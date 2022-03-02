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Об "оранжевых сценариях" для Казахстана

01.03.2022, 22:05 1791
Об "оранжевых сценариях" для Казахстана
Фото: Depositphotos
Запад много лет пытался создать инструменты воздействия на внутриполитическое пространство Казахстана.
 
Основная работа шла по трем направлениям. 
  1. Интеграция бизнес-элиты и политического истеблишмента в западную экономику. 
  2. Создание либерально-демократического поля. 
  3. Активная пропаганда и поддержка панисламизма и пантюркизма как оружия против России и КНР.
 
По первому направлению работа была достаточно эффективна, но скорее с точки зрения формирования "новой экономической идеологии" - в государстве не осталось экономистов, мыслящих вне монетаристского дискурса. С крупным бизнесом идут постоянные коррупционные скандалы, делающие его предельно "токсичным" и уязвимым к легкой конфискации.
 
По второму направлению можно констатировать определенный провал. Либеральное движение есть, но у него ничтожный электоральный и мобилизационный потенциал. Ставка же на тех или иных оппозиционных лидеров не сработала в силу их маргинальности или одиозности для населения.
 
Панисламистская и пантюркистская пропаганда активно шла через Турцию, пока Эрдоган не разругался с коллективным Западом. Его же ставка на неоосманизм не получила поддержки в Центральной Азии, а попытки американцев усилить националистическую и исламистскую пропаганду через "Азаттык" и прочие ресурсы для формирования антикитайских настроений массового эффекта не дали, разойдясь по времени с "земельными митингами", сообщает nomad.su.
 
В итоге осталось только два пути.
 
Первый - поддержка заговора спецслужб, которые смогли мобилизовать организованную преступность и маргиналитет, но потерпели поражение.
 
Второй - поддержка (частично в рамках первого сценария) радикальных исламистов, тесно связанных с преступностью и частью правящей элиты и имеющих сильнейший мобилизационный потенциал.
 
Нужно понимать, что дестабилизация в Казахстане моментально отразится на всей Центральной Азии и Синьцзяне, что создаст мощнейшие проблемы в Москве и Пекине, а заодно является старым имперским инструментом Запада - воевать чужими руками.
 
При этом туземная либеральная общественность будет обеспечивать информационную и политическую поддержку исходя из заложенной в них программы.
 
Возможны ли украинизация или афганизация Казахстана? Январская атака была отбита, но игра не закончилась.
 
Автор: Данияр Ашимбаев 
 

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О необходимости строительства АЭС в Казахстане

09.02.2022, 21:36 20726
О необходимости строительства АЭС в Казахстане
Фото: pixabay.com
Член Общественного совета Алматы Марат Шибутов на своей странице в Facebook перечислил аргументы в пользу строительства АЭС в Казахстане и спрогнозировал, что если решение о строительстве АЭС не будет принято сейчас, то в будущем страна столкнется с энергодефицитом, веерными отключениями.
 
О необходимости строительства АЭС в Казахстане я постоянно пишу и выступаю в СМИ с 2008 года – это мне надоедает, но надо все равно просвещать людей. Актуальность строительства сейчас как никогда высока по следующим причинам:
 
  1. У нас энергодефицит – как из-за роста потребления, так и из-за засухи и аварий. Мы будем закупать ближайшие несколько лет 1000-2000 МВт в России и это только предварительные расчеты. Кроме того, у нас есть плановый дефицит на юге страны к 2030 году в 2000-2700 МВт. 
  2. У нас большой износ оборудования – аварии будут все чаще. Из новых электростанций построены только Мойнакская ГЭС и несколько газовых электростанций. Все они дают высокие тарифы. 
  3. Угольные электростанции мы будем теперь строить с большими трудностями – на них не дадут кредиты после климатического саммита в Глазго и специального соглашения по ограничению использования угля.
  4. Газ все больше дорожает и более того его объемы сокращаются – Узбекистан отказывается от экспорта и у нас остается только туркменский, но там все выкуплено китайцами.
  5. Возобновляемая энергетика страшно дорогая – тарифы на поддержку в декабре были на севере 65 тенге, а на юге 35 тенге за кВт/ч. Для сравнения угольная электростанция дает предельный тариф 5,9 тенге за кВт/ч.
  6. У нас есть обязательства по снижению выбросов парниковых газов и на нашу продукцию будет действовать углеродный налог Европейского союза
 
Кроме того, у нас есть уникальные преимущества, которых нет у многих стран с АЭС и которые строят сейчас АЭС:
 
  • 4 действующих и 1 остановленный научно-исследовательских реактора, 1 выводимый из эксплуатации энергетический реактор. На всех работают наши люди, проводятся исследования и в целом, есть основы для подготовки персонала. Ни на одном объекте не было аварий – хотя срок эксплуатации их доходит до 60 лет.
  • 42% мировой добычи урана. Практически столько же уран составляет в энергетических запасах полезных ископаемых.
  • Есть завод по производству топливных таблеток и сборок, что вместе с добычей существенно сокращает стоимость топлива.
  • Есть доля в производствах по обогащению урана – в российском УЭХК. Это опять же удешевляет топливо.
 
Мы уже 3 раза пытались построить АЭС – в 2 случаях (1999 и 2006 года) дошло до стадии ТЭО, в третьем случае в 2014 году дошло до сбора предложений от поставщиков. 
 
Если сейчас не примем решения и не начнем строить, то получим энергодефицит и веерные отключения, а вследствие этого отсутствие инвестиций, перенос производств, безработицу и прочие прелести, которые постоянно испытывают Кыргызстан и Таджикистан. Хочется все же этого избежать.
 

Специальный репортаж: "Олимпийская встреча" глав Китая и России открывает новую главу в истории двусторонних отношений

04.02.2022, 08:43 27321
Специальный репортаж: "Олимпийская встреча" глав Китая и России открывает новую главу в истории двусторонних отношений
Фото: russian.news.cn
С наступлением февраля Пекин окутала радостная атмосфера. Вскоре после Праздника Весны начнутся зимние Олимпийские игры. К "городу двух Олимпиад" приковано внимание всего мира.
 
Особый гость едет в Пекин издалека, чтобы вместе отметить начало зимних Игр и отпраздновать китайский Новый год. Президент России Владимир Путин собирается посетить Китай и принять участие в церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине, сообщает Синьхуа.
 
Близкие друзья встретятся в уже знакомом месте. Это будет второй визит В. Путина в КНР за последние три года и 38-я встреча между ним и председателем Си Цзиньпином с 2013 года.
 
Чуть больше месяца назад главы Китая и России встречались в режиме видеосвязи. "Я с нетерпением жду нашей "олимпийской встречи" и готов рука об руку с вами "вместе идти в будущее" и совместно вписать новую главу в историю китайско-российских отношений в постпандемический период", - заявил тогда Си Цзиньпин.
 
Когда у соседей радостное событие, гости приходят с поздравлениями
 
Пандемия COVID-19 изменила форматы контактов между странами мира. В таких условиях приезд В. Путина в Пекин становится особо необычным. В китайских СМИ о нем пишут, как о "первой встрече глав двух государств вживую за последние два года" и "важном событии в международных отношениях в начале года".
 

По китайской традиции, когда у соседей или у друзей празднуют радостное событие, мы должны обязательно прийти и поздравить", - заявил в 2014 году Си Цзиньпин. Тогда он прибыл в российский город Сочи, чтобы принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Это стало первым визитом главы Китая на крупное международное спортивное мероприятие за границей. Теперь В. Путин принял решение приехать в Китай для участия в церемонии открытия пекинской Олимпиады и неоднократно выражал уверенность в ее успешном проведении. "Есть все основания полагать, что Игры в Пекине пройдут на очень достойном, высоком уровне и впишут свою яркую страницу в летопись мировой олимпийской семьи", - заявил он.

 
Напомним, что на праздновании Дня Победы на Красной площади в Москве Си Цзиньпин и В. Путин стояли рядом с торжественным выражением лиц, пока по небу пролетали военные самолеты. Во время военного парада 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине, когда гости из разных стран проходили по красной ковровой дорожке, чтобы посмотреть на церемонию, Си Цзиньпин и В. Путин шли бок о бок во главе процессии и тепло беседовали. В 2017 и 2019 годах на форумах высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" В. Путин возглавлял российскую делегацию. Си Цзиньпин, в свою очередь, выступал с речами в России на Восточном экономическом форуме и Петербургском международном экономическом форуме.
 

Хороший друг", "старый друг", "верный друг" - сердечно обращаются друг к другу главы двух государств.

 
Каждая деталь их отношений отражает дружескую заботу.
 
После открытия второго Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" китайская сторона провела в гостинице "Дружба" специальную церемонию вручения В. Путину степени почетного доктора Университета Цинхуа. Стоя в классическом саду, который расцвел благодаря дружественному общению между Китаем и Советским Союзом, и вспоминая более полувека прошлого, Си Цзиньпин сказал В. Путину: "Встреча здесь добавляет связи с историей".
 
В ходе Душанбинского саммита СВМДА В. Путин принес в отель, где остановился Си Цзиньпин, изящный именинный торт и российское мороженое и поздравил председателя КНР с днем рождения. Два лидера улыбнулись, вспомнив празднование дня рождения В. Путина на острове Бали в Индонезии.
 
Друзей принимают с почетом.
 
В марте 2013 года Си Цзиньпин впервые посетил Россию в должности председателя Китая. В. Путин сопровождал его на протяжении всей программы первого дня: более восьми часов.
 
В июне 2018 года В. Путин выбрал Китай в качестве первой страны для государственного визита на новом сроке. В Золотом зале Дома народных собраний в Пекине Си Цзиньпин торжественно повесил на грудь российского президента первый орден Дружбы КНР.
 
Обмены углубляют взаимопонимание и доверие между друзьями.
 
В июне 2018 года Си Цзиньпин и В. Путин отправились на скоростном поезде в Тяньцзинь, чтобы принять участие в китайско-российских дружеских мероприятиях. Сидя друг напротив друга за длинным столом, лидеры увлеченно беседовали о своем опыте планирования транспортных сетей.
 
В июне 2019 года Си Цзиньпин и В. Путин в Санкт-Петербурге поднялись на борт крейсера "Аврора", который дал первый залп Октябрьской революции. Затем они направились в Зимний дворец и оживленно беседовали до полуночи.
 
Тематика обменов между Си Цзиньпином и В. Путиным все расширялась и расширялась, обсуждаемое сотрудничество становилось все более прочным, а взаимопонимание постоянно углублялось, что является редкостью для лидеров крупных стран.
 

У нас схожие взгляды на современную ситуацию в мире, близкие концепции госуправления, мы берем на себя историческую ответственность за развитие и возрождение двух стран. Самое главное, что у нас есть очень последовательное понимание стратегического значения китайско-российских отношений, и мы разделяем решимость и желание способствовать устойчивому и всестороннему развитию двусторонних связей", - рассказал Си Цзиньпин о "секретах дружбы" с российским лидером.

