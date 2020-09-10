Пандемия не сможет помешать Китаю и Казахстану совместно выстраивать "Один пояс и один путь"

С начала 2020 года по всему миру свирепствует эпидемия COVID-19, нанеся беспрецедентные последствия и вызовы цепочке международного производства и поставок. На этом фоне Китай и Казахстан, являясь вечными всесторонними стратегическими партнерами, сообща преодолевают трудности, помогают и поддерживают друг друга и стремятся закрепить результаты двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Несмотря на трудности и проблемы, шаги Китая и Казахстана по совместному строительству "Одного пояса и одного пути" всегда твердо продвигались вперед и непрерывно продолжают идти глубоко.



"Согласно таможенной статистике китайской сороны, с января по июнь текущего года товарооборот между Китаем и Казахстаном составил 9,35 млрд долларов США, сохраняя стабильность, а импорт Китая из Казахстана резко вырос на 18,5%. Одновременно, согласно данным Комитета по статистике РК, в первом полугодии сего года, Китай стал крупнейшим экспортным рынком для Казахстана, и почти пятая часть казахстанских товаров была экспортирована в Китай. Китайское правительство и предприятия последовательно передают Казахстану сотни тонн гумпомощи из медицинских средств, а соответствующие казахстанские компании закупают у Китая большое количество противоэпидемических материалов и оборудовании для тестирования. Экспорт свежих овощей из Китая в Казахстан также значительно увеличился на 83,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все это сыграло важную роль в борьбе Казахстана с эпидемией и обеспечении материальных условии жизни народа. В то же время китайский рынок начал ускоренно открываться для Казахстана, и почти 100 новых казахстанских предприятий получили разрешение на экспорт в Китай сельскохозяйственной продукции, а высококачественные продукты, такие как верблюжье молоко и другие, впервые вышли на китайский рынок", - сообщает Генеральное консульство КНР в Алматы.



В рамках совместных усилий Китая и Казахстана по продвижению состыковки "Одного пояса и одного пути" и новой экономической политики "Нурлы жол", а также сотрудничества Китая и Казахстана в сфере индустриализации, ряд ключевых проектов смогли преодолеть трудности, такие как приостановка полетов, невозможность выезда технического персонала и поставщиков на проектную площадку, а также выдержал суровое испытание эпидемии и удалось добиться положительного прогресса.



В первом полугодии бесперебойная работа газопровода "Китай-Казахстан" позволила превысить ожидаемые объемы транспортировки газа в 19,48 млрд кубометров, что обеспечило стабильность торговли природным газом между Китаем и Казахстаном и удовлетворило спрос на газ населения Южного Казахстана в период эпидемии.

Газокомпрессорная станция компании AGP

Проект реконструкции автомобильной дороги Талдыкорган - Усть-Каменогорск, осуществляемый китайским предприятием, является важным проектом в рамках новой экономической политики Казахстана "Нурлы жол", а также основной транспортной магистралью в Восточном Казахстане. Наряду с мерами по профилактике и борьбе с эпидемией, китайское предприятие активно усиливает управление, предоставляет больше рабочих мест для местного населения и прилагает все усилия для ускорения темпов строительства. В настоящее время укладка земляного полотна и асфальтного покрытия завершено более чем на 70% и 35% соответственно.

Реконструкция автодороги Талдыкорган - Усть-Каменогорск

Проект строительства медного рудника в Восточно-Казахстанской области, в качестве генерального подрядчика которого является китайская компания, идет вразрез с эпидемией и временем. Предварительная цементация и предварительные буровые работы были завершены с опережением графика в первой половине этого года, что было высоко оценено казахстанскими заказчиками.

Предварительное бурение шахты и шлакоудаление проекта строительства медного рудника

Один из крупнейших ветроэнергетических проектов в Центральной Азии - проект ветроэлектростанции мощностью 100 МВт в Жанатас Жамбылской области, инвестированный и построенный китайским предприятием, преодолевает нехватку технического персонала и другие трудности. В настоящее время уже собрано 20 ветряных турбин. После завершения проекта он сможет производить 350 млн киловатт-часов электроэнергии ежегодно, что будет удовлетворять потребности в электричестве 1 млн домохозяйств, значительно сокращать вредные выбросы и эффективно способствовать развитию местной зеленой экономики.

Проект ветроэлектростанции мощностью 100 МВт в Жанатас

В июне 2020 года проект Каскеленской фотоэлектрической солнечной электростанции мощностью 50 МВт в Алматинской области, реализуемый китайским предприятием, был успешно подключен к сети для производства электроэнергии, которая может генерировать 70 млн кВтч ежегодно и сокращать выбросы углекислого газа на 63000 тонн.

Проект Каскеленской фотоэлектрической солнечной электростанции мощностью 50 МВт в Алматинской области

Китайско-казахстанское совместный проект по добыче и переработке гранита в Жамбылской области в первом полугодии значительно увеличил выручку. Производимая продукция, как гранитная тротуарная плитка, в настоящий момент украшает улицы немало городов Казахстана.

В июле аким Жамбылской области посетил цех по производству гранита

Достижения китайско-казахстанского совместного строительства "Одного пояса и одного пути" в полной мере демонстрируют, что влияние эпидемии на китайско-казахстанское сотрудничество носит временный и частичный характер. Сотрудничество между двумя странами не прервалось, а еще больше сдвинулось вперед. Пока стороны и дальше будут работать сообща, кризисы можно превратить в возможности, и можно лучше адаптироваться к новым реалиям в условиях пандемии. Есть уверенность в том, что по мере того, как эпидемия постепенно будет взята под контроль, спрос на сотрудничество между двумя странами будет повышаться ускоренными темпами, и будут открыты новые пространства для сотрудничества, чтобы придать более сильный импульс для углубленного сотрудничества в областях, как научно-технические инновации, здравоохранение, дистанционное образование, финансы, трансграничная электронная коммерция и сельское хозяйство, что принесет еще большую пользу народам двух стран.



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