после рекордно низких показателей августа. За прошедший месяц 39,7% жителей (в августе - 37,6%) заметили сильный рост цен. А в горизонте прошедшего года произошло небольшое падение доли заметивших более быстрое увеличение цен: с 51% в августе до рекордного минимума в 50,8% - на момент исследования.
Инфляционные ожидания казахстанцев в целом заметно выросли и достигли самых высоких значений в этом году. Доля людей, ожидающих сильного роста цен в горизонте одного месяца, увеличилась с 18 до 19,9%, в горизонте следующих 12 месяцев доля ждущих ускорения роста цен выросла с 21,7% в августе до 24,9% - на момент исследования.
Аналогичное исследование Национального банка РК по инфляционным оценкам и ожиданиям показало существенный рост пессимизма после многомесячных минимумов августа. Согласно его данным, доля ожидающих сильного роста цен в течение года выросла с 20,9 до 24,3%. Тогда как в горизонте одного месяца аналогичный показатель резко вырос с 14,7 до 19,5%. Инфляционные оценки в разных временных горизонтах показали разнонаправленное движение. Если по оценке роста цен за последний месяц произошло увеличение доли респондентов с 26 до 29%, то доля указывающих на быстрый рост цен за предыдущие 12 месяцев снизилась с 43,4 до 42,7%, что является вторым самым низким значением с апреля 2020 года.
Среди отдельных товаров и услуг большинство респондентов все еще волнует существенный рост цен на продукты питания. Топ-4 наиболее заметно подорожавших для населения товаров остается неизменным одиннадцатый месяц подряд. В него входят категории "Мясо и птица", "Молоко и молочные изделия", "Хлеб и хлебобулочные изделия" и "Овощи и фрукты". Тем не менее в среднем доля людей, заметивших сильный рост цен всех вышеперечисленных продуктов, упала на 4,4 п. п. По овощам и фруктам показатель снизился с 32,6 до 27,2%, что является минимумом за все время исследования. Также заметно (на 4,9 п. п.) упала доля людей, выбравших молочные продукты, а сам показатель достиг 31%, что лишь на 0,2 п. п. выше рекордного минимума. Согласно официальной статистике, цены на молочные продукты выросли в сентябре лишь на 0,4% м/м, а на мясо - на 0,2% м/м. Цены на фрукты и овощи также сезонно подешевели на 3,6% в сравнении с августом.
Девальвационные ожидания немного снизились
Девальвационные ожидания казахстанцев в сентябре остаются на высоком уровне, хоть и показали небольшое снижение после незначительного сентябрьского укрепления тенге. Согласно результатам опроса, доля казахстанцев, ждущих ослабления тенге в горизонте одного года, упала с рекордных 58,7 до 57,5%. А в горизонте одного месяца произошло снижение с 35,7 до 35,2%. Отметим, что в сравнении с прошлым сентябрем доля пессимистов выросла на 1,1 п. п. по первому вопросу и уменьшилась на 3,3 п. п. по второму.
Узбекистан
Индекс потребительской уверенности узбекистанцев в сентябре 2024 года снизился после двух месяцев восстановления подряд и упал со 130,9 до 128,7 пункта. По отдельности снижение произошло по всем пяти субиндексам, которые определяют индекс. Наибольшее падение показал субиндекс благоприятности условий для крупных покупок. В сравнении с сентябрем 2023 года индекс также снизился на 2,7 пункта во многом за счет падения оптимизма по вопросу экономической ситуации.
Снижение оптимизма по условиям для крупных покупок
Субиндекс благоприятности условий для крупных покупок и расходов после рекордного августа снизился на 5,4 пункта, достигнув 86,9 пункта. 40,1% жителей Узбекистана выбрали положительный вариант ответа, тогда как в августе таких было 41,8%. Заметно выросла доля негативных ответов - на 3,9 п. п.
