26.05.2025, 12:13 3366

В каких регионах Казахстана сильнее всего подорожал бензин

В годовом выражении наиболее заметный рост цен был зафиксирован в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях
В каких регионах Казахстана сильнее всего подорожал бензин
В апреле текущего года цены на бензин в РК выросли на 0,4% за месяц и на 2,2% в годовом выражении. В месячной динамике бензин марок АИ-95/96 и АИ-98 подорожал на 0,1%, АИ-92 - на 0,4%. В годовой динамике цена бензина марки АИ-92 выросла на 1,8%, АИ-98 - на 3,2%, АИ-95/96 - на 4,3%, сообщает energyprom.kz.

В региональном разрезе наибольший рост цен за месяц был зафиксирован в Жамбылской области, а также в Абайской и Туркестанской областях и в Шымкенте. Наименьшее удорожание бензина было отмечено в Северо-Казахстанской области: на 0,1%. Без изменений остались цены в Актюбинской и Улытауской областях, а также в Алматы. В Западно-Казахстанской области наблюдалось незначительное удешевление: на 0,1%.

В годовом выражении наиболее заметный рост цен был зафиксирован в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, а также в Шымкенте. Наименьшее удорожание наблюдалось в Алматинской, Акмолинской и Жетысуской областях.

Средняя розничная цена литра бензина марки АИ-92 в апреле составила 205 тенге, АИ-95/96 - 264 тенге, АИ-98 - 299 тенге. Самым дорогим АИ-92 был в Петропавловске, самым дешевым - в Атырау. Бензин марок АИ-95/96 дороже всего стоил в Талдыкоргане, дешевле всего - в Атырау. Цена АИ-98 самой высокой была в Алматы, самой низкой - в Актобе.

Фото: energyprom.kz

В рейтинге стран по объему бензина, который можно приобрести на среднюю заработную плату, по состоянию на 20 мая текущего года Казахстан занял 36-е место из 124. В РК на одну среднемесячную зарплату можно было купить 1,1 тысячи литров бензина.

Среди стран СНГ Казахстан оказался вторым после России, где на одну зарплату можно было приобрести немного больше: около 1,14 тысячи литров. В рейтинг также вошли Беларусь, Азербайджан, Кыргызстан, Молдова, Узбекистан, Армения, Украина и Таджикистан.

Лидерами рейтинга стали Ливия, Кувейт и Катар. Меньше всего бензина на среднемесячную зарплату можно было купить в Сирии, на Кубе и в Кот-д’Ивуаре.

Что касается цен, самым дорогим бензин был в Гонконге, Исландии, а также в Сингапуре, Нидерландах и Швейцарии. Самые низкие цены на бензин наблюдались в Ливии, Кувейте и Малайзии . В Казахстане стоимость бензина составила 0,5 долларов за литр.

Фото: energyprom.kz

Отмечается, что за январь-февраль текущего года казахстанские компании обеспечили внутренний спрос на бензин почти полностью: на 99,99%. За два месяца в стране было произведено 1,1 млн тонн бензина - на 20,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Объем импорта составил всего 101,8 тонны, сократившись на 8,1% в годовом выражении. В то же время Казахстан экспортировал 6,7 тысячи тонн бензина, и весь этот объем был направлен в Узбекистан. Поставки бензина на внутренний рынок выросли на 20%, достигнув 1,1 млн тонн.

Фото: energyprom.kz

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Теги:РКценыбензин

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30.04.2025, 13:28 56136

Современное рабство: численность потерпевших выросла на треть

Численность пострадавших от торговли людьми в первом квартале 2025 года увеличилась на 34,1%
Современное рабство: численность потерпевших выросла на треть
Фото: Depositphotos
В Казахстане остается высоким уровень преступности, связанной с торговлей людьми. По данным комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, за первый квартал текущего года уже зарегистрировано 116 уголовных преступлений, связанных с человеческим трафиком, - практически столько же, сколько было в январе-марте 2024 года, сообщает ranking.kz.

Обратим внимание, что именно прошлый год был отмечен рекордным количеством преступлений в этой сфере. Нельзя сказать, что сам факт наличия большого количества уголовных дел по таким преступлениям - отрицательный. Скорее, наоборот, учитывая латентный характер такого вида преступности", - заявили аналитики.


Фото: ranking.kz

Подчеркивается, что преступления, связанные с торговлей людьми, относятся к нескольким статьям Уголовного кодекса РК.

Эти статьи напрямую связаны с целями, которые преследуют преступники - сексуальным или трудовым рабством, продажей детей, - а также всеми сопутствующими правонарушениями", - сообщили они.


В частности, согласно статистике за первый квартал 2025 года, 54 из 116 зарегистрированных уголовных преступлений относились к статье "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество". В тройке наиболее часто встречающихся также оказались преступления, квалифицируемые по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Похищение человека". Преступлений, непосредственно относящихся к статье "Торговля людьми", было зарегистрировано по 6 в отношении взрослых и в отношении несовершеннолетних.

По информации портала Polisia.kz, только за три дня акции "STOP-трафик", проведенной сотрудниками МВД РК в первом квартале текущего года, было зарегистрировано 40 различных преступлений этой категории. Среди самых диких - продажа матерью своих дочерей пожилому мужчине для совершения развратных действий в Карагандинской области, торговля людьми для использования в рабском труде в крестьянских хозяйствах Абайской области.

Численность пострадавших от торговли людьми в первом квартале 2025 года увеличилась на 34,1%. Потерпевшими признаны 59 человек, из них 84,7% пришлось на женщин и девочек. Непосредственно от преступлений, относящихся к статьям "Торговля людьми" и "Торговля несовершеннолетними", пострадали 19 жертв, в том числе 5 девочек в возрасте до 11 лет. Здесь речь идет не только о девочках, которых используют в сексуальном рабстве, но и о торговле младенцами. В СМИ упоминаются, как правило, единичные уголовные дела, но на самом деле их больше. Детей продают бездетным парам, цена варьируется от 100 тысяч до 2 млн тенге", - проинформировали аналитики со ссылкой на информационный центр ООН.


Фото: ranking.kz

Отмечается, что больше всего потерпевших в первом квартале 2025 года пришлось на наиболее распространенные преступления, относящиеся к статьям "Похищение человека" и "Незаконное лишение свободы". За три месяца их численность превысила 30 человек.

Согласно аналитическим выводам авторов доклада ООН о торговле людьми за 2024 год, чаще всего целью такой купли-продажи является непосредственно рабство. Мир борется с этим преступным отношением к человеческой свободе уже более 200 лет, но скрытый уровень таких преступлений все еще остается высоким для современного общества. Счет идет на десятки тысяч жертв во всем мире. В отчете международной организации, опубликованном 31 декабря прошлого года, приводятся цифры за 2022 год. Общая тенденция в мире такова: численность жертв торговли людьми продолжает расти. За два года потерпевших стало больше на 43%", - заявили аналитики.