 
Главы государств руководят повышением качества китайско-российского сотрудничества на благо обоих народов
 
Китайско-российские отношения находятся на самом лучшем этапе в истории, они характеризуются высочайшим уровнем взаимного доверия, координации и стратегической ценности. Ключом к этому является стратегическое лидерство глав двух государств.
 
Каждый шаг вперед в китайско-российских отношениях неотделим от личного участия Си Цзиньпина и В. Путина. В 2013 году они подписали совместное заявление о взаимовыгодном сотрудничестве и углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, в 2014 году - совместное заявление о новом этапе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, в 2017 году - совместное заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В 2019 году по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией Си Цзиньпин и В. Путин совместно объявили о развитии китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.
 
В 2021 году исполнилось 20 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. Накануне 100-летнего юбилея КПК Си Цзиньпин и В. Путин провели переговоры по видеосвязи. Главы двух государств, поддержав первоначальную идею договора о духе "дружбы, передающейся из поколения в поколение, и взаимовыгодного сотрудничества", официально объявили о продлении его действия и наполнили новым современным содержанием.
 
Главы государств закрепили своими усилиями многие крупные подвижки в двусторонних отношениях. Они договорились о проведении "Года дружественных молодежных обменов", "Года СМИ", "Года сотрудничества и обменов на местном уровне", "Года научно-технического и инновационного сотрудничества" и "Года сотрудничества в области физкультуры и спорта", а также решили создать Китайско-российский энергетический бизнес-форум, посетили презентацию автомобилей Great Wall в Туле и приняли участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию восточного маршрута китайско-российского газопровода.
 
Можно вспомнить и множество трогательных моментов. Лидеры КНР и РФ вместе побывали во Всероссийском детском центре "Океан", где пообщались с китайскими детьми из пострадавших от землетрясения районов провинции Сычуань и заботившимися о них российскими педагогами. Они вместе посмотрели китайско-российский молодежный товарищеский матч по хоккею и стукнулись кулаками с юными игроками, вместе присутствовали на церемонии открытия Дома панд в Московском зоопарке, пообщались и сфотографировались с детьми. Такие теплые сцены не забываются.
 
В условиях пандемии COVID-19 Си Цзиньпин и В. Путин поддерживали частые контакты в инновационном стиле "облачной дипломатии". Телефонные звонки, видеоконференции, поздравления с важными праздниками, поздравительное послание к участникам встречи механизма диалога между правящими партиями, онлайн-присутствие на церемонии открытия китайско-российского проекта сотрудничества в области ядерной энергетики и важных дипломатических мероприятиях... В условиях невиданных за последний век перемен и эпидемии главы государств ведут страны вперед, сохраняя верный курс неослабевающего развития китайско-российских отношений, продолжая повышать их уровень, расширять и углублять.
 
Взгляните на блестящую историю китайско-российского сотрудничества: традиционные и новые области идут рука об руку - от энергетики до инфраструктуры, от связи до аэрокосмической отрасли. Качество и объем взаимодействия улучшаются одновременно. Сотрудничество стало более прагматичным. В 2021 году объем торговли между Китаем и Россией достиг рекордных 146,887 млрд долларов США, увеличившись на 35,8% в годовом исчислении.
 
Начало года - время продолжать традиции прошлого и открывать новые пути для будущего. В 2022 году состоится 20-й съезд КПК, а Россия вступит в ключевой период реализации национальных целей развития до 2030 года. В ходе пекинской встречи главы двух государств обнародуют важные итоговые документы, а также подпишут ряд документов о сотрудничестве, в полной мере демонстрирующих "уникальные всевекторные отношения" между Китаем и Россией.
 
КНР И РФ подобающим для крупных стран образом защищают международную справедливость
 

Мы... поддерживаем традиционные олимпийские ценности, в первую очередь равноправие и справедливость", - заявил в преддверии визита в Китай В. Путин в ходе встречи со спортсменами олимпийской сборной России, которая состоялась в режиме видеоконференции.

 
Россия направит на зимние Олимпийские игры в Пекине более 460 участников. Решительно выступая против политизации спорта и последовательно придерживаясь олимпийского духа солидарности, братства, честной конкуренции и взаимопонимания, Китай и Россия как важные крупные державы демонстрируют дух солидарности, что особенно ценно для мира, который вступил в период бурных преобразований и столкнулся с многочисленными кризисами.
 

Высокоуровневые и прочные китайско-российские отношения не только служат интересам Китая и России, но также поддерживают международный стратегический баланс и являются важной гарантией мира и стабильности во всем мире", - заявил Си Цзиньпин в МГИМО в 2013 году во время первого визита в РФ. Именно там он впервые изложил концепцию международных отношений нового типа, в основе которых лежит взаимовыгодное сотрудничество, и выступил за то, чтобы страны мира объединили усилия для создания сообщества с единой судьбой для всего человечества.

 
Мир меняется с каждым днем, но Китай и Россия под уверенным лидерством глав двух государств неизменно помнят об ответственности крупных держав и решительно ее демонстрируют, выстроив образцовые отношения между крупными странами.
 
Перед лицом унилатерализма, гегемонизма и политики силы Китай и Россия твердо защищают международную систему с ООН в качестве ядра и международный порядок, основанный на международном праве, совместно содействуют конструктивной деятельности ШОС, БРИКС и других объединений и продвигают тесное сопряжение инициативы "Пояс и путь" с ЕАЭС, придавая мощный импульс международному сотрудничеству.
 
В условиях внезапной вспышки COVID-19 КНР и РФ активно ведут противоэпидемическое сотрудничество, лидируя в мире в исследованиях, разработке, производстве и экспорте вакцин, побуждая международное сообщество объединиться и надлежащим образом бороться с инфекцией. В ответ на политизацию эпидемии В. Путин ясно дал понять, что попытки опорочить Китай теориями о происхождении вируса недопустимы. Россия готова продолжать укреплять обмены и сотрудничество с Китаем в различных сферах, включая борьбу с эпидемией, подчеркнул он.
 
Перед лицом провоцируемых отдельными странами идеологических споров и конфронтации социальных систем Китай и Россия продолжают придерживаться "четырех принципов взаимоподдержки", совместно продвигают общечеловеческие ценности мира, развития, справедливости, демократии и свободы, активно разъясняют на международной арене правильное значение понятий демократии и прав человека и выступают за плюралистическое и гармоничное сосуществование различных народов, режимов и цивилизаций.
 
Чем нестабильнее мир, тем больше он нуждается в успокаивающей силе. Чем более кризисной является эпоха, тем сильнее она нуждается во вдохновении для сотрудничества.
 
Зимние Олимпийские игры в Пекине вот-вот начнутся. С нетерпением ждем встречи лидеров Китая и России - одновременно олимпийской и новогодней. Как заявил посол России в Китае Андрей Денисов, это "праздник единения человечества, праздник того, что в Китае называют единой судьбой человечества".
 

Бандиты хотели сжечь 210 военных. Как сельчане свой округ отстояли

13.01.2022, 13:01 44461
Бандиты хотели сжечь 210 военных. Как сельчане свой округ отстояли
Фото: tengrinews.kz
Там, где побывали бандиты, остались разрушенные дома, магазины и покалеченные люди. Но сейчас мы хотим рассказать об одном месте в Алматинской области, где жители отстояли свои поселки. Здесь все осталось нетронутым. Как удалось это сделать обычным мирным людям? Речь идет о Панфиловском сельском округе, где проживают около 45 тысяч человек. Своими решительными действиями панфиловцы подтвердили, что их округ не зря назвали в честь Героя Советского Союза Ивана Панфилова. В те дни, когда в поселках почти не было полиции, а преступники оказались совсем близко, сельчане сами встали на защиту своих матерей, жен и детей. О событиях последних дней корреспонденту Tengrinews.kz рассказал местный житель, общественник, майор запаса Руслан Станбеков. 

За каждым поселком была закреплена мобильная группа
 

Третьего января, когда только пошли волнения, у нас на базе акимата был создан оперативный штаб. Мы начали объезжать все населенные пункты, а у нас их семь, плюс есть еще новостройки и дачные массивы. Все объехали, нашли активных людей с гражданской позицией и объяснили им, что если полиции понадобится помощь, будьте наготове."

 
Уже четвертого января в Алматы начинаются беспорядки, но связь с внешним миром была прерывистая, и если честно, информацию тогда мы больше получали через слухи или проезжающих таксистов. Затем появляется много машин без номеров, сомнительные личности ходят.
 
И тогда наши ребята начинают патрулировать поселки: они разбили населенные пункты по секторам и стали ходить по улицам. За каждым поселком была закреплена мобильная группа. 

 
В семьях более двухсот военных не прозвучал похоронный марш
 
И вот первый инцидент случился пятого января на трассе Алматы - Хоргос, в народе ее еще называют "бетонкой". Поступает информация, что наших военных не пропускают, там какая-то непонятная ситуация. Поехали на место разбираться. Приезжаем, а там огромная толпа, это сотни людей, все "разношерстные": это и деструктивные личности, и просто сочувствующие зеваки.
 

Они колонну остановили, разбираться не стали, побили окна, начали поливать бензином машины, чтобы сжечь. В шести машинах находились 210 бойцов со своим командиром. Они прибыли из Жаркентского гарнизона, это была десантно-штурмовая бригада, ехали вооруженные. Целью толпы был захват вооружения, боеприпасов, техники и максимальное уничтожение этих бойцов.

 
На место прибыл аким нашего округа Серик Шалов. Он полковник запаса, и у него хорошая подготовка по религиозной теме, он начал методом убеждения отговаривать ребят. Благо среди протестующих были люди из Райымбекского района, из наших сельских округов, которые его лично знают, которые его избирали. И они встали на его сторону. Получилось, что толпа раскололась на две части.
 
Чтобы избежать жертв и успокоить людей, аким посадил командира к себе в машину, взял его радиостанцию и сказал, что команды на открытие огня не будет. Ведь там действительно все дошло до того, что солдат хотели заживо сжечь.
 
В итоге через три часа переговоров колонну без потерь сопроводили до места дислокации наших военных. Это более двухсот семей, у которых не прозвучал похоронный марш. 
 
Женская обувь с болота и телефоны с барахолки
 
Была куча задержаний внутри поселков - брали людей с награбленными деньгами. В общей сложности около 30 миллионов тенге. Мародеров мы передавали полицейским. Среди задержанных были и местные ребята, зеваки, и нечистые на руку люди, которые просто воспользовались ситуацией, попытались нагреть руки на чужом горе.
 
Например, в Кызылту был пойман житель Шелека, у него мы нашли женскую обувь брендовую. Как мне сказали, стоимость такой обуви - 150 тысяч тенге. А у него была целая партия на сумму 750 тысяч тенге. То есть люди знали, что брать, они не брали что-то дешевое.
 

