О чем нам говорят эти прошедшие 28 лет?

3 января наступила 28-я годовщина с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном. Будучи живущим и работающим в Казахстане дипломатом из Китая, мое сердце не может пропустить эту дату. Начиная со дня установления дипломатических отношений, в течение 28 лет Китай и Казахстан сообща преодолевали трудности, шли вперед рука об руку. Основываясь на здоровых дружественных отношениях, созданных лидерами двух стран, они твердыми шагами реализовывали различные политические документы, подписанные главами двух стран.

За 28 лет политическое взаимодоверие Китая и Казахстана находится на высоком уровне. Две страны придерживаются одинаковой или близкой позиции в международных вопросах и эффективно сотрудничают и тесно взаимодействуют в защите безопасности и стабильности общества своих стран, в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом и других аспектах. Первый и новый президенты Республики Казахстан с четкой объективной и справедливой позиции дали оценку политике Китая в Синьцзяне и опровергли ложные упреки некоторых западных государств и СМИ в отношении Китая, что отражает традиционную дружбу и высокий уровень взаимодоверия между двумя государствами, а также заслужило уважение всего китайского народа.

В только что ушедшем 2019 году мировая обстановка была хаотичной, политика силы и булли, торговый протекционизм и унилатерализм разрушили нормы общего развития мировой экономики. Несмотря на то, что мировая обстановка сложилась не так, как хотелось бы, дружественные отношения и деловое сотрудничество Китая и Казахстана все-таки идут вперед. В 2019 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил официальный визит в Китай, стороны единогласно решили развивать отношения вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном, подняв в очередной раз отношения двух стран на новый уровень. Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также в этом году был награжден самой высшей и почетной государственной наградой Китая для иностранцев - орденом Дружбы.

Казахстан является страной, где была впервые выдвинута инициатива "Один пояс и один путь", а также самым первым активным участником совместного строительства "Одного пояса и одного пути". Результаты эффективной состыковки инициативы "Один пояс и один путь" с Новой экономической политикой "Нурлы жол" непрерывно приносят пользу народам двух стран. На сегодняшний день Китай и Казахстан открыли прямые рейсы между девятью городами, несколько трансграничных автотрасс и 2 трансграничные железнодорожные магистрали. Строительство базы логистического сотрудничества Китая и Казахстана в Ляньюньгане позволило Казахстану впервые обрести выход в море. 16 из 55 проектов индустриально-инвестиционного сотрудничества Китая и Казахстана уже переданы в эксплуатацию, а экономическая выгода от высокотехнологического сотрудничества напрямую или косвенно служит казахстанскому народу. В 1993 году товарооборот между двумя странами был всего 430 млн долларов США, а в 2019 достиг 20 млрд долларов США, увеличившись менее чем за 30 лет в 47 раз. Китай и Казахстан - это неразлучные соседи и неразрывные родственники. Родственники желают друг другу счастья, а соседи - добра. За 28 лет народы двух стран все глубже убеждаются в том, что идти плечом к плечу, оказывая взаимопомощь и поддержку - это самый лучший вариант сосуществования. Путь, по которому в течение 28 лет шли Китай и Казахстан доказывает всему миру, что взаимоуважение, мирное сосуществование, открытость, инклюзивность и взаимовыгода - это нормы взаимодействия стран друг с другом. Дружественные и добрососедские отношения Китая и Казахстана стали образцом для других стран мира.

Буквально недавно я провела лекцию для преподавателей и студентов факультета востоковедения Казахского национального университета имени аль-Фараби на тему "Перспективы китайско-казахстанских отношений". Я считаю, что сложившиеся сегодняшние отношения Китая и Казахстана являются перспективами, к которым страны стремились 28 лет назад, а также результатом совместных усилий двух сторон, приложенных для воплощения этих перспектив в реальность.

Первые 28 лет с момента установления дипломатических отношений Китая и Казахстана уже прошли, а путь будущих 28 лет уже начался. На сегодняшний день Китай и Казахстан находятся на схожем этапе развития, нашим общим стремлением является благосостояние наших государств и счастье наших народов - это предоставляет более обширное пространство сотрудничества для взаимообучения и взаимовыгоды двух стран.

Несмотря на то, что мы сталкиваемся с не совсем спокойной мировой обстановкой, распространением сплетения традиционных и нетрадиционных угроз, серьезными вызовами в системе глобального управления, мы вместе с этим должны видеть, что развитие и мир по-прежнему остаются главной темой современной эпохи, общим стремлением большинства государств все также является тенденция к глобализации и многополярности. Прошедшие 28 лет говорят нам, что, если Китай и Казахстан будут действовать сплоченно, совместно противостоять трудностям и вызовам, то будущие 28 лет непременно будут еще более прекрасными.

Давайте будем дорожить каждой минутой и секундой и оправдывать ожидания истории и народа!

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