Фото: ranking.kz

В докладе говорится, что основной целью торговли людьми становится в первую очередь принудительный труд, а не сексуальная эксплуатация, как это было раньше. При этом во многих странах правоохранительная система не всегда показывает результативность в выявлении жертв, которых превращают в рабов. И такие дела дольше расследуются и рассматриваются в суде: средний срок - 3 года.

По этой причине по итогам судебного рассмотрения дел, связанных с торговлей людьми, на первое место выходят уголовные дела, касающиеся сексуальной эксплуатации. В 2022 году в мире более 70% приговоров в этой сфере относились именно к торговле людьми для дальнейшего вовлечения в проституцию. В целом доля именно таких преступлений составляет 36%. Данные основаны на опросах более чем 65,3 тысячи жертв в 156 странах мира", - добавили аналитики.


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Теги:РКДанныерабство
21.04.2025, 12:30 74251

Потребление газа на человека в Казахстане подскочило на 70%

Общий объем потребляемого в Казахстане природного газа вырос за десять лет почти вдвое
Потребление газа на человека в Казахстане подскочило на 70%
Казахстан входит в число стран с самым большим потреблением газа на душу населения в мире. В частности, по итогам полного 2023 года потребление голубого топлива в РК превысило 10,9 тысяч кВт∙ч на человека. Это почти на 70% больше, чем десять лет назад, в 2013, сообщает energyprom.kz.

Отмечается, что такой колоссальный рост - самый значительный в мире среди государств с высоким уровнем потребления газа.

В то же время даже в стране с самым большим потреблением газа на душу населения в мире - Катаре - показатель за десять лет уменьшился на 6,1%. В целом сокращение потребления отмечается во всей тройке самых "потребляющих" стран", - заявили аналитики.


Фото: energyprom.kz

По данным аналитиков, общий объем потребляемого в Казахстане природного газа вырос за десять лет почти вдвое, до 214 ТВт∙ч в 2023 году. Подчеркивается, что столь заметный рост - один из самых значительных показателей в мире. Большие значения среди стран, лидирующих по потреблению голубого топлива, отмечаются только у Китая.

Для сравнения: потребление газа в мире увеличилось за десятилетие лишь на 18,9%, в СНГ - на 11,4%, а в ЕС оно и вовсе сократилось на 14,8%. Таким образом, в Казахстане потребление газа растет огромными темпами - как в целом, так и в расчете на душу населения. Это говорит, с одной стороны, о росте газификации страны и переходе многих электростанций на газ, что в целом является весьма позитивным фактором для граждан, а с другой - об отсутствии культуры потребления и понимания необходимости относиться к этому ресурсу с бережностью и экономностью", - пояснили они.


Фото: energyprom.kz

Подчеркивается, что бездумное потребление этого ценнейшего природного ресурса серьезно вредит всему миру, а развитие культуры энергосбережения - ключевой тренд для устойчивого будущего. Бережное потребление газа продлевает ресурсную базу, уменьшает экологический ущерб и экономит деньги.

Важны все озвученные факторы. В частности, по данным The Energy Institute, доказанные мировые запасы природного газа составляют около 188,1 трлн кубических метров. При текущем уровне потребления их хватит примерно на 47 лет, то есть даже не на полвека. Фактически газ может закончиться уже при нашей жизни.

Отмечается, что экономия средств - еще один ключевой вопрос. К примеру, в ЕС после кризиса 2022 года сокращение потребления газа на 15% за год сэкономило более 100 млрд евро. Отличный пример - Германия: в 2022-2023 годах немцы уменьшили расход газа на 18%, или на 12 млрд кубических метров.

Как экономить газ:

  • утепление жилья: снижает расход на 20%-30%;
  • современные котлы: качественные модели экономят минимум 10%-15% топлива;
  • регулировка температуры: снижение на 1°C уменьшает потребление на 6%-8%.

На последнем пункте остановимся подробнее. Согласно исследованиям, энергопотребление систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха составляет почти половину энергии, потребляемой в зданиях, и около 10%-20% от общего потребления энергии в развитых странах. Соответственно, разумная экономия играет решающую роль в сбережении ресурсов, применяемых при отоплении, в том числе газа", - сообщили аналитики.


Они пояснили, что в РК принято отапливать жилые помещения по максимуму, а если становится жарко - открывать окна.

Сама по себе эта практика - нонсенс. Тепло и производящие его ресурсы буквально пускаются на ветер. Сами температурные нормы в Казахстане значительно выше, чем в других странах", - отметили они.


В частности, согласно закону, зимой температура воздуха в жилых комнатах должна составлять 18-24 °C, а для холодных регионов - 20-24 °C. Между тем, в Европе, в том числе в самых холодных ее странах, где температура зимой значительно ниже, чем в РК, нормы предусматривают лишь 15-21 °C, в зависимости от страны, а перегревать помещения не принято в принципе.

Фото: energyprom.kz

Подчеркивается, что норма, рекомендуемая ВОЗ - 18 °C.

При обогреве воздуха ниже этой температуры действительно возникают риски заболеваний, особенно для пожилых людей и детей, но и заметно более высокие температуры негативно влияют на систему кровообращения, артериальное давление и когнитивные способности населения. Поэтому экологичный подход к расходу коммунальных благ - вопрос не только благосостояния и затрат, но и здоровья", - заявили аналитики.


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Теги:РКГазпотребление
31.03.2025, 13:31 108711

Потребительская уверенность в Казахстане в феврале 2025 года осталась вблизи рекордно низких значений

Заметное снижение оптимизма вновь произошло по прогнозам экономической ситуации
Потребительская уверенность в Казахстане в феврале 2025 года осталась вблизи рекордно низких значений
Фото: Depositphotos

Аналитик Freedom Finance Global Данияр Оразбаев опубликовал прогнозы инфляционных и девальвационных ожиданий и потребительской уверенности жителей Казахстана.

Freedom Finance Global двадцать восьмой месяц изучает потребительскую уверенность, инфляционные и девальвационные ожидания жителей Казахстана.

"Февраль 2025 года показал нейтральную динамику, а индекс потребительской уверенности (CCI) оказался на уровне 93 пунктов, во второй раз подряд обновив самое низкое значение за всю историю исследования. Негативные ответы продолжают преобладать над позитивными. Заметное снижение оптимизма вновь произошло по прогнозам экономической ситуации, тем не менее по паре других компонентов наблюдается небольшое восстановление. Инфляционные оценки растут четвертый месяц подряд на фоне ускорения официальной инфляции и ухудшения прогнозов по экспорту. Однако инфляционные ожидания остались на прежнем уровне, так же, как и девальвационные ожидания, на фоне заметного укрепления тенге", - пишет автор материала.

Аналитики ежемесячно собирают по 3 600 анкет в Казахстане, что дает достаточную выборку для оценки различных параметров. Исследования базируются на методологии, используемой для получения индексов потребительской уверенности во многих странах мира и адаптированной под локальные задачи компанией United Research Technologies Group. Метод сбора данных - телефонный опрос. Анкета опроса адаптирована: исследование проводится на родном языке респондентов.

