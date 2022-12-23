22.12.2022, 12:40 1851
2023 год: острой фазе нового мирового кризиса быть?
Фото: Depositphotos
В середине 2021 года большинству экономистов и аналитиков было очевидно приближение волн инфляции, связанных с избыточной денежной массой в мировой экономике. Не обеспеченные реальным движением товаров деньги разбалансировали сначала сырьевые рынки, а затем это по каскаду распространилось на другие товарные рынки, сообщает информационное агентство REX.
Напомню, что в то время центральные банки всего мира в голос твердили, что никакой инфляции не будет. И что все это временно. Поэтому я бы не доверял утверждениям некоторых центральных банков сегодня о том, что никакой затяжной депрессии не будет. Я полагаю, что они лишь стараются сформировать у участников рынков "положительные" ожидания, которые действительно могут улучшить ситуацию.
Однако практика показывает, что такие ожидания сформировать не удается. И все идет своим чередом.
В начале года мы прогнозировали начало стагфляции в крупнейших мировых экономиках. И в общем-то, наш прогноз сбылся. И в США, и в России, и особенно в Европе началась стагфляция. И это очень разрушительное состояние.
На мой взгляд, главный эффект стагфляции как одновременной инфляции и стагнации экономики заключается в разрушении институциональных хозяйственных связей. Множество компаний уже не может вести дела как прежде, поскольку серьезным образом изменяются рыночные условия. Растут цены на сырье, товары, услуги. И при этом не растет покупательная способность. На многих рынках начинают падать прибыли. Это приводит участников рынка к замешательству и хаосу.
У всех на слуху паника, охватившая британские рынки этой весной. Никакие интервенции Банка Англии не спасли рынки от масштабных распродаж, снизивших цену британского фунта, а также стоявших Лиз Трасс кресла премьер-министра. И это только первые ласточки возможного кризиса.
На текущий момент дополнительным отрицательным стимулом является ужесточение денежно-кредитной политики западными центральными банками. Все они, начиная с американской ФРС, активно повышают учетные ставки, что повышает цену заимствований в экономике. За несколько последних лет практически неограниченной денежной эмиссии на рынках сложились привычки и практика, когда заемные деньги практически ничего не стоили. И теперь, когда ЦБ всего мира, пытаясь обуздать вызванную их действиями инфляцию, повышают ставки, практике бесплатных денег приходит конец.
На мой взгляд, текущие события - это следующая стадия разворачивающегося с 2021 года кризиса. Рост ставок - естественная реакция на инфляцию. Но она порождает новые волны издержек в экономике. И эти волны вполне способны выбить наиболее слабые элементы производственных цепочек.
Если цена заимствований увеличивается, то многие компании с невысокой или даже отрицательной инфляцией, которые раннее были способны поддерживать себя на плаву, сегодня перестанут справляться и сводить концы с концами. Это вполне может спровоцировать волну банкротств. Именно волна банкротств компаний, фондов и закредитованных частных лиц, на мой взгляд, будет следующим этапом развития мирового экономического кризиса.
Еще в конце 2020 года в условиях сверхнизких ставок американская пресса писала о резком росте числа "зомби-компаний". Организаций, чья деятельность возможна только за счет накопления новых долгов. В конце ноября 2022 года российский ЦБ предупредил о появлении "зомби-компаний" на отечественном рынке ценных бумаг.
Я полагаю, что именно такие, сильно закредитованные компании - это слабейшее звено в экономических цепочках в условиях резкого роста ставок. Именно их массовое падение и банкротство способно спровоцировать переход на следующую стадию кризиса. А следующей стадией, по моему мнению, будут волны банкротств, провоцирующие еще большее снижение доступности заемных средств в экономике. Что в свою очередь приведет к общему падению спроса и экономическому торможению.
Именно от того, смогут ли регуляторы сегодня справиться и не допустить массовых банкротств "зомби-компаний", на мой взгляд, зависит, будет ли кризис развиваться дальше или нет.
Экономические власти разных стран вполне могут справиться с одиночным банкротством даже очень крупных компаний, выдавая им адресную помощь, национализируя их или обеспечивая их поглощения другими, более устойчивыми компаниями.
Однако в условиях общего повышения ставок снижение доступности денег и рост цены кредита может привести к такой ситуации, когда количество падающих компаний станет настолько большим, что экономические власти не справятся. На мой взгляд, текущая вероятность продолжения масштабного кризиса, о котором, например, говорил недавно известный экономист Нуриэль Рубини, составляет 60-70%.
Когда эта массовая волна банкротств может произойти? Здесь нужно опираться на институциональные условия современного бизнеса. А также можно посмотреть на прошлый опыт.
Сколько может просуществовать компания, которая столкнулась с неизбежным разрывом в своих балансах и угрозой банкротства. В зависимости от размера компании период может составить от полугода до полутора лет. Иногда даже больше. Сколько времени прошло с периода ужесточения ставок ФРС до банкротства Lehman Brothers, спровоцировавшего кризис 2008 года? Пик ставок тогда пришелся на середину 2006 года, а указанное банкротство произошло 15 сентября 2008 года.
Вот, собственно, и ответ на вопрос, в течение какого периода мы можем увидеть развитие кризиса. С учетом того, что цикл повышения ставок сегодня мировыми банками еще не закончен, можно говорить о том, что 2023 и 2024 годы вполне могут стать годами острой фазы следующего мирового кризиса.
Экономика развивается по своим законам, и за допущенные перегибы рано или поздно придется платить. Как кризис может проходить дальше, вполне понятно. У экономических властей разных стран еще время не допустить его развития и усугубления ситуации. А вот удастся им это или нет, мы увидим в самом ближайшем будущем.
Автор - Петр Заборцев, экономист
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10.12.2022, 23:44 12916
Эксперты опровергают заявление Запада о провале политики "нулевой терпимости" к COVID-19
Фото: кадр с видео
В последние дни Китай значительным образом оптимизировал работу по профилактике и контролю COVID-19. Новые меры выработаны исходя из актуальной эпидемиологической ситуации, учитывая мутацию вируса. Власти надеются таким образом сдерживать эпидемию более эффективно и рационально. Между тем, западные СМИ все чаще распространяют информацию о провале политики "нулевой терпимости" к ковиду. А вот мнение китайских и иностранных экспертов по этому поводу, сообщает CGTN.