Среди возрастных групп наибольшее ухудшение оценок показывают люди старше 60 лет. Если в предыдущем месяце доля положительных ответов этой группы достигала 42,6%, то в сентябре она упала до 35,5%, что является самым низким результатом среди всех возрастных групп. Лучший результат все еще показывает молодежь до 29 лет, где набралось 44,4% оптимистов, что при этом на 2,3 п. п. ниже, чем в августе. Результаты остальных двух средних возрастных групп оказались похожими - 38-40%.
В региональном разрезе наибольшее ухудшение показателя произошло в Навоийской области. Там доля респондентов, выбравших позитивные варианты ответов, упала с 50,7 до 36,4%. Самые низкие результаты в сентябре показала Ташкентская область, где доля положительных ответов упала с 39,9 до 31%. С другой стороны, в Наманганской, Ферганской, Хорезмской, Сурхандарьинской областях и Республике Каракалпакстан доля оптимистов увеличилась относительно августа.
Мнения об экономической ситуации ухудшились за последний год
За прошедший год наибольшее падение показал субиндекс произошедших изменений экономической ситуации. Он упал на 8,4 пункта в сравнении с сентябрем 2023 года и достиг 119,5 пункта, что на два пункта выше антирекорда, установленного в мае 2024 года. 49% опрошенных узбекистанцев считают, что экономическая ситуация улучшилась за предыдущий год, что на 8,1 п. п. меньше результата прошлого года.
Среди всех возрастных групп наблюдается заметная негативная динамика. Наибольшее изменение зафиксировано у людей 45-59 лет, 50,1% которых считают, что экономическая ситуация улучшилась. Однако в прошлом году таких респондентов насчитывалось 60,7%. Лучший результат показывает старшее поколение от 60 лет, где эта доля достигла 52,1%. На последних позициях - молодежь до 29 лет, среди которой показатель в сентябре составил 46,9%.
В региональном плане в сравнении с прошлогодним сентябрем наибольшее снижение фиксируется в Наманганской и Андижанской областях, где доля положительных ответов упала на 16,8 и 16 п. п. соответственно. И все же за последний год ситуация не изменилась, и Ташкент по-прежнему замыкает список - доля отметивших положительные изменения в экономике достигает 36,9%. Лучшую годовую динамику показала Республика Каракалпакстан, где этот же показатель упал лишь на 0,8 п. п. Тем не менее лидером является Хорезмская область с показателем доли в 59,5%.
Инфляционные ожидания и оценки остались прежними
Инфляционные оценки и ожидания жителей Узбекистана в сентябре в целом изменились незначительно и остались на довольно высоких уровнях. Так, за прошедший год очень сильный рост цен в сентябре ощутили 51,4% жителей против 48,2% - в августе. А вот в горизонте прошедшего месяца их доля, наоборот, незначительно упала с 31,9 до 31,8%.
Инфляционные ожидания показали небольшое улучшение в сравнении с августом в обоих временных горизонтах. Доля ожидающих сильного роста цен в следующем месяце упала с 20 до 19,6%. А в горизонте одного года 25,6% респондентов ожидают более быстрого роста цен, что на 1,5 п. п. ниже августовского показателя.
Согласно официальной статистике, в августе зафиксирован месячный рост цен на 1,23%. Тем не менее годовая инфляция незначительно снизилась с 10,47 до 10,46%. При этом продолжается резкий месячный рост цен на мясо, овощи и фрукты. Так, мясо подорожало за сентябрь на 2,8-3,1% (+4,9-5,3% - в августе), и это продолжает негативно отражаться на настроении респондентов. Также за все время исследования в вопросе наиболее сильно повысившихся в цене товаров и услуг вновь зафиксирован максимум по мясу и птице. 61,9% респондентов указывают на это наименование, тогда как в августе таких было 57,8%. Немного увеличилась доля указавших овощи и фрукты (+3,2 п. п.) на фоне сезонного роста цен на целый ряд овощей и фруктов на 10-16% м/м. Услуги ЖКХ выросли в цене лишь на 0,5% м/м в сентябре, и доля отметивших этот вариант снизилась с 31,9 до 28,5%. Однако отдельный резкий рост цен на пропан на 15,7% м/м не особо повлиял на настроения респондентов.