Он же пытался всех обмануть, говорил, что нашел обувь в заболоченной местности, хотя она даже не запачканная была и запах от заводской упаковки до сих пор чувствовался". 

 
В другой машине мы обнаружили новые мобильные телефоны в заводской упаковке, 16 штук, оценочная стоимость которых полтора миллиона тенге.
 

Владелец говорил, что якобы имеет возможность брать телефоны в одном из салонов на барахолке, но тут мы уже смеяться начали. Ведь тогда у нас же не то что барахолки, уже булочные не работали. Понятно, человек говорил первое, что пришло на ум".

 
И еще у этого парня был сверток с деньгами - от 20 до 25 миллионов тенге. Мы не могли пересчитать деньги в полном объеме, потому что вокруг стояли десятки людей, поэтому быстро передавали все полиции.
 
Сам задержанный был в невменяемом состоянии, может под воздействием наркотиков, а может у него проблемы с головой были. Когда его посадили в машину, он - газ в пол, потом пытался сбежать, но его скрутили и доставили в РОВД.
 
Я вам назвал всего пару эпизодов, а таких моментов было немало. 

 
Скорая приехала на вызов к бандитам
 
Еще наши ребята сообщили в полицию о местонахождении бандитов, которые находились в соседнем селе. Так получилось, что один из соседей работает водителем скорой помощи, к ним поступил вызов в поселок.
 

Медики приехали, оказали помощь, но обратили внимание, что парни какие-то подозрительные, замкнутые, со специфическими особенностями, речь у них непонятная, экипировка странная, характер ранений".

 
Информацию передали нам на пост, а наши ребята уже сообщили в полицию и выехали на место, чтобы если что, заблокировать улицы. Преступники погрузили раненых сообщников и попытались скрыться на машине, но их тут же задержали.
 
Мы, сельские, в отличие от городских, хорошо знаем друг друга, знаем каждую машину в поселках: к кому она приезжает, как зовут хозяина. Наши парни отлично знают местность, поэтому они активно помогали полиции - догоняли преступников по полям и бездорожью.
 
Мы уже не верили ни одному сотруднику полиции
 
Последние трое суток мы проверяли все кладбища, все более-менее свежевырытые могилы. Смотрели, чтобы не было двойного захоронения. Пока ничего такого не нашли, но этот момент не исключаем.
 
Перестрелки у нас были. До восьмого января сотрудников полиции было ничтожно мало - на двух-трех постах всего были. А постов у нас тогда было свыше 15, сейчас уже свыше 20. Мы сами вставали на блокпосты, осматривали каждую незнакомую машину. 
 

Первое время очень тяжело было, при досмотре проверяли даже тех, кто представлялся стражем порядка. Тогда были моменты: словесная перепалка, мол, я сотрудник, начинали корочками махать.

 
Мы говорили: нет, ребята, сейчас режим военного времени, поэтому будьте добры машину к осмотру. Дело дошло до того, что мы уже не верили ни одному сотруднику в форме, который прибывал извне. Поэтому и просили, чтобы нам оказали помощь". 
 
Мы все тут как братья
 
Благодаря жителям у нас никто не пострадал, ни один коммерческий объект не был разрушен. Если кто-то в регионах восстанавливает все от погромов, то здесь ни одного гвоздя, ни одного забора не покосилось. Если вы сейчас к нам заедете, увидите, что все почти так, как было до беспорядков.
 
Панфиловский сельский округ одним из первых по стране провел самостоятельно мобилизацию, не дожидаясь указаний района. Аким подобрал команду из числа бывших военнослужащих, людей с опытом. Еще очень помогли наши ребята-коммерсанты: организовывали пункты обогрева, доставляли горячую пищу. Они выстроились в очередь и сказали: "Мы не можем остаться в стороне, как патриоты своей Родины хотим оказать посильную помощь". Также были открыты медпункты: как стационарные, так и передвижные, медпомощь оказывали сами жители.
 

Женщины отправляли своих детей как на войну. Они говорили, мы спим спокойно, потому что вы нас охраняете. Мои соседи говорили: ты присмотри за Русланом, а я говорил другому: а ты присмотри за Талгатом, а он третьему: а ты присмотри за Жаркыном. Матерям нужно в ноги поклониться за то, что воспитали таких детей".

 
У нас проживают свыше 28 национальностей: турки, курды, казахи, уйгуры, таджики, греки, армяне и другие, мы все тут как братья. Плюс был в том, что отсутствие интернета побудило людей на обычное общение, которое было упущено. Мы оторвались от гаджетов и начали общаться друг с другом. Сейчас многие семьями сдружились. Это чувство локтя очень хорошо чувствуется.
 

Список героев огромен, у нас каждый второй - герой, и сильных духом женщин там немало. Я очень горд нашими сельчанами и что проживаю здесь. Передайте слова поддержки всем казахстанцам от нас, мы вместе, и мы не хотим, чтобы это повторилось снова. А те семьи, которые потеряли близких, пусть мужаются". 

 

К 30-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном

31.12.2021, 19:57 50476
К 30-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном
Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо
Китайско-казахстанская дружба - бесценное богатство двух народов
 
3 января 1992 года Китай подписал коммюнике об установлении дипломатических отношений с новой молодой Республикой Казахстан, став одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Казахстаном. За 30 лет Китай и Казахстан, начинаясь с полного разрешения пограничных вопросов, оставшихся исторически от Центральной Азии, решительно продвигаются вперед и постепенно поднимают свои отношения до беспрецедентного уровня вечного всестороннего стратегического партнерства. Особенно в последние годы, под стратегическим руководством Председателя КНР Си Цзиньпина, Первого Президента РК Н.А. Назарбаева и Президента РК К.К. Токаева, Китай и Казахстан твердо поддерживают друг друга в политическом плане, углубляют торгово-экономическое сотрудничество, а также обширно обмениваются в области гуманитарии. Таким образом создали модель межгосударственных отношений, основанную на добрососедской дружбе, взаимоуважении, движении в ногу со временем и взаимовыгодном сотрудничестве. Тысячелетние отношения между двумя восточными народами Евразии достигли наивысшего уровня в истории, непрерывно улучшаются и все больше сближаются.
 
Китайско-казахстанская дружба способствует международной стабильности. На протяжении 30 лет Китай и Казахстан твердо поддерживают друг друга в защите своей независимости, суверенитета и территориальной целостности, поддерживают выбираемые пути развития и решительно выступают против любого вмешательства в наши внутренние дела. Мы вместе привержены делу международного ядерного нераспространения, совместно создавая Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в целях содействия региональному миру и стабильности и совместно защищая международную систему с Организацией Объединенных Наций (ООН) в качестве ядра и мировой порядок, основанный на международном праве, которое не только позволяет процветание и развитие Китая и Казахстана, но и вносит важный вклад в мир и стабильность в регионе и во всем мире, демонстрируя глобальное значение китайско-казахстанских отношений.
 
Китайско-казахстанская дружба способствует росту благосостояния народа. Дружественные обмены между Китаем и Казахстаном начались на древнем Великом шелковом пути и процветают на "Поясе и пути" в новом веке. В 2013 году Председатель Си Цзиньпин выдвинул инициативу совместного строительства Экономического пояса Шелкового пути в Казахстане, которая получила положительные отзывы от Первого Президента РК Н.А. Назарбаева и разных слоев казахстанского общества. Реализация "Экономического пояса Шелкового пути" и новая экономическая политика "Нұрлы жол" сразу же глубоко состыковаются, чтобы добиться дополнительных преимуществ и принести ощутимые выгоды народам двух стран. В 1992 году объем китайско-казахстанской торговли составлял всего 368 млн долл. США, а с января по ноябрь 2021 года этот показатель достиг 22,94 млрд долл. США, увеличившись более чем в 60 раз. По состоянию на конец 2020 года инвестиции Китая в Казахстан достигли 21,4 млрд долл. США, включая многие проекты в областях промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, зеленой экономики и т.д., что вносет важный вклад в экономический рост, модернизацию промышленности, повышение уровня жизни людей и охрану окружающей среды в Казахстане. Между нашими странами работают 5 постоянных пограничных пунктов, 5 трансграничных трубопроводов нефти и газа, 2 приграничные железнодорожные линии и центр международного приграничного сотрудничества. База китайско-казахстанского логистического сотрудничества в Ляньюньгане стала прямым выходом для Казахстана к Тихому океану. Железнодорожный экспресс "Китай-Европа", ездящий через территорию Казахстана, превратился в "караван стальных верблюдов", который сильно стимулирует торговлю между Востоком и Западом. Практика китайско-казахстанского сотрудничества наглядно доказала, что "Пояс и Путь" - это путь развития для общего процветания, путь возможностей для взаимной выгоды и путь счастья, усиливающий чувство выгоды у людей.
 
Китайско-казахстанская дружба способствует укреплению связей между людьми. Дружба между народами заключается в близости людей, а близость людей заключается в общении сердец. В течение последних 30 лет Китай и Казахстан продолжают тысячелетнюю историю на Шелковом пути и углубляют обмен и сотрудничество в области культуры, образования, спорта, науки и технологий, туризма и других гуманитарных областей. До сих пор воспевают дружбу между Сянь Синхаем и Б. Байкадамовым в трудные времена. Абай Кунанбаев, Димаш Кудайберген и другие казахстанские знаменитости становятся известны в Китае, а китайские технологические бренды, такие как Xiaomi, Huawei и OPPO получили широкую популярность в Казахстане. Число студентов между двумя странами продолжает расти, и все больше и больше стало "молодых посланников" обмена культурой, а бум изучения китайского языка быстро разрастается по всему Казахстану. Всего через несколько недель в Пекине откроются Зимние Олимпийские игры. Я верю, что Казахстан, издавна имеющий успехи в ледовых и снежных видах спорта, определенно проявит себя на Зимних Олимпийских играх. Я также с нетерпением жду, когда казахстанцы и люди со всего мира поддержат Зимние Олимпийские игры в Пекине и разделят скорость и страсть олимпийского движения.
 
Китайско-казахстанская дружба развеяла туман коронавируса. С момента начала эпидемии коронавируса главы государств Китая и Казахстана много раз разговаривали по телефону по поводу объединения в борьбе с коронавирусом. Правительства и народы двух стран находятся в одной лодке и помогают друг другу преодолевать трудности, оказывают друг другу твердую моральную поддержку и большую противоэпидемическую материальную помощь. Китай направил в Казахстан группу медицинских экспертов для руководства в борьбе с эпидемией. Китайские вакцины играют активную роль в стабилизации эпидемиологической ситуации в Казахстане. Китай также является страной, которая предоставляет Казахстану наибольшую противоэпидемическую помощь и материалы, доказывая братский дух и слова "Друг познается в беде".
 
