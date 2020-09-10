Пандемия не сможет помешать Китаю и Казахстану совместно выстраивать "Один пояс и один путь"

"Согласно таможенной статистике китайской сороны, с января по июнь текущего года товарооборот между Китаем и Казахстаном составил 9,35 млрд долларов США, сохраняя стабильность, а импорт Китая из Казахстана резко вырос на 18,5%. Одновременно, согласно данным Комитета по статистике РК, в первом полугодии сего года, Китай стал крупнейшим экспортным рынком для Казахстана, и почти пятая часть казахстанских товаров была экспортирована в Китай. Китайское правительство и предприятия последовательно передают Казахстану сотни тонн гумпомощи из медицинских средств, а соответствующие казахстанские компании закупают у Китая большое количество противоэпидемических материалов и оборудовании для тестирования. Экспорт свежих овощей из Китая в Казахстан также значительно увеличился на 83,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все это сыграло важную роль в борьбе Казахстана с эпидемией и обеспечении материальных условии жизни народа. В то же время китайский рынок начал ускоренно открываться для Казахстана, и почти 100 новых казахстанских предприятий получили разрешение на экспорт в Китай сельскохозяйственной продукции, а высококачественные продукты, такие как верблюжье молоко и другие, впервые вышли на китайский рынок", - сообщает Генеральное консульство КНР в Алматы.
В рамках совместных усилий Китая и Казахстана по продвижению состыковки "Одного пояса и одного пути" и новой экономической политики "Нурлы жол", а также сотрудничества Китая и Казахстана в сфере индустриализации, ряд ключевых проектов смогли преодолеть трудности, такие как приостановка полетов, невозможность выезда технического персонала и поставщиков на проектную площадку, а также выдержал суровое испытание эпидемии и удалось добиться положительного прогресса.
В первом полугодии бесперебойная работа газопровода "Китай-Казахстан" позволила превысить ожидаемые объемы транспортировки газа в 19,48 млрд кубометров, что обеспечило стабильность торговли природным газом между Китаем и Казахстаном и удовлетворило спрос на газ населения Южного Казахстана в период эпидемии.
Достижения китайско-казахстанского совместного строительства "Одного пояса и одного пути" в полной мере демонстрируют, что влияние эпидемии на китайско-казахстанское сотрудничество носит временный и частичный характер. Сотрудничество между двумя странами не прервалось, а еще больше сдвинулось вперед. Пока стороны и дальше будут работать сообща, кризисы можно превратить в возможности, и можно лучше адаптироваться к новым реалиям в условиях пандемии. Есть уверенность в том, что по мере того, как эпидемия постепенно будет взята под контроль, спрос на сотрудничество между двумя странами будет повышаться ускоренными темпами, и будут открыты новые пространства для сотрудничества, чтобы придать более сильный импульс для углубленного сотрудничества в областях, как научно-технические инновации, здравоохранение, дистанционное образование, финансы, трансграничная электронная коммерция и сельское хозяйство, что принесет еще большую пользу народам двух стран.
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