Прогнозы населения по экономике вновь ухудшаются

Субиндекс прогноза изменений экономической ситуации в горизонте следующих 12 месяцев снизился на 5 пунктов и достиг самого низкого уровня с июня 2023 года. Сильное падение этого показателя происходит второй месяц подряд. Доля тех, кто считает, что экономическое положение улучшится, упала с 45% в январе до 40% - в феврале.

В возрастном разрезе месячное падение оптимизма происходит повсеместно, за исключением людей старше 60 лет. Самое заметное ухудшение фиксируется среди опрошенных в возрасте 45-59 лет, где доля позитивно настроенных респондентов упала с 43,5 до 33,1%. Также немногим меньше, чем на 6 п. п., упала доля ожидающих улучшения экономического положения среди респондентов в возрасте 30-44 лет. Лидером же продолжает оставаться молодежь до 29 лет с показателем в 45,1%, что, правда, тоже заметно ниже январского показателя. А вот среди старшего поколения от 60 лет зафиксировано небольшое увеличение оптимизма: аналогичный показатель доли вырос с 39,5 до 41,6%.

В региональном плане снижение оптимизма по прогнозам изменений экономической ситуации наблюдается в 15 из 20 регионов. Наибольший рост показала Улытауская область, где доля положительных ответов выросла с 43,8 до 60,7%. Этот результат и оказался лучшим в феврале среди регионов. Также неплохо выросла доля людей, ожидающих улучшения экономики в течение ближайшего года в Западно-Казахстанской и Алматинской областях (+8,4 п. п.) и Алматинской области (+7,2 п. п.). Наибольшее снижение долевого показателя и наихудший результат февраля зафиксированы в Северо-Казахстанской области: уровень упал с 45,7 до 25,9%. Также значительное снижение больше 10 п. п. за месяц наблюдается в следующих регионах: Астане, Костанайской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях.

Условия для крупных покупок немного улучшились

Субиндекс оценок благоприятности крупных покупок вырос на 3,7 пункта в сравнении с январем и достиг 65,9 пункта. Это восстановление произошло после самого низкого за все время исследования январского значения. Доля казахстанцев, считающих, что текущие условия для крупных покупок благоприятны, упала с 26,4 до 25,9%. Тем не менее в этот раз рост субиндекса обеспечило заметное падение доли пессимистов: с 66,4 до 63,3%.

Среди возрастных групп наибольшее падение пессимизма показали респонденты 45-59 лет. Доля отрицательных ответов среди них снизилась с 70,3 до 64%. Также заметное улучшение показала молодежь до 29 лет, среди которой аналогичный показатель снизился с 60,9 до 57,5%. Это и стало лучшим показателем февраля среди всех возрастных групп. С другой стороны, отметим небольшое месячное увеличение доли указывающих на неблагоприятность текущих условий для крупных покупок среди старшего поколения от 60 лет: с 67,1 до 68,3%.

В региональном разрезе улучшение наблюдается во всех регионах, за исключением Астаны, Мангистауской, Костанайской и Кызылординской областей. Там доля негативных ответов выросла в сравнении с январем. Наиболее заметный рост произошел в Мангистауской (+8,6 п. п.) и Костанайской (+6,7 п. п.) областях. Хуже всех вновь ответили жители Кызылординской области, где доля считающих текущие условия в целом неблагоприятными для крупных покупок достигла 72%. С другой стороны, сразу в трех регионах падение доли отрицательных ответов составило больше 10 п. п. Наибольшее снижение фиксируется в Улытауской области - 23 п. п. В итоге лучший результат в этом месяце показала именно она. Там доля отрицательных ответов составила лишь 45,3%. Также почти на 13 п. п. аналогичный показатель упал в Павлодарской и Актюбинской областях.

Небольшое восстановление экономических оценок

Субиндекс произошедших изменений экономической ситуации за последние 12 месяцев также немного восстановился, увеличившись на 2,2 пункта после рекордно низкого за все время исследования январского показателя. Доля тех, кто считает, что экономическая ситуация улучшилась за последний год, выросла с 13,3% в январе до 14% - в феврале.

В возрастном разрезе месячный рост оптимизма заметен лишь по двум группам. Тем не менее их темпы оказались довольно ощутимыми. Доля заметивших улучшение экономической ситуации в стране среди молодежи до 29 лет за месяц выросла с 13,9 до 17,1%. Это и стало лучшим значением февраля среди всех возрастных групп. Также на 3 п.п. выросла доля положительных ответов среди старшего поколения от 60 лет. С другой стороны, среди респондентов 45-59 лет аналогичный показатель упал с 12 до 9,9%, что является худшим результатом в этом месяце.

В региональном разрезе месячное улучшение показателей наблюдается в 12 из 20 регионов. Вновь лучше всех ответили, показав также и самую заметную динамику, жители Улытауской области. Среди них доля оптимистично настроенных в вопросе изменений экономической ситуации увеличилась с 14,2 до 26%. Также на 5-6 п.п. выросли аналогичные показатели в Жамбылской, Западно-Казахстанской областях и в Шымкенте. С другой стороны, наиболее заметное ухудшение доли положительных ответов фиксируется в Мангистауской области: с 20,3 до 12,8%. Также ощутимо упала аналогичная доля в Акмолинской области, где она достигла лишь 7,3%. Однако хуже всех вновь ответили в Атырауской области, где этот показатель составил лишь 6,6%, что на 0,5 п.п. меньше, чем в январе.

Freedom Finance

Инфляционные оценки населения продолжают расти

Инфляционные оценки жителей Казахстана четвертый месяц подряд показывают рост, хоть на этот раз увеличение и не было таким существенным. В горизонте прошедшего месяца 55,1% опрошенных (51,8% - в январе) указали на сильный рост цен. Этот показатель оказался максимальным с апреля 2023 года. А доля людей, заметивших быстрое увеличение цен за предыдущие 12 месяцев, выросла не так значительно: с 57,8% в январе до 58,1% - на момент последнего сбора данных.

А вот инфляционные ожидания казахстанцев в целом показали нейтральный результат в отличие от инфляционных оценок. Доля людей, ожидающих сильного роста цен в горизонте одного месяца, выросла с 23 до 24,5%, в горизонте же следующих 12 месяцев доля ждущих ускорения роста цен немного упала: с 26,3% в январе до 25,5% - на момент последнего анкетирования.

Аналогичное исследование Национального банка РК по инфляционным оценкам и ожиданиям показывают куда больший рост пессимизма в феврале. Согласно представленным данным, доля ожидающих сильного роста цен в течение года выросла с 26,9 до 29%. Тогда как в горизонте одного месяца аналогичный показатель резко увеличился с 23,3 до 29,2%. В целом же фиксируется рост пессимизма после резкого его падения в январе. Инфляционные оценки продолжают увеличиваться четвертый месяц подряд - так же, как и в случае с нашим исследованием. Если по фиксации сильного роста цен за последний месяц доля респондентов повысилась с 39,4 до 46,1%, то доля указывающих на быстрый рост цен за предыдущие 12 месяцев увеличилась с 47 до 53,1%.