В казахской пословице хорошо сказано: "Дружба - бесценное богатство". За последние 30 лет, несмотря на постоянно изменяющуюся международную ситуацию дружба между Китаем и Казахстаном со временем укрепляется. В настоящее время китайско-казахстанские отношения достигли своего лучшего уровня за всю историю, и обе страны находятся на критическом этапе своего развития и возрождения. Сталкиваясь с возможностями и трудностями, вызванными столетними переменами, Китай и Казахстан должны неуклонно реализовывать важный консенсус, достигнутый лидерами двух стран, постоянно укреплять стратегическое взаимное доверие, расширять взаимовыгодное сотрудничество, углублять добрососедскую дружбу, поддерживать общую безопасность и заботиться о дружбе между Китаем и Казахстаном. Это и есть "бесценное богатство" - объединиться для построения сообщества единой судьбы Китая и Казахстана в новую эру!

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо
 

Шесть человек, которые убили СССР: зачем они это сделали

27.12.2021, 09:56 54461
Шесть человек, которые убили СССР: зачем они это сделали
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Diego Herrera
Ровно 30 лет назад произошла одна из крупнейших геополитических катастроф XX века — распустили нашу общую державу, Союз Советских Социалистических Республик. В Беловежской Пуще шесть человек, не имевших на то никаких полномочий, от имени России, Украины и Белоруссии подписали соглашение, в котором было записано: "Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование". Взамен создавалось аморфное межгосударственное образование, получившее не менее аморфное название Содружество Независимых Государств, сообщает РИА Новости.
 
С тех пор опубликовано немало мемуаров, документов, аналитических материалов, касающихся этих событий. Несмотря на то, что их эмоциональные оценки в корне разнятся, нет никаких особых сомнений в юридической несостоятельности договоренностей, получивших название Беловежские соглашения. Решение о роспуске СССР было незаконным и противоречило воле народа, однозначно высказанной на референдуме 17 марта 1991 года. Напомним, тогда около 78% избирателей проголосовали за сохранение нашего единого государства.
 
Также следует напомнить, что решение этого референдума было официально закреплено постановлением высшего законодательного органа — Верховного Совета СССР от 21 марта. В нем было черным по белому зафиксировано: "Государственным органам Союза ССР и республик руководствоваться в своей практической деятельности решением народа, принятым путем референдума в поддержку обновленного Союза Советских Социалистических Республик, исходя из того, что это решение является окончательным и имеет обязательную силу на всей территории СССР". Подчеркнем: референдум 17 марта был не совещательным, а юридически обязательным для всех граждан и тем более должностных лиц, к каковым относились и шестеро подписантов Беловежских соглашений — Ельцин, Кравчук, Шушкевич, Бурбулис, Фокин и Кебич.
 
Сами они признавали тогда и, судя по откровениям некоторых из указанных лиц в недавнем фильме Наили Аскер-заде "30 лет без Союза", признают и сейчас, что ехали в правительственную дачу "Вискули", где провели переговоры о роспуске СССР, не уведомив о цели собрания действующую всесоюзную власть и в частности президента страны Михаила Горбачева. Причем глава Казахстана Нурсултан Назарбаев указывал заговорщикам на неправильность такого подхода, напоминая, что без привлечения к данному процессу Горбачева так делать нельзя. А сам президент СССР прямо называл тогда этот процесс переворотом.
 
Очень показателен в этой связи тот факт, что первым, кому авторы Беловежских соглашений позвонили, дабы доложить о совершенном ими акте, был президент США Джордж Буш. Даже Горбачев охарактеризовал это как "стыдобище". Занимательно, что Шушкевич, соизволивший затем позвонить президенту СССР, сообщил тому, что Буш "очень хорошо воспринял" известие о ликвидации Союза. Еще бы лидеру Соединенных Штатов не радоваться развалу основного геополитического конкурента.
 
Особенно примечательно, что Горбачева (а заодно и свою страну) сливали те самые люди, которые всего за три-четыре месяца до описываемых событий с пеной у рта доказывали, что президент СССР — единственная законная власть, и объявили "путчистами" тех, кто попытался ограничить его полномочия и свободу передвижений. Но, по их мнению, Горбачев свою миссию на этом исчерпал, дальше уже можно было не играть в "защиту законности и демократии".
 
В фильме Аскер-заде тогдашний пресс-секретарь Ельцина Павел Вощанов приводит ключевую мысль, которая прозвучала в момент переезда президента России в Кремль и ради которой Ельцин собственно и пошел на распад СССР: "Борис Николаевич, зато теперь вот на всей этой территории нет никого главнее вас". Именно это - личные амбиции участников беловежского сговора - и было основным двигателем их противоправных действий и решений.
 
Понимая шаткость своих позиций, архитекторы развала и тогда, и даже сейчас, спустя 30 лет, обосновывали и обосновывают свои действия украинским референдумом, состоявшимся 1 декабря 1991 года. По их мнению, всеобщий опрос, на котором почти 90% украинцев высказались якобы за независимость (в тексте бюллетеня была другая формулировка), юридически "обнулил" ситуацию, сложившуюся после мартовского референдума, и требовал от лидеров других республик Союза экстренных действий.
 
Вот только и тогда, и сейчас мало кто говорит, что декабрьский референдум на Украине не имеет никакого отношения ни к законности, ни к демократии. Начнем с того, что он проходил вопреки действовавшему на тот момент закону "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР". Там четко было записано, что референдум по данному вопросу проводится не ранее чем через шесть месяцев после принятия решения о его организации. На Украине же прошло всего три месяца.
 
Не говоря уже о том, что агитация там проходила в условиях запрета самой крупной политической партии Украины (Коммунистической) и ее органов печати. В отличие от мартовского референдума, когда газеты просто соревновались в том, чтобы на их страницах обязательно были представлены мнения за и против, перед голосованием 1 декабря агитация против независимости была полностью запрещена. Украинцам обещали создать "вторую Францию", русским Украины обещали не трогать их язык, всем гарантировалось создание внеблоковой и безъядерной державы. Но никто не мог призвать проголосовать против. За исключением Крыма (там бурлила своя, совершенно отдельная политическая жизнь), на "материковой" Украине только Интердвижение Донбасса в Донецке смогло напечатать листовки с призывом ответить "нет", и то пришлось делать подпольно. Такой вот "свободный выбор", при котором населению выбора не оставили.
 
Причем никого на Западе такое проведение украинского референдума не смутило тогда, не смущает и сейчас. А давайте-ка вспомним, как британский МИД не так давно обосновывал "незаконность" референдума 2014 года в Крыму, сравнивая его с шотландским. Нам доказывали, что крымский опрос проходит в нарушение Конституции Украины, подготовка к нему была короткой, не все мнения были представлены в ходе агитации. Вот почему-то мы не слышали таких замечаний относительно референдума о независимости Украины. А ведь на фоне опроса 1 декабря 1991 года крымский референдум 2014 - просто образец свободного волеизъявления граждан.
 
И вот на основании незаконного опроса на Украине, вопреки всем нормам права и Конституции, лидеры трех регионов СССР (причем даже не все учредители Союза, учитывая отсутствие представителей закавказских республик) постановили распустить нашу родину. Если уж продолжать аналогии с Украиной, это все равно что мэры Киева и Харькова (исторические столицы УССР) и, скажем, губернатор Одесской области сейчас втроем приняли бы решение о ликвидации украинского государства как такового. Не заручившись ни законом, ни мнением других административных субъектов страны, ни тем более одобрением центральной власти. Приняло бы международное сообщество подобное решение? Вопрос, как мы понимаем, риторический.
 
Некоторые из участников Беловежского процесса оправдывали потом свои действия желанием разойтись без особых конфликтов. К примеру, лидер Белоруссии Станислав Шушкевич до сих пор гордится этим, заявляя: "Разделить империю без единой капли крови — это, в общем, потрясающее достижение!"
 
Вот и Михаил Горбачев, объясняя свое полное бездействие относительно беловежской сделки и ее участников, затем неоднократно в своих мемуарах указывал: "В мой замысел входило, чтобы впервые за всю многовековую историю страны поворотный этап пройти без крови".
 
Как же, без крови. Развал экономики, тотальное обнищание населения, разрушение всей системы здравоохранения и социального обеспечения граждан - сколько жизней унесла нищета "святых девяностых"! Да и все последующие войны, включая события в Чечне, Южной Осетии, Карабахе, Донбассе, - это ведь все закономерные последствия того рокового решения о "бескровном" разводе.
 
Почему-то даже Збигнев Бжезинский, позитивно оценивший распад Союза, понимал его последствия. В своей книге "Великая шахматная доска" он писал: "Неожиданный крах Советского Союза сопровождался гражданскими беспорядками в стране, болезненным экономическим кризисом, кровопролитной и унизительной войной в Чечне". То есть Бжезинский это заметил, а Горбачев и Шушкевич сделали вид, что ничего этого не было.
 
Если считать жертвы развала СССР, это сотни тысяч и даже миллионы наших граждан. А если использовать методологию подсчета "жертв голодомора", когда считают и не родившихся, счет пойдет на десятки миллионов. Теперь демографическая яма, оставшаяся нам из 90-х, будет напоминать о себе каждое новое поколение, как напоминает Великая Отечественная. И ведь никто из беловежских заговорщиков не ответил и уже не ответит за свои действия в декабре 1991 года и за их последствия.
 
Двадцать пятого декабря 1991 года в 19:35 над Кремлем навсегда спустилось знамя великой державы. Миллионы русских людей к своему ужасу осознали, что они, никуда не выезжая из родных мест, вопреки своей воле, вдруг оказались за пределами своей родины - России. Не проиграв ни одной войны, наше государство потеряло значительные территории и людей. Практически все это было сделано руками тех деятелей, которые должны были отвечать за сохранение единства и мощи державы. Но их личные амбиции перевесили. Процессы распада, начавшиеся тогда, охватили все постсоветское пространство.
 
России потребовалось десятилетие, чтобы остановить и повернуть вспять эти опасные тенденции. Теперь важно изучить и осознать уроки истории 30-летней давности, дабы никогда не повторить печальные события, не дать нового повода для радости нашим извечным заокеанским недругам. Ведь, как заметил в свое время великий русский ученый Василий Ключевский, история всегда сурово наказывает за незнание ее уроков.
 

Статья Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Н. Назарбаева "УРОКИ НЕЗАВИСИМОСТИ"

06.12.2021, 11:54 140675
Статья Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Н. Назарбаева "УРОКИ НЕЗАВИСИМОСТИ"
Фото: elbasy.kz
"Скоро мы торжественно отметим 30-летие независимости – самой священной ценности нашего общества. Тогда, три десятилетия назад, мы осознанно выбрали свободу и независимость как основу нашего мировоззрения и бытия. И если в масштабе истории человечества такой срок сопоставим с мгновением ока, то для вступающего в возраст зрелости и расцвета сил независимого Казахстана это великая веха и новая покоренная высота", - пишет Нурсултан Назарбаев в своей статье, опубликованной на официальном сайте Первого Президента Республики Казахстан. 

