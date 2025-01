Сравнительный анализ стоимости электроэнергии в странах Центральной Азии

Рассказать друзьям

ITS - международный хаб ликвидности. В основе бизнес-модели ITS лежат принцип best execution и технология обеспечения ликвидности smart order routing, которые позволяют инвесторам заключать сделки с ценными бумагами по наилучшим ценам глобального финансового рынка и в любых объемах. Благодаря этой технологии ликвидность по иностранным ценным бумагам на ITS такая же, как и на ведущих международных площадках, где эти ценные бумаги торгуются.





ITS Central Securities Depository Limited - центральный депозитарий ITS - предоставляет депозитарные услуги по хранению и расчетам с ценными бумагами. Депозитарий получил статус Удерживающего квалифицированного посредника (Qualified Intermediary with primary withholding responsibility, WQI) от налоговой службы США.





Central Counterparty - центральный контрагент ITS - является стороной по всем обязательствам участников клиринга и осуществляет клиринг по сделкам, заключаемым на торговой площадке ITS.