Среди отдельных товаров и услуг большинство казахстанцев продолжает волновать существенный рост цен на продукты питания.

Хотя в этот раз впервые за время исследования услуги ЖКХ попали в топ-3 наиболее заметно подорожавших, по мнению населения, товаров и услуг. Сильный рост тарифов на услуги ЖКХ заметили почти 35,7% респондентов (24,9% - в январе). Также отметим возвращение на первое место категории "Мясо, птица" после месячного перерыва. Этот товар выбрали 54,3% опрошенного населения против 43,5% в январе", - сообщает эксперт.

Также население беспокоят цены на овощи и фрукты. Доля людей, заметивших сильное увеличение цен, составила 50,8%, что лишь на 2 п.п. ниже рекордного значения января.

"Отметим существенный рост беспокойства по целому ряду товаров и услуг. Он особенно заметен по категориям "Интернет и мобильная связь" и "Медикаменты и лекарства". Согласно официальной статистике, цены на овощи и фрукты выросли в феврале в среднем на 3,5% м/м после почти такого же роста в январе. Также очень существенно подорожали мясо и птица: на 2,4% за месяц. В последний раз настолько сильный месячный рост цен на этот продукт наблюдался в марте 2022 года, когда в принципе сильно увеличились цены почти на все наименования. Тарифы на услуги ЖКХ выросли еще на 3% м/м за февраль, а за год показали рост в 16,3%, что заметно опережает общую инфляцию", - говорится в материале.

Freedom Finance

Девальвационные ожидания остались на прежнем уровне

Девальвационные ожидания казахстанцев в целом остаются на прежнем уровне января. Курс доллара в феврале упал почти на 4%, что наверняка остановило рост пессимизма среди населения. Согласно результатам исследования, доля казахстанцев, ждущих ослабления тенге в горизонте одного года, упала с 61,3 до 59,4%. А в горизонте месяца немного выросла: с 39,1 до 40,4%.

Выводы

Второй месяц 2025 года остается негативным в вопросе потребительской уверенности казахстанцев.

"После резкого январского падения индекс продолжает находиться ниже 100 пунктов, что говорит о преобладании негативных ответов над позитивными. Вновь фиксируется ухудшение прогнозов населения по изменению экономической ситуации, которые достигли самого низкого значения за последние 20 месяцев наблюдений. За этот период так мало казахстанцев еще не выражали оптимизма по поводу улучшения экономики в следующем году. Тем не менее в вопросах благоприятности текущих условий для крупных покупок и оценок изменений в экономике наблюдается небольшое восстановление. И все же эти показатели продолжают находиться вблизи рекордных минимумов. В абсолютных же значениях казахстанцы все еще сильно беспокоятся по вопросам экономической ситуации, учитывая недавнее обсуждение роста налога на добавленную стоимость, рост курса доллара и в целом увеличение инфляционного давления, которое стали замечать все больше и больше жителей", - сообщает аналитик.

Динамика инфляционных оценок и ожиданий в феврале вновь оказалась негативной, учитывая продолжение роста инфляционных оценок четвертый месяц подряд. На фоне ускорения официальной годовой инфляции до 9,4%, что является самым высоким значением с февраля 2024 года, неудивительно видеть продолжение роста инфляционных оценок. К тому же динамика этого показателя является схожей в последние месяцы с аналогичным опросом Национального банка. Услуги ЖКХ являются одним из главных драйверов роста цен, что не осталось незамеченным жителями. К тому же недавний сезонный рост цен на овощи и фрукты продолжает влиять на настроения. И все же инфляционные ожидания остались примерно на прежних уровнях. То есть, казахстанцы продолжают считать текущее повышение цен временным. Вероятно, этому способствует также и резкое снижение курса доллара в феврале. Девальвационные ожидания тем не менее снизились не так значительно, и в целом остались на уровне января. Наверняка нужен чуть больший период стабильности курса доллара, после которого мы и увидим снижение этих ожиданий.

"В итоге 28-я волна исследования потребительской уверенности населения Казахстана показала нейтральный результат после резкого январского падения. Однако это не спасло от обновления минимумов по одному из компонентов индекса. Казахстанцы, как и в январе, сильно беспокоятся об экономической ситуации в стране. Ухудшение прогнозов по инфляции от экспертов и Нацбанка на этот год вместе с фактическим ускорением инфляции может оказать дальнейшее негативное давление на потребительскую уверенность жителей. Тем не менее есть некоторые надежды на укрепившийся тенге, который с некоторым опозданием может позитивно повлиять на инфляционные ожидания и в целом помочь потребительской уверенности восстановиться", - резюмирует автор.


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Теги:ЭкономикаИнфляцияАналитика
26.03.2025, 15:02 119436

Кейс-стади NVIDIA: как AI принес рекордные прибыли и кто повторит путь?

Переосмыслив возможности графических процессоров, компания раскрыла их потенциал для AI и машинного обучения
Кейс-стади NVIDIA: как AI принес рекордные прибыли и кто повторит путь?
Фото: depositphotos.com
Аналитики Freedom Finance Global продолжают разбирать интересные кейсы успешных и перспективных компаний, а также прогнозировать, какие новички индустрии имеют аналогичный потенциал. Данный аналитический обзор посвящен трансформации NVIDIA, ее стратегическим решениям и влиянию на рынок, а также перспективам роста компании и смежных высокотехнологичных отраслей.

Основанная в 1993 году, NVIDIA совершила прорыв в 1999-м, представив первый в мире GPU - GeForce 256. Переосмыслив возможности графических процессоров, компания раскрыла их потенциал для AI и машинного обучения, что стало ключевым шагом к ее технологическому лидерству.

Ключевые решения:

  • переход к AI и глубокому обучению. В 2012 году NVIDIA запустила платформу CUDA, которая позволила использовать GPU для ускорения вычислений. Это стало фундаментом для развития AI-технологий;
  • разработка специализированных чипов. В 2016 году компания представила Tesla P100 - первый GPU, оптимизированный для задач AI, что привлекло внимание крупных технологических игроков;
  • стратегические партнерства. Сотрудничество с такими гигантами, как Google, Amazon и Microsoft, обеспечило интеграцию GPU NVIDIA в облачные платформы и в технологические стеки.

С 2021 по 2025 финансовый год выручка NVIDIA выросла с $16,7 до $130,5 млрд за счет развития ИИ. Доля графики снизилась с 59 ($9,8 млрд) до 11% ($14,3 млрд), тогда как вычисления и сети выросли с 41 ($6,8 млрд) до 89% ($116,2 млрд). Валовая маржа увеличилась с 62,3 до 75,0%, операционная - с 27,2 до 62,4%, а чистая прибыль - с $4,3 до $72,9 млрд. Эти изменения подтверждают стратегический фокус NVIDIA на ИИ-чипах, рост рентабельности и масштабирование.