Свершить подобное способны только сильные своим духом и единством люди.
 
Наши предки, в древности – саки и гунны, а затем героические тюрки, противостоя неистовым бурям суровых эпох, создавали в Великой степи могущественные государства. Невзирая на тяжелые времена, когда из-за жестоких войн и непримиримой враждебности немало народов ушло в другие края, разбрелось и раздробилось подобно камням, истершимся в песок, казахи сохранили свою исконную обитель и отцовскую юрту тюркского мира.
 
Мудрые предки не только уберегли себя от исчезновения, но передавая из поколения в поколение как бесценное наследие, сохранили свои благородные традиции, свой созидательный, щедрый и свободолюбивый дух, свой чистый и выразительный язык, свою прекрасную и самобытную музыку, искусство и литературу. И корни, и история, и мощь нашей страны, где сегодня в мире и согласии вместе живут представители многих этносов, берут свое начало от Великой степи, а потому быть сыновьями и дочерьми такого народа – безграничное счастье, выпавшее на долю каждого казахстанца.
 
На рубеже столетий, вобравшем в себя ярчайшие события в истории всего человечества, вместе с оказанным мне большим доверием на мои плечи легла огромная ответственность – возглавлять нашу страну. За годы своего руководства я не жалел сил и времени, чтобы оправдать доверие народа.
 
В канун славного 30-летия со дня образования Республики Казахстан, граждане которой сплотились под знаменем мира, единства и созидательных свершений, я счел важным поделиться с народом своими мыслями об уроках нашей независимости.
 
Вполне понятно, что среди представителей научной общественности каждый по-своему определяет природу, сущность и значение нашей независимости. Но одно остается неоспоримой истиной: обретение Казахстаном независимости – это закономерный результат многовековой самоотверженной борьбы наших предков за свободу и самостоятельность. И это навеки неотъемлемое достояние республики, признанное и закрепленное документами международного права.
 
На трудных дорогах по пути к независимости сквозь горнило тяжелых невзгод и испытаний немало пламенных патриотов принесли себя в жертву. Помнить о них и воздавать им почести – наш долг. Вот почему в наступившие новые времена, оберегая мир и спокойствие в нашем общем казахстанском доме, мы не допустили конфликтов и пришли к святая святых – независимости – через самообладание и терпение, разум и здравомыслие.
 
Я появился на свет в самый разгар ХХ века, утопившего в крови миллионы людей и принесшего неисчислимые беды и лишения. В Первой мировой войне казахи не принимали прямого участия, но в 1916 году, согласно печально известному июньскому указу царя, их начали принудительно привлекать на тыловые работы. Произвол, жестокость и безнаказанность колониальных властей переполнили чашу народного терпения, и в местностях Каркара, Кастек, Самсы тогдашней Семиреченской области вспыхнули национально-освободительные восстания, в которых участвовали и мои деды.
 
Грянувшая затем Гражданская война разлилась по степи реками крови и принесла нашему народу столь же огромные страдания. Две волны жуткого голода накатились в 1921-22 и 1930-32 годах. Результатом бежалостной политики, явившейся настоящим бедствием, стала гибель половины коренного населения Казахстана. Народ только начал приходить в себя, как в конце 30-х годов на его голову обрушилась новая трагедия – кровавые политические репрессии сталинизма, истребившие как интеллектуальную элиту нации, так и тысячи рядовых граждан.
 
Хотя сам я не был очевидцем всех этих событий, по горестным рассказам отца и матери и по их читаемым вполголоса молитвам за упокой героев и жертв борьбы за свободу я узнавал и на всю будущую жизнь впитывал в себя ту жестокую правду жизни. Иногда я думаю, какой же терпеливый наш народ?! Мирился с непримиримым, выносил невыносимое. И даже в самые тягостные дни, когда было неизвестно, увидит ли он завтрашний восход солнца, он не падал духом и не терял надежды на будущее, решительно противостоял любым трудностям и постоянно двигался вперед.
 
Когда бушевала самая кровопролитная в истории планеты Вторая мировая война, ставшая для нас Великой Отечественной войной, я был ребенком, но перед глазами до сих пор стоят картины тех суровых дней. Мужчины из нашего аула уходили на фронт, а оставшиеся за старших матери, сестры, жены и дети-подростки трудились не покладая рук: пахали землю, жали хлеб до последнего колоска и всецело жили идеей "Все для фронта! Все для победы!" И если я в своих речах довольно часто обращаюсь к теме труда, наверное, это во мне говорит отголосок тех тяжелых времен, укравших детство у моих сверстников.
 
Труд – великая сила, способная вызволить человека из самой бедственной ситуации и направить его к лучшей жизни. В этом я убедился с ранних лет. Вот почему я не устаю повторять молодежи: "Трудись, корми свою семью, служи стране: этим будет прирастать и твой личный успех, и благосостояние Отчизны".
 
В период послевоенного возрождения и восстановления народного хозяйства, когда понадобилось осваивать целину, плавить металл и варить сталь, я оказался в самой гуще этих дел. Довелось увидеть и преимущества социалистического строя, и его недостатки. Тем более, что, как показывал ход истории, результат семидесятилетнего пребывания в составе Советского Союза оказался далеко неоднозначным. 
 
В начале ХХ века лидер Алаша Ахмет Байтурсынов констатировал: "Алхамдулилла, нас больше шести миллионов". Согласно проведенной в царской России официальной переписи населения 1913 года, в тогдашнем Степном крае, не включая казахов Туркестанского края, проживали 5 миллионов 597 тысяч человек. Стало быть, у нас нет оснований подвергать сомнению достоверность слов А. Байтурсынова. А спустя около полувека, по итогам Всесоюзной переписи 1959 года, количество проживающих в Казахстане казахов уменьшилось до 2 миллионов 787 тысяч, составив при этом всего 30% от населения республики.
 
В 1989 году я был избран на пост первого руководителя республики. По итогам проведенной в том году последней в истории СССР всеобщей переписи населения удельный вес коренного населения Казахстана составил всего 40,1%.
 
Дети свободного Казахстана должны знать, через какие испытания, жертвы и лишения пролегал наш путь к независимости: национально-освободительное восстание 1916 года, гражданская война, две волны опустошительного голода, репрессии, Великая Отечественная война, массовая миграция времен освоения целины. Это нужно для того, чтобы молодежь чтила прошлую историю и выносила из нее правильные уроки. Поэтому я говорю: "Независимость – главная святыня, доставшаяся нам ценой крови наших предков".
 
В течение тридцати лет все мои мысли, тревоги и надежды были связаны с народом, с тем, чтобы уберечь его от напастей и посягательств, заблуждений и замешательств. За эти годы страна вошла в число 40 передовых государств мира. Было взращено и воспитано новое поколение, освоившее лучшие достижения мировой науки и культуры, возведена новая столица. В этом мне видится самый главный успех и самое большое счастье.
 
Но при всем этом, говоря словами мудрого Абая, в тот переломный момент "мы двигались осторожно, а ступали твердо". Благодаря этому мы опередили других по многим сферам и направлениям. Здесь я хочу глубже погрузиться в эту тему и представить вниманию общественности некоторые сведения, которые прежде не особо обсуждались.
 
В 70-е годы прошлого столетия гигантская империя под названием Советский Союз вступила в сложный период своей истории, впоследствии прозванный "эпохой застоя". Получилось так, что схоластическая идеология коммунизма и основанная на жестком и безапелляционном планировании "сверху" советская экономика с ее систематическими приписками завели общество в беспросветный тупик.
 
В том, что экономика СССР времен того пресловутого "застоя" находится в плачевном состоянии, я начал воочию убеждаться в конце 70-х годов, когда работал на руководящих постах в Карагандинском областном комитете партии. А в 80-е годы, когда мне довелось возглавлять правительство Казахской ССР, масштабы сложившегося положения стали еще более очевидными.
 
Провозглашенная М. С. Горбачевым "перестройка" не помогла стране выбраться из глубокой стагнации, очень скоро переродившись в "говорильню", ярмарку политической рекламы и какофонию популистских лозунгов. Опрометчиво начатый "поворот", предпринятый без подготовки экономического базиса для реформ, только усугубил копившиеся годами проблемы, подводя его к крайней черте.
 
I Съезд народных депутатов, созванный по результатам первых в СССР демократических выборов, прошел в мае-июне 1989 года. В то время я был председателем Совета Министров республики.
 
В своем выступлении с трибуны Кремлевского дворца съездов мне пришлось открыто и правдиво говорить о критической ситуации в экономике гигантского Союза: "… Занимаясь по долгу службы вопросами практической экономики, могу сказать, что мы достоверного представления о положении в экономике страны и сегодня не имеем. Судите сами: по данным Госкомстата СССР, производство продукции в стране увеличилось, а полки пустые. Планы выполняются, а состояние экономики ухудшается. Почему? Много накопилось таких "почему". Надо наконец-то определить всю глубину кризиса в экономике, выработать четкий путь его преодоления.
 
Двенадцатая пятилетка была составлена в самых худших традициях застоя".
 
Конечно, М. С. Горбачеву, чуть ли не через день говорившему о "перестройке", "обновлении" и даже "ускорении", вряд ли понравились слова о том, что пятилетка распланирована "в худших традициях застоя". По его реакции было видно: он хотел, чтобы я побыстрее "закруглялся" с этой темой. Но шквал одобрительных аплодисментов из зала не позволил ему остановить меня.
 
Как говорится, сказавший А должен сказать и Б. И тогда я поведал о бедах, терзавших Казахстан: "Ведомственный диктат привел к тому, что богатейшая сырьевыми ресурсами, пользующимися на мировом рынке повышенным спросом, наша республика оказалась в тяжелейшем положении в своем социальном развитии и на грани экологического кризиса. Действуя методом слона в посудной лавке, министерства уничтожили Арал. Экибастуз засыпает золой степь. Нефть не служит тем, кто ее добывает. Для различных полигонов отчуждены земли животноводов, о компенсации и речи нет".
 
Завершив выступление, я глянул в зал в сторону нашей делегации и увидел побелевшее от негодования лицо Г. В. Колбина, тогдашнего первого секретаря ЦК Компартии Казахстана. Что ж, раз речь пошла о судьбе народа и интересах республики, отмолчаться в сторонке я не мог.
 
А в последовавшие затем два года, когда Союз начал саморазрушаться и окончательно расходиться по швам, ситуация складывалась еще более драматично.
 
На тот же 1989 год пришелся самый разгар процесса "парада суверенитетов", который начался в Прибалтике, продолжился в Закавказье, а затем охватил все части Советского Союза. До конца 1990 года все 15 республик Союза успели провозгласить свой суверенитет, хотя кроме Эстонии, Литвы и Латвии, остальные 12 республик все еще находились в составе СССР.
 
