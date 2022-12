Легенда казахстанского балета Булат Аюханов

Фото: EverJazz

Осеннее теплое настроение ждет каждого зрителя на еженедельных встречах в джазовом клубе EverJazz. И в этот раз 16 ноября в 20.00 романтические джазовые баллады исполнят для вас утонченные и искусные музыканты. Вас ждет встреча с пианистом и композитором Гочей Сирадзе, саксофонистом Вадимом Олениным и солисткой Екатериной Хоменковой, которые добавят в атмосферу ноября немного джазового тепла "Романтического джаза" в стиле New York. Такой концерт хорошо слушать с друзьями, любимыми и близкими в теплой, уютной атмосфере под звуки музыки. И, как всегда после концерта, именно по средам - традиционный all stars jam session и, как всегда, на сцене Ever Jazz кипящие эмоции музыкантов, которые раскрываются в импровизации. Джем собирают мастодонты джаза - Гоча Сирадзе и Вадим Оленин. Прямо из зала на сцену выйдут лучшие джазмены Алматы и исполнят любимую джазовую классику и не только!

Что в имени тебе моем?" - писал классик, но точно не классический джаз будет звучать в программе "Посвящение Роберту Гласперу" - R.E.D. trio 17 ноября 20.00 на сцене Ever Jazz. Наполняя звучание разнообразными тембральными изменениями, музыканты R.E.D. trio вдохнули собственную современную энергетику. Творчество Роберта Гласпера имеет незаменимые качества настоящего новатора, принесшего в мир джаза свое уникальное творчество, чувственное компонентом "нового джаза", внесшего свое исключительное видение взаимодействия и сочетания джаза и соула, электронной музыки, хип-хопа, фанка. Посвящение Гласперу сыграет прогрессивная джазовая команда из Красноярска R.E.D. trio. Музыка Роберта "цепляет сочетанием легкости для восприятия и одновременно с этим композиционной сложностью", говорят музыканты. На концерте прозвучат как композиции из акустических альбомов (Mood, Canvas, In My Element), так и написанные под влиянием хип-хопа (Black Radio, Collagically Speaking). Стильные биты, актуальные тембры и современный джаз в этот вечер!





Алматинская группа STEPS и блистательная Гаухар Саттарова исполняют на стыке различных жанров: от традиционного джаза до латино, фанка и танцевальной музыки. Музыкальный коллектив с неподражаемой авторской музыкой, искрящейся красками мировых музыкальных культур, слиянием в самых современных тенденциях. STEPS - oсобый статус, подкрепленный особой стильной и интеллигентной формой исполнения. Бушующий энергией фанк, а также и стремительные джазовые мелодии прозвучат в исполнении Гаухар Саттаровой и группы STEPS. Группа существует уже 20 лет и регулярного выступает на джазовых фестивалях и сотрудничает с музыкантами, танцорами и артистами по всему миру: США, Италия, Куба. Фирменная хрипотца вокалистки и роковой голос, сильный фанковый грув и отличные аранжировки - все это в один вечер сцене Ever Jazz 18 ноября в 20.00!

Джаз и рок-музыка подружились не сразу. Многие джазисты 1960-х не признавали рок-музыку и попросту завидовали рок-звездам. Но были и те, кто уже в те времена начали объединять эти стили (Майлз Дэвис, Уэйн Шортер и др.), создавая новый жанр фьюжн, а также переписывать рок-хиты на джазовый лад. 19 ноября в 20.00 резиденты джаз-клуба EverJazz сыграют свою версию культовых композиций рок-музыки. Виртуозные джазовые аранжировки от искусных музыкантов города лягут на главные композиции Deep Purple, AC/DC, TheBeatles и многих других. Программу на сцене джазового клуба EverJazz представят Willy Dean - вокал, Вадим Оленин - саксофон, Дмитрий Рябов - гитара, Семен Баев - фортепиано, Дмитрий Тырышкин - бас-гитара, Наиль Галиев- барабаны. Вы ощутите напор рок-музыки, фирменные джазовые диссонансы и самые пламенные соло и импровизации! EverJazz - это место встречи думающих, активных людей, тех, кто ищет и создает свой стиль жизни. Твой джаз! Твой круг! Твой клуб!