Фото: Freedom Finance Global/ Структура выручки за 2025 финансовый год.

NVIDIA не просто усовершенствовала графические технологии - она изменила подход к вычислениям в целом. Ее GPU стали основой для обучения нейронных сетей, что вызвало бум в развитии AI и связанных с ним отраслей.

Фото: Freedom Finance Global/ Структура выручки за 2021 финансовый год.

Основные достижения:

  • лидерство в AI: по данным IDC, NVIDIA контролирует более 80% рынка GPU для задач искусственного интеллекта;
  • рост спроса на чипы для дата-центров: в 2023 году спрос на GPU для центров обработки данных вырос на 154%, что отражает потребность в вычислительных мощностях для AI;
  • инновации в автономном вождении: платформа NVIDIA DRIVE используется в автомобилях Tesla, Mercedes-Benz и других, укрепляя позиции компании в автомобильной индустрии.

Финансовые результаты

NVIDIA доминирует в AI-индустрии, демонстрируя впечатляющий рост: во втором квартале 2023 года выручка удвоилась до $13,51 млрд, а прибыль на акцию выросла на 854% благодаря спросу на GPU после запуска ChatGPT. В третьем квартале выручка достигла $18,12 млрд (+206% год к году), прибыль на акцию увеличилась в 12 раз, а акции выросли с $19-20 в 2023 году до $146 - в 2025-м, подняв капитализацию до $3 трлн.

Фото: Freedom Finance Global

Несмотря на замедление роста (+78% в четвертом квартале 2025 года), NVIDIA сохраняет сильные позиции благодаря спросу на GPU и дата-центры: выручка сегмента достигла $115,2 млрд (+142% год к году). Запуск архитектуры Blackwell обеспечил многомиллиардные продажи, а спрос, по словам Дженсена Хуанга, остается "исключительно высоким".

Партнерства с AWS, Google Cloud и Microsoft Azure обеспечивают стабильный поток заказов, а интеграция Spectrum-X с Cisco и Verizon укрепляет позиции NVIDIA в корпоративном сегменте. Параллельно компания развивает потребительское направление с GeForce RTX 50 Series, расширяя возможности роста на рынке AI.

Фото: Freedom Finance Global

Прогноз на следующий квартал

В первом квартале 2026 финансового года NVIDIA прогнозирует доход в $43 млрд (±2%), превышая средний прогноз ($42,3 млрд), но уступая оптимистичным оценкам ($48 млрд). Рост остается устойчивым, хотя валовая маржа может снизиться из-за инвестиций в производство и НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы).

  • Дата-центры - главный драйвер роста. Ожидаемый доход $38-40 млрд благодаря спросу на Blackwell и расширению партнерств с облачными провайдерами.
  • Blackwell - успешный старт линейки. Продажи могут достичь $15-20 млрд, если темпы производства сохранятся.
  • Игровой сегмент. Прогноз - умеренный, $2,7-3 млрд. Запуск RTX 50 Series может поддержать спрос, но конкуренция и смещение фокуса на AI ограничивают потенциал.

NVIDIA уверенно укрепляет свои позиции в эпоху ИИ, демонстрируя реалистичный прогноз на первый квартал 2026 года. Однако инвесторам важно следить, сможет ли компания оправдать высокие ожидания, опираясь на диверсификацию и устойчивый рост.

Стратегическое значение AI и чипов

Инвестиции NVIDIA в AI-чипы усиливают ее конкурентные преимущества: платформа Hopper и чип Blackwell (2024) повысили производительность в четыре раза по сравнению с предыдущими поколениями.

Основные достижения:

  • рост выручки от AI-чипов: доходы от AI-чипов достигли $20 млрд, с ростом на 200% за год;
  • партнерство с OpenAI: интеграция GPU в платформу ChatGPT значительно увеличила спрос на вычислительные мощности NVIDIA;
  • лидерство в суперкомпьютерах: 70% из 500 самых мощных суперкомпьютеров мира используют GPU NVIDIA.

Фото: Freedom Finance Global

Основные вызовы, влияющие на динамику компании:

  • конкуренция со стороны AMD и Intel: оба конкурента активно развивают собственные GPU для AI, что может угрожать рыночной доле NVIDIA;
  • зависимость от поставок: дефицит полупроводников и проблемы с логистикой могут замедлить производство и рост компании;
  • регуляторные риски: антимонопольные расследования в США и ЕС могут повлиять на стратегию NVIDIA и ее партнерства;
  • конкуренция со стороны китайских стартапов вроде DeepSeek, предлагающих более дешевые решения для ИИ, может подорвать долгосрочный спрос на дорогие чипы NVIDIA;
  • возможные перебои в цепочке поставок или рост затрат на производство Blackwell;
  • снижение маржинальности из-за давления на цены в условиях насыщения рынка дата-центров.

Несмотря на эти вызовы, инновационный подход и сильные партнерства позволяют NVIDIA сохранять конкурентные преимущества.

Компания расширяет горизонты, развивая квантовые вычисления, метавселенные и AI, что открывает новые возможности роста. Развивая ключевые направления, NVIDIA формирует основу для следующего этапа технологической эволюции, делая ее долгосрочные перспективы особенно привлекательными.

Основные катализаторы:

  • AI в здравоохранении: платформа Clara ускоряет диагностику и разработку лекарств. К 2030 году рынок AI в медицине может превысить $100 млрд, и NVIDIA нацелена на значительную долю благодаря вычислительным мощностям;
  • автономный транспорт: платформа DRIVE Hyperion уже используется Tesla, Mercedes-Benz и BYD. Ожидается, что сегмент вырастет до $10 млрд к 2027 году за счет интеграции с умными городами.
  • метавселенные: Omniverse, используемая BMW и Adobe, расширяется за счет генеративного AI. NVIDIA закрепляется как ключевой инфраструктурный игрок рынка метавселенных, который может достичь $1 трлн к 2030 году;
  • квантовые вычисления: запуск Quantum-2 в 2024 году и партнерства с IBM и Google могут открыть рынок $50 млрд к 2035 году. NVIDIA уже вложила $500 млн в квантовый R&D;
  • энергоэффективность: чип Blackwell (2024 год) снизил энергопотребление на 40%, что укрепляет позиции NVIDIA на фоне экологических требований. К 2026 году 50% производств перейдут на возобновляемую энергию;
  • глобальная экспансия: несмотря на санкции, NVIDIA адаптирует продукты для Китая (выручка $4 млрд в 2025 году) и активно развивает рынок Индии ($5 млрд к 2030 году).

Несмотря на замедление роста выручки (с +262% в первом квартале 2025 года до +78% - в четвертом), NVIDIA остается устойчивой благодаря диверсификации бизнеса и инвестициям в инновации - $8,7 млрд в R&D в 2024 году (+18% год к году). Ожидается, что к 2027 году выручка достигнет $150 млрд при успешной реализации инициатив.