Резкий рост девальвационных ожиданий
В сентябре девальвационные ожидания жителей Узбекистана резко повысились после четырех месяцев снижения подряд. В сентябре узбекский сум показал небольшое ослабление в 0,6% второй месяц подряд. Доля тех, кто ждет ослабления национальной валюты по отношению к доллару в течение следующих 12 месяцев, выросла с 49,1% в августе до 59,4% - в сентябре. А вот в горизонте одного месяца доля пессимистов увеличилась с 32,2 до 41,2%. Однако в сравнении с сентябрем 2023 года она упала на 3,9 и 7,9 п. п. соответственно.
Кыргызстан
В Кыргызстане индекс потребительской уверенности в сентябре показал небольшое снижение после непрерывного шестимесячного роста. Индекс за месяц упал на 1,3 пункта, достигнув 140,7 пункта. В этот раз снижение показали четыре из пяти субиндексов, определяющих его композитный уровень. А наибольший спад фиксируется в вопросе благоприятности условий для крупных покупок. В сравнении с сентябрем 2023 года рост индекса составил внушительные 12,9 пункта.
Небольшой откат оценок благоприятности условий для крупных покупок
Субиндекс благоприятности текущих условий для крупных покупок упал на 3,5 пункта в сравнении с августом, достигнув уровня в 107,6 пункта, что по-прежнему является самым высоким значением в Центральной Азии. Доля людей, указывающих на благоприятность условий для крупных расходов, упала с 45,2% в августе до 43,5% - в сентябре.
Все возрастные группы продемонстрировали рост пессимизма, но сильнее всего он заметен среди респондентов 45-59 лет. Там доля выбравших положительные ответы упала с 43,8 до 40,1%. А самый низкий показатель фиксируется у старшего поколения от 60 лет, где аналогичный уровень указанных ответов упал с 40,5 до 37,2%. Лучший результат демонстрирует молодежь до 29 лет с показателем 48,2%.
Также отметим, что ухудшение фиксируется во всех регионах, кроме Таласской, Нарынской и Баткенской областей. Наиболее сильное падение наблюдается в Чуйской области, где снижение доли положительных ответов составило 10,9 п. п., что перенесло регион на последнее место. С другой стороны, резкое улучшение наблюдается в Таласской и Нарынской областях, где доля отмечающих благоприятность условий для крупных покупок выросла на 29 и 19 п. п. соответственно. В итоге Нарынская область стала лидером сентября с результатом в 57,1%.
Оценки экономической ситуации сильно улучшились за год
Субиндекс оценок изменений экономической ситуации за последние 12 месяцев показал заметный рост в сравнении с сентябрем 2023 года. За год субиндекс вырос на 26,1 пункта, достигнув околорекордных 154 пунктов. 71,7% жителей указывают на улучшение экономической ситуации, тогда как в прошлом году этот показатель достигал лишь 54,4%.
В возрастном разрезе значительный рост наблюдается по всему спектру, но наибольшее улучшение показало старшее поколение от 60 лет. Если в 2023 году доля положительных ответов среди его представителей достигала 50,9%, то в сентябре этого года она выросла до 72,8%. При этом лучше всех ответили респонденты 45-59 лет, среди которых аналогичный показатель увеличился до 74,3% (+19,4 п. п.). Также отметим сильный годовой рост доли оптимистов в двух других возрастных группах, на 14,9-16,3 п. п.
В региональном разрезе также наблюдается полное единение в улучшении оценок изменений экономической ситуации. Лидером сентября и показавшей наибольший рост за последние 12 месяцев стала Баткенская область, где доля позитивных ответов выросла с 65,5 до 88,2%. Также на 19-20 п. п. выросли доли в Бишкеке и Джалал-Абадской области. Хуже остальных ответили респонденты из Чуйской области, где позитивные изменения в экономике отмечают лишь 57,7%.
