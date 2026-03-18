Центральная Азия растет почти вдвое быстрее развивающихся экономик: 7% против 4,4%

ВВП Казахстана увеличился на 6,5% по итогам 2025 году - максимальный показатель за последние 13 лет

Экономики Центральной Азии по итогам 2025 года продемонстрировали рост около 7%, что значительно превышает средние показатели развивающихся экономик (4,4%). Ключевыми драйверами стали инвестиционная активность и внутренний спрос, сообщает Евразийский банк развития.





Краткие выводы доклада:





Казахстан - максимальный за 13 лет рост (6,5%) благодаря промышленности: добыча +9,4%, обработка +6,4%. В 2026 году ключевую роль играет несырьевой сектор.

Кыргызстан - третий год подряд лидирует в регионе по росту ВВП: ВВП вырос на 11,1% в 2025 году и на 9% в январе 2026 года.

Узбекистан - ВВП +7,7% в 2025 году (против 6,7% годом ранее) благодаря инвестициям, торговле, услугам и строительству.

Инфляция в регионе замедлилась до 6,5% (с 8,9% в 2024 году), но динамика разнонаправленная: в Армении и Кыргызстане цены ускорились из-за роста цен на продовольствие, в России инфляция снизилась до 5,6%.

Денежно-кредитная политика разделилась: Россия и Таджикистан смягчают условия, остальные страны сохраняют умеренно жесткую политику для сдерживания инфляции.





Подробнее о докладе:





В разделе макрообзора, посвященном мировой экономике, помимо анализа основных тенденций отмечается повышение рисков для мировой экономики на фоне усиления геополитической напряженности. Рост цен на энергоносители и сырье, нарушение глобальных цепочек поставок и повышенная волатильность на финансовых рынках могут замедлить увеличение мирового ВВП на 0,3-0,5 п.п. в 2026 году. В то же время опора стран региона операций ЕАБР на внутренние источники роста способна смягчить последствия возможного энергетического шока для региона.





Аналитики ЕАБР отмечают разнонаправленную динамику экономик стран-участниц по итогам 2025 г. и в начале 2026 году. Страны Центральной Азии и Армения сохраняют высокие темпы роста, тогда как экономики России и Беларуси продолжили замедляться. В результате совокупный рост ВВП стран Центральной Азии остается высоким - около 7% в 2025 года.





Экономическая динамика в большинстве стран региона поддерживалась внутренними источниками - прежде всего инвестиционной активностью и устойчивым потребительским спросом.





ВВП Армении увеличился на 7,2% по итогам 2025 году. Основной вклад в рост внес сектор услуг - финансовая деятельность, ИТ, а также строительство. Со стороны спроса ключевыми драйверами выступили потребительские расходы домашних хозяйств и инвестиции. В начале 2026 года экономическая активность сохраняется высокой - 7,6% в январе.





ВВП Казахстана увеличился на 6,5% по итогам 2025 году - максимальный показатель за последние 13 лет. Значительный вклад внесло расширение промышленного производства: выпуск в горнодобывающей отрасли вырос на 9,4%, в обрабатывающей - на 6,4%. В начале 2026 года ключевую роль в росте продолжает играть несырьевой сектор.





Экономика Кыргызской Республики третий год подряд демонстрирует самые высокие темпы роста в регионе. По итогам 2025 года ВВП увеличился на 11,1% благодаря сильному потребительскому и инвестиционному спросу. Эта тенденция сохраняется и в начале 2026 года - рост составил 9% г/г в январе.





ВВП Таджикистана увеличился на 8,4% по итогам 2025 года, как и годом ранее. Экономика сохраняет высокие темпы роста благодаря расширению промышленного производства и устойчивому внутреннему спросу. В начале 2026 году динамика остается сильной на фоне увеличения промышленного производства, торговли и инвестиционной активности.





Узбекистан демонстрирует ускорение экономического роста: ВВП увеличился на 7,7% в 2025 году после 6,7% годом ранее. Расширение поддерживалось активным внутренним спросом и притоком инвестиций. Наиболее динамично развивались торговля, услуги и строительство. В январе 2026 году экономическая активность остается высокой за счет расширения промышленного производства и розничного товарооборота.