NVIDIA не ограничивается успехами в AI и чипах, а формирует экосистему будущего - от медицины до виртуальной реальности. Ее способность предугадывать тренды и масштабировать решения делает компанию одной из самых перспективных в технологическом секторе.

Финансовая устойчивость

NVIDIA демонстрирует высокую финансовую устойчивость, оставаясь одной из надежных технологических компаний. В 2024 финансовом году свободный денежный поток вырос на 413% - до $27 млрд, а за первые три квартала 2025 года достиг $30,1 млрд. Это позволяет компании активно инвестировать в разработки и возвращать капитал акционерам, обеспечивая ее привлекательность для долгосрочных инвесторов.

Фото: Freedom Finance Global

Компании с потенциалом повторения успеха NVIDIA

Инвесторы, ищущие новые возможности, могут обратить внимание на компании, работающие в смежных областях с высоким потенциалом роста. Среди них выделяются AMD и TSM.

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)

  • Инвестиции в AI: AMD активно разрабатывает GPU для AI, что может увеличить ее долю на рынке.
  • Рост выручки: ожидаемый рост выручки составляет 20% в год благодаря новым продуктам.
  • Потенциал роста акций: средняя целевая цена аналитиков - $149.2, что предполагает рост на 50% от текущих уровней.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM)

  • Лидерство в производстве чипов: TSM - ключевой поставщик для NVIDIA, Apple и других технологических гигантов.
  • Инвестиции в новые технологии: строительство заводов в США и Японии укрепляет позиции компании.
  • Потенциал роста акций: средняя целевая цена - $249, что предполагает рост на 37%.

Broadcom Inc. (AVGO)

  • Сила в сетях и AI: поставщик чипов для дата-центров и сетевого оборудования, выручка от AI-решений в 2024 году выросла на 150% - до $10 млрд.
  • Стратегические приобретения: покупка VMware за $69 млрд в 2023 году усилила позиции в корпоративном ПО.
  • Потенциал роста акций: средняя целевая цена - $252, рост на 28% от текущих уровней.

Qualcomm Incorporated (QCOM)

  • AI в мобильных устройствах: ведущий разработчик мобильных чипов Snapdragon с фокусом на AI (например, Snapdragon X Elite для ПК). Выручка за четвертый квартал 2024 финансового года - $10,9 млрд (+18%).
  • Автомобильный сегмент: рост поставок чипов для авто на 35% в 2024 году - до $2 млрд.
  • Потенциал роста акций: средняя целевая цена - $199, рост на 28% от текущих уровней.

ASML Holding N.V. (ASML)

Ключевая роль в полупроводниках: единственный мировой поставщик фотолитографических машин EUV для производства передовых чипов.

  • Рост спроса: заказы на $40 млрд в 2024 году (+30% год к году) благодаря AI и 5G.
  • Потенциал роста акций: средняя целевая цена - $912, рост на 31% от текущих уровней.

Фото: Freedom Finance Global

NVIDIA - не просто флагман AI и чипов, а архитектор технологического будущего. Ее эволюция от графических процессоров до глобальной экосистемы, охватывающей дата-центры, автомобили и метавселенные, впечатляет, а прогнозируемый рост акций на 45% - до $175 (на основе средних целевых цен с Уолл-Стрит) - подтверждает силу компании. Несмотря на замедление темпов роста, NVIDIA сохраняет уникальные позиции благодаря инновациям и финансовой устойчивости. Это больше чем инвестиция - это ставка на будущее.

Автор: аналитик Freedom Finance Global Тамерлан Абсалямов

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Теги:Freedom Holding Corp.Аналитикастатья
17.03.2025, 10:40 136671

Аналитики ЕАБР прогнозируют рост ВВП Казахстана на уровне 5,5% по итогам 2025 года

ВВП Казахстана вырос на 5,4% г/г за январь-февраль 2025 года
Аналитики ЕАБР прогнозируют рост ВВП Казахстана на уровне 5,5% по итогам 2025 года
Фото: Depositphotos
Аналитики Евразийского банка развития прогнозируют рост валового внутреннего продукта Казахстана на уровне 5,5% по итогам 2025 года.

ВВП Казахстана вырос на 5,4% г/г за январь-февраль 2025 года. Темпы роста в горнодобывающей промышленности повысились до 4,1% г/г в феврале, а в обрабатывающих отраслях - до 8,9% г/г. Сектор услуг увеличился на 4,7% г/г, строительство - на 12,8% г/г. Ожидаем, что в первой половине года предприятия обрабатывающей промышленности, сферы услуг и строительства сохранят роль ключевого драйвера экономики. Во второй половине 2025 года, по мере выхода месторождения Тенгиз на полную мощность, роль нефтедобывающей отрасли в экономике усилится. Прогнозируем рост ВВП Казахстана на уровне 5,5% по итогам 2025 году", - сообщается в макрообзоре ЕАБР.


Также по информации аналитиков, инфляция в Беларуси составила 5,6% г/г в феврале 2025 года, после 5,2% г/г в январе 2025 года.

Ускорение роста цен отмечается по всем основным компонентам потребительской корзины: цены на продовольствие выросли на 6,7% г/г в феврале 2025 года после 6,5% г/г месяцем ранее, на непродовольственные товары на 3,4% г/г после 3,3% г/г. Наиболее заметное ускорение отмечается в услугах, что связано с повышением регулируемых тарифов на ЖКУ. Сохраняется повышательная динамика в устойчивой компоненте: базовая инфляция составила 5,8% г/г в феврале 2025 года после 5,7% г/г в январе 2025 года. Ожидаем сохранения инфляции около 5,5% г/г в ближайшие месяцы", - сообщили в ЕАБР.


По данным банка, экономика Кыргызстана сохраняет двузначные темпы роста.

ВВП увеличился на 10,7% г/г в январе-феврале 2025 года после 10,6% г/г в январе 2025 года. Внутренняя торговля по-прежнему вносит весомый вклад в динамику экономической активности, увеличившись на 23,3% г/г в январе-феврале 2025 года. Рост промышленного производства ускорился до 14,6% г/г в январе-феврале 2025 года после 10,8% г/г в январе, что связано с восстановлением выпуска основных металлов. По нашей оценке, внутренний спрос продолжит играть роль ключевого драйвера экономики, способствуя увеличению ВВП на 8,7% по итогам 2025 года", - заявили аналитики.


Он отметили, что инфляция в России продолжает замедляться.

Темп роста потребительских цен снижается второй месяц подряд, в феврале сезонно сглаженный показатель составил 0,62% м/м. Замедление отмечается в сегменте непродовольственных товаров и услуг. Ожидаем, что на ближайшем заседании совет директоров Банка России сохранит ключевую ставку на уровне 21% для закрепления текущей динамики", - добавили в ЕАБР.