В начале Китай ввел строгие меры по борьбе с эпидемией, а теперь ослабил контроль. Я считаю, что это научный подход. Он не был неудачным, как утверждают некоторые западные СМИ. Я думаю, что ослабление мер основано на успешных профилактических мерах и глубоком понимании вируса Омикрон. Я думаю, что профилактика и борьба с эпидемией в Китае была очень эффективной по сравнению со многими другими странами. Уровень смертности, непосредственно вызванный COVID-19, довольно высок во многих странах, а в Китае он очень, очень низок, а в некоторых регионах и вовсе отсутствует. Вспомните Гуанчжоу во время последнего всплеска COVID, сотни тысяч людей заразились, но критических случаев было очень мало. Это очень важно. Жизнь и имущество людей очень важны", - рассказал профессор китайского университета Гонконга в Шэньчжэне.
В Китае само количество заражений и количество смертей от этого вируса гораздо, в сотни раз меньше, чем в других странах. Я думаю, что меры сами себя оправдали. Если вспомним, итоги 2020 года, когда все экономики мира самые развитые пошли вниз, показали падение, Китай был единственным, кто показал рост. С учетом того, что как в Китае относятся к людям, та же победа над бедностью, все-таки человек - это приоритет. Поэтому здесь скорее всего правительство заботиться о своем населении. И то, что сейчас во всем мире штаммы слабее, коронавирус уже не такой сметроносный, я думаю, что весь мир уже возвращается к жизни", - поделился мнением Тимур Шаймергенов, профессор института дипломатии Академии госуправления при Президенте РК, эксперт Центра по изучению Китая
06.12.2022, 19:24 16846
Старикам здесь не место
Фото: Depositphotos
День рождения президента США Джо Байдена, которому в минувшее воскресенье стукнуло 80 лет, вновь оживил разговоры о том, что американской политике угрожает геронтократия - власть стариков. "Мы не самые большие поклонники политики, которую проводит Демпартия, но мы отказываемся верить, что Байден - лучший человек, которого она может выдвинуть в 2024 году, - пишет журнал The Washington Examiner. - В преклонном возрасте Байден стал опасен для себя и для других… Решение снова баллотироваться на пост президента может быть только актом эгоизма. Байдену пора отойти в сторону, а возглавить Демпартию пора кому-то другому", сообщает RT.
Помимо Байдена, на американском политическом олимпе полным-полно цепко держащихся за власть стариков и старух. Лидеру республиканского меньшинства в сенате Митчу Макконнеллу - 80 лет. Нэнси Пелоси, которая до января 2023 года будет спикером палаты представителей, 82 года. Конгрессвумен от Калифорнии Максин Уотерс (той самой, что разоблачала русского агента Айболита в стране Лимпопо) - 83 года. Её коллеге по Демпартии Грейс Наполитано - 85. Конгрессмену-республиканцу Хэлу Роджерсу - 84. Демократу Биллу Паскреллу - 85. Джиму Инхофу, сенатору-республиканцу от Оклахомы, - 88 лет. Его коллеге из Айовы Чаку Грассли - 89. Ну а старейшему члену сената, демократке Дайэнн Файнстайн из Калифорнии, в июне стукнет 90.
Вся эта богадельня, по сравнению с которой пресловутые "кремлёвские старцы" из брежневского политбюро выглядели бы старшей сменой пионерлагеря, оказывает самое непосредственное влияние на политику Америки. Стоит ли удивляться, что США ведут себя так, как ведут?
Впрочем, истинной мишенью статьи в The Washington Examiner являются не Байден и прочие вашингтонские геронтократы. Направление основного удара - человек, который уже почти два года не занимает никаких постов в американской политической системе, экс-президент США Дональд Трамп.
С момента объявления об участии в президентской гонке - 2024 он уже вторую неделю подряд находится в центре внимания американских СМИ. Перспектива возвращения экс-президента США в Белый дом в 2024 году взбудоражила и его сторонников, и его врагов: первых воодушевила, вторых привела в ярость или ужас. Но равнодушным не остался никто.
Бывший президент Дональд Трамп всего на четыре года моложе Байдена, и в случае избрания ему будет столько же лет, сколько в день инаугурации, как президенту Рональду Рейгану в последний день его пребывания в должности", - пишет Конн Кэрролл, деликатно умалчивая, что Байден стал президентом именно в том возрасте, в котором Рейган покинул Белый дом. Правда, Кэрролл признаёт, что "у Трампа и близко не было такого количества физических и ментальных проблем, как у Байдена", но лишь для того, чтобы подчеркнуть: Трамп теряет хватку, его речь в Мар-а-Лаго, где он объявил о вступлении в президентскую гонку, была "безжизненной, скучной" настолько, что некоторые из собравшихся в бальном зале поместья якобы попытались покинуть зал, не дожидаясь её окончания (охрана их не выпустила). Речь действительно была не столь зажигательной, как выступления Трампа на стадионах и перед многотысячными толпами, но никаких признаков того, что аудитория воспринимала её как скучную, нет даже на тех видео, на которые ссылается сам Кэрролл.
Тем не менее общий тон СМИ, освещающих действия Трампа, остаётся неизменным: экс-президент "выдохся", демонстрирует "низкий уровень энергии", "уже не тот".
Точно так же, как демократы могут добиться большего успеха, чем Байден, республиканцы могут добиться большего успеха, чем Трамп", - заключает Конн Кэрролл. И это не его личная точка зрения, а некая методичка, которая обязательна к исполнению во всех мейнстримных медиа. Кто эту методичку разработал, можно только догадываться, но, судя по всему, родилась она в недрах того самого "глубинного государства" (deep state), с которым все четыре года своего президентства и боролся Дональд Трамп.
Возвращение Трампа в Белый дом - настоящий кошмар для "глубинного государства". Deep state приложило колоссальные усилия, чтобы этого возвращения не случилось в 2020 году, мошенничеством и фальсификациями продвинув на пост президента Сонного Джо Байдена. Но теперь ситуация в некоторой степени вышла из-под контроля: престарелый и всё менее адекватный Байден не собирается ограничиваться одним президентским сроком и всерьёз намеревается побороться за переизбрание, а на фоне того, что происходит с экономикой, миграционной политикой и преступностью, он рискует проиграть не только Трампу, но и вообще любому кандидату, говорящему правду о событиях в США.
