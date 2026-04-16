В Жамбылской области расследуют суицид двух подростков

Павлодар. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре страдающий игровой зависимостью сотрудник исправительного учреждения осужден за коррупцию, - В Павлодаре страдающий игровой зависимостью сотрудник исправительного учреждения осужден за коррупцию, сообщили в областной прокуратуре.





По информации ведомства, осужденные переводили должностному лицу деньги за вынесение положительного решения о замене осужденным неотбытой части наказания на более мягкий вид наказания и пронос мобильных телефонов.





Полученные незаконные средства работник колонии тратил на ставки в букмекерских конторах.





Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением специального звания капитана юстиции.





Ранее сообщалось, что десятки госслужащих уволены в области Улытау из-за ставок в букмекерских конторах.





Ранее в азартный играх уличили чиновников Экибастуза, также из-за участия в азартных играх должности лишился сотрудник департамента экологии Атырауской области.





Напомним, что в 2024 году в Казахстане приняли нормы, прямо запрещающие государственным служащим участвовать в азартных играх и пари, включая ставки в букмекерских конторах. Запрет распространяется также на военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных органов, руководителей бюджетных организаций.