Инфляционные оценки и ожидания немного выросли
Инфляционные оценки кыргызстанцев в сентябре показали заметный рост впервые с марта этого года. Если в августе 26,2% опрошенных ощущали очень сильный рост цен за прошедший месяц, то в сентябре таких набралось 30,8%. Оценки роста цен за прошедшие 12 месяцев также выросли похожими темпами. В сентябре 50,7% кыргызстанцев фиксируют ускорение роста цен, тогда как в августе этот показатель составлял 46,6%. К тому же официальные данные по годовой инфляции указывают на ее резкий рост в сентябре с 3,8 до 4,9%, что является максимумом с апреля.
Инфляционные ожидания кыргызстанцев выросли не так значительно, как инфляционные оценки, но оказались на самых высоких в этом году уровнях. Доля респондентов, ожидающих более быстрого увеличения цен в следующие 12 месяцев, выросла с 12,4 до 12,9%. Доля тех, кто считает, что цены повысятся очень сильно в следующем месяце, также выросла с 7,7 до 8,7%.
Среди отдельных товаров и услуг, по которым жители заметили наибольший рост цен, так же, как и в других странах региона, отмечаем категорию "Мясо и птица". Она уверенно перехватила лидерство у муки, которая держалась на первой строчке 12 месяцев. Доля респондентов, выбравших это наименование, выросла с 35 до рекордных 51,6%. Также отметим, что в целом список топ-5 товаров, по которым заметен наибольший рост цен, не меняется 13 месяцев подряд. Кроме мяса и птицы, в сентябре 39,5% респондентов отметили муку, 37,4% - растительное масло, 29,9% - овощи и фрукты и 26,8% - сахар с солью. Среди упомянутых продуктов рост беспокойства наблюдается лишь по овощам и фруктам. Отметим резкий месячный скачок цен на мясо на 5,3% м/м в сентябре, согласно официальной статистике, чего не было с мая 2007 года. Также заметно подорожали овощи - на 2,9% м/м, хотя фрукты продолжили дешеветь относительно предыдущего месяца (-4,7%). Цены на масла и жиры выросли на 1,8% м/м. В последний раз их стоимость росла так стремительно в апреле 2022 года.
Девальвационные ожидания снижаются до новых рекордов
Кыргызский сом в сентябре вновь укрепился на 0,8% после небольшого ослабления в августе. В итоге девальвационные ожидания кыргызстанцев незначительно снизились в сравнении с восьмым месяцем года, достигнув новых абсолютных минимумов за время исследования. Если в августе 23,2% жителей ждали ослабления национальной валюты через год, то в сентябре доля таких упала до 23,1%. А вот в вопросе роста доллара в горизонте одного месяца доля пессимистов снизилась куда более значительно: с 17,5 до 14,4%.
Таджикистан
Индекс потребительской уверенности в Таджикистане в сентябре снизился со 151,4 до 149,6 пункта, что подразумевает второй месяц падения подряд. В этот раз снижение показали четыре из пяти субиндексов, а наибольшее падение произошло по прогнозам личного материального положения. В сравнении с прошлогодним сентябрем индекс потребительской уверенности вырос на 6,3 пункта, по большей части за счет улучшения оценок изменений экономической ситуации и благоприятности условий для крупных покупок.
Прогнозы личного материального положения ухудшились
Прогнозы жителей касательно ожидаемых изменений личного материального положения показали наиболее заметное падение в сравнении с августом. Данный субиндекс упал со 164,2 до 160,6 пункта, что стало вторым самым низким результатом в этом году. Доля оптимистично настроенных таджикистанцев в сентябре составила 72,7% против 75,3% - в августе.
В возрастном разрезе снижение оптимистов фиксируется у всех возрастных групп, кроме старшего поколения от 60 лет. В этой группе доля тех, кто ожидает улучшения личного материального положения, выросла с 68,7 до 75,2%. Тем не менее лучший результат все равно фиксируется у молодежи до 29 лет, где доля достигает 79%. С другой стороны, среди респондентов 45-59 лет доля положительных ответов упала на 4,7 п. п., что стало самым большим темпом падения в сентябре. А сам абсолютный результат в 67,5% оказался наименьшим.