У "глубинного государства" остаётся лишь один вариант, чтобы не допустить повторного избрания "рыжего чудовища", - поддержать его соперника внутри самой Республиканской партии.
Именно это сейчас и происходит: почти все мейнстримные СМИ, включая те, что верой и правдой служат демократам, воспевают молодого - 44 года - губернатора Флориды Рона Десантиса, политика, который на прошедших 8 ноября промежуточных выборах одержал триумфальную победу над своим соперником-демократом Чарли Кристи (разрыв составил почти 20%).
Губернатор Флориды Рон Десантис сокращает некогда зияющий разрыв с бывшим президентом Трампом", - торжествует издание The Hill, которое уж точно нельзя отнести к симпатизирующим Республиканской партии. Речь идёт о данных опроса Harvard CAPS / Harris Poll, согласно которому за прошедший месяц рейтинг губернатора Флориды вырос на целых 11%: если бы республиканские праймериз состоялись сейчас, то за него проголосовали бы 28% избирателей (в октябре таковых было лишь 17%). Одновременно опрос показал уменьшение поддержки Дональда Трампа: если в октябре за него были готовы отдать голоса 55% опрошенных, то сейчас "всего лишь" 46%. "Хотя он по-прежнему удерживает двузначное преимущество над Десантисом, опрос отмечает резкое изменение политической силы бывшего президента", - комментирует журналист The Hill Макс Гринвуд.
Эндрю Салливан, колумнист британского издания The Spectator, злорадно констатирует, что, согласно опросам, Рон Десантис "внезапно" вырывается вперёд в целом ряде ключевых штатов: в Джорджии он впереди на 20% (57% против 37% у Трампа), в Айове, Нью-Гэмпшире, даже в Техасе (43% против 32%). Главное же, пишет Салливан, - в опросах фигурировали только Трамп и Десантис, а это означает, что способ, которым Трамп победил в 2016 году и который заключался в том, что он разбил оппозицию по частям - так, чтобы с ним не соперничал какой-то один кандидат, - в этот раз не сработает.
И Гринвуда, и Салливана сложно отнести к сторонникам республиканцев (последний вообще обамовский прогрессист и открытый гей). Так почему же они так радуются росту популярности Десантиса, который в значительной степени обязан своим триумфом жёсткой позиции в отношении преподавания "критической расовой теории" в школах и считается врагом "вокизма" и левизны?
Социологические опросы - штука весьма коварная. Совсем недавно промежуточные выборы в конгресс вновь доказали, что полагаться на данные социологии опасно.
Опросы уверенно предсказывали "красную волну", но она так и не материализовалась. Пыль вокруг выборов ещё оседает (в некоторых округах подсчёт голосов продолжается, хотя принципиально ситуацию это уже не изменит: контроль над палатой представителей будет у республиканцев, а над сенатом - у демократов), и каждая партия старается представить результаты своей победой.
Реальность, однако, такова, что обе партии, по сути, проиграли: демократы потеряли нижнюю палату конгресса, а республиканцы не сумели получить верхнюю, - и этот проигрыш нужно как-то объяснить избирателям. Причём демократам, в общем-то, можно особенно и не стараться: экономические проблемы страны очевидны даже самым последовательным сторонникам Байдена. А вот республиканцам принципиально важно найти козла отпущения, ответственного за то, что ожидавшаяся "красная волна" превратилась в едва заметную рябь на поверхности американского политического пруда.
Этим козлом отпущения предсказуемо стал Дональд Трамп.
Теперь СМИ акцентируют внимание на том, что несколько высокопоставленных кандидатов, поддержанных Трампом, проиграли соперникам-демократам, и возлагают ответственность за их проигрыш на экс-президента. Доля правды в этом есть - но вот, например, в Аризоне Кэри Лейк, считающаяся трамписткой, проиграла своей сопернице Кэти Хоббс 0,66% голосов и отказывается признать своё поражение, поскольку в округе Марикопа в самый ответственный момент вдруг перестали работать машины для голосования.
Возможность того, что "победа" демократов была достигнута путём фальсификаций, настолько очевидна, что прокуратура Аризоны открыла специальное расследование - а поскольку официальной сертификации итогов выборов ещё не было (её крайняя дата - 28 ноября), то здесь возможны неприятные для демократов сюрпризы. Что, если окажется, что и в Аризоне, и в Пенсильвании кандидаты Трампа проиграли не потому, что их поддерживал экс-президент, а потому, что Демпартия опять смошенничала, как это было в 2020 году на выборах президента?
Между тем в палате представителей всё обстоит совсем не так уж плохо - и для республиканцев, и для Трампа. Подавляющее большинство конгрессменов-республиканцев, которые с января будут контролировать нижнюю палату, - трамписты. Их имена менее известны, чем имена доктора Оза или Кэри Лейк, но именно они - верная армия Трампа. А это, помимо всего прочего, означает, что палату представителей ожидают жестокие схватки между "слонами" и "ослами", поскольку лидером демократического меньшинства, скорее всего, станет вместо старухи Пелоси молодой и агрессивный Хаким Джеффрис - конгрессмен от штата Нью-Йорк.
Джеффрис скандально известен тем, что упорно и последовательно отрицает законность результатов выборов… но не 2020 года, конечно, а 2016-го. Только если за отрицание результатов выборов 2020 года трампистов клеймят "теоретиками заговора" и "распространителями бредовых идей", то Джеффриса, напротив, продвигают в спикеры нижней палаты конгресса. Ещё бы, ведь он уверенно заявляет: "Россия вмешалась в наши выборы. Атаковала нашу демократию с единственной целью - искусственно поместить кого-то по адресу Пенсильвания-авеню, 1600 (адрес Белого дома. - К. Б.). Они преуспели".
Он продолжал утверждать, что Трамп был "поставлен русскими" на пост президента, даже после того, как расследование спецпрокурора Мюллера не нашло никаких доказательств "русского сговора".
Сможет такой фанатик, которому под каждым кустом мерещатся русские агенты, найти общий язык с трампистами-республиканцами в палате представителей? Вопрос, что называется, риторический.