Экономика Беларуси выросла на 1,3% в 2025 года. Рост формировался преимущественно в отраслях, ориентированных на внутренний спрос, а также в секторах ИТ и транспорта. Сдерживающим фактором стало сокращение промышленного производства на фоне снижения внешнего спроса на продукцию белорусских предприятий. В январе 2026 г. экономика продолжила замедляться: ВВП сократился на 1,2% г/г из-за снижения промышленного выпуска.





ВВП России увеличился на 1% в 2025 году после рекордных темпов роста в 2023-2024 годы. Поддержку экономике оказывают отдельные отрасли промышленности, торговля и строительство, тогда как в ряде других секторов наблюдается снижение выпуска на фоне замедления внутреннего спроса, в частности инвестиций в основной капитал. В январе 2026 г. экономическая активность сократилась на 2,1% г/г из-за спада в обрабатывающей промышленности.





Инфляция в регионе сохраняется на несколько повышенном уровне: 6,5% в 2025 г. после 8,9% в 2024 году, при этом динамика роста цен различается по странам. Быстрое замедление инфляции в России в 2025 году, обусловленное высокими процентными ставками и охлаждением спроса, прервалось в январе 2026 году под влиянием разовых факторов. В Беларуси темпы роста цен начали снижаться и в начале 2026 г. опустились ниже обновленной цели. В Узбекистане инфляция продолжает устойчиво замедляться в направлении целевого уровня. Рост мировых цен на продовольствие привел к ускорению инфляции в Армении и Кыргызстане. В Казахстане умеренно жесткие денежно-кредитные условия и реализация совместных мер Правительства и НБ РК позволили замедлить инфляцию до 11,7% г/г в феврале.





Денежно-кредитная политика в странах региона развивалась разнонаправленно. Банк России перешел к циклу снижения процентных ставок с июня 2025 года, последовательно уменьшив ключевую ставку до 16% за год. Ослабление инфляционного давления позволило дополнительно снизить ее на 0,5 п.п. в феврале 2026 года, что создает условия для смягчения денежно-кредитных условий. Допускаем очередное снижение ставки до 15% на заседании Совета директоров Банка России в марте.





Национальный банк Таджикистана также продолжил смягчение политики: после снижения ставки рефинансирования до 7,5% в 2025 года она была уменьшена до 7,0% в феврале 2026 года, что стало минимальным уровнем с 2015 года.





Центральный банк Армении сохранил ставку рефинансирования на уровне 6,5% в I квартале 2026 г. после ее снижения на 0,25 п.п. в декабре 2025 года.





В остальных странах регуляторы, напротив, ужесточали денежно-кредитную политику в 2025 г. Ключевая ставка была повышена до 9,75% в Беларуси, до 18% в Казахстане, до 11% в Кыргызстане и до 14% в Узбекистане. Таким образом, в начале 2026 г. в этих экономиках сохранялась умеренно жесткая денежно-кредитная политика. При этом Национальный банк Кыргызстана дополнительно повысил ставку рефинансирования на 1 п.п. в феврале 2026 г.





В рамках обзора подготовлен ряд аналитических врезок:





Сможет ли внедрение ИИ компенсировать географический дисбаланс на мировом рынке труда? Рассматривается изменение структуры занятости в развитых экономиках, во многом обусловленное распространением технологий искусственного интеллекта.

Инвестиционная динамика в регионе как важный внутренний источник роста. Большинство стран региона ЕАБР на протяжении последних трех лет сохраняют двузначные темпы увеличения инвестиций в основной капитал.

Структурная трансформация и влияние внешних факторов на рынок труда Армении. Проанализированы причины снижения безработицы и изменения структуры занятости.

Сбалансированный рынок труда 2026-2030: ответ на структурный дефицит рабочей силы в Беларуси. Рассмотрены изменения государственной политики с учетом текущих вызовов на рынке труда.





Справочно:





Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.





ЕАБР в рамках стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".