Как бы ни пытался М. С. Горбачев бороться за сохранение Союза, но предотвратить распад СССР было уже невозможно. 18-21 августа 1991 года произошел печально известный "путч ГКЧП", объективно продемонстрировавший на весь мир полную несостоятельность и бесперспективность высшего руководства СССР в деле дальнейшего управления страной. Закономерным и естественным результатом явилось то, что за период с августа по декабрь 1991 года остававшиеся в составе СССР республики приняли решение провозгласить свою независимость.
 
Политические страсти накалялись, противоборство Ельцина и Горбачева близилось к развязке, некогда построенное на железной дисциплине централизованное руководство страной рассыпалось как замок на песке. В этот критический момент даже малейшая ошибка, допущенная со стороны Казахстана, могла обернуться трагедией.
 
Возможностей наломать дров здесь было предостаточно. В этих условиях крайне важно было заручиться мандатом всенародного доверия. 1 декабря 1991 года состоялись первые в истории страны выборы президента, по результатам которых мою кандидатуру поддержали более 98% избирателей. Это окрылило меня и предоставило мне свободу действий.
 
Спустя два дня после выборов, 3 декабря в Алматы прибыла большая делегация Европарламента во главе с М. Хофф, которая пригласила меня как избранного президента страны посетить Брюссель с официальным визитом. И это тоже стало знаком большой поддержки и признания на международном уровне.
 
Так мы вступили в последнюю, решающую стадию готовности к провозглашению независимости. 8 декабря на встрече в белорусском Беловежье Б. Н. Ельцин, Л. М. Кравчук и С. С. Шушкевич сделали заявление, что "Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование". Я срочно вылетел в Москву, где была запланирована встреча с Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем, которая не состоялась из-за неявки троих приглашенных.
 
После этого я провел в Москве пресс-конференцию для представителей советских и иностранных СМИ, на которой заявил, что теперь "необходимо признать независимость всех входивших в состав СССР республик и помочь им в скорейшем времени стать членами Организации Объединенных Наций".
 
12-13 декабря на проходившей в Ашхабаде встрече глав республик Казахстана и Средней Азии, оценив обстановку, мы заявили о готовности стать равноправными соучредителями Содружества Независимых Государств. И вот наступила долгожданная дата – 14 декабря 1991 года, когда на повестку дня VII сессии Верховного Совета 12-го созыва был внесен Конституционный закон "О государственной независимости Республики Казахстан".
 
Разработанный с участием ведущих правоведов, прошедший тщательную и заблаговременную экспертизу, этот закон, как представлялось, должен был быть одобрен и принят сразу, без каких-либо проволочек. К тому же другие республики давно приняли аналогичные законы. Но обстоятельства сложились не совсем так, как мы ожидали.
 
Хотя в работе сессии принимал участие вице-президент Е. М. Асанбаев, за слушаниями в стенах Верховного Совета я внимательно следил по средствам связи из своего кабинета. До сих пор помню, как еще до начала обсуждения законопроекта один депутат озвучил провокационный вброс: "От кого и от чего мы собираемся объявить себя независимыми? Не пытаемся ли мы создать казахскую империю по примеру российской империи, которую ругаем уже 70 лет?"
 
Немного позже в тон ему высказался другой депутат: "Мы решаем вопрос о провозглашении независимого государства. Завтра утром из 17 миллионов людей добрая половина – русскоязычное население – окажется в чужом государстве… Товарищи, нельзя же так".
 
А еще один "народный избранник" поставил вопрос так: "Является ли предложение о том, что президентом Казахской ССР или Республики Казахстан может быть только казах, посягательством на гражданское равноправие по отношению ко мне?.." И это при том, что в законе черным по белому было прописано, что президентом республики может быть человек, "который владеет государственным языком и языком межнационального согласия", как ему тут же напомнил депутат С. Сартаев.
 
Мной намеренно по этическим соображениям не называются их фамилии, тем более, что время все уже расставило по своим местам. 
 
Конечно, я знал, какие внешние силы подзуживали таких ораторов и сулили поддержку за столь "бесстрашные" речи. Но мне было нельзя ни ошибаться, ни тем более поддаваться на провокации. Несмотря на доходчивые ответы и веские аргументы, приводимые депутатами Верховного Совета в лице таких заслуженных и авторитетных государственных деятелей, известных ученых, правоведов и литераторов, как С. Зиманов, С. Сартаев, М. Козыбаев, У. Джолдасбеков, А. Кекильбаев и других, за два дня дебатов по законопроекту депутаты так и не пришли к единому мнению.
 
Когда обсуждение окончательно зашло в тупик, 16 декабря я приехал после полудня в Верховный Совет, чтобы самому разъяснить депутатам суть текущей ситуации и довести до них главную и такую простую мысль, что этого их решения ждет весь народ Казахстана и вся мировая общественность: "… Этот закон надо принять, потому что мы остались единственными. Наша совесть перед многонациональным народом Казахстана чиста. Это серьезный закон, в каждое слово которого будут вчитываться все. Это моя предвыборная программа, квинтэссенция всех вопросов, которые мы собираемся решать. Главный вопрос – вопрос о государственной независимости. Вклиниваться, добавлять слова, которые не несут никакой нагрузки, не надо. Принимать его надо, я считаю, квалифицированным большинством. Всех прошу настроиться на это".
 
После этих слов противившиеся депутаты успокоились и вошли в конструктивную колею, а закон был принят большинством голосов. Наступил наш долгожданный звездный час. Произошло величайшее событие в национальной истории. Обретенная в непростых обстоятельствах независимость стала результатом заранее обдуманных намерений, основательной и безукоризненной подготовки, большой и неустанной организаторской работы.
 
Мы обрели независимость мирным путем, но долгая дорога к ней обильно полита кровью наших предков. Независимость пришла к нам в воздаяние за ту кровь. Обо всем этом я специально пишу для того, чтобы наша молодежь, которую мы воспитываем с большой заботой и большими надеждами, росла в глубоком осознании этих ценностей.
 
Провозглашение независимости не прошло без помех, но еще более трудным делом было добиться ее международного признания. Понимая всю важность этого вопроса, я начал готовиться к нему загодя.
 
В результате переговорного процесса, начатого по дипломатическим каналам за несколько месяцев ранее, уже на следующий день после провозглашения независимости в Алматы с официальным визитом прибыл государственный секретарь США Дж. Бейкер. Это был его второй визит в Казахстан, так что на тот момент мы уже находились в дружеских и доверительных отношениях. Как должностное лицо, отвечающее за внешнюю политику США, Дж. Бейкер горячо поздравил меня с избранием на пост президента и с провозглашением независимости. Прибывшие вместе с ним зарубежные журналисты тотчас же распространили эту информацию в медиапространстве США и Западной Европы.
 
События же тем временем продолжали стремительно развиваться. Чтобы сохранить экономическое партнерство, 21 декабря на встрече с участием президентов России, Украины, Беларуси, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Молдовы и Казахстана было подписано соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Саммит по инициативе казахстанской стороны состоялся в Алматы. Так произошло рождение СНГ, и был дан ответ на беспокоивший правительства и народы очень многих стран мира вопрос о том, "в какую сторону переменяется судьба бывших республик СССР, по какому пути и в зоне чьего влияния они будут развиваться впредь?"
 
Так, терпеливо и целенаправленно одолевая узкие и тернистые пути безвременья, наша независимость пробивала свой собственный маршрут.
 
С первого дня независимости мы проводили политику долгосрочной стабильности, гражданского мира, межэтнического согласия и межконфессионального диалога, что обеспечило нашей стране устойчивый рост и развитие. Ведь взаимное уважение и дружба были и останутся нашим достоянием, которым мы всегда должны дорожить. Как гласит казахская пословица: "Успех там, где есть единство".
 
К сожалению, в ряде бывших советских республик, как и мы, вступивших на путь независимости, начали происходить негативные процессы. В Грузии, Азербайджане, Армении разгорелись очаги войны. От Молдовы откололось Приднестровье. Таджикистан затянуло в пучину гражданской войны. Серия потрясений, начавшаяся в те годы у нашего ближайшего соседа – братского Кыргызстана, не только нарушила спокойствие в этой стране, но и обескровила ее экономику, на годы задержав дальнейшее развитие. Нынешний конфликт на юго-востоке Украины тоже уходит корнями к неурядицам, возникшим в те же девяностые годы.
 
Народ сплоченный обрастает и богатством, и доброй славой. Народ разобщенный лишается сил и теряет лицо. За минувшие годы у нас немало достижений, которыми мы по праву можем гордиться.
 
С обретением независимости мы взяли курс на глубокое политическое реформирование нашего общества. Чуть более четверти века назад мы приняли Основной закон, служащий надежным фундаментом для всех наших свершений. Просеянный сквозь сито открытого всенародного обсуждения и утвержденный волеизъявлением всех граждан, этот документ заложил основу прогрессивного роста и процветания нашей страны.
 
Отмечу, что несмотря на все разнообразие существующих в мире форм демократии и экономического устройства, среди них нет эталонной модели, которую можно было бы легко скопировать и тут же применить в собственной практике. Поэтому, изучив исторический опыт зарубежных стран и учтя собственную специфику, мы разработали Стратегическую программу "Казахстан-2030". Досрочно реализовав ее, мы предложили народу Стратегическую программу "Казахстан-2050", и заручившись его поддержкой, включились в ее выполнение. В этих двух стратегиях отражена суть прокладываемого нами курса национального возрождения, который авторитетные мировые политики и эксперты уважительно прозвали "Казахстанским путем".
 
Наш народ рожден и вскормлен Великой степью. От своих предков мы унаследовали огромную территорию. Но права на нее не были закреплены в международных документах ни в царские времена, ни в годы существования СССР.
 
Организовать конструктивный переговорный процесс по всему периметру наших границ протяженностью 14 тысяч километров было непростой задачей. Должен отметить, что это удалось благодаря нашим двум великим соседям – России и Китаю, руководство которых с первых дней поддерживало нашу независимость, а также процесс уточнения наших границ. Так, общая граница Казахстана с Российской Федерацией, составляющая порядка 7500 километров, стала поясом дружбы и доверия. Были достигнуты исторические договоренности и по 1700 километрам границы с КНР. Это определило конструктивное отношение к пограничным вопросам и всех других соседних стран.
 
Мы всегда должны ценить и помнить с благодарностью поддержку России и президента В. В. Путина, руководства Китая в тот важный момент нашей истории.
 
Создав в ходе переговоров атмосферу взаимного понимания и уважения интересов сторон, мы последовательно заключили международные договоры и окончательно определили нашу государственную границу. Таким образом, чтобы выполнить священные заветы предков, а заодно избавить будущие поколения от еще больших трудностей, мы развязали все проблемные узлы и довели начатое дело до логического конца. 
 