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Теги:ЕАБРРКВВП
11.03.2025, 11:15 148841

IT-бум в Казахстане: какие технологии и языки программирования востребованы

Python впервые превзошел по популярности JavaScript
IT-бум в Казахстане: какие технологии и языки программирования востребованы
Фото: energyprom.kz
По итогам 2024 года объем услуг в сфере компьютерного программирования, консультационных и сопутствующих услуг достиг почти 1,5 трлн тенге - сразу на 36,3% больше в стоимостном выражении, чем в 2023-м. Годом ранее рост в деньгах составлял 41,1%, сообщает energyprom.kz.

Таким образом, объем IT-услуг уже второй год подряд преодолевает отметку в триллион тенге. Для сравнения: пять лет назад услуги в секторе составляли 282,3 млрд тенге, а десятилетием ранее - всего 96,2 млрд тенге", - пояснили аналитики.


По их данным, более половины всех IT-услуг было оказано в Алматы, еще треть объема - в Астане. На остальные регионы совокупно пришлось менее 10% рынка: 144,9 млрд тенге.

Фото: energyprom.kz

Подчеркивается, что наибольший объем IT-услуг обеспечили малые предприятия: 927,7 млрд тенге - на треть больше, чем в 2023 году. Крупные предприятия оказали услуг на 271,6 млрд тенге, средние - на 222,2 млрд тенге. При этом отмечается, что объем услуг у крупных компаний вырос на 35,8%, а у средних - на 65,1%. Индивидуальные предприниматели обеспечили лишь 4,3% услуг в секторе - на 19% больше, чем годом ранее.

Как сообщили аналитики, почти половина всех IT-услуг пришлась на частные компании: 738,6 млрд тенге. Еще 40% оказали иностранные компании: 598 млрд тенге. На государственные предприятия пришлось лишь 95 млрд тенге.

Основной объем услуг в структуре сектора составили разработка и тестирование программного кода: 684,9 млрд тенге. Значительные суммы пришлись также на сопровождение программного обеспечения, баз данных, интернет-ресурсов и информационных систем и на консультационные услуги в сфере IT", - заявили они.


Фото: energyprom.kz

Отмечается, что самым популярным языком программирования в 2024 году, согласно данным GitHub, впервые стал Python. Они также напомнили, GitHub, являясь ключевой платформой для хостинга и совместной работы с кодом, играет важную роль в IT-индустрии. Количество проектов на платформе достигло 518 млн, а число вкладов в публичные и open-source проекты приблизилось к 1 млрд.

В 2024 году Python впервые превзошел по популярности JavaScript. Python, известный своим относительно простым и читаемым синтаксисом по сравнению с более традиционными языками вроде C или Java, широко используется в таких областях, как машинное обучение, наука о данных и научные вычисления", - заявили аналитики.


Отмечается, что JavaScript по-прежнему занимает первое место именно по отправке кода. Однако, хотя разработчики чаще используют для загрузки изменений JavaScript, по общей активности во всех типах вкладов на GitHub теперь лидирует Python. Помимо относительной простоты, Python также является популярным выбором для науки о данных и генеративного ИИ - обе эти области за последние два года значительно выросли на GitHub.

Фото: energyprom.kz

Что же касается других языков программирования, стоит отметить TypeScript. После экспоненциального роста в 2014-2019 годах TypeScript в прошлом году обогнал Java и вошел в тройку самых популярных языков программирования на GitHub. Постоянный рост TypeScript говорит о его полезности как языка, средства проверки типов и компилятора в одном лице. Рост объемов IT-услуг и изменения в популярности языков программирования показывают, что индустрия активно развивается. Для новичков важно выбирать языки, опираясь на рынок и прогнозы, чтобы строить уверенное будущее в IT, особенно с учётом длительности и дороговизны обучения", - добавили они.


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Теги:РКПрограммированиеIT
18.02.2025, 11:20 190551

Что не так с развитием спортивной инфраструктуры Казахстана?

Проблема нехватки спортивной инфраструктуры в РК остается достаточно острой
Что не так с развитием спортивной инфраструктуры Казахстана?
Фото: depositphotos
Вопрос необходимости развития спортивной инфраструктуры в РК неоднократно поднимался на высоком уровне. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своих посланиях и выступлениях подчеркивал необходимость создания условий как для массового и детского, так и для профессионального спорта. По словам президента, во всех областных центрах и районах должны функционировать секции футбола, бокса, борьбы, баскетбола, волейбола, стрельбы из лука, настольного тенниса, шахмат и других популярных видов спорта - это задача акимов, а правительству следует анализировать эффективность работы спортивных сооружений и принимать соответствующие решения по этому вопросу, сообщает energyprom.kz.

При этом проблема нехватки спортивной инфраструктуры в РК остается достаточно острой. В частности, согласно "Концепции развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023-2029 годы", к 2023 году в РК насчитывалось 43,1 тысячи спортивных сооружений, в том числе 15,3 тысячи объектов физкультурно-спортивного назначения, включая 638 физкультурно-оздоровительных комплексов, 25,3 тысячи объектов учреждений образования и 2,4 тысячи спортивных школ.

При этом в общее количество спортивных объектов входят и те, что были построены более 30 лет назад, сильно изношенные. Действительно, многие стадионы сегодня в плачевном состоянии - даже такие центральные, как, например, стадион ФК "Кайрат" в Алматы, о необходимости реконструкции которого говорят добрый десяток лет, а взялись за дело только сейчас и только после скандала.

Более того, основной рост инфраструктуры в РК происходит за счет плоскостных сооружений. Количество же крытых спортивных сооружений по стране остается совершенно недостаточным.

Наибольший дефицит зафиксирован в Астане. В число проблемных также входят Абайская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская и Туркестанская области. Для справки: за 2024 год в столице ввели в эксплуатацию всего три спортивных объекта, в 2023-м - и вовсе лишь один.

Фото: energyprom.kz

В то же время решению имеющихся в отрасли проблем мешает ряд препятствий. К примеру, Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции в прошлом году отмечало, что сфера спорта подвержена системным коррупционным рискам, способствующим нерациональным тратам и хищению государственных средств.

В пример агентство привело ситуацию с футболом: самый дорогой ФК "Астана" не имеет собственной футбольной академии и инфраструктуры. За шесть лет на аренду футбольных полей и помещений клуб потратил 1,4 млрд тенге. Тем временем вместо строительства спорткомплексов и футбольных академий спортивные организации тратили огромные деньги на содержание легионеров.

Также агентство отмечает: внушительные средства, выделяемые на развитие спорта, не доходят до целей, и Казахстан значительно отстает по спортивной инфраструктуре от соседних стран.

Фото: energyprom.kz

В целом, если говорить непосредственно о максимально популярном у казахстанцев футболе, ситуация по той же Астане, которая страдает наибольшими проблемами с инфраструктурой, будет следующей. В столице, по данным Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК, по итогам 2024 года числится 37 спортивных сооружений, в том числе 4 стадиона, 5 дворцов спорта, 25 спорткомплексов и 3 ипподрома.