Обострение конфликта между партиями в конгрессе - лишь одно из очевидных последствий возвращения Трампа на политическую сцену. Просматриваются и другие: почти неизбежное инициирование импичмента Байдену (да, через сенат этот импичмент не пройдёт, но крови Сонному Джо и демократам попортит), споры вокруг военной помощи Украине, аудит ФБР, несколько лет отказывавшегося расследовать "адский ноутбук" Хантера Байдена… Одним словом, возвращение Трампа - это гарантированная турбулентность системы, своего рода политическое торнадо, грозящее смести укрепления "глубинного государства".
Если богатые и аристократические классы боятся возвращения Трампа к власти, на это есть веские причины. Он в их мире, но не от него. Если он сможет противостоять их песне сирен о глобализме и дешёвой рабочей силе, он, возможно, сумеет избежать участи Наполеона и насладиться вторым актом, более сильным, чем первый", - пишет опытный и мудрый журналист Фрэнк Майл, один из немногих политических обозревателей, не боящихся встать на сторону экс-президента. Но именно эта перспектива - возвращения Трампа, как Наполеона, бежавшего с острова Эльба, который может выиграть своё Ватерлоо, - и заставляет его врагов из истеблишмента (неважно, какой партии) эксплуатировать тему засилья стариков в американской политике, делая ставку на "перспективную молодёжь" вроде Рона Десантиса.
Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.
20.11.2022, 10:42 28051
Лишний роток
О том, как на Земле жить 8 млрд людей и когда бедные станут богатыми, рассказал телеведущий Андрей Добров.
Земля взяла отметку в 8 млрд человек. Есть опасения, что они не поместятся за общим столом.
Когда в 1987-м число землян достигло 5 млрд, это обсуждали чуть ли не две недели. Сейчас далеко не все услышали, что теперь нас 8 млрд. Еще одна новость из огромного количества других. На телеканалах ей отвели время намного меньшее, чем рассказу про G20 на Бали. То есть всего пару строк.
Когда на самом деле новость-то страшноватая. 8 млрд человек на Земле в условиях кризиса продовольствия.
А вот 10 тысяч лет назад на Земле проживало всего пять… миллионов. Миллиард появился только в начале XIX века. Второй - через 130 лет, в 1930-м. Третий - уже через 30 лет, в 1960-м. Четвертый - 15 лет спустя, в 1974-м. Через 13 лет - уже пятый миллиард, в 1987-м. И 3 млрд за последние 22 года. То есть всего за несколько десятков лет человечество увеличилось более чем в два раза. И примерно в семь раз от начала XX века. Это к вопросу о двух мировых войнах и количестве погибших в них. В Первой мировой это 7,5 млн погибших и пропавших без вести. И во Второй - от 50 млн до 80 млн. Это, безусловно, жуткие цифры, но они дают определенное понимание ситуации.
Скорость увеличения населения Земли резко выросла вследствие борьбы с болезнями, развития экономик, улучшения качества питания. Посудите сами: возьмем две страны - Китай и Индию. Их жители долгое время сидели на национальных кухнях, основу которых составлял рис. Но начиная с XXI века перешли на новые продукты - например, молоко, творог и так далее. А это почти 3 млрд человек.
Мало кто задумывается про рост японцев. За XX век они со 160 см "подтянулись" до 164. А начиная с конца столетия и до нынешнего дня средний рост японца составляет 172 см. Это благодаря обильному употреблению мяса и безлактозного молока. Против того же риса ранее. К 2050-му они дорастут до 177 см, то есть не будут отличаться от среднего жителя России.
Но вы и сейчас можете увидеть японцев очень высокого роста, в 190 см. И я могу точно сказать, что это люди, родившиеся в 1969 и 1970 годах. Я сам у них спрашивал. Они говорили, что это было связано именно с первыми изменениями продуктов питания.
Демографы говорят, что рост рождаемости на Земле уже начинает тормозить. Он будет и дальше развиваться, но не такими темпами. Семьи Европы не могут позволить себе рождение нескольких детей. Но это с лихвой перебивается многодетностью в Азии и Африке. И в любом случае есть идея, что к 2080 году количество людей может достичь 10 млрд.
И тут в памяти, конечно, всплывают не только мальтузианство (старое учение о том, что при росте населения быстро кончатся все запасы), но и уверения Римского клуба, что рожать надо поменьше, а жить поскромнее (знаменитый доклад 1973 года). Но не только они. В 2020-м американская пресса опубликовала доклад, согласно которому Земля может прокормить не более 7 млрд человек. Для нормального питания, как мы привыкли, население планеты вообще должно вернуться к цифре в 2 млрд. Причем имеются в виду люди, которые будут есть только зерно, отказавшись от мяса. Уже сейчас посевы зерна составляют 2 млрд тонн, а нужно 3 млрд. Поэтому проще забрать землю у пастбищ. Их и так не хватает. Мы производим 200 млн тонн мяса, когда нужно 470 млн.
Я попросил своих коллег связаться с демографами. Они предложили мне Андрея Витальевича Коротаева, ведущего научного сотрудника лаборатории политической демографии РАНХиГС. Он заявил, что в мире полно еды. Только везти ее в голодающие районы никто не хочет. У них не хватает денег, чтобы ее купить. И в первую очередь это Африка южнее Сахары. Притом что именно там самая высокая рождаемость.
Действительно тревожная ситуация также в Афганистане, в странах Латинской Америки. Это притом, что в США ежегодно выбрасывается в помойку 72,5 млн тонн еды. Это делают более 80% граждан страны. В Евросоюзе 153 млн тонн продуктов в год идут из холодильника на свалку. Да, конечно, там и просроченные, но, как правило, это просто то, что люди в данный момент не хотят есть. Речь не про очистки картофеля или шкурки апельсинов. Имеются в виду именно продукты питания. В Британии ежегодно так утилизируют 9,5 млн тонн продуктов. Daily Mail - не лучший источник, но в августе они подсчитали, что за шесть лет парламент Британии выбросил столько бесплатных обедов для своих служащих, что мог бы прокормить 2,5 млн человек.
И это потрясающая история.
Никогда не думали, почему Африка так бедна? Там огромные запасы минерального сырья, марганец, хромиты, бокситы. Есть нефть и газ. Кобальт и медь. Золото и алмазы. Фосфиты и уран. По добыче ископаемых Африке принадлежит лидирующее, а иногда и просто монопольное право. Но 1,5 млрд африканцев живут бедно, иногда на грани голода. Давайте возьмем историю с Мали и увидим, как богатая Франция не давала этой стране развиваться.