Во всех регионах, кроме Горно-Бадахшанской автономной области, фиксируется снижение доли жителей, ожидающих улучшения личного материального положения в горизонте 12 месяцев. Вышеуказанный регион показал долю положительных ответов в 72,9% против 65,4% - в августе. Наибольший показатель в 78,4% наблюдается в Согдийской области. И в то же время именно там произошло наибольшее падение показателя за месяц. Хуже остальных продолжают отвечать жители Душанбе, где доля положительных ответов достигла 66,3%.
Условия для крупных покупок сильно улучшились за последний год
Субиндекс, касающийся вопроса благоприятности текущих условий для крупных покупок и расходов, в сентябре вырос на 14,6 пункта в сравнении с прошлогодним сентябрем, достигнув 95,1 пункта. Этот показатель является вторым наивысшим в этом году после июльского рекорда. 45,6% респондентов дали положительные ответы, тогда как в прошлом году таких было 39,7%.
В разрезе возрастных групп наибольший рост наблюдается среди старшего поколения от 60 лет. Если в 2023 году доля оптимистов среди его представителей достигала 39,2%, то в этом году она составила 49,9%, что является лучшим результатом среди всех возрастных групп. В целом же рост показали все возрастные группы, но у молодежи до 29 лет он оказался небольшим, в 1,5 п. п., тогда как у людей среднего возраста рост доли составил 7,7-7,8 п. п. Худший результат в 42,7% фиксируется у респондентов 45-59 лет.
В разрезе регионов улучшение за последний год наблюдаются везде, кроме Горно-Бадахшанской автономной области, где доля оптимистов упала с 53,1% в 2023 году до 45,3% - на момент последнего исследования. А вот наибольший рост произошел в районах республиканского подчинения, где 42,4% респондентов считают, что текущие условия благоприятны для крупных покупок (28,5% - в 2023 году). Тем не менее этот показатель все равно оказался наихудшим среди всех регионов, а лидером сентября стала Согдийская область.
Инфляционные ожидания заметно выросли
Инфляционные оценки таджикистанцев в сентябре показали небольшой рост после резкого увеличения в августе. Доля респондентов, отметивших сильный рост цен за последний месяц, незначительно упала с 27,4 до 27,3%. В горизонте последних 12 месяцев доля тех, кто ощутил более быстрый рост цен, выросла с 29,7 до 31,2%, что стало самым высоким показателем в этом году. Инфляционные ожидания жителей Таджикистана показали куда более значительный рост в сравнении с августом. 12% жителей ждут очень сильного роста цен в ближайший месяц, тогда как в августе таких было 9,7%. А в горизонте следующих 12 месяцев доля пессимистов выросла с 10,2 до 14,4%.
Официальные данные за сентябрь еще не были опубликованы, но годовая инфляция в августе ускорилась с 3,4 до 3,6%, что, вероятно, и стало причиной резкого роста инфляционных оценок в августе. Среди отдельных товаров жителей Таджикистана продолжают сильно беспокоить цены на мясо и птицу. За последний месяц доля людей, заметивших сильный рост цен на эту категорию, выросла с 45,1 до рекордных за все время исследования 50,8%. А вот по остальным продуктам питания уровень беспокойства продолжает снижаться. По муке этот показатель упал с 33,4 до 30,7%, а по растительному маслу - с 28,3 до 25,1%. Отметим, что топ-4 наименований наряду с овощами и фруктами остается неизменным. Согласно официальной статистике, в августе цены на мясо и мясную продукцию выросли на 1,2% м/м, а отдельно по говядине - на 2,7% м/м. Таким образом, стоимость мяса ежемесячно растет весь 2024 год. Фрукты в августе сезонно подешевели на 7,9% м/м, тогда как овощи за месяц подорожали на 1,3%.
