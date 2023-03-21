AUKUS: Стабильная дуга нестабильности

ВВП Австралии по паритету покупательной способности (ППС) в 2021 году был 19-м среди стран мира, немногим опередив показатели Польши (20-е)

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Австралия -страна-континент с мизерным населением в районе 25 миллионов человек, 44% территории - пустыни и аридные территории, пишет телеграм-канал "Грани реальности".





ВВП Австралии по паритету покупательной способности (ППС) в 2021 году был 19-м среди стран мира, немногим опередив показатели Польши (20-е).





Надо ли стране с такими экономическими и демографическими показателями строить крупный подводный атомный флот - вопрос риторический.





В настоящее время в мире 6 государств с атомным подводным флотом - Россия (№6 по ППС ВВП), Китай (№1), США (№2), Великобритания (№10), Франция (№9) и Индия (№3). Показатель ВВП по ППС Великобритании в 2,3 раза превосходит показатель Австралии. У Великобритании сейчас 10 подводных лодок с атомным реактором: 4 стратегических типа «Авангард», 6 многоцелевых типа «Астьют». Еще 2 лодки типа «Астьют» должны быть построены . У Франции аналогичный состав с 9 кораблями. У Индии в настоящее время только 1, хотя и есть планы построить 6 и взять вновь в аренду корабль у России.





Австралия планирует приобрести 3 многоцелевые лодки типа «Вирджиния» и построить совместно с партнерами 8 перспективных многоцелевых субмарин типа SSN-AUKUS, то есть иметь многоцелевых ударных подводных лодок большем, чем у Британии. На данный грандиозный проект Австралия готова потратить от 268 до 368 млрд долларов США.





О перспективных субмаринах SSN-AUKUS сейчас известно лишь то, что они станут крупнейшими и наиболее мощными в своем классе для британского флота (Великобритания также получит данные корабли на вооружение).





Ударная АПЛ, а именно такие корабли заявлены к созданию Австралией, - это средство противоборства с флотом противника, то есть сдерживания стратегических амбиций другой страны.





В идеале одна лодка должна иметь возможность остановить целый флот противника. Именно для этих целей торпеды и ракеты могут быть оснащены ядерным зарядом. Глубина работы, скрытность движения и автономность (недели в подводном положении) в сочетании с мощным вооружением обеспечивают сдерживание противника, который доминирует в иных видах кораблей - в первую очередь в авиационных группах, тяжелых десантных кораблях и надводных ракетных крейсерах, а также защиту своих стратегических подводных ракетоносцев.





Единственный флот, который можно сдерживать таким числом ударных АПЛ, - это активно строящийся флот КНР. Все остальные ударные авиационные группы, которые физически существуют в мире, находятся в составе флотов Британии, Франции и США. У Франции нет амбиций в Океании и ЮВА, им бы что-то удержать в Африке, остальные две страны- это и есть AUKUS. Российский авианесущий корабль «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» - это тяжелый ракетный крейсер с авиационным вооружением. Его главная задача состоит не в глобальной экспедиционной проекции силы (для этого нужны атомные авианосцы, чтобы снять уязвимость по дальности действия), а в том, чтобы быть опорным звеном обороны для своего флота и исключить успех со стороны даже значительно превосходящего противника.





Такие же задачи выполняет тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» (серия «Орлан», второй корабль «Адмирал Нахимов» проходит модернизацию) и атомные подводные лодки серии «Антей». Все эти корабли создавались с целью размещения на них тяжелых сверхзвуковых противокорабельных ракет большого радиуса «Гранит». Вероятность отражения атаки «Гранитов» крайне низкая за счет скорости ракеты, интеллектуальной системы маневрирования, системы постановки помех и режима полета над водной гладью (в 25 метрах), при котором сама поверхность воды создает помехи для наведения ПВО. Ракета может нести ядерный фугас.





Для сдерживания России данный флот не поможет.





Так зачем Австралии все это? Дело в том, что главкомом вооруженных сил по Конституции Австралийского Союза (статья 68) является генерал-губернатор, который, в свою очередь, является подчиненным монарха Великобритании. То есть Австралия - это выносная база Великобритании, и лодки будут обслуживать цели англо-американского сдерживания Китая в ключе излюбленной стратегии «Анаконды» - опоясывания морскими базами континентального противника. Китай сильно вырос технологически, Южной Кореи и Японии, очевидно, не хватает, потому стали формировать новую опорную базу - Австралию.





Насколько революционные изменения ждут Австралию,видно из текущего состава флота страны: миноносцы, фрегаты, тральщики, сторожевые катера и дизельные подводки. Все это - корабли для охраны ближних вод, что и надо для страны, которая не играет в большую геополитику. Или которую не играют.





При такой невероятной милитаризации Австралии за лодками пойдут массированные закупки авиации, ПВО, средств глобального обнаружения, противоракет и пр. Ведь базы ядерного подводного флота - цель главного приоритета в случае конфликта, и раз они будут, их надо будет прикрывать.





Можно предположить, что основная задумка «инициативы» с лодками - попытаться втянуть КНР в гонку вооружений и измотать ее, как это удалось сделать с СССР, до той степени, что станет возможным запустить цветную революцию «Тяньаньмэнь-2».





Рейган использовал против Советов ход с космической программой СОИ. Вполне возможно, что идея с ультрамилитаризацией Австралии- это тот же прием, только адаптированный против Китая.





Если хоть одна ядерная подводка будет передана Австралии, все будут считать, что у Австралии появились носители ядерного оружия, которые находятся под прямым управлением Пентагона, но могут действовать не под американским флагом. Тоже самое, что происходит сейчас в Украине,- воюет НАТО, а флаг Украины.





При таком шаге будет нарастать гонка вооружений в ЮВА, обострится борьба за побуждение стран региона к однозначному выбору стороны противоборства.