В Мали семь действующих рудников золота, это треть от всей добычи в Африке. 30 кимберлитовых трубок алмазов, 1,5 млн тонн бокситов, марганец, молибден, медь и уран, литий и нефть. Но добыча принадлежит иностранным компаниям. Золото - это ЮАР. Бокситы - это Британия. Уран принадлежит канадцам. Нефть - итальянцам.
До 1945-го Мали была французской колонией. И только в 1960-м страна стала независимой. Но экономически осталась под властью французов. Сразу после Второй мировой Франция получила эксклюзивные права на добычу природных ресурсов. Малийский франк привязали к французскому. А теперь он зависит от курса евро. Причем страна должна держать половину своих денежных резервов и все золото в Казначействе Франции. Правительство Мали не имеет к ним доступа. Кредиты они вынуждены брать у Парижа под высокий процент. Продавать свои ресурсы Мали должна только с одобрения французской стороны. Причем их покупают французские же компании по очень небольшой цене. А вот товары из Пятой республики продаются в бывшей колонии по завышенным ценам.
То есть для того, чтобы французы могли выбрасывать в помойку свои 10 млн тонн продуктов, африканские страны должны голодать. Но есть и другая сторона. Мой знакомый как-то увидел двух пожилых французов в московском метро. Это было лет пять назад. И услышал их разговор. Они с удивлением смотрели на эскалатор и удивлялись, что нет ни одного темнокожего и ни одного араба. В Париже - вещь невозможная. Но именно голод и заставляет жителей африканских и ближневосточных стран стремиться в сытую Европу. Жизнь в нужде движет уже сотнями тысяч человек, уезжающих с Юга на Север.
Именно поэтому восьмой миллиард на планете только усилит бегство людей из голодных стран в более сытые. И казалось бы, это и решит проблему с транспортировкой и покупкой продовольствия. Ведь если все голодные переедут в богатые страны, то не будет ни голодных, ни бедных. Так? Или нет?
Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.
11.11.2022, 10:22 34436
Китайско-казахстанское сотрудничество в области профессионального образования имеет широкие перспективы
Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
В свете высокого уровня развития вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном были достигнуты новые цели в сотрудничестве, в качественном совместном строительстве "Одного пояса, одного пути", производственных мощностях, экономике и торговле, взаимосвязи, энергетике, сельском хозяйстве и других прагматических областях, что создало огромный спрос на профессиональные и технические таланты. На сегодняшний день китайско-казахстанское сотрудничество в области профессионального образования сталкивается с историческими возможностями, широкими и многообещающими перспективами.
Профессиональное образование является важной частью системы образования любой страны и играет незаменимую и важную роль в повышении качества рабочей силы, содействии занятости, содействии современной индустриализации страны. В последние годы ЮНЕСКО, Европейская комиссия и Всемирный экономический форум призвали обратить особое внимание на профессиональное образование. Страны во всем мире увеличили свою поддержку и инвестиции в профессиональное образование, продвигают цифровые технологии, укрепляют международное сотрудничество и устойчивое развитие. Профессиональное образование достигло беспрецедентных успехов в развитии.
Китай придает большое значение развитию профессионального образования. На недавнем 20-м Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая была подчеркнута необходимость реализации стратегии подъема страны силами науки и образования, т.е. наращивания государственной мощи посредством кадров, координирования совместных инноваций в профессиональном образовании, интегрированного развития и оптимизирования видов профессионального образования и высшего образования. В августе этого года председатель КНР Си Цзиньпин во время своего вступительного поздравления на Всемирной конференции по развитию профессионального и технического образования, состоявшегося в Тяньцзине, особо отметил, что Китай активно способствует качественному развитию профессионального образования и поддерживает обмен и сотрудничество с зарубежными странами в этой области.
В настоящее время в Китае создана крупнейшая в мире система профессионального образования: насчитывается 11 200 профессионально-технических училищ всех уровней и различных типов, в которых обучается 29,15 млн учащихся по более чем 1300 специальностям. Ведется подготовка кадров, открываются новые специальности, охватывающие все отрасли народного хозяйства. В Китае в передовом производстве, стратегических развивающихся отраслях и современных сферах услуг более 70% новых передовых сотрудников являются выпускниками профессиональных колледжей. В 2021 году в новой версии каталога профессионального образования, выпущенного Китаем, было установлено в общей сложности 19 основных категорий, 97 профессиональных категорий и 1349 специальностей.
Китай активно продвигает зарубежные обмены и сотрудничество в области профессионального образования, были установлены тесные контакты более чем с 70 странами и международными организациями, проведены Всемирная конференция по развитию профессионального и технического образования, Всемирный конкурс навыков профессионального колледжа, Всемирная выставка интеграции профессионального образования, а также инициировано создание Всемирного альянса по развитию профессионального и технического образования. В настоящее время Китай укрепляет связи и сотрудничество со странами по всему миру, включая Казахстан, исследуя и создавая новые пути и платформы для развития сотрудничества в области профессионального образования между двумя странами, совместно развивая все больше профессиональных и технических талантов, чтобы помочь экономическому и социальному развитию страны и международному сотрудничеству в практических областях.
В сентябре 2021 года председатель КНР Си Цзиньпин на 21-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества подчеркнул, что Китай в ближайшие три года построит 10 "мастерских Лу Баня" в государствах - членах ШОС. Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И подчеркнул во время встречи министров иностранных дел "Китай + пять стран Центральной Азии", что Китай поможет пяти странам Центральной Азии построить 5 "мастерских Лу Баня". В сентябре 2022 года в ходе визита председателя Си Цзиньпина в Казахстан главы двух государств достигли принципиального консенсуса по открытию в Казахстане "мастерских Лу Баня".
"Мастерская Лу Баня" - известный бренд в сфере культурного обмена и профессионального образования Китая. В настоящее время создано более 20 мастерских Лу Баня в 19 странах и регионах, в том числе в странах Центральной Азии. В августе этого года в Техническом университете Таджикистана состоялось открытие первой в Центральной Азии "мастерской Лу Баня". Завершены составление и перевод вспомогательных учебников по технологии инженерных измерений и технологии применения городской тепловой энергии. Планируется официальный запуск в конце этого года. В октябре с.г. в Ташкентском государственном транспортном университете (Узбекистан) открылась "мастерская Лу Баня", которая в основном будет заниматься подготовкой современных специалистов по управлению логистикой и информационными технологиями.