Девальвационные ожидания незначительно снизились
Девальвационные ожидания в Таджикистане в сентябре немного снизились и продолжают находиться возле средних значений предыдущих 11 месяцев. Курс доллара по отношению к сомони в сентябре упал на 0,1% после небольшой паузы в августе. Доля тех, кто ждет ослабления нацвалюты в течение месяца, упала с 17,2 до 15,8%. А в горизонте одного года ослабления ждут 24,5% населения страны (24,4% - в августе).
Выводы
Сентябрь 2024 года оказался по большей части негативным для стран Центральной Азии. Только в Казахстане фиксируется небольшой рост индекса потребительской уверенности (CCI) после снижения в августе. Тем не менее он не полностью восстановился, но все еще находится выше нейтральной границы в 100 пунктов. При этом отметим сильное улучшение прогнозов жителей по изменениям в экономической ситуации. Хотя, с другой стороны, также произошло заметное падение оценок благоприятности условий для крупных покупок. В Кыргызстане в сентябре произошло падение индекса потребительской уверенности после шести месяцев роста подряд и достижения новых рекордов. И все же снижение не было катастрофичным, и по большей части оценки и прогнозы жителей остались примерно на тех же уровнях. Тем не менее наиболее заметное снижение также произошло по оценке благоприятности условий для крупных покупок, которая остаётся наибольшей во всей Центральной Азии. К тому же в сравнении с сентябрем 2023 года CCI все еще показывает существенный рост почти на 13 пунктов.
У регионального лидера по индексу потребительской уверенности - Таджикистана - второй месяц подряд происходит небольшое снижение. В этот раз темп падения оказался еще меньше, да и сам показатель индекса является третьим самым высоким в этом году. Основное снижение произошло по части прогнозов как личного материального положения, так и экономики. Тем не менее показатели упавших субиндексов все равно самые высокие в Центральной Азии, и подавляющее большинство жителей выражают оптимизм. Да и в сравнении с прошлым годом CCI в Таджикистане показывает рост на 6,3 пункта. Также негативная динамика индекса была зафиксирована и в Узбекистане после двух месяцев восстановления подряд. Индекс при этом оказался немного выше июльского значения, а падение произошло из-за обратного снижения оценок благоприятности условий для крупных покупок после рекордного показателя в августе. Также заметно снизились оценки изменений в экономической ситуации. Отметим, что Узбекистан оказался единственной страной, у которой индекс относительно сентября 2023 года снизился на 2,7 пункта.
Динамика инфляционных оценок и ожиданий в сентябре оказалась негативной по всему региону. После резкого августовского роста инфляционных оценок и ожиданий в Таджикистане и Узбекистане в сентябре заданная тенденция по большей части продолжилась. В Таджикистане особенно заметно повышение инфляционных ожиданий, которые достигли максимума этого года. В Узбекистане же выросли инфляционные оценки - в горизонте прошедших 12 месяцев они достигли рекорда за все время исследования. Однако инфляционные ожидания немного снизились, и Узбекистан стал единственной страной в регионе, где произошло подобное снижение. А в Казахстане инфляционные ожидания заметно выросли, достигнув самых высоких значений в 2024 году. В Кыргызстане ситуация с инфляционными ожиданиями схожая, хотя их рост оказался не таким большим, как в Казахстане. Также отметим, что в Кыргызстане существенно выросла доля тех, кто отмечает сильный рост цен за последние месяц и год. В целом по региону продолжает наблюдаться обеспокоенность населения касательно увеличения цен на мясо и птицу. В большей степени она выражена в Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане, где достигла многомесячных рекордов.
Девальвационные ожидания в странах Центральной Азии в целом остались на прежних уровнях. Однако отметим резкий рост девальвационных ожиданий в Узбекистане, который сильно выделяется среди других стран. После достижения рекордно низких девальвационных ожиданий в августе доля ждущих ослабления сума увеличилась на 9-10 п. п. Хотя показатели все равно оказались меньше, чем в сентябре 2023 года. В Казахстане минимальное укрепление тенге в сентябре, вероятно, и привело к небольшому снижению девальвационных ожиданий, которые до этого росли четыре месяца подряд на фоне такой же динамики обменного курса. В Таджикистане девальвационные ожидания тоже в целом немного упали и находятся в пределах средних значений за последние 11 месяцев. В Кыргызстане же ситуация с девальвационными ожиданиями также остается спокойной и стабильной. В обоих временных горизонтах был обновлен новый минимум за все время исследования. То есть никогда еще такое малое количество респондентов не ждало роста обменного курса в Кыргызстане через месяц или год.