Вопрос о земле всегда был для нашего народа вопросом жизни и смерти. Во времена Советского Союза разные уголки казахской земли были превращены в военные базы, лаборатории и полигоны, где проводились опасные эксперименты. На одном только Семипалатинском полигоне было проведено 456 ядерных и термоядерных взрывов. Из них 116 были произведены в воздухе, что обернулось крайне губительными последствиями для населения республики. Согласно подсчетам казахстанских ученых, суммарная мощность атомных бомб, взорванных на территории Семипалатинского полигона, в 2500 раз превысила мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Этот чудовищный полигон я закрыл 29 августа 1991 года.
 
На момент обретения независимости на территории Казахстана располагались 1216 ядерных боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет. Это был четвертый по мощности в мире ядерный арсенал.
 
Добровольно отказавшись от ядерного оружия, мы стали лидерами всемирного ядерного разоружения. В этом состоит бесценный вклад Казахстана в дело укрепления глобального мира и безопасности.
 
В первые годы у нас не было собственной валюты. Основательно изучив мировой финансовый рынок, мы в нужный момент ввели в оборот свою национальную денежную единицу – тенге.
 

Предусмотрительного не застанешь врасплох", – гласит мудрость наших предков. Выигрывает тот народ, который думает о своем будущем. Чтобы грядущие поколения не были стеснены в средствах, мы создали Национальный фонд и золотовалютный резерв. В период пандемии нас подстраховали именно эти долголетние накопления.

 
На нашу долю выпала честь осуществить небывалый по своей масштабности и сложности в нашей истории проект – воздвигнуть в самом сердце Сарыарки над водами привольно текущего Есиля новую и прекрасную столицу и собрать здесь передовые силы общества.
 
Стремительное развитие столицы задает пример и мощные импульсы для модернизации других регионов страны. Третий по счету город-миллионник Шымкент стал городом республиканского значения. Имеющий двухтысячелетнюю историю город Туркестан неузнаваемо преобразился за последние два года и превратился в один из красивейших городов Казахстана. Могу сказать с твердой уверенностью, что такое же яркое будущее ожидает и другие регионы, и крупные городские центры нашей страны.
 
Еще в начале обретения суверенитета я понимал, что Казахстану требуется экономическая модернизация, обновление инфраструктуры и отход от сырьевой зависимости. Но только к началу третьего десятилетия независимости, накопив ресурсы и опыт, мы смогли осуществить это сложное дело.
 
Мы сделали ставку на индустриализацию и развитие собственной промышленной базы. В этих целях приняты три Программы индустриально-инновационного развития, введено 1500 проектов на сумму 9 триллионов тенге. Казахстан начал выпускать более 500 видов продукции, которая ранее не производилась – электровозы, автобусы, автомобили, железнодорожные вагоны, трансформаторы и многое другое.
 
Как известно, дороги служат транспортными артериями государства. Всего за 10 лет мы построили 14 тысяч километров автомобильных и 2,5 тысячи километров железных дорог, реконструировали все крупные аэропорты, морские и сухие порты. В результате Казахстан, не имевший доступа к морю, получил прямой выход к европейским странам, Персидскому заливу, Индийскому, Атлантическому и Тихому океанам и стал трансконтинентальным евразийским транспортным мостом.
 
Народ – главное богатство нашей независимой Родины. Всю свою энергию, накопленный опыт и идеи – все-все это я отдаю делу служения народу Казахстана.
 
Из этих же побуждений я, начиная с первого дня независимости, созвал более миллиона наших кандасов – единокровных соотечественников, волею судеб оказавшихся разбросанными по всему миру. В мире немало государств, где все население страны не превышает и одного миллиона человек. А мы не только переселили из-за рубежа такое количество кандасов, но обеспечили их и жильем, и работой, дали образование их детям. Поэтому нельзя забывать, что и эта всемерная поддержка, которая продолжится и в последующем, стала возможной исключительно благодаря независимости.
 
На протяжении этих тридцати лет страна прошла через множество испытаний и добилась больших успехов. Еще больше вершин нам предстоит покорить, но и немало возможных испытаний впереди.
 
Вот уже два года мир охвачен тревогой, подобную которой трудно припомнить. Разразившаяся из-за коронавируса пандемия существенно изменила не только мировую экономику, но и формы организации труда и производства, приоритеты в развитии науки и технологий, и даже мышление и сознание людей. Прежде всего пандемия принудила разные государства, независимо от уровня их развития, к сближению и кооперации в сферах экономики и технологий. В этих условиях сформировалась новая глобальная экономическая парадигма.
 
Не так давно большая группа Нобелевских лауреатов по итогам саммита "Наша планета, наше будущее" опубликовала Срочный призыв к действиям, в котором пандемия COVID-19 названа величайшим общемировым потрясением со времен Второй мировой войны, указав на необходимость совместной борьбы с ней. В обращении, в частности, подчеркивается: "Если в этом десятилетии не будут предприняты трансформационные меры, то будущее человечества подвергнется колоссальной угрозе… Самые бедные и маргинализованные слои общества остаются наиболее уязвимыми".
 
Это заставило меня невольно вспомнить о моих инициативах, оглашенных почти 30 лет назад, 5 октября 1992 года с трибуны Организации Объединенных Наций. Еще в ту пору я предложил учредить международный фонд противодействия непредвиденным угрозам и вызовам, формируемый за счет добровольных отчислений странами 1% от своего оборонного бюджета. Уточню, что тогда речь шла о миротворческих усилиях ООН, но, во-первых, важна была сама идея и механизм коллективного взаимодействия, а во-вторых, чем же пандемия не война, если в разных странах она ежесуточно убивает сотни и тысячи людей?..
 
Если бы такой фонд был создан в те годы, сейчас бы имелись несравнимо большие возможности для борьбы в бедных странах с коронавирусом и его последствиями.
 
Пандемия подтолкнула мир к новой геополитической трансформации, базирующейся на таких факторах, как активация новых альтернативных и до поры латентных сил и резервов, учет ведущих тенденций и прогностика назревающих угроз и вызовов. В схватке с внезапно навалившейся пандемией на выручку людям пришли новые технологии, основанные на информационных и цифровых системах. Сопутствующими процессами явились радикальные и "взрывные" изменения на рынке труда.
 
В свое время лауреат Нобелевской премии по экономике Кристофер Писсаридес сделал прогноз о том, что в ходе четвертой индустриальной революции роботы постепенно заменят людей в подавляющем большинстве профессий.
 
Сегодня этот прогноз сбывается все шире и нагляднее. В результате глобальной технологизации уже сейчас в таких отраслях, как информационные технологии, робототехника, синтетическая биология, бионика, нанотехнологии, искусственный интеллект наблюдаются мощные революционные прорывы, доселе немыслимые и невообразимые. В современном мире все больше растет потребность в таких специалистах, как биоинженер, инженер-робототехник, специалист по кибербезопасности, нейромаркетолог, космобиолог, урбанист-эколог, биофармаколог, агрокибернетик, метеоэнергетик.
 
Несколько лет назад мы провели выставку "EXPO-2017" и приняли комплексную программу перехода на зеленую экономику. Сейчас повсюду в мире активно развиваются разные виды альтернативной энергетики: использование энергии ветра, гелиоэнергетика, гидроэнергетика, биоэнергетика, геотермальная энергетика. Мы тоже не должны отставать в этом процессе.
 
Чтобы находиться в авангарде новых глобальных трендов, мы создали программу "Болашак" и обучали нашу молодежь в лучших вузах мира. В условиях нехватки средств, а это было в тяжелые 90-е годы прошлого века, мы оплачивали учебу, проезд, проживание студентов. Так за это время для страны было подготовлено более 15 тысяч специалистов. Уверен, что все они чувствуют заботу своей Родины и оправдают наши надежды, служа Отчизне. Затем были созданы вуз мирового уровня – Назарбаев университет, сеть Назарбаев интеллектуальных школ, международный технопарк "Астана-хаб", предназначенный для поддержки стартапов в сфере информационных технологий. Наша молодежь должна находиться на переднем крае таких прогрессивных глобальных обновлений.
 
Два с половиной года назад в государстве сменилось высшее должностное лицо. Было немало тех, кто говорил мне: "В соответствии с Конституцией для Вашего президентства нет никаких ограничений. На последних выборах за Вас проголосовали почти 98% избирателей. Продолжайте работать на этом посту". Но всему бывает свое время и свой черед.
 
За три десятилетия мне посчастливилось встретить много сподвижников, вырастить много достойных кадров, воспитать много учеников. Из их числа я выдвинул на пост президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева – истинного патриота, высокого профессионала, моего соратника с первых лет независимости, накопившего ценнейший опыт в бытность министром иностранных дел, главой правительства, заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. На выборах подавляющее большинство наших сограждан поддержало его. Так мы в очередной раз продемонстрировали всему миру сплоченность народа и преемственность нашей политики.
 
Президенты будут сменяться, но вечной и неотъемлемой должна оставаться наша независимость. Ради этого каждый казахстанец призван укреплять ее основы, повышать ее мощь, беречь ее доброе имя. В этом вся суть величественной идеи "Мәңгілік Ел". Самое главное – страна цела и невредима, а наши дети растут под солнцем Свободы. Теперь эти дети, взращенные в любви и ласке, должны задумываться: "Что я могу дать родному Казахстану?"
 
Благодаря своим большим и неоспоримым успехам мы убедили сомневающихся, обратили неверующих и выросли в достойное государство, уважаемое во всем мире.
 
Независимость подобна птице счастья: она садится на руку лишь тому, кто ее лелеет, и обитает лишь там, где ее берегут. Твердо верю, что будущее Казахстана – страны с дружным и миролюбивым народом, сильной экономикой, стабильной политической системой, высоким авторитетом на международной арене – окажется намного содержательнее, чем вчера, и намного блистательнее, чем сегодня.
 
Будем верны животворному истоку нашей независимости – завещанному нам предками героизму в борьбе за национальное достоинство. И будем уверенно шагать вперед, дорогие собратья! 
 

Всеобъемлющая народная демократия - самая широкая, истинная и эффективная демократия

27.11.2021, 19:44 217085
Всеобъемлющая народная демократия - самая широкая, истинная и эффективная демократия
Фото: Посольство КНР в РК
Термин "демократия" происходит от древнегреческого языка и состоит из слов "народ" и "власть", поэтому его значение - "народ - хозяин страны". То есть демократия означает, что народ управляет страной через определенную политическую систему. Слово "демократия" обобщает достижения человечества за тысячелетия прогресса в политической цивилизации и воплощает добрые пожелания широких масс людей об управлении своими собственными делами и определение своей судьбы. В современном мире демократия стала общей ценностью народов Востока и Запада. 
 