В целях реализации важного консенсуса между главами государств Китая и Казахстана по строительству "мастерских Лу Баня" в Казахстане, содействия обмену и сотрудничеству в области профессионального образования, а также развития остро необходимых профессиональных и технических талантов для экономического и социального развития Казахстана был запущен проект семинара "Казахстанская мастерская Лу Баня".
В 2023 году Китай и Казахстан совместно отметят 10-летие инициативы "Один пояс, один путь", а китайско-казахстанское сотрудничество в области профессионального образования имеет широкие возможности для развития. Ожидается, что совместными усилиями при поддержке соответствующих государственных ведомств и колледжей Казахстана "мастерская Лу Баня" ускорит процесс подготовки в Казахстане, сможет начать работу в полную силу как можно скорее и способствовать экономическому и социальному развитию Казахстана, что благоприятно скажется на качественном совместном строительстве инициативы "Один пояс, один путь". А это в свою очередь обеспечит мощную профессиональную и техническую кадровую поддержку. Посольство Китая в Казахстане готово оказать в этом всю необходимую помощь.
05.11.2022, 14:17 44666
Будущее человечества - социализм
Фото: sovross.ru
Победа Лулы да Силвы на выборах в Бразилии - важный момент по той причине, что речь идет о кандидате от левых сил. Лула - это кандидат не только от партии трудящихся, но и от социалистической партии Бразилии.
Мы будем жить в новые времена мира, любви и надежды, - обратился к соотечественникам Лула после оглашения итогов выборов. - Я буду управлять 215 миллионами бразильцев… А не только теми, кто проголосовал за меня. Нет двух Бразилий. Мы одна страна, один народ - великая нация. Никому не выгодно жить в стране, которая разделена и находится в постоянном состоянии войны. Я никогда не устану повторять свое обязательство позаботиться о том, чтобы каждый бразилец мог завтракать, обедать и ужинать каждый день. Если мы не сможем искоренить голод и крайнее неравенство, не произойдет устойчивого развития, экологической гармонии или прочной безопасности. Там, где есть голод, надежды нет. Есть только запустение и боль. Голод питает насилие и фанатизм. Мир, где люди голодают, никогда не будет безопасным. Я больше всего хочу, чтобы надежда, победившая страх в моей стране, помогла победить его во всем мире. Борьба с голодом и нищетой также основывается на создании мирового порядка, который отдает приоритет социально-экономическому развитию. Дальнейшее существование всего нашего человечества - социализм. Социализм - не о том, чтобы отобрать и поделить, а о том, чтобы объединить, интегрировать ресурсы и пустить их на пользу всему обществу. Идея разделить и разобрать - это как раз буржуазная идея, сообщает газета "Советская Россия".
Основная идея советского социализма заключалась в том, что экономика и социальная организация государства должны быть слиты в единый механизм справедливого распределения ресурсов. Производство должно быть компонентом социальной жизни, а социальная жизнь должна быть организована как самое современное производство.
Давным-давно я научился не возлагать вину за отсталость в Бразилии на США. Мы должны винить себя. Наша отсталость вызвана элитой, которая в течение столетия не думала о большинстве и подчиняла себя иностранным интересам. Бразилия вновь открыла для себя себя, и это новое открытие выражается в энтузиазме ее народа и его стремлении мобилизоваться для решения огромных проблем, которые стоят перед нами. Мы будем бороться за нулевую вырубку лесов в Амазонии… Бразилии и планете нужна Амазонка живой.
Мы, политики, пожинаем то, что посеяли. Если я посею братство, солидарность, согласие, я пожну добро. Если я посею раздор, то пожну ссоры. Что послужило причиной спецоперации России на Украине? НАТО! Соединенные Штаты и Европа должны были сказать: "Украина не вступит в НАТО". Это решило бы проблему.
Я сильно встревожился, когда Соединенные Штаты и Евросоюз поддержали Хуана Гуайдо, тогдашнего лидера парламента Венесуэлы в качестве президента страны в 2019 году. Нельзя играть с демократией. Чтобы Гуайдо стал президентом, его нужно избрать. Бюрократия не может заменить политику. В политике есть двое глав государств, оба избранные своими народами, и они должны сесть за стол переговоров, посмотреть друг другу в глаза и поговорить.
И сейчас я иногда сижу и смотрю, как президент Украины выступает по телевидению, ему аплодируют, аплодируют стоя все европейские парламентарии. Этот парень ответственен за конфликт.
Нам необходимо создать новую систему глобального управления. Организация Объединенных Наций в нынешнем ее виде больше ничего не представляет. Сегодня правительства не воспринимают ООН всерьез, потому что каждое из них принимает решения, не уважая позицию этой организации. Соединенные Штаты привыкли вторгаться в другие страны, никого не спрашивая и не уважая мнение Совета Безопасности. Поэтому нам нужно перестроить ООН, чтобы включить в нее больше стран и больше народов. Если мы это сделаем, мы сможем начать улучшать мир".
Лула да Силва назвал приоритеты в работе нового правительства Бразилии
Избранный на период 2023-2027 годов президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал своими первоочередными задачами борьбу с голодом и неравенством, восстановление диалога между ветвями власти, климат и проблемы экологии.
Наше самое неотложное обязательство - снова покончить с голодом. Мы не можем считать нормальным, что миллионам мужчин, женщин и детей в этой стране нечего есть или что они потребляют меньше калорий и белка, чем необходимо. Бразилия больше не может жить с этой огромной бездонной пропастью, с этой стеной из бетона и неравенства, которая разделяет Бразилию на неравные части, которые невозможно признать", - написал политик в своем блоге после того, как был объявлен избранным президентом, сообщает информационное агентство EADaily.
Лула да Силва в третий раз возглавит южноамериканскую республику на период 2023-2027 годов - по результатам подсчета 99,97% голосов во втором туре выборов он набирает 50,9% голосов и уже объявлен победителем голосования в Верховном избирательном суде страны.
Политик отметил, что правительству необходимо возобновить диалог с законодательной и судебной властью "без попыток отстранять, вмешиваться, контролировать, кооптировать, но стремясь восстановить гармоничное и республиканское сосуществование между тремя ветвями власти".
