О чем нам говорят эти прошедшие 28 лет?

За 28 лет политическое взаимодоверие Китая и Казахстана находится на высоком уровне. Две страны придерживаются одинаковой или близкой позиции в международных вопросах и эффективно сотрудничают и тесно взаимодействуют в защите безопасности и стабильности общества своих стран, в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом и других аспектах. Первый и новый президенты Республики Казахстан с четкой объективной и справедливой позиции дали оценку политике Китая в Синьцзяне и опровергли ложные упреки некоторых западных государств и СМИ в отношении Китая, что отражает традиционную дружбу и высокий уровень взаимодоверия между двумя государствами, а также заслужило уважение всего китайского народа.
В только что ушедшем 2019 году мировая обстановка была хаотичной, политика силы и булли, торговый протекционизм и унилатерализм разрушили нормы общего развития мировой экономики. Несмотря на то, что мировая обстановка сложилась не так, как хотелось бы, дружественные отношения и деловое сотрудничество Китая и Казахстана все-таки идут вперед. В 2019 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил официальный визит в Китай, стороны единогласно решили развивать отношения вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном, подняв в очередной раз отношения двух стран на новый уровень. Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также в этом году был награжден самой высшей и почетной государственной наградой Китая для иностранцев - орденом Дружбы.
Казахстан является страной, где была впервые выдвинута инициатива "Один пояс и один путь", а также самым первым активным участником совместного строительства "Одного пояса и одного пути". Результаты эффективной состыковки инициативы "Один пояс и один путь" с Новой экономической политикой "Нурлы жол" непрерывно приносят пользу народам двух стран. На сегодняшний день Китай и Казахстан открыли прямые рейсы между девятью городами, несколько трансграничных автотрасс и 2 трансграничные железнодорожные магистрали. Строительство базы логистического сотрудничества Китая и Казахстана в Ляньюньгане позволило Казахстану впервые обрести выход в море. 16 из 55 проектов индустриально-инвестиционного сотрудничества Китая и Казахстана уже переданы в эксплуатацию, а экономическая выгода от высокотехнологического сотрудничества напрямую или косвенно служит казахстанскому народу. В 1993 году товарооборот между двумя странами был всего 430 млн долларов США, а в 2019 достиг 20 млрд долларов США, увеличившись менее чем за 30 лет в 47 раз. Китай и Казахстан - это неразлучные соседи и неразрывные родственники. Родственники желают друг другу счастья, а соседи - добра. За 28 лет народы двух стран все глубже убеждаются в том, что идти плечом к плечу, оказывая взаимопомощь и поддержку - это самый лучший вариант сосуществования. Путь, по которому в течение 28 лет шли Китай и Казахстан доказывает всему миру, что взаимоуважение, мирное сосуществование, открытость, инклюзивность и взаимовыгода - это нормы взаимодействия стран друг с другом. Дружественные и добрососедские отношения Китая и Казахстана стали образцом для других стран мира.
Буквально недавно я провела лекцию для преподавателей и студентов факультета востоковедения Казахского национального университета имени аль-Фараби на тему "Перспективы китайско-казахстанских отношений". Я считаю, что сложившиеся сегодняшние отношения Китая и Казахстана являются перспективами, к которым страны стремились 28 лет назад, а также результатом совместных усилий двух сторон, приложенных для воплощения этих перспектив в реальность.
Первые 28 лет с момента установления дипломатических отношений Китая и Казахстана уже прошли, а путь будущих 28 лет уже начался. На сегодняшний день Китай и Казахстан находятся на схожем этапе развития, нашим общим стремлением является благосостояние наших государств и счастье наших народов - это предоставляет более обширное пространство сотрудничества для взаимообучения и взаимовыгоды двух стран.
Несмотря на то, что мы сталкиваемся с не совсем спокойной мировой обстановкой, распространением сплетения традиционных и нетрадиционных угроз, серьезными вызовами в системе глобального управления, мы вместе с этим должны видеть, что развитие и мир по-прежнему остаются главной темой современной эпохи, общим стремлением большинства государств все также является тенденция к глобализации и многополярности. Прошедшие 28 лет говорят нам, что, если Китай и Казахстан будут действовать сплоченно, совместно противостоять трудностям и вызовам, то будущие 28 лет непременно будут еще более прекрасными.
Давайте будем дорожить каждой минутой и секундой и оправдывать ожидания истории и народа!
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