Коммунистическая партия Китая рассматривает демократию как неотъемлемое требование социализма. В 1945 году председатель Мао Цзэдун ясно указал, что для того, чтобы избежать "исторический периодический закон" цикла династий, нужно внедрить демократию. 1 октября 1949 года была образована Китайская Народная Республика, и с тех пор сотни миллионов китайцев действительно стали хозяевами своей страны, общества и своей судьбы. Со времен проведения реформы и открытия в 1978 году Компартия Китая успешно открыла и продолжила путь политического развития социализма с китайскими спецификой, задав правильное направление для реализации широчайшей народной демократии. В ноябре 2019 года генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин четко определил, что народная демократия - это всеобъемлющая демократия. "Всеобъемлющая народная демократия" - это важная теория, являющаяся крупным нововведением в теории социалистической демократии и полностью проясняющая характеристики и преимущества китайской социалистической демократии.
 
Всеобъемлющая народная демократия означает, что народ пользуется правами демократических выборов, демократического принятия решений, демократического управления и демократического контроля в соответствии с законом, в процессе которой политическая позиция, ориентированная на народ, всегда проходит во всех сферах, аспектах и звеньях политической жизни страны. Принцип "народ - хозяин страны" полностью отражается в политической системе Китая. В Китае создана политическая система, в которой система собрания народных представителей является основной политической системой, а также система многопартийного сотрудничества и политических консультаций под руководством КПК, система этнической региональной автономии и система самоуправления населения на низовом уровне как основное содержание. Народ осуществляет государственную власть через Всекитайское собрание народных представителей и местные собрания народных представителей на всех уровнях. Собрания народных представителей всех уровней избираются демократическим путем, подотчетны народу и находятся под его контролем; государственные органы всех уровней формируются собранием народных представителей, подотчетны ему и находятся под его контролем. Социалистическая правовая система с китайской спецификой обеспечивает прочную правовую гарантию для всеобъемлющей народной демократии. Различные системы и основные направления политики, установленные Конституцией, отражают то, что народ является хозяином страны, и все они направлены на реализацию, поддержание и развитие основных интересов подавляющего большинства людей.
 
Си Цзиньпин отметил: "Демократия создана не для декора, это не просто красивые слова; она должна быть использована для решения проблем, которые люди хотят решать". В Китае, от важных дел, как законодательство, планирование национального экономического и социального развития, подготовка финансового бюджета и надзора за его исполнением до малых дел, как управление недвижимостью, классификация бытовых отходов и т.д., все общественные дела доступны народу.
 
Статистика показывает, что уровень участия избирателей на всех предыдущих выборах в собраниях народных представителей всегда превышает 90%. Со времени проведения XVIII Съезда КПК в 2012 году от общества было запрошено в общей сложности 187 законопроектов, и около 1,1 миллиона человек выдвинули более 3 миллионов мнений и предложений, многие из них были приняты. 
 
Всеобъемлющая народная демократия полностью стимулирует творческую жизнеспособность китайского народа, мобилизует и объединяет его в реализации модернизации в качестве хозяина страны, что сделало Китай второй по величине экономикой мира, значительно улучшая его общую национальную мощь и жизнь населения, дало возможность всестороннего построения среднезажиточного общества и ликвидации абсолютной бедности в Китае. Перед лицом эпидемии коронавируса КПК и правительство Китая, всегда ставя народ и его права на жизнь и здоровье в центре внимания, объединяли и руководили всеми кругами общества в борьбе против вируса и одержали победу. Благодаря всеобъемлющей народной демократии в Китае сформировалась стабильная и сплоченная политическая ситуация, что эффективно защищает национальное единство и этническую сплоченность, защищает национальный суверенитет, безопасность и интересы развития. Можем сделать заключение, что китайская всеобъемлющая народная демократия - это самая широкая, истинная и эффективная демократия!
 
Демократия является правом людей всего мира, а не патентом нескольких стран. Есть много способов достичь демократии, и они не могут быть одинаковыми. Если кто-то пытается измерить различный политический порядок в мире одной системой, рассмотреть многоцветные политические цивилизации всего человечества одним взглядом, то это само по себе недемократично. Более того, в некоторых западных странах, которые необоснованно критикуют другие страны за их "недемократичность", в демократической избирательной системе доминирует небольшое количество "элит". Политические партии и политики стремятся к быстрому успеху и быстрой выгоде, чтобы получить как можно больше голосов, игнорируя интересы простых людей. У простых людей есть только право голоса, но нет права на широкое участие. Если граждан можно "разбудить" только во время голосования, и потом они "войдут в фазу покоя", то такая демократия носит формальный характер. В такой "демократии" на самом деле доминирует капитал, это игра капитальных групп, это "демократия" среди богатых, это никак не настоящая демократия.
 
За 30 лет, прошедших с момента обретения Казахстаном независимости, его политическая система постоянно совершенствуются. В Казахстане был создан набор государственных систем управления в соответствии с национальными условиями, который способствует стабильности и развитию в стране, и стали моделью для политического строительства в Евразийском регионе. И Китай, и Казахстан придерживаются демократических ценностей, сосредотачиваются на защите прав людей и повышении уровня их жизни. Обе страны должны усилить обмен опытом в области государственного управления, укрепить институциональную уверенность и решительно противостоять "тотальной вестернизации", "цветным революциям" и другим "политическим движениям" под лозунгом "демократии", которые наносят вред стране и людям. Страны должны содействовать дальнейшему совершенствованию и развитию демократического института, исходя из национальных условий и интересов народа и нации, чтобы приносить более ощутимую пользу народам и вносить вклад в построении сообщества единой судьбы человечества.
 
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо.
 

Спорта больше нет: его убило ЛГБТ-лобби

18.11.2021, 14:22 278637
Спорта больше нет: его убило ЛГБТ-лобби
Несколько часов назад МОК выступил с инициативой, названной стыдливо "концепцией": речь идет о том, как будет уничтожаться спорт высоких достижений, пишет РИА НОВОСТИ.
 
Ах нет, не так: МОК выпустил рекомендации, чтобы избежать "дискриминации спортсменов-трансгендеров", создав атмосферу общности и "инклюзивности".
 
Международный олимпийский комитет, которому с момента его основания доверили хранить традиции состязания, скорее всего, под давлением ЛГБТ-лобби впервые официально подтвердил, что результаты соревнований, включение в них спортсменов, подсчет очков — то есть все то, что лежит в фундаменте Игр, — отныне будет оцениваться с позиций "интеграции и недискриминации гендерной идентичности".
 
В МОК отметили, что нынешний подход — результат двухлетней работы с "заинтересованными сторонами".
 
Мы, разумеется, сумели догадаться, кто эти интересанты — это было не очень сложно.
 
Итак, в очень недалеком будущем никто не сможет быть исключен из женских состязаний на основе, например, повышенного содержания тестостерона, еще называемого "мужским гормоном". Именно тестостерон отвечает, в частности, за силу и количество мышечной массы.
 
Формирование гормонального фона девочек и мальчиков идет главным образом в подростковом возрасте.
 
Мальчики тогда и получают заложенные природой (а еще наследственностью от мамы и папы) иную, чем у девочек, массу мышц, иное развитие строения тела, как и другой уровень физической силы.
 
И это — результат эволюции развития человечества, а не итог инъекций химических препаратов, которые лишь по составу напоминают природные гормоны.
 
На самом же деле эта "химия", вторгаясь в организм спортсмена, приводит его в состояние, очень далекое от равновесия.
 
Как физического, так и ментального.
 
Собственно, граница, где спорт разделяют на мужской и женский, проходит по уровню наличия тестостерона в крови: женский организм этот гормон также вырабатывает, но в несопоставимо меньшем количестве.
 
Поэтому атлет, который решил себя внезапно идентифицировать как женщину, автоматически получит стартовые преимущества перед своими соперницами.
 
Первая "ласточка", возвестившая о новой эпохе в спорте, прилетела шесть лет назад: американская спортсменка, решившая сменить гендер, накачанная тестостероном по самые уши, хотела продолжать некоторое время состязаться в женском триатлоне. Получив отказ, она подала в суд, сочтя, что ее дискриминируют по гендерному признаку.
 
В итоге Крис Мосье, совершив переход в мужской гендер, стал соревноваться с теми, чей уровень тестостерона совпадает с его собственным.
Крис Мосье — американский защитник трансгендеров и триатлонист


Имелись и обратные примеры, когда бегунья Кастер Семеня пыталась опротестовать решение Спортивного арбитражного суда, в котором были четко зафиксированы цифры наличия тестостерона в крови легкоатлеток — и те, у кого он был выше, как у Семени, к бегу на определенные дистанции (от 400 метров и больше) не допускались.
 
Теперь, судя по всему, подобная практика, если говорить о содержательной части концепции МОК, будет считаться "дискриминационной" и противоречащей нормам "инклюзивности".
 
Характерно, что все то время, что МОК разрабатывал свою концепцию, за российскими спортсменами бегали допинг-офицеры, проверяя их анализы на наличие неких "запрещенных стимуляторов" и находя эти самые "запрещенные стимуляторы" после закапывания в нос нескольких капель препарата от насморка или приема витаминных комплексов.
 
На основании этих "находок" и неких слов неких "свидетелей" высшие международные чиновники возлагали на целые федерации российского спорта ответственность за, как они говорили, "проведение политики допинга", а за это уже атлеты получали дисквалификацию. Порой на несколько лет.
 
Разрабатывая свою концепцию, согласно которой повышенный уровень тестостерона не может служить основанием для исключения из соревнований, ровно те же международные спортивные чиновники лишали российских атлетов права на исполнение национального гимна и на поднятие российского флага в случае победы, а на командной форме не мог фигурировать русский триколор.
 
Все эти действия совершались — в точном следовании закону классицизма — в одно и то же время и в одном и том же месте.
 
Если это не лицемерие, то что тогда лицемерие?
 
Если это не двойные стандарты, то что тогда двойные стандарты?
 
Да, в коммюнике МОК оговаривается, что вопросы "уровня тестостерона и других гормонов", присущих мужскому и женскому организму, будут решать международные спортивные федерации, но любому здравомыслящему наблюдателю ясно, что там точно не станут возражать против сложившегося вектора.
 
Да, будут сделаны некие декоративные уточнения, но они не изменят установленного МОК положения вещей.
 
Пекинская Олимпиада пройдет еще по старым правилам, а новые нормы новой спортивной этики начнут действовать уже после завершения Игр.
 
Стоит заметить, что в середине сентября появились сообщения, что новая доктрина еще "не проработана" и поэтому будет опубликована лишь после завершения зимних Олимпийских игр.
 
Однако не прошло и двух месяцев, как МОК свои рекомендации все же выпустил.
 
Причины такой спешки могут быть различными, ясно одно: последовательное и постепенное стирание граней между гендерами приведет, и это можно утверждать вполне уверенно, к уничтожению как женского, так и мужского спорта.
 
А если учесть, что эта сфера жизни имеет колоссальное эмоциональное воздействие, обладает огромной медийной силой, то можно ожидать, что стиранием гендерных границ лишь в спорте дело явно не ограничится.
 
Новая реальность не просто постучалась в двери, она уже себя вполне вольготно чувствует в доме, где очень стараются не дать разрушить традиции.
 
Даже если кому-то они кажутся старомодными.
 

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