По словам Лулы, будущее правительство собирается восстановить доверие к стране, ее предсказуемость и стабильность, чтобы инвесторы могли снова поверить в Бразилию.
Бразилия готова восстановить свою ведущую роль в борьбе с климатическим кризисом, защищая все наши биомы, особенно леса Амазонии. Наше правительство смогло сократить вырубку лесов в Амазонии на 80%. Теперь давайте бороться за нулевую вырубку", - добавил Лула да Силва.
14.10.2022, 13:55 58156
ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Архитектор назвала снос VIP-терминала варварством
Архитектор, урбанист, консультант по развитию территорий Жанна Спунер прокомментировала планируемый снос старого здания VIP-терминала в Алматы, назвав такое решение варварством.
Сносить историческое здание аэропорта (бывший VIP-терминал) - первую общественную постройку в Алматы считаю недопустимым. В цивилизованном мире такое варварство было бы уголовно наказано", - заявила архитектор.
Специалист уверена, что снос старого здания аэропорта обойдется дороже, чем это представляется. Это совсем не дешевое решение, а как раз наоборот, самое дорогое и самое неразумное.
Если мы хотим развивать туризм в Казахстане, нужно понимать - туристам в первую очередь интересна среда и архитектура, и лишить город исторического, градообразующего здания - так себе решение с точки зрения здравого смысла. Здание само по себе имеет туристическую привлекательность и при правильной реставрации может стать интересным туристическим объектом", - продолжает Спунер.
По ее словам, нынешнее здание аэропорта Алматы, не представляет никакой исторической и архитектурной ценности, не отвечает функциям современного аэропорта, с ним можно было бы без сожаления расстаться. На этом месте необходимо проектировать качественный и эффектный аэропорт, только то, что представлено в проекте не отвечает этим критериям.
В данный момент вижу только одно соломоново решение - объявить международный конкурс на разработку фасадов, интерьера и благоустройства на уже разработанный компанией проект с целью улучшения его эстетической привлекательности. При обязательном сохранении исторического VIP-терминала и его интеграции с новым зданием", - предложила эксперт.
Напомним, в начале августа стало известно, что в Алматы за счет средств крупного инвестора строится новый терминал международного аэропорта.
По словам руководителя управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Берика Солтанбаева, новый терминал позволит увеличить пропускную мощность аэропорта с нынешних 2,5 миллиона пассажиров в год до 14 миллионов.
Общая стоимость проекта составляет 90 млрд тенге. Срок реализации запланирован на 2024 год", - сказал Берик Солтанбаев.
Позже общественники выразили несогласие с данным решением. В Алматы был проведен ряд общественных консультаций по вопросу строительства нового международного терминала и судьбы VIP-терминала. На публичных слушаниях общественники детально оценивали окончательный вариант расширения аэропорта.
Кроме того, известный экономист и энергетик - бывший глава корпорации KEGOC Асет Наурызбаев провел одиночный пикет перед зданием отеля Ritz-Carlton, где проходили третьи общественные слушания.
В октябре пресс-служба Международного аэропорта Алматы сообщила, что пристройку к старому зданию VIP-терминала снесли.
Была снесена пристройка к старому зданию VIP-терминала. Сейчас идет бережный перенос ключевых архитектурных элементов основного здания", - заявили в пресс-службе аэропорта.
В начале ноября стало известно о том, что начались работы по переносу старого здания VIP-терминала международного аэропорта.
Имеются все разрешительные документы. Новое здание VIP-терминала будет стоять в 420 метрах юго-восточнее по улице Ахметова, туда будут перенесены ключевые культурные элементы, такие как витражи и элементы бельведера", - сообщает пресс-служба аэропорта.
30.09.2022, 21:34 68181
Евразия: проблема разобщенности смыслов, или Мир ковчегов (часть 8. Взгляд в будущее)
Фото: Depositphotos
Часть 6. Завершение первого этапа большого передела всего
События сентября 2022 года показывают, что первый этап микросистемного кризиса в рамках 2018/19 года - конец лета 2022 года завершен.
Этот период характеризовался традиционными для низкоинтенсивных периодов холодной войны инструментами противоборства. Активно применялись инструменты проведения "народных" переворотов, системно осуществлялась санкционная политика с использованием инструментария торгово-экономических войн, велись периферийные локализованные боевые действия. При этом ни одна сторона не достигла в нужной мере своих целей. Коллективный Запад не изменил стратегической линии и не намерен всерьез идти на системную и долгосрочную разрядку, Россия не показывает признаков "майдана" и коллапса экономики. Украина подтвердила полную несубъектность и отсутствие силы принимать стратегические решения в ключе национальных интересов, как и ЕС в качестве коллективного актора. Не сработал план досрочного военного конфликта в Юго-Восточной Азии. К осени англо-саксонский центр принятия стратегических решений использовал весь предполагаемый объем заготовок по непрямому силовому воздействию на коллективные центры принятия решения ШОС.
На новом этапе коллективный центр ШОС, вероятно, согласится с необходимостью добиваться в сложившихся условиях формирования баланса интересов не на принципе договоренности, а по праву победителя. Можно сказать, ШОС будет стремиться переиграть итог холодной войны. В рамках данной цели:
- Си Цзиньпин призвал готовиться к военным действиям;
- Россия признала военный конфликт стратегическим с возможностью расширения до нескольких театров военных действий и перехода к мобилизации экономики и общества;
- ближайший стратегический союзник России - Беларусь публично переходит к военной доктрине военного времени, т. е. стана переходит на уровень непосредственной готовности к мобилизации, а ранее привела Вооруженные силы в боевую готовность на западе страны;
- Иран вступает опосредованно в военный конфликт через поставку технологий ВС России;
- ШОС стремительно меняется в сторону военно-политического союза;
- Турция берет курс на вступление в ШОС и публично заявляет о незначимости позиции НАТО и ЕС для принятия стратегических решений;
- Беларусь становиться полноправным членом ШОС;
- Россия больше не заинтересована в умиротворении Западного центра.
Оперативный ответ Западного центра является хаотичным, что говорит о том, что его основная стратегия заключалась в нанесение поражения в рамках ограниченной непрямой конфронтации:
- запуск на максимальной возможном уровне информационной кампании о ядерном ударе по Украине;
- провоцирование, а фактически подготовка войны Турции и Греции.