Пятнадцатая волна исследования потребительской уверенности населения четырех стран Центральной Азии показала увеличение общего пессимизма практически по всему региону. Сразу в трех странах произошло снижение потребительской уверенности. Хотя необходимо отметить, что снижение было не таким большим. Снижение индекса в Кыргызстане было вполне ожидаемо после беспрерывного роста в течение полугода. А вот в Узбекистане потребительская уверенность так и не восстановилась после резкого падения весной. И даже небольшое восстановление в июле - августе было прервано в сентябре. В Таджикистане, несмотря на небольшое падение потребительской уверенности, все довольно стабильно и подавляющее большинство жителей излучает оптимизм. Казахстан же оказался единственной страной, показавшей рост в сентябре, хотя его темп был незначительным и лишь частично компенсировал августовское падение. Важным событием этой волны исследования стало почти повсеместное увеличение инфляционных оценок и ожиданий населения. Почти во всех странах так или иначе фиксируется рост этих параметров второй месяц подряд, в том числе продолжается сильная обеспокоенность большинства жителей в вопросе роста цен на мясо и птицу. В итоге сентябрь однозначно можно назвать негативным для Центральной Азии из-за ухудшения потребительской уверенности и инфляционных настроений. Отметим, что в сравнении с 2023 годом потребительская уверенность показала рост во всех странах, кроме Узбекистана.
Автор: Данияр Оразбаев, аналитик Freedom Finance Global
12.10.2024, 00:41 174071
Количество ДТП в Казахстане увеличилось вдвое. Усиливают беспредел на дорогах мопеды и самокаты
Фото: Depositphotos
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Объем поступлений страховых премий по добровольному имущественному страхованию автотранспорта в Казахстане за январь-август текущего года составил 67,9 млрд тенге - на 10,1% меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Примечательно, что годом ранее объем поступлений премий по КАСКО показывал рост сразу в 2,4 раза, сообщает finprom.kz.
Отношение выплат к премиям на рынке добровольного страхования автотранспорта за год значительно увеличилось: с 18,7% за январь-август 2023-го до 27,8% за январь-август 2024 года. Несмотря на значительный рост этого показателя, он все еще меньше, чем за аналогичные периоды 2021-го и 2022-го.
Удельный вес премий по КАСКО среди всех премий по добровольному имущественному страхованию за последние два года существенно вырос. Если в январе-августе 2022 года их доля составляла 13,1%, то в 2023-м она увеличилась до 22,8%, а в 2024 году сократилась до 19,3%.
Доля КАСКО в целом на рынке страхования за январь-август 2024 года составила 6,3%, в то время как годом ранее она достигала 9,7%.
В отличие от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, где виновник ДТП возмещает ущерб владельцу пострадавшего автомобиля, добровольное страхование защищает личное авто обладателя полиса вне зависимости от того, кто виновен в ДТП. Это особенно актуально на фоне роста количества электросамокатов и мопедов на казахстанских дорогах, которые вряд ли имеют страховку ГПО. Только в Алматы за 12 месяцев 2023-го было зарегистрировано 617 ДТП с участием мопедов и самокатов, а в 2024 году уже зафиксировали 743 ДТП с участием мопедов и 103 ДТП с участием самокатов.
В целом количество ДТП за год увеличилось почти вдвое, до 15,9 тысячи за январь-август 2024 года. Водители мопедов стали виновниками 689 ДТП, водители малых электрических транспортных средств - 91 ДТП, водители электросамокатов - 41 ДТП. Наиболее распространенными видами ДТП были наезд на пешехода, лобовое столкновение и опрокидывание транспортного средства.
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