Из них всего 8 предназначены, в числе прочего, для занятий футболом, причем 6 объектов не являются специализированными именно для футбола - это просто спорткомплексы. Лишь одно сооружение - футбольная "Астана Арена" - соответствует олимпийским стандартам. К слову, второй среди двух именно футбольных объектов - стадион имени Мунайтпасова - сейчас не используется, потому как находится на долгожданной реконструкции.

Сама по себе идея не только строить новые, но и реконструировать старые сооружения, расположенные в легкодоступных местах столицы - отличная, но этого явно мало. Нужны новые, современные здания и сооружения, в том числе крытые.

По данным Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, объем денежных вливаний в казахстанский спорт высших достижений в разы превышает бюджеты стран Центральной Азии и дальнего зарубежья, выделяемые на эти же цели.

В ведущих футбольных странах мира - Великобритании, Испании - на один даже некрупный город может приходиться минимум по три-четыре профессиональные команды, выступающие в разных дивизионах и имеющие свои стадионы и тренировочные базы. Например, в одной только агломерации "Большой Лондон" базируются 13 крупных футбольных коллективов, входящих в четыре ведущие футбольные лиги Англии.

Фото: energyprom.kz

Но даже если не брать в расчет главные страны-футболисты, можно посмотреть на те же Нидерланды, которые упоминало Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции. Вот лишь несколько отдельных футбольных клубов одного только Амстердама и их тренировочные базы:

• "Аякс" (AFC Ajax). Стадион - Johan Cruijff ArenA, тренировочная база - Sportpark De Toekomst;
• AVV Zeeburgia. База - Sportcomplex Middenmeer;
• SV De Meteoor. База - Sportpark Tuindorp Oostzaan;
• WV-HEDW. База - Sportcomplex Middenmeer;
• ASV De Dijk. База - Sportpark Schellingwoude.

Подчеркивается, что в одном лишь уже упомянутом Sportpark Middenmeer расположены 22 футбольных поля с разным покрытием, крытые и нет. А ещё шесть полей для бейсбола и софтбола, девять теннисных кортов, две площадки для бочче и поле для лакросса. Аналитики напомнили, что речь идет о стране, тратящей на развитие спорта высших достижений в разы меньше, чем Казахстан. Причем Нидерланды, хотя и имели определенные достижения в футболе, никогда не считались ведущей страной-футболистом.

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Теги:СпортРазвитиеРКпроблемы
29.01.2025, 12:40 227781

Почему в Казахстане резко выросли цены на картофель

Экспорт картофеля подскочил на 86%
Почему в Казахстане резко выросли цены на картофель
Фото: istockphoto.com
Резкий всплеск цен на картофель в казахстанских городах обнажил тему неконтролируемого экспорта и зависимости цен внутреннего рынка от экспортных. Несмотря на то что бурное общественное обсуждение "картофельный" вопрос вызвал только в январе 2025 года, когда цены на килограмм этого социально важного корнеплода выросли до 350-500 тенге, проблема назревала в течение всего 2024-го. Рост экспорта из Казахстана отмечался как после сбора нового урожая, так и раньше - еще весной, сообщает energyprom.kz.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, наибольшие объемы экспорта картофеля в прошлом году прослеживались в январе-апреле и сентябре-ноябре. Уже в начале года месячные поставки были в 3 раза больше, чем в первые месяцы 2023-го, и насчитывали несколько десятков тысяч тонн. С новым урожаем экспорт картофеля в натуральном выражении также был весьма значительным и превышал 60 тысяч тонн в месяц, максимум - 82,1 тысячи тонн.

Всего за январь-ноябрь прошлого года из страны было экспортировано 518,4 тысячи тонн картофеля с ростом на 56% к аналогичному периоду 2023-го. В деньгах динамика была еще более существенной. Стоимостный объем экспорта за период составил 47 млн долларов - на 86% больше, чем в январе-ноябре предыдущего года. Также стоит отметить, что это рекордная сумма, полученная за экспорт картофеля за последние несколько лет.

Фото: energyprom.kz

Главными поставщиками картофеля на экспорт стали южные регионы Казахстана - Туркестанская область и Шымкент. Суммарный объем экспорта с этой территории за 11 месяцев прошлого года превысил 490,7 тысячи тонн, или 94,7% от республиканского показателя. Поставки за рубеж из северных регионов были минимальными - всего 4,2%.

Что касается заграничных покупателей, больше всего картофеля у Казахстана закупил Узбекистан - 89,3%. За январь-ноябрь 2024-го узбекским компаниям было продано 463,2 тысячи тонн картофеля, рост за год - на 47,7%. Поставки остальным импортерам также значительно увеличились: в Таджикистан - в 2,7 раза, в Туркменистан - в 4 раза.

После того как чиновники поняли, что именно выросшая экспортная цена повлияла на ценники внутри страны, правительство приняло решение на полгода ограничить экспорт картофеля в страны, не входящие в Евразийский экономический союз. К ним относятся по большей части как раз государства-импортеры, покупавшие в РК картофель в 2024 году. С 16 января выдача фитосанитарных сертификатов на этот товар, предназначенный для экспорта, приостановлена.

Принятые меры уже отразились на ценообразовании в городах Узбекистана. Как сообщает издание Gazeta.uz, на фоне запрета экспорта из Казахстана, который для РУ был главным среди зарубежных поставщиков, минимальная цена на картофель к концу января выросла на 85%, максимальная - на 37%. Самый высокий ценник на килограмм картофеля в Ташкенте составил 8,5 тысячи узбекских сумов, или 339 тенге.

Фото: energyprom.kz

Средние цены на картофель в Узбекистане и Казахстане, которые зафиксированы в крупнейшей международной базе данных о стоимости жизни Numbeo.com, 25 января этого года были идентичными: 0,5 доллара за килограмм, или 258 тенге. Аналогичный ценовой уровень наблюдался и у северного соседа, России.

В Казахстане же наименьшая стоимость килограмма картофеля, реализуемого из стабилизационного фонда, колеблется в пределах 110-125 тенге.

Что касается роста цен в крупных городах Казахстана, в январе текущего года картофель заслуженно получил звание самого быстро дорожающего из списка социально значимых товаров.

По данным БНС на 21 января, в областных центрах и мегаполисах этот корнеплод за год вырос в цене на 57,8%. И это при общей продовольственной инфляции группы социально значимых продовольственных товаров в 2,5%.

Фото: energyprom.kz

В разрезе регионов динамика роста цен на картофель разнилась. Наименьшее удорожание наблюдалось в крупных городах северных и центральных регионов - Караганде и Кокшетау. Относительно невысоко подняли также ценники как раз там, откуда картофель активно экспортируют за рубеж, - в Туркестане и Шымкенте. Наиболее активно взлетели цены на этот незаменимый продукт в Астане, Алматы и Атырау.


     
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Теги:ЭкспортРКкартофельцены

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