Важно отметить, что в ЕС выходят на поверхность процессы, которые вызревали несколько десятилетий, как ответ на ультралиберальную дискриминацию - на парламентских выборах в Италии постфашисткая партия явилась фактически фаворитом. Это, скорее всего, станет началом возврата субъектности Италии, но неизбежно усилит хаотизацию ЕС. Стоит помнить, что территория ЕС - это родина и оплот расизма и фашизма в той или иной исторической форме и что денацификации Европы фактически не было. Укоризненность данных идей в культуре и масскультуре - фундаментальная. Для Западной и Центральной Европы вопросы о принципам исторического наследия чистоты рода так же фундаментальны, как для лесостепной части Восточной и Северной Европы, вопросы родства по принципам духа (тотемической традиции). Именно поэтому европейской традиции, которая смотрит в первую очередь на то, от кого ты родился (формальная родословная), никогда не понять традицию Лесостепи и Севера - кем ты родился (тотемическое родство).
Обобщая метаполитическую диспозицию, можно сказать, что НАТО и ЕС - это союз родовых гербов, а ШОС - союз родства метафизического понимания мира. Именно поэтому возможно искреннее понимание между соколом (Казахстан), медведем (Россия), вурдалаком и ужом (Беларусь) и драконом (Китай).
Нациям в ЕС незачем бороться друг за друга - у них в силу долгого религиозного террора и традиции абсолютизма уничтожены культурные элементы общности. Они заменены на формальные проявления общественных институтов, которые меняются в зависимости от контекста и заинтересованности элит.
Начинающиеся процессы перевода производств и бегства из ЕС капитала могут привести к появлению новых элит, которые могут в результате антилиберального поворота перейти к стратегии "своего дома" - классической практике протекционизма и двусторонних альянсов.
На данный момент с позиции патриотов государств ЕС корень всех бед в существовании наднациональных институтов ЕС. Стоит предположить, что выход из тупика будут в первую очередь искать в выходе из коллективных процедур, которые блокируют возможность двусторонних выгодных договоренностей.
В случае активного и успешного противодействия процессам возврата суверенитетов и сохранения прежней геополитической линии ЕС стоит ожидать уже внутригосударственных центробежных процессов на уровне административных единиц. Это путь к "новому средневековью" с автономными областями-государствами и самостоятельными городами, с падением антропологической освоенности промежуточных пространств (примером может служить Прибалтика) и с ростом влияния транснациональных компаний инфраструктурного типа по модели "Ост-Индийской компании". В худшем варианте целые государства станут пространством "неразвития", свернувшись до задач регионально-локального сохранения подобия экономической и социальной целостности, то, что прошли страны СНГ в свое время благодаря триумфу свободы слова.
Первые кандидаты для таких трансформаций - Прибалтика, Словения, Чехия, Румыния, Болгария, Бельгия, Греция и Молдова. В этих пространствах будут доминировать транснациональные и квазигосударственные структуры. Период упадка для них закончится после серии гражданских конфликтов с приходом крупного государственного капитала со стратегическим видением. Возможные источники такого цивилизационного влияния - Китай и арабский мир. Россия, вероятно, больше не станет вмешиваться и даст сполна насладиться этим государствам своим историческим выбором. Исключение составит Сербия.
Северная Европа и Ирландия закроют максимально границы и уйдут в нейтралитет. Австрии и Швейцарии еще вчера надо было начинать договариваться с ШОС для сохранения своей роли переговорного пункта - казначейства.
Очень вероятно изменение границ в Европе. Европа не останется без военно-политического блока, но он будет формироваться в пределах первой редакции НАТО, т. е. не на атлантических принципах, а вновь в логике исторической традиции родов элит. Стоит ожидать прихода к власти во Франции, Испании, Италии и Германии националистов-ультраконсерваторов, замены принципов всеобщего избирательного права протекционизмом, построения монорелигиозной практики.
В более худшем варианте нельзя исключать на территории ЕС периода "воющих царств".
18.09.2022, 13:52 76136
Ерболат Досаев поздравил алматинцев с Днем города
Фото: Акимат Алматы
Алматы - это удивительный и уникальный город с неимоверно богатой историей, особой культурой и потрясающе красивой природой.
Это действительно особенное место - духовный и культурный центр, золотая колыбель независимости Казахстана. Исторически Алматы неустанно вдохновлял ученых, поэтов, музыкантов, архитекторов, которые здесь жили, творили, преображая его облик, вкладывая в него душу, создавая его особый культурный код.
Известный классик Ремарк писал: "Самый чудесный город - это тот, где человек счастлив". Я родился и вырос здесь, у меня с ним связаны мои самые теплые воспоминания. Здесь я создал семью, растут мои дети.
Наш с вами любимый город по-настоящему живой, с особенной душой и энергетикой. О нем сложены тысячи строк, написаны трогательные песни, создано бесчисленное количество картин с его прекрасными видами.
В истории Алматы, как и в истории любого другого большого города, были как периоды расцвета, так и периоды спада, моменты большой радости и щемящей скорби. Трагические события января текущего года перевернули наше с вами сознание и восприятие. Мы поняли, насколько хрупок наш окружающий мир и как нам надо ценить это богатство, оберегая его от потрясений и несчастий. Алматы перерождается, как птица Феникс, и сегодня видно, как он активно развивается, стремительно движется вперед.
Восстановление алматинского духа - это в первую очередь роль и вклад каждого его жителя. Колоссальная созидательная энергия более двух миллионов наших горожан, их креативность, трудолюбие и любовь к своему городу - это основа нашего устойчивого и поступательного развития.
У нас с вами большие цели и задачи по развитию Алматы. Мы вместе должны сделать наш город еще лучше и краше. Наша основная цель - создать комфортную городскую среду и повысить доходы жителей во всех районах мегаполиса. Мы обязаны эффективно реализовать и воплотить в жизнь принятую на этой неделе "Программу развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года". Для этого мы приложим все наши усилия, опыт и знания.
Я хочу от всей души пожелать всем жителям Алматы счастья, любви и крепкого здоровья! Пусть наш Алматы растет и процветает!
Источник: пресс-служба акимата города Алматы.
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В Казахстане в последнее время наблюдается рост цен на продукты питания и жилье. Цены на товары растут быстрее, чем реальные зарплаты казахстанцев. Только на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%. Считаете ли вы, что государство должно взять на особый контроль рост цен в стране?